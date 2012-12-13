Клуб Фоток

Клуб Фоток

Колометатели

Все, наверное, уже давно заметили, что появилась на яндексе категория пользователей, метко названная кем-то "колометатели". Это те, кто по каким-то только им известным причинам ставят единицы в оценках фото. Иногда из мести за нелестный комментарий, иногда просто из пакости, иногда чтобы понизить оценку конкурсному фото, чтобы за него поменьше голосовали те, кто живет чужим выбором. В общем какие бы причины ни были, а колометатели - это сегодняшняя объективная реальность.

Ну ладно бы фото плохое было. Ставь 1, если ты так считаешь, напиши в коментах - что именно плохо, по твоему разумению. Конструктивная критика только на пользу. Так нет же, все они - анонимы (я бы даже сказал онанимы). Боятся же что ответят

Так вот я предлагаю сделать невозможным ставить оценку ниже 3 без комментария. Поставил 2 или 1 - тут же всплывает окно комментария с готовым началом: "я поставил Вам 1 за это фото, потому что я считаю:....".

По моему так будет справедливо.

380 комментариев
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Маруся
27 января 2016, 23:52
Спасибо за ваше желание сделать сервис лучше.
Мы обязательно подумаем над вашим предложением.
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52

4 и 5 тоже без комментариев не пускать.

Потому как медоносы свирепствуют.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:52

Поддерживаю.

Горыныч
27 января 2016, 23:52

Медоносы на то и медоносы, что обязательно отметятся, им анонимность ни к чему :-) 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:52

Вы вот подняли вопрос, заходим, смотрим

например это http://fotki.yandex.ru/users/sergey-ktf/view/541780/?page=2

т.е. вас удивит, если под этим фото кто-то поставит оценку "так себе"? Лично меня удивляет текущая - "это шедевр", глядя на сей кадр.  Поймите, кроме заговора есть еще и разные взгляды на оценки. Но я в данном случае предпочту вообще не оценивать.

Горыныч
27 января 2016, 23:52

Ну и ставьте как считаете. Какие проблемы. Я просто хочу знать кто и за что поставил именно такую оценку.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:52

А вот я, например, не хочу, т.к. эта информация ничего не даст, кроме лишней мышиной возни. 

Как и практически все-равно, какая оценка стоит, т.к. объективности в ней все-равно мало. Не будет анонимности - будут ставить "колы" с пустых аккаунтов - что это изменит? Если убрать анонимность, то объективность оценок вообще упадет до нуля.

Выставляйте в клубы, где предусмотрена критика и конструктивный разбор снимков - какие проблемы? а пытаться подогнать массового зрителя под "я хочу" - хм... а оно надо?

bukva.m
27 января 2016, 23:52

(+1) согласна!

mutineer-mute
27 января 2016, 23:52

Что показательно, темы о необходимости более явного разделения на авторское и "картинки из сети для хранения" не проходят, как и некоторые другие не менее актуальные. 

А вот "а давайте отменим колы" - только в путь.

Горыныч
27 января 2016, 23:52

Вы максималист. Никто отменять ничего не предлагает. И одна тема другой не мешает. Не валите все в одну тарелку.

КотоФей
27 января 2016, 23:52

Тогда мне кажется странным, почему вы не требуете обоснования ставящим вашей работе оценку "шедевр"?

 

doctor-zernov
27 января 2016, 23:52

Все анонимы внуки 37 года.

КотоФей
27 января 2016, 23:52

Само-собой. 

Все, кто не считает ваши снимки шедеврами - кровавые бериевские последыши!

не понять им вашего гения! :-))

doctor-zernov
27 января 2016, 23:52

А уж Ваши шедевры "выше крыши" и не подаются...

оценкам ниже 6-и пятёрок!

Дерзайте и глумитесь ...китифай

КотоФей
27 января 2016, 23:52

А я-то здесь при чём? :-@

Не валите с больной головы на здоровую.

Это вы, а не я на каждом углу кричите о "необъективности" оценок своим "шедеврам".

Я посмотрел ваши фотографии. Даже не буду пытаться оценить ЭТО с точки зрения художественности... это непросто. :-))

Похоже, ваша манера писать гадости под ФД приводит ко вполне ожидаемым последствиям. Люди заходят посмотреть на этого замечательного мастера, так горячо и эмоционально обсирающего чужие работы, и , в свою очередь, высказывают своё отношение к вам и вашим творениям :-)))

Вы находите это нелогичным? :-@

И не беспокойтесь по поводу моих оценок. Если бы они для меня что-то значили, я бы их попросту закрыл.

doctor-zernov
27 января 2016, 23:52

И вы в том числе !

КотоФей
27 января 2016, 23:52

Ага. Я - самый главный и самый кровавый! :-)))

 

knijnic
27 января 2016, 23:52

(+1)  - это не плохая оценка, а, наоборот, хорошая. Она говорит о том, что Ваш пост или фото просмотрели и это понравилось. Вам за этот коммент плюсуется бал в КУ. Если бы не понравилось, ставили бы :(-1), :-$. Это на Майле пятибальная система, а здесь проще и удобнее: да или нет, а если хочется что-то на словах сказать, скажут...:-)

Горыныч
27 января 2016, 23:52

Вы о чем сейчас вообще? Какие -1? Какие да или нет? Какие прибавления КУ?

Речь не о кнопке оценить в клубах, и не о +1 в комментариях в клубах. 

Речь об оценке фотографий на ЯФ. 

knijnic
27 января 2016, 23:52

Горыныч, не извергай пламя!:-) Вижу уже, что о фотках речь и вообще, пост уже давнишний...:-)

Icobutcher
27 января 2016, 23:52

(+1)поставил :-D

ajour212
27 января 2016, 23:52
В данном случае зачем вообще нужны 2 & 3 ? Так как и 4 & 5. Шедевров здесь нет, иначе бы они размещались не на Яндекс-Фотках, а на профессиональных сайтах.
Горыныч
27 января 2016, 23:52

Скорее нужно считать название оценок шуткой юмора. На самом деле это обычные школьные оценки, выражающие отношение к фото.

ajour212
27 января 2016, 23:52
Анонимно медоносы поставят кол, а комментарий напишут положительный.
Максим
27 января 2016, 23:52

Предлагаю новые кнопочки
"покарать обидчика"
при её нажатии под всеми фотографиями, загруженными и загружаемыми будут автоматом появляться колы.
А ещё "жестоко покарать" всё тоже самое + автоматом репост в клуб антишедевр (если такой сейчас есть).

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52

:-D

Максим
27 января 2016, 23:52

Давно оценками не страдаю. Уже даже и не в курсе последних движений на я.ру и я.фотках. Но всё равно нравится этот ресурс. Жаль что онлайн прикрли и чат.

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Да мне как-то это тоже без разницы, но иногда раздражает! Открываешь чей-то неплохой снимок, а там уже колометатели поработали... Сам я обычно если и ставлю оценки то в основном только друзьям или действительно интересным снимкам и всегда оставляю комментарий. К сожалению интересные люди и авторы с ресурса уходят и не последнюю роль в этом играют и колометатели и если и дальше так пойдёт то скоро общаться здесь будет не с кем...
Максим
27 января 2016, 23:52

Аналагично.

Уходят не из-за колов. Проблема легко решается отключением оценок. Кто хочет, что-то сказать, тот скажет. А анонимная звёздочка ценности не имеет. 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Я бы сказал что не только из-за колов, но это тоже добавляет масла в огонь... Я не отключаю, но если вычисляю колометателя то отправляю в его БАНю!
Максим
27 января 2016, 23:52

Новики чаще свего из за колов переживают, это да. Многих это отпугивает. Тут уже года 4 если не больше, ни разу не банил.

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
А вот мне приходилось и не раз отправлять в БАНю потому как почему-то меня некоторые неадекватные личности сильно уважают доставать и гадить и из-за этого у меня нет никакого желания что-то загружать или писать статьи...
Максим
27 января 2016, 23:52

Если кому то будет интересно или полезно, то какая разница, что и кто жузжит?

 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Возможно, но желания что-то полезное делать это не добавляет!
Максим
27 января 2016, 23:52

Желание оно или есть или его нет. А внешние факторы - это самообман. Мне вот иногда просто лень что-то писать. Советом ещё могу помочь.

 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Возможно...
Максим
27 января 2016, 23:52

Так и есть.Только признаться в этом себе не каждый может, а уж про перешагнть, я вообще молчу. Легче найти причины снаружи.

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Возможно! но всё так просто как может показаться!
ajour212
27 января 2016, 23:52
Самый легкий метод, тогда колы ва обеспечены и  в дальнейшем.
ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52

:-D у меня нет вывешенных шедевров...

ajour212
27 января 2016, 23:52
А вы разместите.
ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
А смысл?
ajour212
27 января 2016, 23:52
Думаю, что уходят из-за необъективно выбранных конкурсных фотографий. Что в последнее время всё чаще обсуждается.
ajour212
27 января 2016, 23:52
"Сам я обычно если и ставлю оценки то в основном только друзьям или действительно интересным снимкам"  - и ставите конечно только 5 звезд? Иначе бы вы уже и в друзьях не были. Не все адекватно воспринимают критику на свои фото. Кто-то согласится, а другой оставит как есть, потому как он автор и если разместил фуфло так и напишет - "не судите строго потому-то и потому-то..... "
Горыныч
27 января 2016, 23:52

Согласен с вами, сам примерно так делаю. Иногда критикую, но стараюсь по доброму, но колы не мечу при этом.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:52

А оно и верно: в оценках мы видим отношение зрителя к снимку - зацепило, не зацепило, как зацепило и т.д. именно эта обезличенная оценка заставляет самому думать, а что тут не так, что не понравилось, почему, что можно переделать - т.е. работает голова, идет дальнейшее саморазвитие, а вот комментарии "всё, это шедевра или плохо тут и тут" - за тебя уже работа проделана, нет тут никакого диалога с учителем, т.к. и учителя как такового нет.

Действительно желающие саморазвиваться будут искать знания, а не ждать, когда кто-нибудь прийдет и все в клювик положит.

Горыныч
27 января 2016, 23:52

Верно. Но есть нюансы. Кол опускает а не заставляет думать. Думать как раз заставляют средние оценки. 

Пятерка - льстит (если не заслуженная), кол унижает (если помните школу, то два - оценка плохо, но она ставится за сто-то, а кол - если вообще ничего нет). 

Средние оценки заставляют думать и совершенствоваться.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:52

У нас определенно разное мировосприятие: меня оценки никогда не мотивировали к учебе, а на фоне пятерок так даже радовали и колы, и двойки, если бы дело было в оценках, то школа с медалью была бы окончена. Оценка на данном ресурсе (где оценка специалиста одна на тысячи) - это всего-лишь градус попадания в чье-то восприятие, * - не зацепило вообще или даже вызвало отторжение у смотрящего, ***** - полное попадание, остальное - полутона. Если учесть, что шЫдеврами склонны увенчивать практически всё, то иного отношения к оценкам и быть не должно. Какие колы, какая школа? Тут есть "учителя" на ставке, работающие над чьим-то ростом и развитием? Да ну, не верю. А если нет, то любая оценка - это лишь восприятие кадра смотрящим, а оно может быть любым и далеко не всегда объективным. 

