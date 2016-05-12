Рады вам представить обновленный Яндекс.Диск для iOS.

Теперь, также как и на Android, все хранящиеся на Диске фотографии можно посмотреть в новом разделе «Все фото». Там они сгруппированы по месту и времени съёмки в Моменты и выстроены в хронологическом порядке. Вы можете давать Моментам имена и делиться ими с друзьями в виде альбомов.

В новом разделе легко ориентироваться, даже если у вас накопилась масса фотографий за много лет. Нажмите овальную кнопку в верхней части экрана, миниатюры уменьшатся и выстроятся по годам и месяцам. Выберите нужный месяц, и вы вернётесь в соответствующий момент в разделе «Все фото».

Новый раздел "Все фото" доступен и для iPad, так что просматривайте свой фотоархив и на больших экранах.

Смотрите, показывайте, делитесь самыми невероятными моментами из жизни с друзьями и близкими людьми. А новый Диск бережно все сохранит и разложит по полочкам.

Новая версия приложения уже доступна в App Store

Команда Яндекс.Диска.