Блог Диска

август 2015
Выбор карты памяти на Android
18 августа 2015, 14:48
После того как мы реализовали офлайн-файлы и папки, нас часто просили добавить возможность выбирать карту памяти для хранения кеша. Спешим порадовать владельцев Android-устройств со сменной картой – файлы с Диска теперь можно сохранять на внешнюю память.

Slice 2.png   Slice 1.png

Так что, собираясь в отпуск, можно добавить в офлайн не только документы и билеты, но и несколько любимых сериалов или подкастов. Выбрать, какая карта памяти будет использоваться, можно в настройках приложения. Опция поддерживается на устройствах с Android 4.4 и выше.

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.
7 комментариев
Обновление для Windows и Mac. Последние синхронизированные файлы всегда под рукой
26 августа 2015, 14:11

Представляем вам обновлённое меню в приложении для компьютера. Меню стало простым и более удобным.

В меню добавлен список последних синхронизированных файлов и папок.

  • Прямо из меню файлом можно поделиться. А при нажатии на кнопку «Открыть» вызывается программа для редактирования файла. Особенно удобно открывать скриншоты в Редакторе скриншотов Яндекс.Диска, чтобы внести какие-то изменения уже после сохранения.
  • Файл или папку можно перетащить в другую программу или на рабочий стол. Например, фотографию можно перенести в браузер в письмо Яндекс.Почты, чтобы отправить как вложение.
  • По правому клику на файл доступно системное контекстное меню, как в Проводнике. Там файл можно удалить или, к примеру, выбрать, в какой программе его открыть.
  • Чтобы видеть больше файлов, просто потяните окно за верхний край. Или уменьшите окно - так список можно скрыть целиком.
  • Файлы в списке появятся не сразу при обновлении программы, а только после новых изменений в вашем Диске.

В меню динамически показывается процесс синхронизации: сколько процентов синхронизировано, сколько ещё файлов осталось и какая сейчас скорость передачи. Там же можно приостановить или возобновить синхронизацию, просто нажав на значок Play или Pause.

По клику на шестерёнку показывается старое меню. Значок папки ведёт в Проводник, а иконка земного шара - на сайт Яндекс.Диска.

Скачать программу можно с сайта Яндекс.Диска. На Mac обновлённое меню доступно с OS X версии 10.7 и выше.

44 комментария