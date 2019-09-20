У Диска есть расширенная версия Про, с увеличенным местом и дополнительными функциями, но оплатить ее можно было только в веб-версии сервиса. Если вам удобнее оформить подписку в мобильном приложении, теперь вы можете это сделать на вашем телефоне. Для этого нужно зайти в настройки приложения и выбрать «Купить Диск Про».

Сейчас для пользователей мобильного Диска доступна одна версия подписки – это Диск Про 1ТБ на месяц или год.

Вместе с местом вы также получаете возможность пользоваться сервисом без рекламы и приоритетную поддержку.

Чтобы новая функция заработала в вашем Диске, обновите приложение.