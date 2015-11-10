Блог Диска

ноябрь 2015
Скачивайте файлы из Диска группой
10 ноября 2015, 18:03

Мы улучшаем работу с файлами в веб-версии Яндекс.Диска.


Из Диска всегда можно было скачивать файлы по одному или папку целиком.
Теперь можно выбрать несколько файлов в одной папке и сохранить их в одно действие. Для этого достаточно выделить несколько файлов и использовать кнопку "Скачать" в боковом меню. Все выбранные файлы загрузятся на компьютер одним архивом.




Второе улучшение состоит в работе с архивами. При просмотре содержимого архива теперь можно не только открыть или загрузить отдельный файл, но и сохранить файл к себе на Яндекс.Диск. Аналогичный функционал доступен при просмотре файлов-вложений в Яндекс.Почте.



Если Вы сделаете публичную ссылку на архив с документами или фотографиями для своих друзей и коллег, они смогут сохранять себе на Диск избранные файлы, а не весь архив целиком.
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Яндекс редактирует файлы. И создает
16 ноября 2015, 16:48


Яндекс.Диск – сервис не только для хранения данных, но и для работы с ними. Мы последовательно стараемся разрабатывать разные инструменты, которые помогают пользователям просматривать, прослушивать и редактировать файлы. Если разделить файлы на типы, то больше всего в Диске хранится фотографий, на втором месте идут документы.

Для удобства работы с фотографиями в Диске были уже запущены автозагрузка, фоторедактор и специальный раздел «Все фото» с сортировкой по хронологии, указанием места съемки и кластеризацией по «моментам» съемки. Раньше документы в Диске можно было только просматривать и пересылать, а с сегодняшнего дня – еще создавать и редактировать.

Когда мы выбирали инструмент для работы с файлами, компания Microsoft открыла партнерскую программу для облачных сервисов (Cloud Storage Partner Program). Мы остановились именно на этом варианте, так как Microsoft Office Online лучше всего оптимизирован для редактирования текстов, таблиц и презентаций в форматах .docx, .xlsx и .pptx. Теперь в веб-версии Диска можно создавать новые офисные файлы и редактировать сохраненные.

Чтобы пользователи могли редактировать не только файлы в новых форматах, но и в старых - .doc, .xls и .ppt – мы разработали собственные конверторы. Для редактирования, например, файла .doc, в Диске будет создана копия в формате .docx. Оригинал мы оставим без изменений.



В ближайшее время функция редактирования заработает также в Яндекс.Почте и для файлов, открываемых из результатов поиска Яндекса. Для сохранения отредактированных копий будет использоваться Яндекс.Диск.

Разрабатывая облачный сервис, мы стремимся к тому, чтобы пользователь не был привязан в работе к одному компьютеру. Человек может перемещаться, использовать самые разные устройства, но на каждом из них у него должна быть возможность смотреть на свои данные, работать с ними и делиться.
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