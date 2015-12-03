декабрь 2015
3 декабря 2015, 16:06
Теперь в настройках Диска можно включить PIN – четырехзначный код будет запрашиваться при каждом открытии приложения.
Новая версия приложения уже доступна в Google Play.
Команда Яндекс.Диска.
17 декабря 2015, 15:46
Выборочная синхронизация позволяет для экономии места не скачивать на компьютер весь Яндекс.Диск, а выбирать только те папки, которые нужны. Раньше можно было выбрать только корневые папки, а теперь можно настроить синхронизацию любой подпапки.
Кстати, мы писали этим летом, что добавлена настройка выборочной синхронизации при установке программы. Это удобно — отключить ненужные папки до начала синхронизации. Естественно, там тоже теперь можно выбрать подпапку.
Скачать программу можно с сайта Диска.