И опять же, при нынешней системе мы и имеем средние оценки, только вот вся беда в том, что все, что ниже 5 почему-то оскорбляет ;о) 

Еще раз повторю: если оставлять нынешние оценки, то только закрытыми - иначе будет треш и угар (баня и медоносничество), если хочется все-таки бегать за личностями отмечающих, то надо изменять систему на более медоносную - т.е. только лайки (понравилось - лайкнул, нет - прошел мимо,  сплошной позитиФ). 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Вы бы посмотрели по сторонам и включили думалку! и тогда бы все вопросы отпали сами собой!
Первое: Сервис называется Фотки что само собой подразумевает не шедевр, а отстой и по этой самой причине на сервис не идут серьёзные фотографы, а те что пришли или уже ушли, или собираются уйти, или не высовываются, или общаются только на уровне друзей!
Второе: Пяти звёздная система оценок здесь явно не подходит и по этой самой причине я ставлю или 5 если снимок заслуживает внимания или прохожу мимо и ничего не ставлю!
Третье: Я часто критикую, а правильнее сказать подсказываю, советую и где-то даже учу и за это меня далеко не все любят, но есть некоторое количество таких которые просят этого и благодарны мне за это потому как снимки их от этого становятся всё лучше и лучше...
Вот как-то так!
Нужно ребятам с Сервиса менять подход к сервису, а иначе Сервис скоро превратится в большую свалку мусора и все мало мальски интересные люди уйдут с него окончательно...
Горыныч
27 января 2016, 23:52

(+1)

ajour212
27 января 2016, 23:52
"Сервис скоро превратится в большую свалку мусора и все мало мальски интересные люди уйдут с него окончательно..."  мало мальские интересные уйдут?  А где же размещать НЕ мало-мальским? Им-то как научиться, если не у кого будет? Нужно задуматься ЯФу.
ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Я в своё время поднял этот вопрос в клубе Сервиса Я.ру и меня по этому поводу АДД тупо забанил в клубе... Вот Вам и ответ!
ajour212
27 января 2016, 23:52
Обычная история. может вы не в той форме этот вопрос задали? А "банить" любимая фишка для большинства на всех сайтах.
ArtPhotograph
27 января 2016, 23:52
Точно не помню, а ссылки из-за ненадобности давно удалил, но смысл приблизительно был такой - что с сервисом нужно нужно что-то делать, а иначе он превратится... Как видите мои предсказания уже сбылись и уже превратился...
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52
Оценка имеет смысл только в том случае, если оценивающий что-то значит.
Максим
27 января 2016, 23:52

А ещё что-то пишет, а не тупо на кнопочки жмёт.

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52
И наоборот, "благодарить" -- на всех фото пятёрки?
Максим
27 января 2016, 23:52

и +1 ку ))

Горыныч
27 января 2016, 23:52

А он нужен этот ку? 

Максим
27 января 2016, 23:52

Тем же, кому и оценки.

Это являние, называется охотой за попугаями. У кого попугаев больше. Со временем надоедает.

Горыныч
27 января 2016, 23:52

Ну... Оценки - это , звиняйте за тафтологию, оценка фото. Каждого фото в отдельности. А какое то ку (( и желтые штаны )  - это активность  в клубах. Пиши всякую фигню в клубах каждый день, и будет тебе ку. 

Максим
27 января 2016, 23:52

Аналогично. Ходи ко всем и ставь 5, и пиши комментарии и тебя в ответ завалят петёрками. Не верите, проверьте. 

Если ни куда не ходить, а просто молча грузить фото, оценок практичекски не будет.

Это уже проверянно временем и лююдьми ))

Максим
27 января 2016, 23:52

Могу создать страничку с унылыми телефонными фото, и собрать 5 по 100 штук под каждой. А вы со своими нормальными фотографиями столько не наберёте.

павел галактионов
27 января 2016, 23:52

В этом ничего плохого нет!

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52
"хорошего" Вы хотели сказать?
павел галактионов
27 января 2016, 23:52

Cказал как хотел сказать и ничего более!

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52
Тогда Вы ошибаетесь.
павел галактионов
27 января 2016, 23:52
А кто без греха?
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52
Дело не в грехе, а в том, что нет смысла никакого...
павел галактионов
27 января 2016, 23:52

Ваша назойливость меня удивляет. Я всего лишь высказал своё мнение!

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52

Зря Вы так. Меня же Ваша не удивляет...

павел галактионов
27 января 2016, 23:52

Я не хочу чтобы Вы обиделись!

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52

Это всё хорошо, но какое тношение это имеет к теме? 

павел галактионов
27 января 2016, 23:52

Тема закрыта после первого моего комментария. Не знаю зачем Вы комиссарите? Вобщем всё! Творческих успехов! А то Вы не угомонитесь! :-|

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:52

Т.е. все Ваши предыдущие коммендарии были переливанием из пустого в порожнее? 

c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

Мрак
27 января 2016, 23:53
А я типичный медонос,ресурс любительский,людям хочется поощрения,ставлю только 5,пусть порадуются,99% так и останутся любителями на этом уровне и надо похвалить! ))
konfeti2005
27 января 2016, 23:53
Согласна с Вами:) Мне как-то неудобно ставить кол, предпочитаю вообще ничего не ставить. Я сама - любитель и не считаю себя вправе поучать таких же, как я:)
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Если говорить серьёзно, то настройка в параметрах пользователя, запрещающая анонимные оценки была бы интересна. Чо бы было понятно кто что поставил.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Да, или так.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

И начнется баня за любую оценку ниже "это шЫдевр" ;о)

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Ну это уже сами меж собой разберутся. ;-) 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Боюсь, дело до драк дойдет ;о)

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Ерунда. Ну прибьют пяток критиков и пару фотографов. Не оскудеет ЯФ. 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Не прибьют, просто все заведут вторые-третьи и т.д. аккаунты для оценок))) делов-то.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Значит надо вводить ценз для оценок. Колометание так.же вредно как и медоношенье. Кстати и с голосованием проблема решится, введи ЯФ ценз.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Так какие проблемы? Это тоже реализуемо уже сейчас. Достаточно  отключить оценки и попросить ставить их в комментариях. И всё, лично ваши порции пятерок будут ширенгами плыть под каждым фото.

Поймите, никому тут не нужны оценки ниже пятерки, любое критическое замечание воспринимается в штыки, даже в клубах, даже под хочу критики, стоит что-либо вякнуть кроме "ну, что ты, как можно критиковать - только пять!" -  получишь, а ты кто вообще и т.д.

увы, но это данность этого ресурса, он давно основательно присел на сладенькое ;о)

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Вам это развемнравится?  Сладенькое?  Нужно менять. 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Мне - пофигу ;о) Когда мне нужно объективное мнение, то обращаюсь туда и к тем людям, в чьей объективности и компетенции есть уверенность... а тут так в фантики поиграться, чем основная масса пользователей успешно и занимается ;о) 

Предложение хорошо, но не в данном бардаке, предварительно нужно много других проблем решить, в первую очередь отделить выставляемое для показать свое от файлохранилища натасканного из сети.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Позвольте полюбопытствовать, если Вам пофиг, тогда что Вы тут делаете, да еще такиактивно?  

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Я? хм.. отстаиваю право хоть как-то портить жизнь воришкам, а то комментировать часто не получается - банюд, модераторы долго не реагируют, а тут еще и оценки будет не подпортить по той же причине. 

Да, я ставлю колы за плагиат и мне ни разу не стыдно за это )) Когда оценки хорошие, комментарии даже не пытаются читать, а если не очень, то уже через одного пытаются интересоваться  - за что, а тут, глядишь, увидят и лишний раз не поощрят.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Сами себе выдумали. Пятерки конечно любому приятны. Потому и спасибкают. И я спасибкаю, иначе невежливо. А вот как интересоваться за что, если коментов нету?  Ну и опять же, давайте сейчас не о плагиаторах. Это больные люди, что мы на них равняться будем? 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Понимаете, когда откровенно не за что ставить выше "*", то что тут комментировать? Когда есть хоть что-то интересное, то желание может и появится, а за "пятерки" - опять же смысл? и так всё понятно - хорошо и нравится, только лишний раз отметиться "и я здесь был"?

Больные-то больные, но вот судя по их количеству - уже эпидемия.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Так. Эпидемическая вспышка, не более, до пандемии далеко. 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Если бы.

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
Нет - как раз многие ждут именно критики (не ругани - все дрянь - а что именно не так). Из моих друзей большинство скорее ответят на критическое замечание, чем на "55555". :-)
dekart-2006
27 января 2016, 23:53
Я бы ввела всего две оценки "нравится" "не нравится"
Все равно почти все оценивают 5 или  1. Я кстати нет...Но таких, как я, мало.
Игорь
27 января 2016, 23:53

Возможность ставить анонимные колы и прочие "минуса" в интернете удерживает тысячи задротов от неминуемых суицидов. Это их единственный ответ враждебному им миру. Так что Ваше предложение негуманноB-)

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Естественный отбор :-) 

ajour212
27 января 2016, 23:53
Зря вы так. Люди имеют право на собственное мнение. Иногда и написать-то нечего по поводу иной фотографии, но не нравится. Вот и ставят "частоколы". А звездочки совсем не отражают истинную оценку фото. Тут шедевров и отлично мало кому можно кликнуть.
c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

Atachenka
27 января 2016, 23:53

Все не заведут. Хлопотно и тоже на извращение похоже.:-)

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Не спорю. Многим проще будет проходить мимо, чтоб не получать заряд добра в ответ, пара-тройка первых же неудачных оценок отучит. Но вот особо экспрессивные или мстительные вполне могут. 

Я просто не понимаю для чего знать, кто именно что поставил, учитывая, что способных реально и трезво оценивать  на сервисе в целом довольно мало, выцепить их из сотен и тысяч оценок - сомнительно. Так для чего тогда?

Atachenka
27 января 2016, 23:53

Вы знаете, Филечка, мне очень все равно. 

Я оценки ставлю 27 лет.

И цену им знаю.

