Клуб Фоток

Клуб Фоток

Яндекс.Фотки переезжают

Если вы заходили сегодня на сервис, то знаете, что мы готовимся к переезду. 27 апреля мы начнём переносить контент сервиса на Яндекс.Диск, где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещённые на Яндекс.Фотках, а также все коды для вставки фотографий на сайт или блоги, будут работать по-прежнему.

Яндекс.Фотки были запущены в 2007 году, больше десяти лет назад. С тех пор появились новые сервисы и технологии. Сейчас люди делятся снимками в основном в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. Скажем, на Диск можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на Фотки нет. Люди постепенно стали всё реже пользоваться сервисом. За последние полгода на Фотки заходили только пять процентов тех, у кого есть аккаунт. На Диск сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на Фотки. Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив.

Переместить свои снимки на Диск можно уже сейчас, не дожидаясь 27 апреля. Для этого достаточно нажать кнопку «Переехать на Яндекс.Диск». С этого момента уже нельзя будет добавлять на Фотки новые снимки или редактировать старые. Переезд займёт какое-то время. Как только он завершится, мы сообщим вам об этом на Яндекс.Фотках.

Ваши снимки (а также комментарии к ним и просмотры) будут храниться на Яндекс.Диске в специальной папке, которая не будет занимать места в вашем облаке. Фотографии в этой папке можно просматривать и редактировать, но некоторые возможности Диска в ней недоступны. Поэтому мы бесплатно выдали вам ещё столько же места в облаке, сколько у вас было занято на Фотках. Вы можете переложить туда свои снимки из специальной папки или использовать это место для чего-то ещё.

Что касается альбомов, то они сразу переедут в папку с альбомами, причём все настройки сохранятся. Например, если альбом был приватным, он останется таковым и на Яндекс.Диске.

Наверняка кто-то из вас участвовал в конкурсах или следил за ними как зритель. С сегодняшнего дня они будут проходить в Яндекс.Коллекциях. Там же можно найти архив конкурсов и посмотреть Фото дня — в том числе за прошлые годы. Ваши собственные фотографии, побеждавшие в конкурсах, тоже будут ждать вас в Яндекс.Коллекциях.

Обновлено 28 апреля: Мы начали переносить все снимки и альбомы на Яндекс.Диск. Переезд займёт какое-то время, после его завершения на Фотках появится ссылка на ваш фотоархив.

Подробнее о том, что будет с фотографиями и альбомами после переезда на Яндекс.Диск читайте в помощи

