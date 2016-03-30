Мы рады представить вам новую версию скриншотилки в программе Яндекс.Диск для компьютера.

Скриншоты в Яндекс.Диске были выпущены в феврале 2014 года и пользуются большой популярностью. Каждый четвертый пользователь программы не только работает с файлами, но и использует её, чтобы делать скриншоты. За это время получено много отзывов и пожеланий, которые мы постарались учесть в новом релизе.

Проделана большая работа по улучшению интерфейса программы. Во-первых, конечно, самое заметное — это редизайн программы:

Windows

Mac

Меню в редакторе

В Windows-версии — добавлено меню приложения, из которого доступны многие функции программы. Там есть новые функции и старые — о наличии которых вы, возможно, даже и не догадывались :-).

Теперь из меню можно напечатать скриншот. А ещё можно вызвать Настройки скриншотилки, скопировать или удалить объект, открыть Справку и многое другое. Эти функции и раньше были доступны из меню Диска и с помощью сочетаний клавиш.

«Отменить», «Вернуть»

На панель инструментов добавлены кнопки «Отменить» и «Вернуть» для последнего действия. Не бойтесь экспериментировать — всё можно отменить.

Кнопка «Копировать»

Добавлена кнопка «Копировать». Кнопка позволяет поместить скриншот в буфер обмена, из которого вы можете вставить изображение уже в любую программу.

После копирования редактор закроется. Однако, если оказалось, что скриншот нужен вам повторно - не беда: при копировании он также сохраняется в папку Скриншоты на Диске и доступен, например, из меню приложения. Про удобное меню Яндекс.Диска с большим превью файлов мы писали совсем недавно.

Новые Настройки

Полностью поменялись настройки программы. Стало более интуитивным назначение сочетаний клавиш на разные варианты снятия скриншота.

На клавишу PrintScreen теперь можно назначить выделение области экрана и даже сразу получить ссылку на скриншот!

Изменилось имя файла скриншота по умолчанию: дата + время. Раньше добавлялось название окна и некоторые программы не принимали те или иные символы. Но если вы хотите вернуть всё как было, тогда просто выберите такой вариант в Настройках.

Скриншот можно сохранять не только в формат PNG, но и в JPEG. Во втором случае файлы часто получаются меньшего размера и подходят для большего числа программ.

Новая «Стрелка»

Теперь при растягивании стрелки в длину её ширина не увеличивается, а остаётся постоянной. Соотвественно, в панели инструментов ширину можно настроить.

Добавился новый вид стрелки классической формы.

Инструмент обрезки скриншота

При необходимости область обрезки теперь можно настраивать только по вертикали или горизонтали, не изменяя другой размер.

Кнопка «Применить» и сама область обрезки стали заметнее.

Работа с объектами

После создания объекта, например, текста, он выделяется специальными маркерами — синими кружочками. Для изменения размера текста достаточно потянуть за эти маркеры.

При наведении курсора на стрелку его вид изменяется, демонстрируя что объект теперь можно выбрать.

Скачайте программу с сайта Яндекс.Диска. А если программа у вас уже установлена, просто нажмите клавишу PrintScreen, чтобы начать делать отличные скриншоты.