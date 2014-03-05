Вместе с обновлением дизайна мы постарались сделать работу с файлами и папками в Диске такой же понятной и привычной, как на компьютере. Загружать и перемещать файлы можно простым перетаскиванием в нужную папку. По-прежнему можно просматривать фотографии, видео, документы, читать книги и слушать музыку. Появились групповые операции с файлами и папками. Для выделения нескольких объектов можно использовать стандартные комбинации клавиш: shift +, ctrl(cmd) +.
Панель, содержащая основные действия с файлами и папками, переместилась направо, освободив место для крупных превью изображений и документов. Исчезло дублирование кнопок сверху и снизу — все они поместились справа.
Работая над редизайном, мы не могли обойти стороной одну из самых востребованных возможностей Диска — получение публичных ссылок на файлы и папки. Поделиться файлом теперь можно сразу в окне загрузки, а чтобы отправить ссылку в социальную сеть, не нужно делать два клика — сразу нажимайте на нужную иконку.
Кстати, осенью в Диске появился полнотекстовый поиск, позволяющий легко находить документы или книги, даже если вы забыли их название. А фотографии и видео можно найти по модели устройства, которым они сняты.
И напоследок новость для наших мобильных пользователей — новый Яндекс.Диск доступен на планшетах.
А для тех, кто не любит читать длинные новости, мы подготовили видеоролик:
Спешим порадовать владельцев iPhone и iPad — сегодня случилось долгожданное обновление Диска под iOS7!
Мы обновили дизайн приложения, но при этом сохранили привычный интерфейс и основные возможности.
Переезд на новую версию операционной системы позволил не только улучшить приложение визуально, но и добавить магию в логику его работы.
Одним из основных новшеств стала фоновая работа автозагрузки фотографий и видео. Теперь приложение может самостоятельно пробуждаться в фоновом режиме для загрузки новых фото с устройства на Диск (по любой сети или только по Wi-Fi), совершенно не отвлекая вас от более интересных занятий.
Вам остаётся только включить автозагрузку на вашем устройстве и в любое время наслаждаться всеми запечатленными моментами в папке «Фотокамера».
Новая версия приложения уже доступна в App Store.