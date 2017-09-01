К началу учебного года Яндекс.Диск подготовил подарок для студентов и преподавателей вузов — 32 гигабайта дополнительного места бесплатно и навсегда.
Получить 32 ГБ очень просто
- Войдите в мобильное приложение Яндекс.Диск или установите его. Приложения доступны в Google Play и AppStore
- Прямо из приложения сделайте фотографию действующего студенческого билета или пропуска (для преподавателей) в хорошем качестве — чтобы читались все надписи
- Скопируйте ссылку на фотографию, нажав на «Поделиться»
- Отправьте ссылку в электронном письме по адресу promo@disk.yandex.ru
Диск поможет вам в учёбе
Microsoft Office Online
Конспектировать лекции, править таблицы и создавать презентации можно прямо в браузере.
Общая папка для группы
Создайте для вашей группы общую папку — в ней можно обмениваться конспектами и даже проверять домашние задания.
Удобные скриншоты
Если нужно обсудить картинку, отметьте важное, добавьте стрелки и текст — и делитесь с другими. Для этого понадобится Диск для компьютера.
Даже без интернета
С офлайн-режимом ваши файлы всегда под рукой — в приложении на телефоне или планшете.
Срок акции ограниченный. Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2017 года.
Делитесь с друзьями и коллегами ссылкой на подарок — https://yandex.ru/university.
Желаем успехов в учёбе!