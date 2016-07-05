Ростелеком и Яндекс.Диск возобновляют акцию по выдаче дополнительных гигабайт на Диске для абонентов московского интернет-провайдера ОнЛайм. Пользователи, подключившиеся к тарифным планам Игровой, Всегда Онлайм, ОнЛайм 100 и другим, могут получить в подарок 100 гигабайт на Диске совершенно бесплатно. Подробности акции и инструкция по подключению размещены на сайте Ростелекома. Подарок действителен все время, пока пользователь будет оставаться абонентом ОнЛайма.
Храните личные фотоархивы, делайте бэкапы и обменивайтесь документами, не задумываясь о том, хватит ли места в облаке, вместе с Яндексом и Ростелекомом.
Команда Яндекс.Диска