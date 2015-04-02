Блог Диска

апрель 2015
Сортировка в Диске под Android
2 апреля 2015, 14:15

Быстро найти и просмотреть недавно добавленные файлы или, например, документ с нужным именем в конкретной папке на мобильном Диске под Android больше не составит труда.  Все потому, что по просьбам пользователей мы добавили сортировку по имени и по дате изменения файлов.

Выбрать нужную сортировку можно в верхнем меню. После выбора сортировка сохраняется до тех пор, пока вы снова не измените её вручную.

Photo2.png  Photo1.png

Также мы поработали и над процессом загрузки новых файлов. После добавления новой картинки, видео или даже целой папки на Диск загружаемый контент сразу встает на свое место и виден в общем списке, какой бы длинный он ни был.  

Пользуйтесь c удовольствием, команда мобильного Яндекс.Диска.


Новая версия приложения уже доступна в Google Play.
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Офлайн-папки теперь и на iOS
6 апреля 2015, 09:51

После запуска офлайн-файлов для iPhone и iPad, мы увидели, как сильно пользователи полюбили эту возможность. Ежедневно в офлайн отправлялись целые пачки фотографий, документов и аудио-файлов. Спешим порадовать пользователей iOS еще сильнее – сегодня мы запускаем возможность добавлять в офлайн целые папки!

После добавления папки в офлайн все ее содержимое становится доступно без интернета. Теперь стало гораздо удобнее готовиться, например, к путешествию. Можно перевести в офлайн-режим папки с любимыми подкастами, аудио-книгами, сериалами, фотографиями или заметками. Также советуем добавить в офлайн-раздел папку, в которой вы собирали все документы в дорогу: электронные билеты, копии паспортов, брони гостиниц и транспорта, путевые карты.

OfflineFolders.png  Offlinefolders2.png

Чтобы сделать любую папку доступной в офлайне, необходимо нажать на иконку самолетика. Папка скачается в телефон и автоматически синхронизируется с Диском до актуального состояния при подключении к интернету. Также офлайновыми будут становиться те файлы, которые Вы загрузите в офлайн-папку через приложение для компьютера или веб-интерфейс Яндекс.Диска.

Папки, особенно с видео-файлами, могут быть достаточно тяжелыми и занимать значительное место на устройстве, поэтому советуем добавлять в офлайн только самое необходимое. Чтобы убрать папку из раздела, нужно повторно нажать на иконку самолетика. Посмотреть, сколько места занимают офлайн-папки и файлы, можно в настройках приложения, там же можно полностью очистить раздел.

Скачивайте новую версию приложения в App Store.

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DataSync API, или как мы решили вопрос хранения и синхронизации пользовательских данных
9 апреля 2015, 14:56

Наша цифровая жизнь – это не только файлы, а ещё и точки на картах, маршруты, закладки в браузере, список рекордов в компьютерной игре и многое другое. Запуская три года назад Яндекс.Диск, мы уже тогда хотели хотели научиться синхронизировать не только файлы и не только между компьютерами, но и вообще любые данные между всеми устройствами пользователя.



Для хранения всего вышеперечисленного уже давно придуманы и существуют базы данных. Но тогда как обычная база скучно живёт на одном компьютере, мы сделали базу, которая живёт в облаке и на всех устройствах пользователя одновременно.

«Где бы в такую базу ни были сохранены данные – на телефоне, в браузере, на планшете, – они не потеряются и будут актуальны, – говорит руководитель разработки облачных сервисов Яндекса Владимир Русинов. – На практике такая схема обеспечивает миллион новых возможностей. Точки на картах, закладки и история – одинаковые во всех браузерах, общая таблица рекордов на iPhone и Android-планшете и т.д. При этом сам Яндекс, разумеется, не будет иметь доступа к информации ваших пользователей».

Мы открываем DataSync API для всех, кому нужна помощь в разработке современных приложений. Уже более двух лет Яндекс.Браузер работает на технологиях синхронизации Яндекс.Диска. Отныне этим интерфейсом может воспользоваться любой разработчик, создающий мультиплатформенные сервисы.



Посмотреть, как синхронизация работает, можно на примере адресной книги в тестовом браузерном приложении.

Прямо сейчас вы можете начать использовать HTTP API и JavaScript SDK, а в ближайшем будущем мы выпустим специальные мобильные библиотеки для iOS и Android.

 

Оригинал релиза опубликован в новостях tech.yandex.ru
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Мир в фотографиях
9 апреля 2015, 15:07

Каждый день в Яндекс.Диск загружаются миллионы новых фотографий. Значительная часть снимков делается с  телефонов (или планшетов) и имеет специальные геометки. Мы собрали обезличенные данные о месте и времени съемки, и на их основе составили интерактивную карту. На ней можно посмотреть, где и насколько часто фотографируют пользователи Диска. 

Увидеть интеграктивную карту можно здесь. Вы можете двигать ее, исследуя разные регионы, выбирать масштаб и переключаться между сезонами (весна, лето, осень, зима и снова весна). В разное время года мы все предпочитаем разные места. Например, можно заметить, как летом фотографы массово прибывают на курорты Краснодарского края.

А какие закономерности и факты нашли на карте вы? Пишите в комментариях.

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Делитесь документами и читайте DJVu
15 апреля 2015, 12:17
Как известно, те, кто пользуются одновременно Яндекс.Диском и Яндекс.Почтой, могут просматривать документы прямо в браузере, не скачивая их. Кроме того, документ, открытый из Почты, легко можно сохранить в нужную папку Диска, а в Почте в качестве вложения выбрать файл из Диска. Последнее особенно удобно делать в мобильной веб-версии и в новых мобильных приложениях Яндекс.Почты для iPhone и Android, даже если мобильного Диска у вас по какой-то причине еще нет.

Сегодня мы улучшили просмотр документов, добавив возможность поделиться документом буквально в пару кликов независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно, просматривая файл, кликнуть на кнопку "Поделиться" и выбрать способ отправки — письмом по почте, отправить в социальные сети или просто скопировать ссылку.


Кроме этого, теперь в Диске открываются книги и журналы в формате DjVu. Напомним, что просматривать без скачивания можно документы в форматах pdf, doc, xls, ppt и их аналоги, а также книги в epub и fb2.
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