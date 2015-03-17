В версии Яндекс.Диска для компьютера 1.3.3 мы значительно улучшили алгоритм синхронизации. Так что обратите внимание – после обновления десктопного ПО для Windows и Mac OS X, которое произошло на прошлой неделе, файлы с компьютера в Диск стали закачиваться быстрее.



Теперь Диск использует в 3 раза меньше оперативной памяти и в 2 раза меньше грузит CPU. Также мы устранили многие ошибки, которые случались в процессе синхронизации. В результате количество файлов, с которыми Диск работает стабильно, выросло на порядок. Если раньше десктопный Диск без труда справлялся только с десятками тысяч файлов, то теперь версия для Windows отлично переварит до 300 тысяч файлов, а версия для Mac OS X – 900 тысяч файлов.



Новая версия ПО лучше работает не только при загрузке большого количества файлов, но и в том случае, когда вам необходимо положить на Диск один большой файл. Например, видеофайл размером более 2 Гб невозможно загрузить через веб-версию из-за ограничений со стороны браузера. А вот ПО Диска для компьютера сможет загрузить файл объемом до 10 Гб.



Подробно о новом алгоритме синхронизации можно почитать на Хабрахабр.