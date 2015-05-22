Мы долго наблюдали, как сильно пользователям полюбился фоторедактор в Диске под Android и в веб-интерфейсе, особенно тем, кто часто делится фотографиями с родственниками или друзьями. Сегодня спешим порадовать и обладателей устройств iPhone или iPad – выровнять горизонт, поправить цвета, добавить рамочку или забавную подпись стало возможно и в Диске под iOS.







Мы знаем, что для пользователей этой операционной системы фото – один из самых важных типов контента. Теперь не нужно искать и скачивать дополнительные программы для обработки фотографий – все необходимое уже доступно для вас в Диске. Чтобы воспользоваться редактором, откройте фото и нажмите кнопку редактирования.



Также мы добавили поддержку потокового видео: теперь можно смотреть ролики с любого места, не дожидаясь их полной загрузки. Кстати, любой из них будет доступен вообще без интернета, если перевести его в офлайн-режим.







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