август 2015
18 августа 2015, 14:48
Так что, собираясь в отпуск, можно добавить в офлайн не только документы и билеты, но и несколько любимых сериалов или подкастов. Выбрать, какая карта памяти будет использоваться, можно в настройках приложения. Опция поддерживается на устройствах с Android 4.4 и выше.
Новая версия приложения уже доступна в Google Play.
26 августа 2015, 14:11
Представляем вам обновлённое меню в приложении для компьютера. Меню стало простым и более удобным.
В меню добавлен список последних синхронизированных файлов и папок.
- Прямо из меню файлом можно поделиться. А при нажатии на кнопку «Открыть» вызывается программа для редактирования файла. Особенно удобно открывать скриншоты в Редакторе скриншотов Яндекс.Диска, чтобы внести какие-то изменения уже после сохранения.
- Файл или папку можно перетащить в другую программу или на рабочий стол. Например, фотографию можно перенести в браузер в письмо Яндекс.Почты, чтобы отправить как вложение.
- По правому клику на файл доступно системное контекстное меню, как в Проводнике. Там файл можно удалить или, к примеру, выбрать, в какой программе его открыть.
- Чтобы видеть больше файлов, просто потяните окно за верхний край. Или уменьшите окно - так список можно скрыть целиком.
- Файлы в списке появятся не сразу при обновлении программы, а только после новых изменений в вашем Диске.
В меню динамически показывается процесс синхронизации: сколько процентов синхронизировано, сколько ещё файлов осталось и какая сейчас скорость передачи. Там же можно приостановить или возобновить синхронизацию, просто нажав на значок Play или Pause.
По клику на шестерёнку показывается старое меню. Значок папки ведёт в Проводник, а иконка земного шара - на сайт Яндекс.Диска.
Скачать программу можно с сайта Яндекс.Диска. На Mac обновлённое меню доступно с OS X версии 10.7 и выше.