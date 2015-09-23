Ни для кого не секрет, что Яндекс.Диск – удобное место для личного фотоархива. Доступ к нему должен быть отовсюду. Многие любители фотографий уже успели оценить возможности организации и работы со своей фотоколлекций в веб-интерфейсе сервиса. И сегодня мы рады представить вам новый раздел "Все фото” в мобильном приложении Диска для Android.











Все фотографии мы разбиваем на моменты из жизни, сортируя их по времени и месту съемки. Мы понимаем, насколько важен поиск любимой фотографии и быстрое перемещение по всему фотооархиву. Нужно найти фотографии за несколько лет назад или в каком-то конкретном городе – легко. Для этого мы придумали волшебную кнопку в шапке, которая при скролировании всегда держит в контексте. При нажатии на кнопку открывается навигация, чтобы можно было быстро перемещаться по годам и месяцам, рядом с датами указаны города и страны, в которых были сделаны фотографии.









В разделе "Все фото" пользователь может быстро собрать альбом из любых фотографий или выделить все фотографии вчерашней вечеринки в один клик. Альбомом легко поделиться с друзьями, предварительно выбрав красивую обложку и дав ему название. Созданный альбом можно опубликовать в соцсети или просто скопировать ссылку для отправки в мессанджер. Пока мы не даем возможность просматривать созданные альбомы в мобильном приложении. Зато созданные альбомы можно смотреть и редактировать в веб-интерфейсе Яндекс.Диска.







Но самое важное - то, что любимые фотографии в облаке можно теперь просматривать даже в дороге, когда нет интернета. Приложение само сохраняет уменьшенные копии снимков для просмотра в офлайне. При этом много места в телефоне архив фото на Диске не занимает - по умолчанию раздел "Все фото" занимает до 500 Мб, а если в телефоне мало места, то в разы меньше. При этом в настройках можно управлять местом, которое вы хотите предоставить для раздела "Все фото" . Если у вас очень большой архив – приложение позаботится о том, чтобы в офлайне открывались только самые свежие и часто просматриваемые фото. Поэтому теперь после загрузки или автозагрузки фотографий из телефона в мобильное приложение Диска можно смело удалять фотографии с устройства. Освобождайте место на телефоне, а фото просматривайте в облаке.



Новый раздел "Все фото" доступен и для планшетной версии Диска под Android, так что просматривайте свой фотоархив и на больших экранах.







Смотрите, показывайте, делитесь самыми невероятными моментами из жизни с друзьями и близкими людьми. А новый Диск бережно все сохранит и разложит по полочкам.



Новая версия приложения уже доступна в Google Play.



Команда Яндекс.Диска.