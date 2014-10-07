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октябрь 2014
Поддержка RAW-форматов и iOS8 в мобильном Диске
7 октября 2014, 18:46
Спешим порадовать тех, кто фотографирует камерами Sony, Canon, Nikon и вообще любителей профессиональной фотографии. Теперь Яндекс.Диск для iOS позволяет просматривать популярные RAW-форматы.
Также Диск стал более стабильным под iOS 8 и заметно ускорился – например, автозагрузка фото и видео работает в два раза быстрее.
Обновленная версия уже доступна в
App Store
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