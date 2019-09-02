В прошлом году мы впервые запустили сервис Яндекс.Заметки в Диске для компьютера. Этот инструмент позволяет сохранять ваши идеи, полезные ссылки и любую важную информацию в одном месте. С сегодняшнего дня Заметками можно воспользоваться и в бета-версии Диска для Android.

Вы можете одним из первых попробовать новый продукт и поделиться с нами своими впечатлениями. Это только первая версия Заметок, но в ней есть всё необходимое для создания текстовых записей, сохранения ссылок и цитат.

Все ваши записи будут объединены в одном приложении и доступны для редактирования с удобного для вас устройства: можно набросать черновик с телефона, а потом отредактировать его на компьютере.

Чтобы начать пользоваться Заметками на телефоне, установите или обновите приложение Яндекс.Диск Бета.

Если у вас уже установлена основная версия Яндекс.Диска, удалять её не нужно — бета-версия будет работать параллельно. Пока Заметки доступны только на Android.