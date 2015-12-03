Блог Диска

декабрь 2015
Все личные файлы в безопасности
3 декабря 2015, 16:06
Все мы знаем, что Яндекс.Диск – удобное место для хранения важных документов, фотоархива, да и вообще любого личного контента. Рады вам сообщить, что в приложении под Android появилась дополнительная защита ваших файлов.

Теперь в настройках Диска можно включить PIN – четырехзначный код будет запрашиваться при каждом открытии приложения.

blog1.png  blog2.png

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска.
20 комментариев
В Диске для Windows и Mac заработала выборочная синхронизация папок на любом уровне вложенности
17 декабря 2015, 15:46

Выборочная синхронизация позволяет для экономии места не скачивать на компьютер весь Яндекс.Диск, а выбирать только те папки, которые нужны. Раньше можно было выбрать только корневые папки, а теперь можно настроить синхронизацию любой подпапки.

Кстати, мы писали этим летом, что добавлена настройка выборочной синхронизации при установке программы. Это удобно — отключить ненужные папки до начала синхронизации. Естественно, там тоже теперь можно выбрать подпапку.

Скачать программу можно с сайта Диска.

26 комментариев