Но вижу переживания чувствительных людей, когда стая налетает с  колами и человек закрывается и уходит. Почему-то многие считают эту оценку не про фоточку, а про себя. И те, кто колы кидает - тоже про это же часто думают. Тем не менее, я ЗА оценки. когда-то вывешивать сюда фотки стала только по тому, что хотела на них чужими глазами посмотреть. У меня много хороших знакомых-фотографов, но мне казалось, что они будут хвалить меня "по-знакомству". 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Я прекрасно понимаю, что такое существует, как и обмен пятерками. Понимаю, что есть те, кто очень болезненно относится к ним, но стоит ли сводить все только к похвалам? По сути все мы сюда приходим за оценкой со стороны, но когда ожидаемое отличается от факта, тут и начинает проявляться реальный мотив: приходим за хорошими оценками ;о)

Так нужно не знакомым показывать, если нет непредвзятых, а незнакомым высокого уровня (взять к примеру Рашапа): только к ним за критикой сложно попасть и не всякое фото они будут комментировать.

Atachenka
27 января 2016, 23:53

Меня уже больше интересует общение с теми, у кого общие интересы: растения, насекомые, ну и фото как дополнительная тема.  Люди все разные. Условия все же нужно улучшать, учитывая проблемы.

 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Так ведь реализованы же обе системы, кому нужны персонализированные лайки - вывешивают в клубы и получают списком, кому понравилось, сколько раз и в каком порядке + комментарии.

Atachenka
27 января 2016, 23:53

Да,

и вообще, нет в мире совершенства!!!

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Мне сейчас нравится именно унимерсальностью, возможностью выбрать неооходимое. Да и возможность просто поставить оценку, какую считаешь заслуживает фото, а не уместную по ситуации. 

В открытой же системе что плохо: поставишь ниже ожидаемой - обидишь, выше - обяжешь... и то и то в какой-то степени плохо и повод для напряжения. 

Хотя, было бы интересно ввести на выбор пользователя: без оценок, нынешние звезды и "кому понравилось"=лайки.

Atachenka
27 января 2016, 23:53

Да-да.. Спасибо за Ваше мнение. ))

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:53

Всё сие я пережил и успокоился. Кол, пятёрка. Полная чушь.

Вы, заметили как отзываются об ушедшем Алексее Германе. В глазах всех, почти всех режиссёров мелькавших в СМИ, читается: "Почему не я снял такие картины".

Зависть - двигатель оценочной (палочной) системы не только на ЯФ. А посему, просто продолжу спокойно работать и не в стол. Всё, что я делаю найдёт своего зрителя и достойную оценку.

Atachenka
27 января 2016, 23:53

Утро доброе, Юрий!! Все так. Тем более, что я еще и провокации люблю...)) За что и получаю...))):-)

С праздником Вас!!!

c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

и как с ним помочь?

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Как, как? В ответе на его призыв жмем кнопоску "еще" там есть "пожаловаться". Пишем - плагатор и спамер. 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Дык это еще на той неделе было сделано))) Чем еще тут можно помочь? ))))

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:53

(+1)

ajour212
27 января 2016, 23:53
В дневниках эта настройка есть.Оценщик виден. Только Вам-то от этого легче будет, что вы увидите кто оценил?
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Да ну? А мы про один сервис говорим? 

ajour212
27 января 2016, 23:53
А вы проверьте.
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Увы, доступа к настройкам Вашей страницы Вы не предоставили. 

ajour212
27 января 2016, 23:53
Моя страница не при чем. Зайдите в любой дневник и посмотрите оценки.
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Речь о ЯФ идёт, т.е. Яндекс Фотки.

ajour212
27 января 2016, 23:53
господЯ,  а я о чем? Мы где говорим-то, на mail , что ли?
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Ну где, покажите?

 


Посмотреть на Яндекс.Фотках

 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Да, мне тоже интересно было бы, искал, не нашел. 

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Возможно, что оппонент путает оценки и комментарии. 

mig.2111
27 января 2016, 23:53

Это было бы хорошо.

bukva.m
27 января 2016, 23:53

Так ведь полно "однодневок" с пустой страницей на ЯРу! ;-(

Комментарий удалён
Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Выключите оценки и не будет никакой дискредитации. 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Мне например важно как оценивают мои фото другие пользователи. Причем реально, желательно с конструктивом в коментах.

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

А мне пофиг. Потому как важно не как, а кто оценивает. 

Авторитетность у оценок разная. 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Вот я и хочу видкть кто! 

Михаил Козлов (mikkoru)
27 января 2016, 23:53

(+1)

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
(+1)
c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:53

Пойду "поколю".

Михаил Козлов (mikkoru)
27 января 2016, 23:53

B-)

c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

 

 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Почему это?

Вы вот нам наВЯзываете систему типа: я вам покажу - ужос-ужос, а вы мне объясните, почему это ужос-ужос

bhiibyd
27 января 2016, 23:53

(+1)

c.haritonovv
27 января 2016, 23:53

всем привет кто может помочь с конкурсным фото плиз помогите

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Спамер

NikonDPhoto
27 января 2016, 23:53
Колометание это действительно большая проблема и разумеется её желательно как-то решить... но вначале всё же имеет смысл провести опрос, а уж потом что-то менять!
ArtPhotograph
27 января 2016, 23:53

(+1)

re3001
27 января 2016, 23:53

Опять сам с собой беседуешь?

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:53

Сама-то поняла что написала? :-D или больше заняться нечем? ;-)

re3001
27 января 2016, 23:53

Поняла ;)

Как и каждый кто посвятит минуту своего времени на изучение страниц  artphotograph и nikondphoto

 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:53
Вот я и говорю что больше заняться нечем! Лезть куда не зовут и совать нос куда не просят это по меньшей мере не хорошо и об этом даже дети в детском садике знают и Вам бы это тоже пора усвоить. Кстати склоки устраивать тоже очень не хорошо!
И ещё NikonDPhoto мой давнишний друг в реале и оформлял страницу ему я и естественно страницы похоже в чём-то... Занялись бы лучше чем-то созитальным было бы больше пользы! Удачи!
re3001
27 января 2016, 23:53

Никон - твой второй акк 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:53
Да хоть десятый! Тебе-то какое дело? Я поначалу думал что вы занимаетесь полезным делом, но очень скоро убедился что кроме зависти, злобы и агрессии за этим ничего не стоит, а это плохо и разъедает человека изнутри... Поверь я знаю о чём говорю! Люди не слепые и в конце концов понимают с кем имеют дело... На этом конец разговора!
re3001
27 января 2016, 23:53

Милый, ты такой забавный 

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:53
Может и милые, но не твой! Шо ты всё лезешь и лезешь куда не просят, гадишь и гадишь... С тобой уже общаться не хотят, а ты всё лезешь и лезешь! Народ уже шарахается от тебя как чёрт от ладана... так скоро останешься совсем одна! Жаль мне тебя! но бесполезно что-то объяснять т.к. с пониманием у тебя большие сложности! Живи как знаешь это твоя жизнь, но не забывай о рикошете который придёт и замучит... На этом всё!
re3001
27 января 2016, 23:53

Это так логично. Сказать "на этом конец разговора" и продолжать, продолжать ....

bhiibyd
27 января 2016, 23:53

колометание это небольшая проблема

решить ее невозможно

но в силах яфа сделать ее прозрачнее

однако же яферам это влом и я их понимаю см пп 1 и 2

NikonDPhoto
27 января 2016, 23:53
Да им похоже уже всё влом... Думаю что сильно не ошибусь если скажу что кроме Фоток уже никакие другие сервисы не работают!
vzik-vzikov
27 января 2016, 23:53
...наверное, как реально 'анонимный пофигист' мало 'вешу' в комментах, но всё равно считаю, что много др. сайтов 'я.' тупо копируют, поэтому кроме 'подумать'(что и так 'обычное дело') желательно всё же 'хороший пример' таки подать, а 'идей' уже в коментах 'море накидано'... (?!!)
Игорь
27 января 2016, 23:53

С наступающим!



Авторские метки в качестве пожеланий:

богатство, доброта, душа, жанр, искусство, красота, лица, люди, мир, москва, мужчина, олег ванилар, позитив и т.п.

А.К.
27 января 2016, 23:53
Одна из меток у меня ассоциируется с понятием спам, спамер :)
Александр (Др@коша)
27 января 2016, 23:53

отличная идея!!!!!!!!!!!! 

nichols
27 января 2016, 23:53

вы извините, но ваше длительное размышление поощряет мелких пакостников, как вы могли видеть из многих комментариев выше. не думаю, что это было вашей целью при организации сервиса ((

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:53

Спасибо за информацию! Я ещё новичок,и много не знаю!

(love)

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

* - так себе

** - что-то есть

*** - хорошо

**** - отлично

***** - шедевр

отрицательных оценок нет вообще.

не понимаю, в чем боль? Если фото так себе, то за ЧТО ставить выше? Боитесь за рейтинг, что будет суммарная четверка? а меж тем - это оценка "отлично", так в чем истинные мотивы-то?

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Кстати, о рейтингеиоценок, хоть именно так они иназываются, никто эти названия не читает. Для всех они реально кол и пять. А все потому что баллы не суммируются а осредняются. Там где баллы суммируются, достаточно 3 баллов в оценках. Поставил 1, все равно в плюс. Правда бывает и минус. Ну так всеиравно сумма баллов.  Суммарный бал. А не средний по больнице. А тут средний. Потому ни никакое это не так себе, а полный ацтой. Вот что такое кол. Кол - это мое Фе автору. А если следовать официальной трактоввке, то вы не колы мечете ворам, а говорите, что их фото, а на самом то деле не их, ТАК СЕБЕ :-) 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Я в курсе, как их воспринимают, собственно, поэтому и ставятся однозвезды, но, повторюсь, больше для привлечения внимания.

Но, все таки разумнее убрать оценки вообще, чем делать их открытыми, т.к. объективности все-равно не прибавится.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Что-ж, это Ваше мнение. Достойно уважения. Остается выслушать мнение остальных.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Основанное на практике подобных же сервисов. Из всех известных мне  аналогичных сервисов, где была отменена анонимность оценок, не знаю ни одного не скатившегося в медоносничество и везде оскудела аудитория и зачахло общение. А началось с того, что с отменой анонимности все перегрызлись и большинство просто слилось, устав смотреть на грызню из-за оценок.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Э, а примеры можете привести, а то я не в курсе.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

А смысл? Подобное наблюдается обычно в режиме реалтайм, а сейчас-то не увидеть, что было до... разве что на "что осталось" поглядеть..

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Поглядеть, поглядеть. А то получается, что где-то когда-то вроде бы.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

О чем и речь, что оно было, омертвело, перессорилось и в некоторых случаях закрылось.

Взять ту же галерею - замечательный был сервис, но доэкспериментировались, потеряли аудиторию, а в завершение еще и платностью добили. Совсем переставшие существовать небольшие - смысла нет упоминать.

Взять тот же фотосайт - там наоборот ввели анонимность под страдания некоторых: теперь мне влепят чугун и я не буду знать, кто. 

Игорь
27 января 2016, 23:53

фото.ру

galuli
27 января 2016, 23:53

Не понимаю, в чем проблема-то? Убрать пятибалльную систему и оставить систему лайков (условно).

