Блог Диска

июнь 2015
Обновление для Windows и Mac. Добавлена настройка выборочной синхронизации при установке
8 июня 2015, 14:56

При установке приложения на новый компьютер не всегда хочется скачивать весь свой Диск. Если вы пользуетесь Диском давно, у вас накопились гигабайты данных в облаке и места на компьютере может не хватить.

Конечно, всегда можно выбрать какие папки из Диска не синхронизировать с компьютером в настройках программы. Но начиная с версии 1.3.6 это можно сделать и при установке:

Также выборочная синхронизация доступна, если вы авторизуетесь в программе с другим логином.

Скачать программу можно с сайта Диска.

7 комментариев
Найдено фото на улице Ленина
18 июня 2015, 14:26

Бывает так, что нужно найти фотографию, но ни папку, в которой она лежит, ни уж тем более название фото, вспомнить никак не удается. Теперь задачу решить проще, если вы помните, где именно вы сняли фото. Достаточно ввести в поисковую строку название города, улицы или даже моря. Нужное фото отыщется, если в нем есть геотэг - GPS-координаты места съемки, которые смартфоны и некоторые фотоаппараты записывают в мета-данные фотографии.

 


2015-06-17 12-37-33 Яндекс.Диск.png
7 комментариев
Десктопный Диск всегда поместится на ваш компьютер
22 июня 2015, 13:21

В свежей версии десктопного Диска установщик программы стал умнее. Если при первой установке на компьютер обнаружится, что мало места для скачивания всех ваших файлов из облака, Диск сам предложит сменить папку или воспользоваться выборочной синхронизацией. Предусмотрено два варианта предложения в зависимости от ситуации.

 

Программу можно скачать с сайта Диска. Оставайтесь на связи.

18 комментариев
Офлайн-режим для папок на WP
23 июня 2015, 14:43

После запуска офлайн-файлов в Диске для Windows Phone, мы обнаружили, что пользователи стали ежедневно отправлять в офлайн целые пачки фотографий, аудио-файлов и документов. Чтобы решать эту задачу стало проще, мы добавили возможность добавлять в офлайн-режим целые папки.

wp_ss_20150623_0005.png wp_ss_20150623_0004.png

Чтобы сделать папку с ее содержимым доступной в офлайне, необходимо нажать на иконку самолетика. Папка скачается на устройство и автоматически синхронизируется с Диском до актуального состояния при подключении к интернету. Офлайновыми автоматически будут становиться любые загруженные в офлайн-папку файлы, даже если вы загрузите их через приложение для компьютера или веб-интерфейс Яндекс.Диска.

Офлайн-режим для файлов и папок в мобильном Яндекс.Диске теперь полностью доступен на всех популярных платформах. Любопытно, что по типу контента, который открывается из раздела офлайн, пользователи WP очень похожи на пользователей устройств iOS. В первую очередь – это фотографии и аудио-файлы. А вот владельцы телефонов и планшетов под Android чаще всего открывают документы и видео, а уже потом фотографии.

Новая версия приложения уже доступна в Windows Phone Store.

4 комментария
Всё по полочкам
30 июня 2015, 11:39

В современной жизни мы чаще всего храним фото в цифровом виде. Обычно просто переносим их в облако или на компьютер — и на этом всё. Иногда появляется мысль разобрать фотографии, да руки не доходят. А потом уж и не вспомнить, когда и где фотографировал. На Яндекс.Диске такой проблемы больше нет. Сервис теперь сам раскладывает всё по полочкам и помогает составлять фотоальбомы.

В Диске появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы не просто по датам, а по отдельным событиям — часто с названием места съемки. Так, снимки рассвета в Шарм-эль-Шейхе будут лежать отдельно от фотографий вечеринки, куда вы отправились в тот же день. Быстро переместиться к снимкам за нужный месяц и год помогает панель навигации. Хотите найти фотографии пятилетней давности — пожалуйста. Нужны снимки из Амстердама, но вы не помните, когда там были, — тоже не проблема. Вы отыщите фотографии по названию города.



Время и место съемки мы берем из данных снимков. Все фотоаппараты и смартфоны фиксируют время съемки, а некоторые — также долготу и широту. Пользователю географические координаты ни о чем не говорят, а Диск (не без помощи Яндекс.Карт) определяет по ним место съемки. В итоге вы будете точно знать, где у вас на фотографиях Прага, а где — Ческе-Будеёвице. И сможете вспомнить все детали отпуска, пересматривая снимки даже через много лет.

Напомним, что у Диска есть много возможностей для удобного сбора фотоархива в одном месте. Это и автоматическая загрузка фото с помощью приложений для компьютера и мобильного, и выборочная ручная загрузка, а также импорт фотографий из социальных сетей. Из соцсетей вы можете забрать на Диск и те снимки, на которых вас отметили друзья.

Одно дело — организация фотоархива, другое – составленный со вкусом альбом. Это почти произведение искусства. Поэтому для альбомов мы сделали отдельный раздел. Создать альбом очень просто: достаточно отметить нужные фото и видео, нажать на кнопку — и альбом готов. В отличие от папки, у него будет красивая обложка с названием.



Одну и ту же фотографию можно включать в разные альбомы, не дублируя её на сервисе. А сделать снимки более эффектными поможет редактор фотографий. Вы можете скрыть свой альбом от чужих глаз или сделать его публичным, делиться им в соцсетях и наблюдать, сколько же будет просмотров. Мы сами уже составили кучу альбомов — вот, например, с европейским стрит-артом, венецианскими дверями и закатами в Яндексе.

И напоследок о ценах. Для тех, кому нужно очень много места на Диске, Яндекс существенно снизил тарифы на 100 ГБ и 1 ТБ дополнительного пространства. Теперь целый терабайт в облаке обойдется всего в 2000 рублей в год или 200 в месяц, а 100 ГБ — в 800 рублей в год или 80 в месяц. Занимайте столько места, сколько вам нужно, составляйте альбомы и делитесь снимками.
Команда Яндекс.Диска

28 комментариев