Представляем вам обновлённое меню в приложении для компьютера. Меню стало простым и более удобным.

В меню добавлен список последних синхронизированных файлов и папок.

Прямо из меню файлом можно поделиться. А при нажатии на кнопку «Открыть» вызывается программа для редактирования файла. Особенно удобно открывать скриншоты в Редакторе скриншотов Яндекс.Диска, чтобы внести какие-то изменения уже после сохранения.

Файл или папку можно перетащить в другую программу или на рабочий стол. Например, фотографию можно перенести в браузер в письмо Яндекс.Почты, чтобы отправить как вложение.

По правому клику на файл доступно системное контекстное меню, как в Проводнике. Там файл можно удалить или, к примеру, выбрать, в какой программе его открыть.

Чтобы видеть больше файлов, просто потяните окно за верхний край. Или уменьшите окно - так список можно скрыть целиком.

Файлы в списке появятся не сразу при обновлении программы, а только после новых изменений в вашем Диске.





В меню динамически показывается процесс синхронизации: сколько процентов синхронизировано, сколько ещё файлов осталось и какая сейчас скорость передачи. Там же можно приостановить или возобновить синхронизацию, просто нажав на значок Play или Pause.

По клику на шестерёнку показывается старое меню. Значок папки ведёт в Проводник, а иконка земного шара - на сайт Яндекс.Диска.

Скачать программу можно с сайта Яндекс.Диска. На Mac обновлённое меню доступно с OS X версии 10.7 и выше.