"Нравится" или "Оценить фото" - по однобалльной системе.

Пока что пятибалльная система работает лишь на сведение счетов и реализацию психозов нездоровых людей, колящих анонимно все фото подряд.

Об этом уже как минимум лет шесть талдычат.

Tatyana
27 января 2016, 23:53

Все правильно вы написали! Я считаю, коль не нравится фото, так напиши, что не нравится! Или совсем не смотри, пропусти и не ставь ничего... С предложением согласна!

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Все правильно вы написали! Я считаю, коль нравится фото, так напиши, что нравится! Или совсем не смотри, пропусти и не ставь ничего... С предложением согласна!

NikonDPhoto
27 января 2016, 23:53

(+1)

Ольга Панькова
27 января 2016, 23:53

Я не профессионал, я любитель. Если фото мне нравится, я пишу комментарий, если нет - ставлю "я оценил". Ведь, наверное каждому, даже непрофессиональному фотографу важно, чтобы его фото хотя бы посмотрели.:-$:-$

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Да тут все любители, кромеодного профессионала. :-) 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

тоже из числа "поклонников" великого профи всего яфа? )))

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не поклоннее Вас. Вы еще и между строк читать не умеете. А еще борец за справедливость. Кстати, где обещаный комент?  А то от общегоик частному переходите, а ничего не делаете. Между тем у Вас я вообще фоток не нашел как таковывх. Ну может за паролем что есть :-) 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Обещанный? эээ...когда это обещать-то успеваю в трёпе... надпомните. 

А нету у меня фоток, откуда они у меня? О.о

 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Ну вы дажэ ссылку на мое фото выставили, не поленились, поискали, нашли то, что на Ваш взгляд похуже. Вот и потрудитесь объяснить, не здесь, а в коментах к фотке, чем она впм не понравилась. Мне ужасно интересно будет. А здесь мы немногоио другом пишем. Об оценках вообще, а не о моих или Ваших фотках. Кстати, так где они, Ваши. А то критик из Вас я гляжу то вроде неплохой, вроде, потому как критики еще не видел, только споры о ней, о критике. А. Чтоб критиковать, по моемуиразумению, нужно самому что-то уметь. 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не, не пусто :)

Я сначала из я.ру глянул, там не все альбомы показываются. Есть что-то. Но так-же как и у большинства - есть достойное внимания, а есть просто щелкнуто, ничего не выражающее.

Кстати, Вы что-же мастеру не ответили? Он так старался :-D

 http://fotki.yandex.ru/users/mutineer-mute/view/222576?page=0 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

 Собственно, о чем и речь:

Вот и потрудитесь объяснить.... чем она впм не понравилась. 

 Вам получается важно знать, кто конкретно посмел негативно отреагировать на фото, чтобы было на что свалить

Кстати, так где они, Ваши. А то критик из Вас я гляжу то вроде неплохой, вроде, потому как критики еще не видел, только споры о ней, о критике. А. Чтоб критиковать, по моемуиразумению, нужно самому что-то уметь. 

А меж тем был задан вопрос (перефразирую слегка, чтоб виднее суть была): сами-то считаете, что фото заслуживает оценку "это шедевр", и если кто-то поставил ниже - это край неадекватности?

Дело в том, что именно ваша реакция и показывает, что оценки должны быть или анонимными, или не быть вообще.

З.Ы. хотелось бы услышать развернутое объяснение:

 А. Чтоб критиковать, по моемуиразумению, нужно самому что-то уметь. 

Что именно и в каком объеме нужно уметь?

Я так понимаю, это будет следующий этап реформирования: неумеющим отключать возможность ставить оценки, ды? Не, лучше так: этот пользователь имеет право ставить "только шедевр", а вот этот может и "четверочку" влепить, но обязательно обосновать и т.д. ))) Как по мне, так маразмом попахивает.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

По п.1 = Ваши домыслы, не более того. Нехорошо другим свои мысли приписывать.

по п.2 - Просто фото. Не шедевр и не полный отстой. Для конкретных целей. На выставки не выставляется, в популярные не стремится, существующие оценки - есть и есть. И бог с ними. Да и вообще не обо мне речь и не о моих оценках а об оценках вообще. Но Вам я вижу очень приятно скатываться на личности. 

по п.3 - я не сотрудник яндекса и не модератор, вообще новичок, чтобы тут что-то реформировать. Высказываю свою точку зрения. Вам она не по душе, Но вы и не истина в последней инстанции, слава богу. Так...мелкий склочник. 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Еще раз: крупные сайты наоборот переходят на анонимность оценок из-за постоянных холиваров, яркий тому пример - фотосайт, не от хорошей жизни поменяли систему. А вот иллюстрация открытых оценок: http://www.youtube.com/watch?v=SgaC50pG_qk

 

Как мило ))

- Нехорошо другим свои мысли приписывать.

- Но Вам я вижу очень приятно скатываться на личности. 

- Высказываю свою точку зрения. 

- Чтоб критиковать, по моемуиразумению, нужно самому что-то уметь. 

- Кстати, так где они, Ваши. 

- Так...мелкий склочник. 

без комментариев

 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Что не так? 

К тому-же понадергано в отрыве от констекста. 

Обычные методы сетевых тролей. Еще одно подтверждение последнему пункту.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не надо путать одноклассники с ЯФ. Общее конечно есть, но разница велика. Там выкладываются только фотки с людьми, в основном свои фото. И оценка воспринимается не как оценка фото, а как оценка человека, пусть и в ситуации на фото.

 

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
Двух - Ванилара и Козюка. :-)
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не, ну давайте тогда уж всю бригаду припишем, :-)  профи-гуру-маэстро один :-). Остальные ученики, подражателт и завистники. :-) 

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
:-)))
Кстати, некоторые любители снимают не хуже.
А многие профессионалы просто скрывают, что они профи !
NikonDPhoto
27 января 2016, 23:53
Любители как и профессионалы бывают разные и думаю что такого рода деление некорректно т.к. есть любители которые многих профессионалов разложат на обе лопатки и пикнуть не дадут... А что касаемо оценок то мне всё равно, но противно когда люди ничего не смыслящие в фотографии занимаются только тем что ставят колы и нередко очень достойным снимкам...
А.К.
27 января 2016, 23:53

Есть несколько пользователей, предполагаю профессиональных фотографов, которые очень активно продвигают на ЯФе свои работы, я могу их назвать, но думаю что многие знают. Они на ЯФе везде и каждый день. Реклама у них часто завуалирована, иногда для маскировки используются даже фотографии сделанные мыльницами. И попробуй написать такому, навязшему в зубах, нелестный, но абсолютно справедливый и негрубый комент. Сразу же забанит. У одного из таких фотографов часто можно увидеть пометочку "необычные сценарные свадебные фотосессии от ...." я написал в коменте, фотка была бы хороша, если бы не вот этот пунктик... и конечно теперь я не могу оставлять ему коменты и ставить оценки. Т.е. я сказал человеку в лицо, что его работы являются спамом, и я что, был неправ? Такие пользователи в результате оказываются вне критики. Что остается - завести еще аккаунт и поставить кол. ЯФ это хостинг, здесь все как бы равны, и начинающие и профи, команде ЯФа в принципе все равно, лишь бы не было явных нарушений. Но мне такая ситуация не нравится, даже пусть это выглядит несерьезно, но колы моим "любимчикам" ставить буду.
Горыныч
27 января 2016, 23:53

У них так много мёда собирается в ульи, что средняя температура по больнице все равно 5. А если средняя 5, а под ней было, например 250 оценок, а Вы поставите 1, то останется средняя 5, но под ней будет 251 оценка. Кому от этого хуже. Только свое самолюбие потешить. Это как в компот кому-нибудь плюнуть. Если человек не знает, то и не заметит. 

А плюнувшему приятно - вроде как отомстил или напакостил. 

А.К.
27 января 2016, 23:53
Вы правы, но эти товарищи стремятся в ПОПы и ТОПы, можно предположить, что если мой кол чуточку повлияет на "температуру по больнице", то ФД станет другого автора. А других механизмов нет. Когда-то я писал в клуб, чтобы добавили кнопку спам. Кнопка появилась (правда почему то ее нет для фоток, прошедших в популярные) но жать ее нет смысла. Может надо, чтобы пожаловались 100 или 1000 человек?
ЯФ смотрит на упомянутых выше спамеров сквозь пальцы. Возможно, что они хорошо поднимают рейтинг ресурса, у К на сегодня 176 альбомов и 12593 фото. Возможно есть близкий контакт с кем-то из модераторов, а может такие деятели просто нужны, чтобы на ЯФе не было пресной повседневной рутины, вот мы с Вами обсуждаем и другие тоже копья ломают :)))
Кстати на пятерки я не жадный :)
ajour212
27 января 2016, 23:53
И это не единственный случай, когда после отрицательного коммента запрещают дальнейшие. Но даже запрещенные аккаунты имет возможность поставить кол. А вот комментарии таким авторам не нужны - "в лицо".
А.К.
27 января 2016, 23:53
Думаю, что им не нужны даже положительные. Т.е. нужны до поры до времени. "К&В" часто перепостят свои фото, был альбом допустим "лучшее из избранного", стал "избранное из лучшего" с теми же фотками, удаленными и загруженными по новой.
А.К.
27 января 2016, 23:53
Нет, я не могу ставить оценки и оставлять комментарии.
ajour212
27 января 2016, 23:53
По таким слабакам не стоит расстраиваться. Запретами они только показывают свою несостоятельность к конструктивному диалогу.
re3001
27 января 2016, 23:53

В большинстве популярных соц.сетей и даже на Я.ру проблему колометателей (если для кого то это проблема) решили просто - т.н. лайки. Хочешь отметь работу (запись) - лайк , не нравится - ничего нельзя отметить, идешь мимо.

Давно пора заканчивать с детским садом с бальной системой оценок.

Маруся вот нам обещает ...

Помнится и предыдущие модераторы обещали "подумать"

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Да, так было бы спокойнее для всех, но

А что делать с плагиатом? Сейчас единственная возможность хоть как-то обидеть воришек - это снизить им оценки, пока модераторы раскачиваются. В комментариях все реже ж порезвиться удается - банют)))

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Ну колить тут тоже не выход. Обращаться к модераторам, что и делается. А бан в коментах отменить, заменив жалобой модерам с указанием причин - оскорбления, сквернословие, в общем стандартный набор включая призывы к свержению существующего строя :-) 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Кстати, а вот тут соглашусь было бы недурно, но не пойдут на это, т.к. нужно будет вводить десятки людей - жалобы разгребать)))

Я вот лично присоединяюсь к ЕR - долой вообще оценки, достаточно лайка. С дополнением: запретить затирать чужие комментарии.

