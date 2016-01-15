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январь 2016
История операций
15 января 2016, 11:08

В веб-версии Диска появился новый раздел «История».В нем отображаются все события, которые происходили в вашем Диске с середины декабря 2015 года.



Вы можете посмотреть, какие данные недавно загружали или изменяли, на какие файлы или папки делали ссылки, и быстро перейти к ним. В "Истории" вы найдете также действия всех участников общих папок и информацию о покупке места или об окончании срока действия платежа.

События расположены в хронологическом порядке от более старых к новым. Для того, чтобы было проще найти нужный файл:

  • однотипные записи группируются в течение дня
  • записи можно фильтровать по дате, папке, типу события и типу устройства, с которого совершалось действие
  • в разделе работает поиск по имени файла, папки и типу операции
  • записи про операции с фото и видео имеют миниатюры файлов

Мы надеемся, вы посмотрите на новый раздел и поделитесь с нами своими впечатлениями.

Команда Яндекс.Диска.

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