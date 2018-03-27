Чуть больше года назад мы запустили экспериментальную версию Диска для компьютера. За это время мы собрали мнения и отзывы, доработали программу, улучшили сценарии использования и поколдовали над визуальной частью.

И вот теперь мы готовы представить вам обновленный и улучшенный Диск 3.0 для macOS и Windows.

Новый Диск 3.0 совмещает в себе преимущества классической версии Диска и экспериментального Диска 2.0.

Выборочная синхронизация

Теперь можно выбирать что хранить только на диске, а что продублировать на компьютере. Например, можно перенести все содержимое компьютера на Диск, и синхронизировать только рабочую папку или отдельные документы.

Работа с файлами без Интернета

Изменения, которые вы внесете в файл, даже если в этот момент у вас не было Интернета, Диск запомнит и, как только доступ к сети снова появится, обновит отредактированный файл в вашем облачном хранилище.

Четко и ясно

Чтобы не случилось такого, что вы удалили файл с компьютера, думая, что он уже хранится в Облаке, мы сделали яркие и понятные иконки рядом с каждым файлом и папкой. Благодаря им вы легко определите, что хранится только в облаке, что синхронизировано с компьютером, а какие файлы еще только загружаются.

Смело удаляйте файлы с компьютера

Как только ваши файлы окажутся в Диске, вы можете смело удалять их с компьютера. Они останутся в Диске, а при необходимости в любой момент можно скачать файл обратно.

Заметки для пользователей Windows

Если вы работаете на Windows, то помимо вышеперечисленных возможностей, вам доступны еще и Заметки. Это пока бета-версия, но в ней уже есть все необходимое, а также функция речевых заметок на основе технологий Yandex SpeechKit. Т.е. вы надиктовываете заметку, а программа переводит её в печатный текст.

Новую версию Диска 3.0 можно скачать здесь.