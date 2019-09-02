Блог Диска

март 2019
Яндекс.Заметки в Диске
26 марта, 15:23

В прошлом году мы впервые запустили сервис Яндекс.Заметки в Диске для компьютера. Этот инструмент позволяет сохранять ваши идеи, полезные ссылки и любую важную информацию в одном месте. С сегодняшнего дня Заметками можно воспользоваться и в бета-версии Диска для Android.

Вы можете одним из первых попробовать новый продукт и поделиться с нами своими впечатлениями. Это только первая версия Заметок, но в ней есть всё необходимое для создания текстовых записей, сохранения ссылок и цитат. 

Все ваши записи будут объединены в одном приложении и доступны для редактирования с удобного для вас устройства: можно набросать черновик с телефона, а потом отредактировать его на компьютере.

Чтобы начать пользоваться Заметками на телефоне, установите или обновите приложение Яндекс.Диск Бета

 Если у вас уже установлена основная версия Яндекс.Диска, удалять её не нужно — бета-версия будет работать параллельно. Пока Заметки доступны только на Android.

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Новая фотогалерея в Диске
28 марта, 18:05

В обновленном приложении Диска Для Android раздел «Фото» работает, как универсальная галерея на вашем телефоне. 

Теперь в Диске отображаются все ваши фото и видео – те, что загружены в облако и те, что хранятся только на смартфоне. При этом, файлы из памяти телефона доступны даже без интернета. Например, недавно сделанные скриншоты или фото, которые друзья прислали в WhatsApp, вы можете просматривать или удалять, где бы вы ни находились. Также вы можете делиться этими файлами с другими людьми, они отправятся, когда у вас снова появится сеть. 

В новой версии мы поработали над скоростью. Превью облачных фотографий загружаются быстрее. А когда вы открываете ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ней снимки, чтобы вам не приходилось долго ждать при перелистывании. 

Кроме этого, Диск научился раскладывать фото и видео по годам и месяцам. Заодно приложение указывает, где они были сняты, — можно быстро восстановить в памяти географию путешествий.

Обновлённое приложение Диска уже доступно в Google Play.

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