8237 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
marka29
7 марта 2018, 17:05
Даааа.....и слов-то нет.
vtoroy501
7 марта 2018, 17:48
marka29,
раньше времени унывать не стоит. посмотрим что будет.
Марина
7 марта 2018, 17:58
vtoroy501,
 а ничего и не будет, что будет то - ЯД совсем не то, где всем бы все видно было
Татьяна ღ 💋
7 марта 2018, 18:46
vtoroy501,
Будет только хуже ! Уже проходили !
thepaparazzo
7 марта 2018, 19:08
Татьяна ღ 💋,
Наверняка это будет как хранилище, не знаю будет ли фото дня теперь и просто интересные фото и прочее. Для примера я разместил фото, не посчитайте за рекламу, но одного двух комментариев было бы достаточно посмотреть как это работает в качетве комментартев! https://yandex.ru/collections/card/5aa00b7a2a6f930096f9009d/
vtoroy501
7 марта 2018, 19:23
Татьяна ღ 💋,
Это паника. 
peter-med
7 марта 2018, 19:37
Марина,
Приветствую Вас Марин!!! Так и,что теперь???
Марина
7 марта 2018, 19:52
peter-med,
 теперь - на ФейсБук! Там есть клубы, там можно широко общаться, там есть все! 
Жанна
7 марта 2018, 19:59
vtoroy501,
Ничего хорошего не будет. Достали  уже  эти нововведения!!!!!   
marka29
7 марта 2018, 20:22
thepaparazzo,
Спасибо за возможность перейдя по вашей ссылке посмотреть заодно и на свои альбомы,  или как теперь говорится - "коллекции")) из того, что уже, оказывается, какими-то рваными кусками перекинул сам Яндекс...(((  Потому что я никакой кнопки самостоятельно ещё не нажимала. Первое впечатление - какая-то свалка.... вряд ли привыкну и стану в ней разбираться... печально. 
ld212
7 марта 2018, 20:35
Марина,
вы правы. Там даже лайк поставить можно. А тут нельзя.
Superman2014
7 марта 2018, 20:39
Марина,
Лично мне Фейсбук не нравится. 
У меня уже есть блоги в инстаграмме (@pavel_superman2014), ВКонтакте и ЖЖ (под своим прежнем ником).
thepaparazzo
7 марта 2018, 20:45
marka29,
Ну пока яндекс перекинул только конкурсные фотографии! Всё остальное потом. Разобраться конечно можно. На 99 процентов это будет выглядет примерно так как в Инстаграме, на кого подпишитесь, те работы у Вас и будут мелькать перед глазами, по меткам переход будет не на ресурсы яндекса, а на фотографии размещенные во всемирной паутине интернета с этой меткой.(( Это еще не конец ресурса, но это конец его отличию от других ресурсов. Останутся ещё конкурсы, но это, наверное единственное, что останется от того, что было.
thepaparazzo
7 марта 2018, 20:45
ld212,
Здесь тоже можно!
Марина
7 марта 2018, 20:58
ld212,
увы
ld212
7 марта 2018, 20:56
thepaparazzo,
я вижу только 2 кнопки - пожаловаться и ответить.
Марина
7 марта 2018, 20:59
Superman2014,
в ВК совсем не то, я там тоже есть. но там сплошная реклама. там не пообщаешься. В ВК никому не нужно и не интересно твое искусство как фотографа! В Инстаграмме  - то же самое!
thepaparazzo
7 марта 2018, 21:11
ld212,
https://yandex.ru/collections/card/5aa00b7a2a6f930096f9009d/Я про фото, что можно будет поставить лайк, или не поставить.
vtoroy501
7 марта 2018, 21:11
Марина,
Фейсбук  я учёл. А вот ещё гугл народ хвалит.  Что посоветуешь?
thepaparazzo
7 марта 2018, 21:15
Марина,
И ..даже не в искусстве дело, просто там аудитория - лайк за лайк - раз. Второе, чем больше подписок, тем больше лайков для галочки. Третье - да, иногда там на некоторые фото без слов не взглянешь, а лайов и похвалы выше крыши. Конечно есть ещё саты типа 500px или 35photo. там действительно очень красивые фотографии, но больше именно для профессионалов. Здесь как-то попроще всё было.
thepaparazzo
7 марта 2018, 21:22
Марина,
На счёт рекламы полностью согласен! Там и просмотры можно купить за деньги и лайки и даже комментарии. Здесь люди ставили лайки или ругали, но более искренне. Понимаю, что тоже была куча лайк за лайк, но всё равно не за деньги же!
Марина
7 марта 2018, 21:25
vtoroy501,
не очень нравится мне  Гугл, там как-то все мелко, во всех смыслах
Марина
7 марта 2018, 21:26
thepaparazzo,
конечно, идеального места сейчас не найти, но выбирать придется!
Марина
7 марта 2018, 21:26
thepaparazzo,
все так, но что-то придется выбрать, а как иначе?
Марина
7 марта 2018, 21:27
thepaparazzo,
На Расфокусе тоже не обязательно писать под фото, Лайк можно ставить, а можно и не ставить!
ld212
7 марта 2018, 21:27
thepaparazzo,
я про блог, в которым мы сейчас общаемся.
MotoBiker1995
7 марта 2018, 21:37
Марина,
Фейсбук не лучше ВК. Хотя бы потому, что у первого нельзя музыку размещать, а про их почти извращенские правила - молчу.
MotoBiker1995
7 марта 2018, 21:41
Марина,
ВК фото заметно пережимает, ибо конвертация из JPEG в JPEG. С PNG убирается прозрачность.
ld212
7 марта 2018, 21:41
vtoroy501,
Гугл предоставляет 15 ГБ бесплатно. При этом вся почта тоже на диске хранится. Мне уже несколько раз сигналили, что заканчивается бесплатное место на диске. Однако, как и на Яндексе, можно несколько аккаунтов иметь. И на каждом по 15 ГБ. Несомненное преимущество, Гугл не создает втихаря папку на вашем жестком диске, на котором дублирует всё то, что загружаете на Гугл-Диск.
thepaparazzo
7 марта 2018, 21:52
Марина,
Расфокус ничего так ресурс, я тоже на нём есть, но всё это не то... здесь я просто мог выложить альбом с какого-то мероприятия и кому интрересно смотрят, комментируют или просто проходят мимо, кому это неинтересно. Есть сайты для этих целей типа http://photoshare.ru/ Но яндекс для меня был сайтом, как шампунь три в одном. Теперь же придётся выбирать несколько.
senior.kowalev2011
7 марта 2018, 21:55
Марина,
когда-то и Вконтакте не было столько рекламы и пабликов, а было именно общение, можно было легко найти себе новых друзей по интересам, а сейчас одна реклама и фейковые анкеты.
Марина
7 марта 2018, 21:56
MotoBiker1995,
согласна, но каждый сам для себя все решит, все равно
Марина
7 марта 2018, 21:57
thepaparazzo,
для всех нас было на ЯФ как дома!!
Марина
7 марта 2018, 22:23
senior.kowalev2011,
 вот именно!!!
tata842008
7 марта 2018, 22:25
Марина,
 Не потеряться бы....
coth
7 марта 2018, 23:07
Марина,
Да не то, что не то, а совсем не то. ЯД не поддерживает hotlinking и не умеет на лету уменьшенные копии делать для вставки на сторонний ресурс.


