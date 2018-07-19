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июль 2018
Диск Про – больше места и возможностей
19 июля 2018, 17:09

Теперь  пользователи за те же деньги, что и раньше, получают не просто больше гигабайтов, а подписку Диск Про – в неё входит +100 ГБ или +1 ТБ места и расширенные возможности для работы с файлами. 

Подписка Диск Про позволяет: 

  • смотреть историю изменений файлов за последние 90 дней и в любой момент возвращаться к предыдущим версиям;
  • не отвлекаться на рекламу, так как ее там нет;
  • оперативнее общаться со службой поддержки. Специально для подписчиков Про-версии выделена отдельная линия;
  • сохранять файлы с публичных страниц, даже если для них уже превышен лимит скачивания

Подписка

Подключить Диск Пропозволяет: 

Пользователи, которые ранее купили просто дополнительное место на Диске, автоматически становятся подписчиками Диска Про и могут уже сейчас пользоваться всеми его преимуществами.

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