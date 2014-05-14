Сегодня на борт Яндекс.Диска был поднят и установлен новый модуль – редактор изображений. Он поможет выровнять цветовой режим, резкость и контрастность, исправить дефекты, отбелить зубы на фотографии или устранить “эффект красных глаз”. Для любителей художественного оформления в редакторе есть целых 24 фильтра (ищите их в «эффектах»), 12 вариантов рамок и инструменты для рисования, а также накладные кисточки, усы, шляпы, стрелки, баблы.



Мы уже протестировали его на коллегах:







Чтобы начать пользоваться фоторедактором, достаточно кликнуть на файл в Яндекс.Диске и нажать кнопку «редактировать»:







Теперь перед вами множество режимов и фильтров :







Больше не нужно скачивать и устанавливать дополнительные программы – все необходимые инструменты можно применить к загруженным в Яндекс.Диск изображениям. Не беспокойтесь за результаты ваших экспериментов: исходная фотография сохранится, а все изменения будут доступны в копиях.



Редактировать фотографии можно не только в вебе, но и в мобильном приложении Яндекс.Диска для Android.







Версия для iOS появится в AppStore совсем скоро.



Пробуйте наш новый редактор и делитесь вашими шедеврами с друзьями.



Команда Яндекс.Диска.