VyaCheslavChe65
7 марта 2018, 23:13
MotoBiker1995,
Я год как на фб, и меня как фотографа(а не кнопкотыка) вполне устраивает: множество групп по интересам, и контингент достойный,и нет дурацких ников!!!
thepaparazzo
7 марта 2018, 23:37
VyaCheslavChe65,
Каждому своё, но там тоже много любителей позазывать в свои группы, да ещё отметить публикацию как понравившуюся Вам, при этом к Вам никакой заинтересованности.
olgrig.olg
8 марта 2018, 00:19
marka29,
а я даже  не нашла как вообще зайти на это облако,
к чему это все?



greatdaneRu
8 марта 2018, 01:53
coth,
не умеет на лету уменьшенные копии делать для вставки на сторонний ресурс — вот. Это самое главное было отличие ЯФ от всяких облаков. Так умеет еще только фликр и платный смугмуг.
Княженика
8 марта 2018, 04:54
Марина,
Там же тоже очень урезанные фото, и нельзя создавать альбом в альбоме. Только каждый раз отдельные...  Информации о снимке тоже нет. Ужжжас. Главное, разбежимся, кто куда, друзей потеряем
8 марта 2018, 06:03
thepaparazzo,

Короче!,
 из мира души нас вывели в блестящий и синтетический супермаркет. Можно сравнить с библиотекой (запах бумаги и пыли, тишина, сама атмосфера и безголовая бурлящая биомасса с кредитками в световороте рекламных блёсток)
Марина
8 марта 2018, 06:16
coth,
конечно.  не то, где бы мы не были теперь, но жизнь идет - будем жить!!! :-)
Марина
8 марта 2018, 06:24
Княженика,
надо не теряться, а встретиться, например, на сайте Расфокус! Там можно жить неплохо! :-)
Suhanova3887
8 марта 2018, 08:51
marka29,
Подскажите, если не трудно: как  комментировать фотки/картинки на диске?
skalo-zub
8 марта 2018, 11:21
Марина,
 Фейсбук  это  бандеровский серпентарий.
erbala
8 марта 2018, 11:58
Марина,
Да, согласен. Мы все знаем, что благими намерениями дорога в Ад выстлана. Пропала ещё одна хорошая фотомонтажа...
sp7040
8 марта 2018, 13:40
Марина,
 Теперь все опять разбегутся.ищи свищи
Андрей Мсхалая
8 марта 2018, 14:42
Жанна,
согласен с тобой полностью! Как что-то новое придумают, так  всё только хуже и хуже...
murentsev52
8 марта 2018, 15:07
Марина,
ПРИВЕТ !!! И ЧЕЙ ЭТО САЙТ ???
belandy57
8 марта 2018, 15:32
thepaparazzo,
Посмотрел https://photocentra.ru/. Как Вам? По моему где-то близко с ЯФ.
Natalia Yasnaya
8 марта 2018, 17:43
Марина,
Марина, дайте ссылку на Вашу страничку в Фейсбуке! И на Расфокусе тоже. Я на Расфокусе начала было вывешивать, но не очень понравилось...
Марина
8 марта 2018, 19:02
Natalia Yasnaya,
вот на ФБ https://www.facebook.com/marnikonov