А.К.
27 января 2016, 23:53
Здесь мы с Вами солидарны :)
ajour212
27 января 2016, 23:53
Вот это верное решение!
re3001
27 января 2016, 23:53

И Вазелину колов ....

 но надо чем-то жертвовать для всеобщего блага (плачу)

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Исчезнут оценки - ему тут неинтересно будет. Смысл исчезнет.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Ну, вот, приходим к тому, что их вообще надо сносить нафиг за ненадобностью ;о)

re3001
27 января 2016, 23:53

ну почему - он будет лайки собирать....

правда их станет в разы меньше

(см. текущее конурсное - было бы у него сейчас не 65 оценок, а 10)

 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

даже и не знаю, слишком велика жертва))

re3001
27 января 2016, 23:53

Есть еще способ - жалобы на метки.

Заходим  в популярные метки и жмем :

 "я щетаю что данная метка не относится ..." 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

у меня нету там такого О.о

re3001
27 января 2016, 23:53

 

Заходите на главную страницу, под ФД выбираете популярную метку, открываете фото сами знаете кого, в правом углу появляется жалобная кнопка , жмете

 

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Хм.. ща гляну. Видимо, как-то иначе открываю метки, у меня без голубенького было.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Ух-ты, есть))

００
27 января 2016, 23:53

Объсните, плиз, пошагово, что значит "выбираете популярную метку", чтобы запись, отмеченная красным появилась.

Игорь
27 января 2016, 23:53

На главной странице Яндекс-фоток, под Фото дня список популярных меток. Жмёте на понравившуюся, уже на первой странице открывшихся фотографий будет много-много Ванилара, и на второй и т.д.

Это означает, что, например, ПРИРОДУ из миллионов пользователей ЯФ снимает только Ванилар. То же самое относится ко всем прочим сторонам окружающей действительности.

Вот в этом разделе, если открыть фотку, и появится ссылка о несоответствии метки.

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
У всех лидеров ЯФа колы - причем на лучшие как раз фото.
Я так оцениваю - есть кол - хорошее фото получилось, два-три сразу вкатали - значит, отличное. :-)))
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не скажите. Возьмите любой конкурс в процессе загрузки фото. Колометатель проснулся - наставил колов первым страницам, не важно, плохие там или хорошие. Медонос первым проснулся - пятерок наставил. Про маэстро профи ващеимолчу - там бот 5 ставит. Только непонятно, одним 5 а другим 55, на большее у него в коментах чего-то не хватает, может времени, может еще чего, только цифры :-) 

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
5, 55 - это реклама отдельных лиц ЯФа. :-)
А вот на конкурс колы или пятерки никак не влияют - да, колов на конкурсных больше, но голосование идет совсем в другом месте !
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Да, но фото то остается висеть и после конкурса. 

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
Да... И плюс примерно 1000 просмотров - тоже. :-)))
re3001
27 января 2016, 23:53

Вы немного заблуждаетесь, объясняя все завистью.

Некоторые т.н. лидеры , в реальности накрутчики, заработавшие просмотры путем бесконечных перепостов своих шедевров и спама в виде стопятцот раз написанных одинаковых комментариев ко всем фото на сайте - получают свои колы вполне заслуженно . Фото посредственнные, а они их пихают куда только можно и не можно...

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
Ну, кто как умеет... Но и правда - одно и то же фото каждый день надоедает, я ему уже писал об этом. Хоть и выбирается для таких фокусов лучшее. :-)))
А.К.
27 января 2016, 23:53
у одного 176 альбомов, 12290 фото
Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
Так до них никому дела нет. Колы ставят просто верхушке ЯФа - а у них все фото свои !
mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Колы ставят верхушке спамеров ЯФа, давайте называть вещи своими именами, т.е. тем, кто достал своей назойливостью.  Реально интересным авторам их не ставят, и даже если и ставят, то они теряются в массе хороших оценок. 

А.К.
27 января 2016, 23:53
И здесь Вы правы, я не просмотрел внимательно.
mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

А какой реакции они еще ждут? Если человек настойчиво везде тебе пихает "ну,посмотри , ну зацени уже мое фото" и с этого бока и с другого, и по 10 раз подряд среди новостей - что еще остается? Идешь и оцениваешь, а т.к. зачастую шедевры так назойливо не распихиваются (им такой пиар не требуется), то и оценка сама собой соответствующая ставится. Сами просили. ;о)

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Кстати, что самое забавное: в данный момент обе системы успешно реализованы. Кто не хочет получать оценки или они не устраивают, спокойно может их выключить и преспокойно выввешивать фотки в клубах, получая персонализированные лайки и комментарии ;о)

re3001
27 января 2016, 23:53

Не, мастера фотографии уверены, что их фото достойны только пятерок, а если ставишь >5, то надо целый трактат накатать почему ......

Горыныч
27 января 2016, 23:53

С мастерами и с "мастерами" все понятно. 

Но получается что любой, обычный среднестатистический пользователь, включая мастеров и прочих с ними, имеет только две оценки - кол и пять. Бывает непонятно за что 5 также как и непонятно за что 1. 

Мне вот интересно из каких оценок состоит моя средняя. 

re3001
27 января 2016, 23:53

Вы в школе что ли ?

Нафига вам чье то субъективное мнение?

Вы для кого снимаете? Себя или мир собрались осчастливить ?

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Угадали! Прям в точку. В школе!

В молодности увлекался фото и кино. Почти профессионально. По крайней мере диплом у меня был на кинопленке. И учителя были не из последнихэ Потом заброрсил. 

Предупреждал я, не надо мне дарить фотоаппарат.

Есть у меня НОКИО, достаточно. Нет, подарили. Естественно купил потом то, что мне нравится, а то, что подарили, отдал дочери. И приходится теперь часть бюджедта семейнгого тратить на объективы, фильтры, дргуоие примочки, а кучу свободного времени посвящать фотографии и околофотографическому общению, типа тут, как говорят в Одессе.  Но, оказалось, что это не совсем так, как ездить на велосипеде. Многое приходится вспоминать, а многому учиться заново. Много воды утекло. Так что я действительно как в школе. 

re3001
27 января 2016, 23:53

Если вы собрались учиться- для этого есть курсы, даже он-лайн . Там вы получите то что хотите - конструктивную критику. А если вы ждете от фотохостинга , что кто-то за даром будет вам объяснять ваши ошибки , то вы немного ошиблись адресом. Мне так кажется ....

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Ну это как бы не учеба, а проверка знаний при самообразовании. Курсы мне не нужны, я фотографией зарабатывать не собираюсь.

re3001
27 января 2016, 23:53

Сергей, ЯФ -это фотохостинг.

Хранилище файлов  .

Здесь не учатся, вы заблуждаетесь, тут развлекаются и хранят фото.

 Про курсы понравилось. Вы уж определитесь- учится вы собираетесь, или нет

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Я привык самообразовываться :-) 

А про статус ЯФа мне известно, так что никаких заблуждений. 

re3001
27 января 2016, 23:53

Привык самообразовываться, но чужих оценок жду. И не просто оценок, а с развернутыми пояснениями. Очень логично, да.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Проверка. Что-ж тут нелогичного. Но вообще, еще раз, речь не обо мне. Речь о ситуации. Забудьте обо мне.

galuli
27 января 2016, 23:53

 

В большинстве популярных соц.сетей и даже на Я.ру проблему колометателей (если для кого то это проблема) решили просто - т.н. лайки. Хочешь отметь работу (запись) - лайк , не нравится - ничего нельзя отметить, идешь мимо.

Давно пора заканчивать с детским садом с бальной системой оценок.

Маруся вот нам обещает ...

Помнится и предыдущие модераторы обещали "подумать"

(+1)

Дебаты в декабре были... Всё думают?

rafa-f2012
27 января 2016, 23:53

Я думаю надо шкалу оценок разделить на общее восприятие фото - эта шкала уже есть,по качеству например до 5 оценок.Пожалуй самое главное оценки - когда идёт голосование за фото на конкурсе,на мой взгляд оценить побаллам соответвие данной фотографии на предмет темы и отдельно качество.:-|

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:53
Проще... Список всех, кто поставил оценки - все равно есть такая база данных, раз оценку можно поставить только одну на фото.
Как "источник просмотров".
bhiibyd
27 января 2016, 23:53

(+1)

 

tyyytty
27 января 2016, 23:53

Вполне разумная идея.

natashaschev4enko
27 января 2016, 23:53

По- моему, это было бы здорово:-)

Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
27 января 2016, 23:53

мне всё равно на оценки, но если все оценки ставить только с коментами - так интересней будет(+1)

KoKosov
27 января 2016, 23:53
Я давно уже запретил оценивать фотки у себя. И забыл про эту проблему.
Максим
27 января 2016, 23:53

Давно забыл про эту проблему )) Пусть ставят.

al-drbubnov
27 января 2016, 23:53

поддурживаю! (+1)

Сергей,

больше всего меня порадовал хороший русский! это бывает так редко сейчас... серьёзно!

особенно - 

какие бы причины НИ были - 

эту конструкцию редко пишут грамотно!

 

Горбунцов Сергей
27 января 2016, 23:53

Не все так просто, как кажется и выглядит внешне.

apollo2k4
27 января 2016, 23:53

Если Вы та переживаете, что Вашей фотографии поставили КОЛ, то грошь Вам цена.

Если фотография действительно хорошая, то позитивные отзывы перевесят негативные.

В мире всегда существовало – малодушие. зависть, трусость, а Вы тут устраиваете войны с ветряными мельницами.

bhiibyd
27 января 2016, 23:53

давно назрела необходимость раскрытия статистики кто и как голосовал

потому что автора как правило не может устроить средняя оценка

для него есть разница поставили ему например 5 5 1 1 или 3 3 3 3

можно пойти еще дальше

присваивать статус "личный враг" или "враг общества" за определенное количество негативных оценок в отношении одного или группы пользователей

так же стоит подумать над статутом ордена "медонос" тем кто никогда не критикует

или комплекта сережек "всем сестрам" ставящим разнообразные и взвешенные оценки

Комментарий удалён
bhiibyd
27 января 2016, 23:53
краткая историческая справка для понимания  эмоциональной окраски тех или иных понятий
было во времена второй мировой войны такое понятие как личный враг адольфа гитлера
это звание присваивалось нацистской пропагандой не за просто так
и им вполне можно было гордиться
bhiibyd
27 января 2016, 23:53
каша в голове это когда человек рассуждая не владеет понятиями на которых строит свои рассуждения
либо просто не в ладах с логикой
FAD04-11
27 января 2016, 23:53

(Так вот я предлагаю сделать невозможным ставить оценку ниже 3 без комментария. Поставил 2 или 1 - тут же всплывает окно комментария с готовым началом: "я поставил Вам 1 за это фото, потому что я считаю:....".)

А если оно считать не умеет?... Да и читать... вероятно.

re3001
27 января 2016, 23:53

Ну я сделала как вы просили.

