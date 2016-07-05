Блог Диска

июль 2016
+100 ГБ на Яндекс.Диске для абонентов ОнЛайм!
5 июля 2016, 11:29

Ростелеком и Яндекс.Диск возобновляют акцию по выдаче дополнительных гигабайт на Диске для абонентов московского интернет-провайдера ОнЛайм. Пользователи, подключившиеся к тарифным планам Игровой, Всегда Онлайм, ОнЛайм 100 и другим, могут получить в подарок 100 гигабайт на Диске совершенно бесплатно. Подробности акции и инструкция по подключению размещены на сайте Ростелекома. Подарок действителен все время, пока пользователь будет оставаться абонентом ОнЛайма. 

Храните личные фотоархивы, делайте бэкапы и обменивайтесь документами, не задумываясь о том, хватит ли места в облаке, вместе с Яндексом и Ростелекомом. 

Команда Яндекс.Диска

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Аудиоплеер в Диске для Android
15 июля 2016, 11:58

Рады вам сообщить, что в новой версии Диска для Android появился встроенный аудиоплеер, который умеет воспроизводить ваши любимые аудио-треки, подкасты и аудио-книги из облака прямо в приложении.  

Аудиоплеер умеет проигрывать все популярные форматы и автоматически выстраивать плейлисты из аудио-файлов в папках. Достаточно включить один трек из папки — и плеер будет последовательно проигрывать все остальные аудио-файлы, которые в ней находятся. Ждать, когда трек полностью загрузится, не надо — он зазвучит сразу после запуска.

Также новый аудиоплеер умеет воспроизводить треки из раздела Офлайн. Так что можно добавить в дорогу как целую папку с треками, так и отдельные аудио-файлы в Офлайн – плеер проиграет их последовательно. 

А еще бонус –  по многочисленным просьбам, в новой версии приложения файл, которым вы с кем-то поделились, теперь снова можно спрятать от чужих глаз. Просто найдите его и в меню выберите пункт «Удалить ссылку».

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска

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