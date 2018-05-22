Когда вам понадобится более ранняя версия вашего текущего файла, вы можете легко достать её, если этот файл есть у вас на Диске.

Новая функция будет незаменима при многократном редактировании документа или при совместной работе над одним и тем же файлом в рамках проекта.

Посмотреть или восстановить одну из предыдущих версий можно у любого файла - будь то изображение, видео, документ, презентация или любой другой формат. Для этого выделите файл и нажмите «история изменений».

Выделите файл и нажмите "История изменений"

Посмотреть историю изменений любых файлов можно за последние 14 дней. Но если вы являетесь пользователем с платным местом на Диске, то новая функция вам доступна за последние 90 дней.