Поставила вам оценку максимально возможную, на мой взгляд . Написала почему . Вам понравилось? так можно, или вы сейчас сраться начнете, доказывая что я ничего не понимаю?

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Эт вы мне?

А то к ветке непонятно. Надо было бы указать кому за какое фото.

re3001
27 января 2016, 23:53

А разве из ветки не видно, к какому комментарию написан мой? Сергей, вы нашли мой комментарий у своей фотографии? 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не, не нашел :)

FAD04-11
27 января 2016, 23:53

сегодня, 10:23

(Ну я сделала как вы просили.

Поставила вам оценку максимально возможную, на мой взгляд . Написала почему . Вам понравилось? так можно, или вы сейчас сраться начнете, доказывая что я ничего не понимаю?)

Да мне воще плевать на оценки и кмментарии. И в конкурсах я не учавствую. И пишу это не видив Ваш ком. Но понял что Вы не ОНО, а сильно обдененная ОНА. Зайдите ко мне на видио и там напишите тоже. А в скобках это копия того на что был комментарий. Пытайтесь быть добрей и Вас будут любить...

re3001
27 января 2016, 23:53

Что и требоволось доказать.

Я вам про фото, а у вас сразу обидки и переход на личности ....

 

re3001
27 января 2016, 23:53

http://clubs.ya.ru/fotokonkurs/replies.xml?item_no=81042&with_parent=1&parent_id=81407

Информация к размышлению

Обратить внимание  на ссылку на ютубе 

FAD04-11
27 января 2016, 23:53

Твои комы попадают к нему не попадают. СпокОйнее... СпокОйнее... Мужичка чтоли заведи... Менньше в сетке болтаться будешь.

re3001
27 января 2016, 23:53

http://www.youtube.com/watch?v=czoS3DT7Wno&feature=player_embedded

вы бы заняли достойное место в этом ряду

Комментарий удалён
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Да хз, просто мнение свое высказал, а тут что-то бурю развели :-@

makirak
27 января 2016, 23:53

(+1)

bhiibyd
27 января 2016, 23:53
данная тема типичный синдром кашеголовости
"...по каким-то только им известным причинам ставят единицы в оценках фото" пишет автор темы и тут же оказывается что эти причины прекрасно известны и ему "Иногда из мести за нелестный комментарий, иногда просто из пакости, иногда чтобы понизить оценку конкурсному фото... " и т д
"Ну ладно бы фото плохое было. Ставь 1, если ты так считаешь, напиши в коментах - что именно плохо, по твоему разумению" у 99% яндексфоток плохо все и жизни не хватит расписать это в комментах
"Конструктивная критика только на пользу" заинтересованному критикой на пользу все
он и у пославшего его на ххй дознается причины
напротив тщеславное ничтожество даже самое корректное замечание воспримет как тяжкое личное оскорбление и воспылает жаждой мстить
"Так нет же, все они - анонимы (я бы даже сказал онанимы). Боятся же что ответят" напомню вам что во всем цивилизованном мире избирательное право например не только всеобщее и равное но еще и тайное
а анонимность гарантирует от преследования не только за клевету но и за правду тоже
за правду кстати преследуют обычно настойчивее и бьют насмерть
"Так вот я предлагаю сделать невозможным ставить оценку ниже 3 без комментария. Поставил 2 или 1 - тут же всплывает окно комментария с готовым началом: "я поставил Вам 1 за это фото, потому что я считаю:....".
подобная мера скорее спровоцирует на написание еще пары теплых слов вдогонку к свежевставленному колышку
"По моему так будет справедливо"
Справедливо будет всю яфаудиторию болеющую от оценок под говнофотками выдернуть из комфорта и тысячной доли которого они своим трудом не заслужили
и отправить на колыму лес валить чтобы поняли что есть в жизни проблема а что нет
так что я лично против справедливости
а вы
Горыныч
27 января 2016, 23:53

 

он и у пославшего его на ххй дознается причины

Так ведь не у кого дознаваться. 

 

анонимность гарантирует от преследования не только за клевету но и за правду тоже
за правду кстати преследуют обычно настойчивее и бьют насмерть

А за правду анонимно не борятся. Анонимно только провоцируют. 

 

Справедливо будет всю яфаудиторию болеющую от оценок под говнофотками выдернуть из комфорта и тысячной доли которого они своим трудом не заслужили

Инициатива наказуема исполнением. Автору сего флаг в руки и вперед 

на колыму лес валить
bhiibyd
27 января 2016, 23:53
"А за правду анонимно не борятся. Анонимно только провоцируют"
может в ваших благостных снах все так и есть
а в реальной жизни борются так чтобы победить а открыто или анонимно это уж как удобнее
в открытую позерствуют для личного прославления
а оголтелые призывы к открытости и есть самая настоящая провокация
вы случайно не знаете что случилось с автором "казарма-блога" после того как его прославили на весь мир навальный и компания
turist207
27 января 2016, 23:53

Вы малость круты. Топикстартеру уже спасибо за то, что он решил повести эту тему, потратил время жизни. Тут проблема в другом. Сказали -надо рейтинги и КУ и эта дикость процветает. Зачем рейтинги от людей, не понимающих азы?. Я вот тут одному на этой ветке двагода назад говорил про центр композиции и пр, так он вроде обиделся. Во всяком случае я так почувствовал. Так что Вы правы, таким людям не будет пользы от моих коментов, одни нервы, и мне на коменты людей, ниже меня по уровню, как-то ... Так что максимум нра- не нра и досвиданья.

bhiibyd
27 января 2016, 23:53
это вы за два года целых 5 ку заработали
гигант мысли
или для каждой реплики новый аккаунт заводите
turist207
27 января 2016, 23:53

Нет, гигант мысли- это Вы! стопорнулись на 34-х? А Вы  формулу начисления совкового Коэффициента Участия знаете? КТУ без "Т". Гигантски вы перепостами занимаетесь. Ку-дрочер детектед.

bhiibyd
27 января 2016, 23:53
ты сам то понял что написал
или когда через две с половиной недели кончил уже забыл с чего начал
павел галактионов
27 января 2016, 23:53

Cовершенно справедливо!

ксения
27 января 2016, 23:53
я тоже так думаю
image.us
27 января 2016, 23:53

вас , что реально заботит оценка фото ???

Олег
27 января 2016, 23:53

Да пусть ставят, Господи))

vitim.al
27 января 2016, 23:53

Где то Я наткнулся на............ не помню как они себя назвали, но серфуют группами и ставят 1. Вроде-как пробуют свои силы, типа повлияют на общюю оценку или нет. Дальнейшее применение?........

yalilova2013
27 января 2016, 23:53

Полностью согласна!

Георгий Эберхард
27 января 2016, 23:53
Dействительно, 4 и 5 тоже-без коментариев запретить. А вообще,мне думается это бред. Ну будут 3 без ком.ставить. Да и единицы будут ставить,и коменты к ним будут писать, а писать будут что взбредёт,и поэтому смысла ставить такой забор совершенно нет.Он сработает только если 'колометатель' полениться щёлкнуть пару-другую букв. В общем, всё это не имеет никакого смысла.
uok1962
27 января 2016, 23:53

Вы знаете, я вообще всегда 5 ставлю. Но пару раз рука дрогнула и попала на 4. А исправить уже нельзя. :-(

А.К.
27 января 2016, 23:53
Есть один момент, который имеет прямое отношение к теме. Это возможность пользователю удалять любой комментарий и банить оставившего комент без всяких объяснений.  Думаю небезызвестные "К" и "В" таким образом за годы отфильтровали весь ЯФ. Модераторы, загляните пожалуйста в их списки заблокированных авторов! Конечно они (или соответствующая программа) проделали кропотливую работу, но зато им теперь пишут и ставят оценки только "друзья" и/или, как здесь их называют, "медоносы".
Я повторюсь: некоторые профи используют ресурс для собственной рекламы, оставивших нелестные, но справедливые коменты немедленно банят.
mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Всё верно, только таких фильтровальщиков на порядок больше. К ним же относятся и убежденные плагиаторы.

А.К.
27 января 2016, 23:53
Да, конечно. Поэтому есть колы и колы. Кол может быть ответом сложившейся системе.
rusl.mironov2013
27 января 2016, 23:53

Очень прекрасная мысль:-D!!!

bveytkt12
27 января 2016, 23:53

Я тоже так считаю!

 

ask.et.47
27 января 2016, 23:53

справедливо

darina.sviridova
27 января 2016, 23:53

 Мне нравится смотреть чужие фотки, правда фотошопом злоупотребряют т.е с лучами солнца)) 

а так крутяк сайт) 

romashka-1211
27 января 2016, 23:53

А я бы просто запретила оценки кол и два! Люди,которые фотографируют ,даже не умеющие отлично фотографировать,уже молодцы,не равнодушные,увлеченные фототворчеством! И это уже немало! Пусть пробуют,учатся! Таким людям колы и двойки? Это уж слишком ! Модераторам надо всетаки  прислушаться к гласу народного возмущения против тех.кто ставит не заслужен колы и двоки.Двойкам и колам--НЕТ! Четверкам и пятеркам_ДА!!!!!!!!

a010360
27 января 2016, 23:53

То, что Вы предложили сейчас, я предлагал ещё года полтора-два назад. Представители Яндекса меня вежливо поблагодарили и ... на этом всё и окончилось!

Поэтому можно твёрдо утверждать, что всё это делается с ведома модераторов ЯФ и руководства Яндекса. Не удивлюсь, что эти "колометатели" рождены самими модераторами. Если бы было по-другому, то руководство Яндекса давно заставило бы местных модераторов сделать ЯФ и проведение конкурсов на ЯФ "прозрачными"! Кроме Вашего предложения я предлагал, чтобы авторы видели КТО и КАКУЮ ОЦЕНКУ выставил определённому снимку. При проведении конкурса я предлагал, чтобы каждый пользователь мог видеть сколько баллов у данного снимка в данное время (а не в конце конкурса, когда мы видим только итоговые баллы). Также прописать: за какие действия сколько баллов даётся при проведении конкурса! Были и другие предложения...

Иначе создаётся благоприятная почва для возможности злоупотреблений модераторами.

Кроме того моя тема "Модераторы не хотят работать по правилам-2", предложенная здесь к обсуждению ещё 16.10.2012г., до сих пор находится "на модерации"! Вот такие здесь порядки.

Таким образом, всё упирается в желание руководства Яндекса навести порядок на ЯФ. (Рыба гниёт с головы.)

e-tatyanya
27 января 2016, 23:53

На одной из своих страниц я поставила статус " Уважаемые гости, не являющиеся моими друзьями и ставящие оценку1 ПОМНИТЕ! Это не школьная оценка, а уровень вашего интеллекта"........ бред прекратился :)

fridrih-2007
27 января 2016, 23:53

засранцы

myla61
27 января 2016, 23:53

Совершенно с Вами согласна. Я не фотограф, но всегда с удовольствием выбираю погравившуюся мне работу. Но если не нравится, игнорирую. Желаю поддержки вашей инициативе!!

