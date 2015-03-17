Блог Диска

март 2015
Можно ли загрузить на Диск сотню тысяч файлов?
17 марта 2015, 18:08

В версии Яндекс.Диска для компьютера 1.3.3 мы значительно улучшили алгоритм синхронизации. Так что обратите внимание – после обновления десктопного ПО для Windows и Mac OS X, которое произошло на прошлой неделе, файлы с компьютера в Диск стали закачиваться быстрее.

Теперь Диск использует в 3 раза меньше оперативной памяти и в 2 раза меньше грузит CPU. Также мы устранили многие ошибки, которые случались в процессе синхронизации. В результате количество файлов, с которыми Диск работает стабильно, выросло на порядок. Если раньше десктопный Диск без труда справлялся только с десятками тысяч файлов, то теперь версия для Windows отлично переварит до 300 тысяч файлов, а версия для Mac OS X – 900 тысяч файлов.

 


Новая версия ПО лучше работает не только при загрузке большого количества файлов, но и в том случае, когда вам необходимо положить на Диск один большой файл. Например, видеофайл размером более 2 Гб невозможно загрузить через веб-версию из-за ограничений со стороны браузера. А вот ПО Диска для компьютера сможет загрузить файл объемом до 10 Гб.

Подробно о новом алгоритме синхронизации можно почитать на Хабрахабр.

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Обновление для Windows и Mac. Добавлена настройка папки Яндекс.Диска при установке
18 марта 2015, 15:15

Многие пользователи программы под Windows и Mac просили нас дать возможность указать папку Яндекс.Диска не только из Настроек, но и при установке программы. На Windows вам это может потребоваться, когда жесткий диск разбит на несколько разделов. Или, например, при установке вам хотелось бы сразу сделать папкой Диска именно ту папку, где хранятся все документы. В новой версии это сделать просто:

Также папку Диска можно настроить, если вы авторизуетесь в программе с другим логином.

Программа через некоторое время автоматически обновится до версии 1.3.4. Самостоятельно скачать новую версию вы можете с сайта Диска.
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До 128 ГБ на Диске покупателям флешек Kingston
19 марта 2015, 15:57

Начались продажи флешек Kingston, выпущенных в рамках партнерской программы с Яндекс.Диском. Купив флешку объемом от 8 до 128 ГБ, вы можете получить еще столько же места на Яндекс.Диске сроком на 1 год.

Ищите флешки Kingston, на упаковке которых нарисован Диск. В акции участвуют следующие модели: DTIG4, DT100G3, DT101G2, DT101G3, DTDuo, DTDuo30, DTM30, DTMicro, DTSE9. Акция проводится до 31 декабря 2015 года.

Для получения дополнительного места необходимо установить программу «Яндекс.Диск» для Windows или Mac, авторизоваться в ней и затем подключить флешку к компьютеру. Советуем подключить к компьютеру флешку Kingston наибольшего объема, так как дополнительное место на аккаунт выдается только один раз за акцию.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на странице Помощи.

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Поставьте Диск в свой браузер
20 марта 2015, 15:09

Делаете ремонт в квартире и подбираете фотографии интерьеров? Настала весна и нужно выбрать новую одежду для ребенка? У вас есть хобби, и вы постоянно гуляете по различным сайтам в поиске идей?

Теперь с Яндекс.Диском делать все это станет проще! Появилось расширение «Яндекс.Диск» для браузеров, которое позволяет любую понравившуюся картинку или документ с помощью всплывающей кнопки в один клик сохранить к себе в облако и продолжить работу.

Если вы хотите просмотреть все сохраненные файлы, нажмите на значок Диска в тулбаре. Кликнув на любой файл оттуда вы попадете в папку «Загрузки» на сайте Яндекс.Диска, где и хранятся все ваши находки. Файлы можно открыть в дороге с помощью мобильного приложения, а дома на компьютере.

Чтобы начать пользоваться расширением в Яндекс.Браузере, нажмите кнопку  → Дополнения, найдите в списке «Яндекс.Диск» и включите его. Затем кликните по значку в тулбаре и введите свой логин и пароль на Яндексе.

Расширение также доступно для браузеров ChromeOpera и в составе Элементов для Internet Explorer, Mozilla Firefox.

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Ищем по тексту на изображениях
25 марта 2015, 13:58
В Яндекс.Диске появилась возможность искать изображения форматов JPEGGIF и PNG, содержащие текст поискового запроса. Достаточно ввести в поисковую строку нужное слово, и система найдёт на Диске картинки, на которых оно встретится. В результатах поиска пользователи увидят и изображения с этим словом, и документы, в тексте которых оно содержится, а также файлы, в названиях и описаниях которых есть это слово.
 
Когда на Диске тысячи фотографий разложены по разным папкам, поиск по текстам на изображениях позволит быстро найти среди них нужную. Например, скан загранпаспорта с названием вроде scan723.JPG или фотографию визитки человека, с которым понадобилось связаться. Искать можно не только документы, но и любые фотографии, которые сделаны для того, чтобы сохранить текст, будь то объявление на двери подъезда или любопытный рекламный плакат в метро.
 
В основе поиска текстов на изображениях лежит технология оптического распознавания символов. Систем распознавания, опирающихся на эту технологию, много, и все они разные. Какие-то решают определённую задачу, например распознают партитуры, какие-то работают только с чистым текстом. Яндекс разработал свою универсальную систему, способную распознавать текст на картинках разных по виду, содержанию и, главное, качеству. Подробности о том, как она работает, читайте в блоге Яндекса.
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Автоматическая очистка Корзины
27 марта 2015, 17:14

С 6 мая мы запускаем автоматическую очистку Корзины на Яндекс.Диске.

Корзина — это особая папка на Диске. В неё попадают все файлы, которые удаляет пользователь — в том числе из приложения Диск на компьютере или телефоне. Как и любые другие данные, файлы в Корзине занимают место, но многие забывают её очищать. Из-за этого им перестаёт хватать облачного пространства.

Автоматическая очистка поможет решить проблему и сэкономит место для новых файлов. Теперь после удаления в Корзину любой файл будет храниться на Диске только 30 дней. Старые файлы, которые уже лежат в Корзине, будут окончательно удалены 6 мая.

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