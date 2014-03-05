Спешим порадовать владельцев iPhone и iPad — сегодня случилось долгожданное обновление Диска под iOS7!



Мы обновили дизайн приложения, но при этом сохранили привычный интерфейс и основные возможности.







Переезд на новую версию операционной системы позволил не только улучшить приложение визуально, но и добавить магию в логику его работы.



Одним из основных новшеств стала фоновая работа автозагрузки фотографий и видео. Теперь приложение может самостоятельно пробуждаться в фоновом режиме для загрузки новых фото с устройства на Диск (по любой сети или только по Wi-Fi), совершенно не отвлекая вас от более интересных занятий.



Вам остаётся только включить автозагрузку на вашем устройстве и в любое время наслаждаться всеми запечатленными моментами в папке «Фотокамера».









Новая версия приложения уже доступна в App Store.