 

video7x12
27 января 2016, 23:53

Cогласен на все 100%(+1)

vzik-vzikov
27 января 2016, 23:53
...'эти' на любом сайте 'тараканятся и плодятся'; действительно будет суперпримером, если 'я.' эту 'возню с колами' одолеет...
ajour212
27 января 2016, 23:53
Почему вы считаете,что поставивший 1 обязательно "редиска", по разным причинам фото может не нравиться и даже из числа друзей. А комментарий обязательно напишет медовый. А отрицательный пренепременно удалят, да еще и с запретом в дальнейшем комментировать.
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Еесть причины так считать. И дело не в моих фотках. Вижу что часто первыми появляются именно колы в оценках достойных фото.

ajour212
27 января 2016, 23:53
Не про ваши фото речь идет, а про анонимность оценщиков. Что значит  - "достойное фото?"  У всех разный взгляд - для кого-то достойное,  а, возможно тем, кто считает себя профессионалом - отстойное. А если этот профессионал в друзьях, то и комментарий он напишет положительный. Элементарно, даже не нужно долго думать над этим.
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Единица подразумевает в том числе и низкое качество фото  а не только спорность сюжета. Для этого есть средние оценки.

mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

 Еще раз повторяю, существуют разные системы оценивания и восприятия, кто-то оценивает по заявленной яндексом системе, кто-то выдумывает свое, как в вашем случае повинуясь школьному стереотипу 1-это отрицательная оценка, хотя, на сервисах, где принята именно такая  шкала, идет дополнительное визуальное сопровождение "температуры" оценки.

 Единица подразумевает в том числе и низкое качество фото  а не только спорность сюжета. Для этого есть средние оценки.

В вашем понимании, в чьем-то наоборот, главное - это сюжет, а при хорошем сюжете можно плюнуть на качество.

 И дело не в моих фотках.

Да, дело не в них, но вспомните реакцию на мои посты: "Чтоб критиковать, по моемуиразумению, нужно самому что-то уметь." На мой взгляд довольно глупая реакция, т.к. можно не уметь снимать, но видеть ошибки в силу определенных навыков и знаний (например, критика редактора, дизайнера которые будут потом ****ся со снимком в некоторых случаях на голову важнее, чем похвалы снимающих, но при этом они сами не в состоянии снять), сам снимающий, иногда даже хорошо, но без поддержки теоретическими знаниями - он будет видеть, что всё плохо, но сказать, что и где не так - уже не к нему (ну, талант у человека: кадр видит, а с т.з. теории не объяснит).

Компания разношерстная и оценки будут таковыми, но среднетемпературная все же будет ближе к истине, чем при открытой системе, т.к. в открытой больше минусов, чем плюсов. Главный минус - это лицемерие: будут с еще большим остервенением выпиливаться те, кто думает не в категории "всем пять, на яндексе только шедевры, не нравиццо - пройди мимо".

А.К.
27 января 2016, 23:53
Модераторам надо немного прижать спамеров, "К & В" и подобных и одна из причин "колометения" уйдет.
mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

Кстати, да. Практически везде за хитропопие наказывают: хоть на фотосайтах, хоть в соцсетях.

В данном случае удивляет терпимость Яндекса, ведь несколько человек буквально "имеют" сервис именно в коммерческом плане. на большинстве некоммерческих за такое давно бы уже забанили, хотя.. свои "К&В" есть почти везде.

А.К.
27 января 2016, 23:53
Если пройти по популярным меткам на главной странице (возьму первую строчку): то "архитектура" - на первой странице фотки небезызвестного "В" есть, "взгляд" - есть, "вода" - присутствуют, "город" - очень много, "горы" - есть, "ДЕВУШКИ" - 15 из 20 это его, "декабрь" - хоть одна но тоже его. Только по метке "вера" ничего, с верой у него так себе :)
Я все же думаю, что у него с ЯФом "особые" отношения
mutineer-mute
27 января 2016, 23:53

А посмотрите какие шикарные портреты выдаются по метке "портрет"   Извиняйте, конечно, но это тот случай, когда можно без зазрения совести заявлять: это же жопа, а не портрет (с)

про кошечек и им подобную ерунду молчу уж, такой бардак , хотя, нет, по метке "кошки" - порядок, открываешь, а там кошки)))

А.К.
27 января 2016, 23:53
Вот к одной фотографии по метке портрет, первая страница, без всякой ложной скромности:
"необычные сценарные свадебные фотосессии от Олега Ванилара
по вопросам свадебных сессий звоните 8-(916)-175-34-66"
Эй, вы там наверху, видите хоть что-то?
Very bad photographer
27 января 2016, 23:53

 С иннета))

Администрация следит за нарушителями, которые постоянно выставляют низкие оценки. Те участники, которые будут стараться понизить рейтинг какой-либо работы путем сознательного занижения оценок, или необоснованно завышать рейтинг  других фотографий, будут лишены права участия в проекте. Аккаунт таких участников будет удален, а IP-адрес блокирован.
Горыныч
27 января 2016, 23:53

Как определят обоснованность?

Как блокируют динамический АйПи? - всеь город отключат? У меня на работе несколько участников в локалке, а АйПи один фиксированный. 

:-D

Very bad photographer
27 января 2016, 23:53
Для системных адм. не проблема разделить пользователей по "железу" да и ip тоже,они-же могут отследить каждого конкретного польз. независимо от того кто где когда и на чем в сеть вышел...было-бы желание....
А.К.
27 января 2016, 23:53
Срочно выставлю десяток пятерок ;)
bugay45
27 января 2016, 23:53

ну и напишет вам человек я поставил один потому что цвета мне не понравились или ракурс или композиция....и все. хотя у вас это все может быть идеально...и не придраться к его коменту...потому что у человека может быть субъективный взгляд....и ничего это не изменит...как были ед так и будут.

Эльза С.
27 января 2016, 23:53

Абсолютно с Вами согласна...Кол- это выражение очень бурных субъективных  эмоций ,и как правило ,человек,вбивая его, не отдает себе отчет: качественное ли фото,правильный ли ракурс и композиция...Он это делает,где-то даже, в состоянии аффекта...Что-то на уровне животных инстинктов...))) Ну,претит ему ваш взгляд на мир...он так не видит этот мир...ему чуждо ваше мировоззрение!!!...Он ваш абсолютный антипод!!! Так бывает и в реальности...Идешь по улице,никого не трогаешь...вдруг взгляд...с ненавистью...Почему?...А уж об отношениях в различных коллективах можно целые драмы писать...И называются они просто " Ну,не нравишься ты мне!!!!!!" и  тщетно искать здесь какое-то разумное зерно...

val-fedore
27 января 2016, 23:53

 Закомая ситуация...

Alex1arti
27 января 2016, 23:53

Это абсолютно правильная мысль.:-)

koziuck.vladimir
27 января 2016, 23:53
Очень правильно, я зарегистрирован на профисайте, там видно кто и что тебе ставит, видно за что, так как и фото дня не суточное, а путем голосавания самих пользователей.
Артём Владимирович
27 января 2016, 23:53

Проголосует тыща человек и будет реальная цифра =) Проголосует один будет чье-то субъективное мнение... Если автор (читай творец) разозлил кого-то и кто-то ему специально единичку поставил, значит так и должно быть, нефиг творцу злить зрителей, творец добрый должен быть и позитив нести сплошной. Кто-то не с той ноги встал и единичку поставил, а кто-то накануне девственности лишился и пятерки всем подряд ставит - человеческий фактор сам себя выпрямит дайте только срок =)

 

А зачем вам знать кто единичку поставил? Пойдете к нему в альбомы и тоже единичек наставите и еще гадостей в комментах напишите? А потом он к вам, еще и друзей приведет?=)

 

Я бы в рейтинге добавил десятые и сотые доли, чтобы иметь возможность прикидывать как народ голосует при малом количестве голосов.

Артём Владимирович
27 января 2016, 23:53

Шедевров кстати очень мало я здесь встречал, а вот пятерок на каждой страничке уйма =) Кошечки-хомячки с шумной мыльницы, с шевеленкой - каждый второй шедевр!

tsibulina.olga
27 января 2016, 23:53

Навряд ли Ваше предложение по обязательному комментированию будет иметь эффект. Ну будут ставить кол и писать билибирду в комментах.

asha-svetlana
27 января 2016, 23:53
да накол этих "колометателей"...я полностья согласен надо отвечать за действия
Маруся-зяблик
27 января 2016, 23:53

Да... было б неплохо.... а то иногда так накидают..... что не исправишь...:((

Горыныч
27 января 2016, 23:53

А как можно исправить? 

Маруся-зяблик
27 января 2016, 23:53

А можно ли?

da.adaa
27 января 2016, 23:53

:-)

chessman
27 января 2016, 23:53

Я считаю, если ты хочешь профессиональную оценку - иди на профессиональный ресурс. Если тебе просто интересно выложить фото на ЯФ и увидеть реакцию всех, кто увидит твой "шедевр" - то нужно принять во внимание это своего рода социальная сеть (а следовательно "колхоз" и выяснять почему кто-то поставил 1 - глупо).

lesina.larisa2014
27 января 2016, 23:53

(+1):-)

julia-mihaylina2012
27 января 2016, 23:53

Вообще идеально к каждой оценке привязать комментарий, тогда это не будет анонимно или безлико, но будет обоснованно личным мнением. Ведь без цензуры?

 А в остальном карательные меры приведут к войне... А нужна ли она вообще.Думаю колометатели вскоре сольются, не выдержав конкуренции с хорошими фото.  ;-)

Анна Б.
27 января 2016, 23:53

Справедливо!

nikita-ljabin
27 января 2016, 23:53

я предлагаю не парится по этому поводу, так как потом появятся отзывы - "я поставил 1 за фото потому что гладиолус" и прочее, так что выложил фото на суд общественности - то терпи либо уходи.

vladika.sitx
27 января 2016, 23:53

они найдут что ответить:-) 

и всеравно метнут кол... 

turist207
27 января 2016, 23:53

неправильно. и 1 и 5 надо грамотно мотивировать. Иначе вкусовщина. Иначе превращается в "нра" - это 5 и не "нра" - это 1. А чтобы выставлять оценки, надо иметь шкалу этих самых оценок. Чем 2 отличается от 1 или 3?

А справедивости ради надо наложить обязательство на членов клуба Яндекс-коток (или пользователей сервиса, надо тут покреативить) - ОБЯЗАТЕЛЬНО комментировать 3-5, скажем фоток в день. У членов всех клубов есть же обязательства! Пусть это будет "членским взносом"

perevalov.perevalovs
27 января 2016, 23:53

Очень хорошое предложение, я ЗА

samvic1
27 января 2016, 23:53

Есть давно отработанная система ХОТ (художественность, оригинальность, техничность)

Пользователи ставят оценки по одному из параметров для фото.

