Теперь пользователи за те же деньги, что и раньше, получают не просто больше гигабайтов, а подписку Диск Про – в неё входит +100 ГБ или +1 ТБ места и расширенные возможности для работы с файлами.

Подписка Диск Про позволяет:

смотреть историю изменений файлов за последние 90 дней и в любой момент возвращаться к предыдущим версиям;

не отвлекаться на рекламу, так как ее там нет;

оперативнее общаться со службой поддержки. Специально для подписчиков Про-версии выделена отдельная линия;

сохранять файлы с публичных страниц, даже если для них уже превышен лимит скачивания

Подписка

Подключить Диск Пропозволяет:

Пользователи, которые ранее купили просто дополнительное место на Диске, автоматически становятся подписчиками Диска Про и могут уже сейчас пользоваться всеми его преимуществами.