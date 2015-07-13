Вместе с этим в Диске для iPhone и iPad стало можно сохранять видео в галерею устройства и распечатывать важные документы за пару тапов через доступные вам беспроводные принтеры.
Новая версия приложения уже доступна в App Store.
Команда Яндекс.Диска
Некоторое время назад в Яндексе появилась двухфакторная аутентификация, а на прошлой неделе в веб-Диске связанная с ней возможность входа по QR-коду, поэтому мы решили дополнительно рассказать вам в нашем блоге о том, что это и зачем нужно.
Даже самый сложный пароль не гарантирует полной защиты: злоумышленники могут его украсть, а вы сами — просто забыть. Чтобы повысить безопасность аккаунта, включите двухфакторную аутентификацию и скачайте приложение Яндекс.Ключ для Android и iOS. Для настройки потребуется всего несколько минут.
После настройки вам также будет нужно один раз авторизовать приложения Диска заново, введя одноразовый пароль из Яндекс.Ключа. Для сторонних приложений (например, ES Проводник для Android) потребуется отдельный пароль, который можно получить здесь.
Если же у вас нет желания или возможности работать с Яндекс.Ключом, то напомним, что повысить безопасность вашего аккаунта также поможет регулярная смена пароля. Сделать это вы можете прямо сейчас.
Команда Яндекс.Диска
Чтобы вам было проще делиться насыщенными фото-моментами с друзьями, мы добавили возможность выбрать сразу все фото в моменте в один клик. Теперь не придется выбирать файлы по отдельности - рядом с датой есть специальный чекбокс, который позволит выбрать все фото в моменте разом, а потом, при желании, снять выделение с тех, которые не хочется видеть в альбоме.
Помимо этого из раздела Все фото стало проще удалить ненужное . В этом вам поможет значок корзины, который появляется при наведении на изображение или видео в разделе. Один клик по значку и файл отправится в корзину.
Также теперь получатели вашего фото не только смогут сохранить в Диск фото из альбома, но и скачать их к себе на компьютер. Продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе с Диском и фотографиями с вашими друзьями!
Команда Яндекс.Диска.