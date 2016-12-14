Мы рады представить вам новую отдельную программу Яндекс.Диск 2.0 для Windows и Mac. От классической программы Яндекс.Диск для компьютера и от аналогичных облачных клиентов программа отличается тем, что не хранит файлы из облака на компьютере.

Бета-версия этой экспериментальной программы позволяет получить удалённый доступ к Диску с компьютера, загружать файлы в облако, просматривать, организовать и редактировать их. Внешний вид нового Диска напоминает интерфейс системных файловых менеджеров - Проводника в Windows и Finder в macOS.

Загружать файлы и папки в Яндекс.Диск с помощью новой программы очень просто - достаточно открыть нужную папку на Диске и перетащить туда файлы. Также поддерживается копирование и вставка через буфер обмена. Ну и конечно, в панели инструментов программы есть кнопка «Загрузить», по нажатию на которую показывается диалог выбора файлов и папок.

Чтобы загружать файлы было ещё быстрее и удобнее, мы сделали виджет в виде значка новой программы, который всегда показывается на экране. Мы называем такой виджет «дропзоной». Перенесите файлы на дропзону и они загрузятся в корень Яндекс.Диска. Потом их можно переложить в любую другую папку.

Скачивание файлов на компьютер делается точно также, как и загрузка в облако. Стоит только дополнить, что при отсутствии интернета вы все равно можете перетащить или скопировать файл в Диск или из него. Как только сеть появится, файлы тут же начнут загружаться. Поставленные вами задачи показываются в специальном разделе «Закачки».

Файлы из нового Диска по двойному клику открываются в обычных десктопных программах. Перед этим они, конечно, скачиваются в папку с временными файлами. А все изменения, которые вы внесёте в документы, будут автоматически сохранены на Яндекс.Диск.

Чтобы скачанные файлы не занимали много места, они удаляются из папки с временными файлами через 24 часа после открытия или последнего изменения (уже после загрузки их в облако). Также через Настройки программы вы можете открыть папку с этим файлами и удалить их самостоятельно в любой момент, когда потребуется.

Если у вас уже установлен Яндекс.Диск, удалять старую программу не нужно. В новой программе нет скриншотилки, синхронизации и автозагрузки фото и видео. Классический Диск и экспериментальная программа отлично работают вместе.

Программа совместима с версиями Windows выше XP SP3 и macOS 10.11 и является бета-версией, поэтому она будет дорабатываться, улучшаться и дополняться новыми функциями. Мы ждём ваших пожеланий, замечаний и отзывов в комментариях к этому посту.

Скачать программу можно по ссылке.