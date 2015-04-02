Наша цифровая жизнь – это не только файлы, а ещё и точки на картах, маршруты, закладки в браузере, список рекордов в компьютерной игре и многое другое. Запуская три года назад Яндекс.Диск, мы уже тогда хотели хотели научиться синхронизировать не только файлы и не только между компьютерами, но и вообще любые данные между всеми устройствами пользователя.









Для хранения всего вышеперечисленного уже давно придуманы и существуют базы данных. Но тогда как обычная база скучно живёт на одном компьютере, мы сделали базу, которая живёт в облаке и на всех устройствах пользователя одновременно.



«Где бы в такую базу ни были сохранены данные – на телефоне, в браузере, на планшете, – они не потеряются и будут актуальны, – говорит руководитель разработки облачных сервисов Яндекса Владимир Русинов. – На практике такая схема обеспечивает миллион новых возможностей. Точки на картах, закладки и история – одинаковые во всех браузерах, общая таблица рекордов на iPhone и Android-планшете и т.д. При этом сам Яндекс, разумеется, не будет иметь доступа к информации ваших пользователей».



Мы открываем DataSync API для всех, кому нужна помощь в разработке современных приложений. Уже более двух лет Яндекс.Браузер работает на технологиях синхронизации Яндекс.Диска. Отныне этим интерфейсом может воспользоваться любой разработчик, создающий мультиплатформенные сервисы.









Посмотреть, как синхронизация работает, можно на примере адресной книги в тестовом браузерном приложении.



Прямо сейчас вы можете начать использовать HTTP API и JavaScript SDK, а в ближайшем будущем мы выпустим специальные мобильные библиотеки для iOS и Android.