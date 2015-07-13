Некоторое время назад в Яндексе появилась двухфакторная аутентификация, а на прошлой неделе в веб-Диске связанная с ней возможность входа по QR-коду, поэтому мы решили дополнительно рассказать вам в нашем блоге о том, что это и зачем нужно.



Даже самый сложный пароль не гарантирует полной защиты: злоумышленники могут его украсть, а вы сами — просто забыть. Чтобы повысить безопасность аккаунта, включите двухфакторную аутентификацию и скачайте приложение Яндекс.Ключ для Android и iOS. Для настройки потребуется всего несколько минут.



После настройки вам также будет нужно один раз авторизовать приложения Диска заново, введя одноразовый пароль из Яндекс.Ключа. Для сторонних приложений (например, ES Проводник для Android) потребуется отдельный пароль, который можно получить здесь.

Если же у вас нет желания или возможности работать с Яндекс.Ключом, то напомним, что повысить безопасность вашего аккаунта также поможет регулярная смена пароля. Сделать это вы можете прямо сейчас.

Команда Яндекс.Диска