Оценка - Н- если не нравится. В этом случае объясняют почему фото не нравится. Иначе она не выставляется.

Valinkevich
27 января 2016, 23:53

Я за такое решение!

ibsv
27 января 2016, 23:53

Пусть будет так, но не иначе по другому фото просто будут не очень интересны.

Kudrytska Lubov
27 января 2016, 23:53

СОГЛАСНА.

Алёна
27 января 2016, 23:53

Отличная идея. На некоторых сайтах такая система уже существует.

lady.ir-pa2011
27 января 2016, 23:53

Поддерживаю предложение!!!;-)

alexchib52
27 января 2016, 23:53

  Сделать невозможным ставить оценку ниже 3 без комментария? Сомневаюсь, что поможет...  Ну и напишут там какую-нибудь гадость. И будет уже не "колометание" а "кАлометание". Думаю, что поможет просто игнорирование оценок без адекватного комментария. Но вот вопрос: Кто будет оценивать адекватность. Особенно на предварительном этапе отбора. На последнем этапе, конечно, можно и экспертов оценочной комиссии подключить. Но дойдут ли туда, на последний этап,  "оплеванные" фотографии. Это сложный вопрос. Проблема.

zhannaprokopeva
27 января 2016, 23:53

А если поставил 1 ,а в коментах написал 5+!:))) Ведь те,кто ставит "кол" они не хотят как раз ничего комментировать!

Kudesnik_VIP
27 января 2016, 23:53

:-DСогласен!!!

extruziv
27 января 2016, 23:53

ага-ага а ответить то им будет нечего:-D или ответ будет настолько глупым, что они только себя опозорят. Поддерживаю!:-)

Костян
27 января 2016, 23:53

Ох уж эти колометатели. Мне лично все равно какую оценку поставят, но все таки хотелось бы аргументированный коммент услышать про кол.

А эти трусишки ставят и сразу морду в кусты.

Скорее всего это какие то закомплексованные и униженные по жизни пустышки.

Прокшин Илья
27 января 2016, 23:53

Полностью согласен с вами, но можно снять анонимность оценок ниже 3.

Doctor-Tourist
27 января 2016, 23:53

Полностью согласен, но только надо исключить варианты, комментариев вида: "- Я поставил(а) вам 1 за это фото потому, что я считаю вас вообще плохим фотографом.":-)

dcruiser
27 января 2016, 23:53

А как поменять оценку, если случайно ткнул не на ту звездочку. Если бы можно было редактировать свою оценку тогда наверное колов было меньше...

 

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Никак. Не думаю, что можно случайно ткнуть в единицу вместо 5 :-D

Вот 4 - согласен, бывает. Но редко. 

Игорь
27 января 2016, 23:53

Можно, если после "Одноклассников". Там порядок оценок в другую сторону;-)

iryn-nikiforova
27 января 2016, 23:53

эта тема регулярно поднимается на всяких фотосайтах и фотофорумах, и, имхо, она мертворожденная. вы сами в первом абзаце озвучили самые популярные мотивы колометателей.

nastasya-37
27 января 2016, 23:53

спасибо

a.m.photo
27 января 2016, 23:53

Не согласен в принципе. 

1 ставят тогда когда фотография ниже всей критики. Когда есть что критиковать ставят 2. Конструктив появляется уже с 3 и далее. 

А то что вы предлагаете, просто напросто меняет анонимность оценок. 

Так например ваше "я поставил Вам 1 за это фото, потому что я считаю:....". легко дополняется "ваше фото г..о" и все. 

Единственное что там появится - имя автора. Так сделайте просьбу ставить именные оценки всегда. 


Но и это я уверяю легко обойти. Так человек будет заводить два аккаунта, один для пятерок и собственно фотографий, и второе, для говнометания. 

Вам поможет такое? Или вы не видели кучу подобного в других клубах? 

iva07061963
27 января 2016, 23:53

Согласна с Вами!

schurshick
27 января 2016, 23:53

Поддерживаю сто %!(+1)

LocDog707
27 января 2016, 23:53
Мерзкие создания, бездарные,  без стыда и совести..........просто поражаюсь как они успевают первыми ставить колы...........чем лучше фото, тем больший интерес они проявляют...........я понимаю тех авторов которым надоели издевательства этих деятелей и они в знак протеста не разрешают оценивать свои фотографии..........может они прочтут мой комментарий и обрадуются........как всегда постарался быть максимум корректным в выражениях
megashurik
27 января 2016, 23:53

Не вижу затруднений для этих засранцев скопировать текст "фото отвратительно" и вставлять в качестве комментария при очередной пакости.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Они не будут этого делать. Они боятся показать лицо. 

megashurik
27 января 2016, 23:53

у анонимов нет лица. Заведут спец. учетку и будут гадить из-под неё.

Горыныч
27 января 2016, 23:53

Не все до этого додумаются

Джо Дядюшка
27 января 2016, 23:53

А смысл? Ну будет комментарий: Полный атцтой..

У меня был такой вариант, оппонет сам полный атцтой (смотрел его альбомы) и меряет всех по своей шапке. В данном случае это уже диагноз "колометатель" и ничего с ним не сделаешь, кроме как обойти шизофреника стороной (забанить его и всех дел) что бы не пачкал своей шизой твои бесподобные и несравненные по гениальности и исполнению фоткиB-)

lara.surkova
27 января 2016, 23:53

Полностью согласна! А то еще бывают такие, у которых то своих фоток нет вообще! И вот начинают поливать грязью....... Правильно. Полностью с Вами согласна.

Kudrytska Lubov
27 января 2016, 23:53

Поддерживаю.

Natalia
27 января 2016, 23:53

Практически не одно моё конкурсное фото не было "обойдено вниманием"  "колистов", иногда целой их бригадой, потому, что один кол поддаётся исправлению большим количеством хороших оценок, а несколько--уже нет...

Валентин Логвин
27 января 2016, 23:53

Горыныч! Предложение о голосовании справедливое. Я полностью его поддерживаю. Валентин Логвин.

nikita.bogdashich
27 января 2016, 23:53

 А не всё ли равно, - сколько баллов будет? 

Выставились на обозрение и ладно. 

Хорошее ведь и без баллов за душу берёт.

 

 

" Все лезут в первые, - с ума сойти!" ( В.С.Высоцкий)

 

 

Светуля
22 июля 2016, 20:44
nikita.bogdashich,
 вот и обидно, когда неизвестно за что, не берут на конкурсы. Иначе очень мало просмотров бывает... увы.. хотя бы объясняли, чтобы не повторять снова эти ошибки...
shev4enckohasla
27 января 2016, 23:53

Хватит заполнять этим голову!

 :-(
Рара74
27 января 2016, 23:54

 ЗАЛПОВЫЙ КОЛОМЕТ оказывается существует давно... 

Среди клубов, созданных пользователями, было замечено сообщество колометателей (возможно, созданное исключительно ради лулзов).

Также, в клубе Я.рюшечки, одним из умельцев был предложен скрипт для оптовой расстановки оценок всему альбому пользователя («залповый говномет»). Однако, возможно предчувствуя взрыв негодования среди фоточников, тема с описанием скрипта была удалена (а в кэше Яндекса она есть, гы-гы).

 

doctor-zernov
27 января 2016, 23:54

Согласен со всеми высказываниями "Горыныча"-Хотя он тоже спрятался за 3-х главым Змием.

Поддерживаю(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(B)

mikhail.ackimow
27 января 2016, 23:54

Слишком сомнительно, что это поможет. Анонимность при этом все равно останется, а написать в каментах что угодно можно. Типа - рожа кривая!

piligrim-48
27 января 2016, 23:54

А на хрена сюда фотки выкладывают? Что дают эти колы и пятерки? С ума все попрыгали! Лично мне важнее количество просмотров: - если их много, значит фотка цепляет. А если ее еще критикуют, то это вообще бесценно. Тебе подсказывают ошибки, которых ты не увидел. Это гораздо важнее, чем оценки. Обижаются на критику только бестолковые рабы своего самолюбия.B-)

eroledi
27 января 2016, 23:54

Добавляйтесь в друзья, я не кусаюсь, буду рада всем.

Иришка❤
27 января 2016, 23:54

Это зависливые люди так делают.

Флаг им в руки  и перо в ж....

Злая я щас!))

Горыныч
27 января 2016, 23:54

Всё уже. Больше на ЯФ не оценок, перешли на лайки. 

leopard-707
вчера, 12:47
❤Иришка❤,
Жаль ?( В свое время повеселился "метая колы" в неадекватов, гопников, яжмамок и их онжеребенков разной степени безумия. Жаль ушло это время, но возможно все вернется!!!
+1
Иришка❤
вчера, 13:02
leopard-707,
Здравствуйте!)Как давно это было, аж в 2016 году писала комментарий.)
Светуля
22 июля 2016, 20:41
Обращение к устроителям конкурсов! Что я поняла из ваших конкурсов, так это то, что здесь побеждают профессионалы и только. А другие, даже очень замечательные снимки, но  не профи, вы просто игнорируете и даже не объясняя причины выкидываете из конкурса, хотя посетителей у вас не так много стало, как было три-четыре года назад....печально, увы и не в вашу пользу
Светуля
22 июля 2016, 20:44
обидно, когда неизвестно за что, не берут на конкурсы. Иначе очень мало просмотров бывает... увы.. хотя бы объясняли, чтобы не повторять снова эти ошибки...
alexkondratyev
11 мая 2018, 17:06
А можно как-то переместить все фотки с диска в коллекцию, чтобы они стали доступны для всех? Или нужно отдельно выгружать с диска и загружать в коллекцию?
anna-khilenko
11 июля, 02:19
Блоги на майле закрыли, все ушли на Лиру, майл потерял аудиторию, не стали заходить люди в блоги...Сейчас исправляют свою ошибку...Покинули майл люди...А, кто виноват??? Вы сами...и виноваты...Ведь можно было сделать все по-другому...Оставить Фотки Яндекса, а по-тихоньку делать другую альтернативную программу и Фотки плавно переехали в новую программу...Но у нас как всегда, нужно рубануть с плеча, а потом сделать что-то новое, нельзя новое создать, не оперяясь на старые разработки, которые приносили вам доход и не малый!!! Всем было хорошо...а теперь всем плохо!!! Чего добились???Да пустоты захотелось, выжженной земли...а кто работать то будет на вас??? Вы потеряли наше доверие...Это похуже, чем поменять программу...Я вообще не вольюсь, мои работы на моем компе...их увидят, но только  люди, живущие не в нашей стране...Вот в чем ваша беда!!! Потеряете аудиторию, и будет вам копец!!!!!