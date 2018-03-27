Блог Диска

март 2018
Новое приложение «Диск 3.0 для компьютера»
27 марта 2018, 12:07

Чуть больше года назад мы запустили экспериментальную версию Диска для компьютера. За это время мы собрали мнения и отзывы, доработали программу, улучшили сценарии использования и поколдовали над визуальной частью.  
И вот теперь мы готовы представить вам обновленный и улучшенный Диск 3.0 для macOS и Windows

Новый Диск 3.0 совмещает в себе преимущества классической версии Диска и экспериментального Диска 2.0. 

Выборочная синхронизация  
Теперь можно выбирать что хранить только на диске, а что продублировать на компьютере. Например, можно перенести все содержимое компьютера на Диск, и синхронизировать только рабочую папку или отдельные документы. 

Работа с файлами без Интернета
Изменения, которые вы внесете в файл, даже если в этот момент у вас не было Интернета, Диск запомнит и, как только доступ к сети снова появится, обновит отредактированный файл в вашем облачном хранилище.

Четко и ясно
Чтобы не случилось такого, что вы удалили файл с компьютера, думая, что он уже хранится в Облаке, мы сделали яркие и понятные иконки рядом с каждым файлом и папкой. Благодаря им вы легко определите, что хранится только в облаке, что синхронизировано с компьютером, а какие файлы еще только загружаются. 

Смело удаляйте файлы с компьютера
Как только ваши файлы окажутся в Диске, вы можете смело удалять их с компьютера. Они останутся в Диске, а при необходимости в любой момент можно скачать файл обратно.

Заметки для пользователей Windows
Если вы работаете на Windows, то помимо вышеперечисленных возможностей, вам доступны еще и Заметки. Это пока бета-версия, но в ней уже есть все необходимое, а также функция речевых заметок на основе технологий Yandex SpeechKit. Т.е. вы надиктовываете заметку, а программа переводит её в печатный текст. 

Новую версию Диска 3.0 можно скачать здесь.

 

499 комментариев
Автоматическая очистка локальной галереи
29 марта 2018, 12:26

Основная задача облачного хранилища – надежно хранить файлы и экономить место на устройстве пользователя. В рамках экономии места на телефоне недавно мы сделали функцию автоматической загрузки фото и видео бесплатной и безлимитной. 

Сегодня мы пошли дальше, и добавили возможность очищать галерею в телефоне после загрузки файлов на Диск. Новая функция доступна для пользователей Яндекс.Диска для Android.  

Как автоматическая очистка работает? 

Приложение Диска ищет в галерее телефона пользователя фото и видео, которые были автоматически загружены в Диск и удаляет их. Но прежде, чем удалить какой-либо файл с телефона, Диск проверяет наличие его в облачном хранилище.

Кроме этого вы можете сами выбрать – удалить все файлы, которые загрузились с помощью автозагрузки за все время или попросить приложение не трогать файлы за последний месяц, а остальные удалить. 

34 комментария