вот на Расфокусе http://rasfokus.ru/marnik
Марина
8 марта 2018, 19:54
skalo-zub,
не знаю про них, а про то, что американский, да... я там в клубе по фоткам общаюсь: там все нормальные люди!
Марина
8 марта 2018, 19:55
murentsev52,
приветик, Володя, ты про какой сайт спрашиваешь?
Марина
8 марта 2018, 19:57
sp7040,
ну, я на Расфокусе давно, там много наших уже с ЯФ и на ФБ
Марина
8 марта 2018, 20:03
erbala,
Да, все когда-то проходит, увы!
Natalia Yasnaya
8 марта 2018, 20:04
Марина,
На ФБ послала запрос на добавление в друзья. А там не догадались еще создать группу Яндекс фотки? А то можно было бы!
Raduzka
8 марта 2018, 20:24
marka29,
Посмотрела свой диск, и у меня перекинуты яндексом фотки, всё вразброд, очень там не нравится.
Марина
8 марта 2018, 21:17
Natalia Yasnaya,
Кто-нибудь в память о ЯФ и создаст! :-)
Марина
8 марта 2018, 21:17
Raduzka,
 да, там ничего хорошего, конечно - просто склад фоток
bobrovod1
8 марта 2018, 22:06
Марина,
, прошу прощения, а где вы нашли рекламу в вк? Вы про микро-блок слева под меню? Оно практически незаметно. Один раз в день при включении ленты может прийти специально помеченная "рекламная запись", но её можно убить и выкинуть из ленты, после чего больше не встретите никогда.
С другой стороны на мордокниге реклама коммерческая и политическая насильно сыплется в ленту, сыплется густо и от неё отписаться невозможно, что прямо подтверждал и владелец сети цукерберг: его задача делать деньги, а значит юзеры будут жрать рекламу без разговоров. 
В общем, на мордокнигу - только если стать мазохистом )) 

А по поводу смены ЯФ на ЯД и забитости страниц галарей ЯД скриптами - согласен, настроение создаётся матерное. (
Львова Татьяна
8 марта 2018, 22:34
thepaparazzo,
Помоготе мне пож! Я сегодня вроде переехала, но вид моих фото с альбомов вовсе не так смотрятся как у ват. Совсем нет места для комментов, хочу открыть фото, оно по центру на чёрном фоне, и никакой информации о фото. Можно конечно взять ссылку, и только? И комменты, кот были до переезда уже не читаются? Спасибо и извините за беспокойство...
julietta43.ivanova
8 марта 2018, 22:42
Княженика,
  -      есть такой сайт - LiveInternet. В качестве  примера   http://barsuk77.com/post431364359/   Широкий круг интересов и общения 
Ozerovpaparacci
8 марта 2018, 22:56
thepaparazzo,
это так "красиво" теперь ссылки на альбомы выглядят???

Даже не знаю что сказать - фотофайл мертв, контакт и фейсбук не позволяют хранить фото в хорошем разрешении, пикаса  вообще непонятно во что превратилась :( Яндекс куда-то не туда свернул - им всего-то стоило сделать домен .fotki были бы адреса paparazzo.fotki - туда прикрутить интеграцию с тем же зеном и готова соцсеть для фотографов. Но вместо этого ломанулись в тупик
sergej-manit
9 марта 2018, 00:31
vtoroy501,
Огромное культурное наследие в виде десятков миллионов фото за 10 лет загруженных пользователями - о своих поездках по миру, музеях, жизни в разных уголках планеты, архивы личные, материалы на самые разные темы - личные коллекции, книги, рисунки...


Собрание - сохранением и продолжением пополнения которого должно было бы озаботится хотя бы минкульт!

