Мы знаем, как трепетно относятся наши пользователи к своим фотоархивам. Ведь там запечатлены самые лучшие моменты путешествий, концертов, встреч с друзьями и родственниками. Конечно, все снимки хочется хранить в одном месте и не задумываться о том, что для новых фотографий места может не хватить.

Рады сообщить вам, что теперь мобильные приложения Диска не только организуют ваш архив фотографий, но и дарят дополнительные 32 гигабайта для хранения.

С 3 апреля до 3 июля включительно мы проводим акцию "+32 Гб за мобильную автозагрузку". Чтобы воспользоваться бонусом, включите автозагрузку в настройках мобильного приложения Яндекс.Диск для iOS или Android. После загрузки первой фотографии вы сразу получите дополнительные гигабайты. Если автозагрузка уже включена, ничего настраивать не нужно. Как только очередной снимок загрузится в Яндекс.Диск, вы получите дополнительные 32 гигабайта.

Новая версия приложения доступная в Google Play и AppStore

Команда Яндекс.Диска