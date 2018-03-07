Яндекс.Фотки переезжают

Если вы заходили сегодня на сервис, то знаете, что мы готовимся к переезду. 27 апреля мы начнём переносить контент сервиса на Яндекс.Диск, где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещённые на Яндекс.Фотках, а также все коды для вставки фотографий на сайт или блоги, будут работать по-прежнему.

Яндекс.Фотки были запущены в 2007 году, больше десяти лет назад. С тех пор появились новые сервисы и технологии. Сейчас люди делятся снимками в основном в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. Скажем, на Диск можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на Фотки нет. Люди постепенно стали всё реже пользоваться сервисом. За последние полгода на Фотки заходили только пять процентов тех, у кого есть аккаунт. На Диск сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на Фотки. Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив.

Переместить свои снимки на Диск можно уже сейчас, не дожидаясь 27 апреля. Для этого достаточно нажать кнопку «Переехать на Яндекс.Диск». С этого момента уже нельзя будет добавлять на Фотки новые снимки или редактировать старые. Переезд займёт какое-то время. Как только он завершится, мы сообщим вам об этом на Яндекс.Фотках.

Ваши снимки (а также комментарии к ним и просмотры) будут храниться на Яндекс.Диске в специальной папке, которая не будет занимать места в вашем облаке. Фотографии в этой папке можно просматривать и редактировать, но некоторые возможности Диска в ней недоступны. Поэтому мы бесплатно выдали вам ещё столько же места в облаке, сколько у вас было занято на Фотках. Вы можете переложить туда свои снимки из специальной папки или использовать это место для чего-то ещё.

Что касается альбомов, то они сразу переедут в папку с альбомами, причём все настройки сохранятся. Например, если альбом был приватным, он останется таковым и на Яндекс.Диске.

Наверняка кто-то из вас участвовал в конкурсах или следил за ними как зритель. С сегодняшнего дня они будут проходить в Яндекс.Коллекциях. Там же можно найти архив конкурсов и посмотреть Фото дня — в том числе за прошлые годы. Ваши собственные фотографии, побеждавшие в конкурсах, тоже будут ждать вас в Яндекс.Коллекциях.

Обновлено 28 апреля: Мы начали переносить все снимки и альбомы на Яндекс.Диск. Переезд займёт какое-то время, после его завершения на Фотках появится ссылка на ваш фотоархив.

Подробнее о том, что будет с фотографиями и альбомами после переезда на Яндекс.Диск читайте в помощи