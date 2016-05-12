Блог Диска

май 2016
Весь фотоархив в Диске для iOS
12 мая 2016, 11:10

Рады вам представить обновленный Яндекс.Диск для iOS.

Теперь, также как и на Android, все хранящиеся на Диске фотографии можно посмотреть в новом разделе «Все фото». Там они сгруппированы по месту и времени съёмки в Моменты и выстроены в хронологическом порядке. Вы можете давать Моментам имена и делиться ими с друзьями в виде альбомов.

В новом разделе легко ориентироваться, даже если у вас накопилась масса фотографий за много лет. Нажмите овальную кнопку в верхней части экрана, миниатюры уменьшатся и выстроятся по годам и месяцам. Выберите нужный месяц, и вы вернётесь в соответствующий момент в разделе «Все фото».

Новый раздел "Все фото" доступен и для  iPad, так что просматривайте свой фотоархив и на больших экранах. 

Смотрите, показывайте, делитесь самыми невероятными моментами из жизни с друзьями и близкими людьми. А  новый Диск бережно все сохранит и разложит по полочкам. 

Новая версия приложения уже доступна в App Store

Команда Яндекс.Диска.

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Последние файлы в Диске для Android
17 мая 2016, 13:42

Мы знаем, что в мобильном Диске как нигде важно иметь быстрый доступ к файлам. В связи с этим мы проделали много работы по созданию удобного интерфейса, учитывая небольшие размеры мобильных устройств. Но сейчас мы пошли еще дальше и следом за веб-интерфейсом Диска реализовали быстрый доступ к последним файлам сразу при открытии первого экрана приложения. 

Итак, теперь все самое актуальное и нужное не придется выискивать по папкам – при входе в Диск для Android вы тут же найдете фотографии из вчерашней поездки, собранные в одну группу, а также документы, которыми недавно делились с коллегами. Плюс ко всему, в новом разделе сразу видны изменения в общих папках, которые внесли другие участники. 

Также в разделе Последние легко навигироваться к директории, в которой хранятся файлы, - для этого необходимо нажать на заголовок с названием папки у группы файлов. Ну и конечно со всеми файлами в разделе доступны все те же действия, что и в файловой системе, в привычном разделе "Файлы".

Пробуйте работать с самыми актуальными файлами в новом разделе и продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе Диском!

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска

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