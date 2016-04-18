Как известно, Яндекс.Диск отлично справляется с организацией личного контента. Многие используют Диск для работы и раскладывают документы по папкам, а любители фото часто сортируют новые порции фотографий по общим коллекциям с друзьями и родственниками.

Рады вам сообщить, что теперь для быстрого доступа к самым актуальным файлам не обязательно сразу искать их в папках – последние файлы, с которыми вы работали, представлены прямо на стартовом экране Диска.

По умолчанию последние файлы размещены в одну строку, чтобы не отвлекать от основного контента, но если нужно увидеть больше актуальных файлов – раздел можно легко развернуть. Также с файлами в новом разделе доступны все те же действия, что и в основном разделе Диска. Те, кому последние файлы покажутся лишними на стартовом экране, смогут их скрыть вовсе.

Пробуйте работать с самыми актуальными файлами в новом разделе и продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе с Диском!

Команда Яндекс.Диска