Мы улучшаем работу с файлами в веб-версии Яндекс.Диска.

Из Диска всегда можно было скачивать файлы по одному или папку целиком.

Теперь можно выбрать несколько файлов в одной папке и сохранить их в одно действие. Для этого достаточно выделить несколько файлов и использовать кнопку "Скачать" в боковом меню. Все выбранные файлы загрузятся на компьютер одним архивом.



Второе улучшение состоит в. При просмотре содержимого архива теперь можно не только открыть или загрузить отдельный файл, но и сохранить файл к себе на Яндекс.Диск. Аналогичный функционал доступен при просмотре файлов-вложений в Яндекс.Почте Если Вы сделаете публичную ссылку на архив с документами или фотографиями для своих друзей и коллег, они смогут сохранять себе на Диск избранные файлы, а не весь архив целиком.