Библиотека Конгресса -- прибрала бы себе ...
~Barbariska~
9 марта 2018, 08:56
Natalia Yasnaya,
Не знаю, отвечали или нет на вопрос, на ФБ есть группа Фоткинцы, открыли вскоре после того, когда добрый Яндекс убил сервис Я.ру. Тогда тоже все метались по сети, искали, где бы не потеряться.
ivanchuk1
9 марта 2018, 09:46
Марина,
К сожалению Фейсбук совсем не то место, где можно что то хранить! А причина простая-в тот же миг, когда Вы что то размещаете на Фейсбуке, Ваш, как Вы думаете, контент, он перестает быть Вашим и вы теряете на него все права! Не забывайте про это!
Марина
9 марта 2018, 10:06
ivanchuk1,
я все храню на своем внешнем диске! А в ФБ никаких особых шедевров или секретов не выставляю. :-) Так, баловство одно!
Марина
9 марта 2018, 12:22
bobrovod1,
в ВК совсем не место для творческих людей, для фотографов. Там просто общаются, каждый о своем! Фотки в маленьком размере, кому надо их вообще смотреть? Так же и в ОК! Там только себя любимых любят показывать и смотрят только лица друзей: ко, где и когда пил, ел, гулял, спал и проч., и прочая

Елена Крузе
9 марта 2018, 14:19
Марина,
ФБ - не фотохостинг, там фото очень неудобно смотреть и они плохо сжимаются, всё плохо! Лучше структуры, чем у  ЯФ нет ничего на сегодня!
Обновлено 9 марта 2018, 14:20
Евгений
9 марта 2018, 14:42
Елена Крузе,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно. Подпишете?
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=570975182
Спасибо,
Евгений
Александр
9 марта 2018, 14:49
Жанна,
 поддерживаю вас
ivanchuk1
9 марта 2018, 17:13
Марина,
И правильно делаете! Я все свои фото удаляю через месяц-полтора после вывешивания.
ivanchuk1
9 марта 2018, 17:26
Марина,
С ФБ, да, именно так! Для меня ФБ справочно-информационный раздел не более и не менее!

Марина
9 марта 2018, 17:27
ivanchuk1,
 я специально редко удаляю, но в компе все храню...
Янохов Михаил
9 марта 2018, 17:33
vtoroy501,
Привет,
Я только что подписал петицию "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно. Подпишете?
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=862109385
Спасибо,
Михаил
Марина
9 марта 2018, 17:43
ivanchuk1,
 там сейчас есть много клубов фото, я в нескольких состою, там вполне хорошо общаемся и свои конкурсы проводим
Марина
9 марта 2018, 18:01
Елена Крузе,
я в курсе! Основные снимки и почаще я выставляю на сайте Расфокус!
The Forest Person
9 марта 2018, 18:23
Superman2014,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно.
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=570975182
ale6256
9 марта 2018, 18:25
Марина,
У Миня нет фейса.беда
Марина
9 марта 2018, 18:38
ale6256,
так надо сделать! :-))
Natalia Yasnaya
9 марта 2018, 18:40
ivanchuk1,
Так и на Яндекс фотках тоже подписываете соглашение, что фото в свободном доступе и ими могут воспользоваться.
Natalia Yasnaya
9 марта 2018, 18:46
~Barbariska~,
Спасибо, зашла, посмотрела. Я после реформы и на ЯФ стала нечасто заглядывать, а со всеми друзьями, приобретенными там, общаюсь помимо сайта, в том числе и лично. Но все равно хорошо, что есть место, где сможем друг друга найти.
tsi-natalua
9 марта 2018, 18:49
Татьяна ღ 💋,
100% хуже Обидно очень!  они готовились к этому давно, пишут что это в ногу со временем, да ничего подобного... какой-то первобытный способ.
kiselevriso
9 марта 2018, 19:33
Евгений,
Пришлите ссылку мне на почту, пожалуйста. Хочу подписать.
kiselevriso@yandex. ru 
ale6256
9 марта 2018, 19:42
Suhanova3887,
Нивозможно горе
Обновлено 9 марта 2018, 19:44
ale6256
9 марта 2018, 19:58
Львова Татьяна,
Ух привет,как приятно ни я один,тоже позавчера забанили,как никогда пью
OlegUK
9 марта 2018, 20:09
Татьяна ღ 💋,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно.
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_co
OlegUK
9 марта 2018, 20:10
vtoroy501,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно.
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_co
OlegUK
9 марта 2018, 20:11
peter-med,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно.
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_co
ivanchuk1
9 марта 2018, 20:57
Natalia Yasnaya,
В свободном доступе, Да! Но Вы сами выбирали Да или Нет!!!А за несанкционированное использование можно было и наказать наглеца! На ФБ Вы бесправны и  Вашей собственностью могут распоряжаться как угодно владельцам сайта!
Natalia Yasnaya
9 марта 2018, 22:04
ivanchuk1,
Да на здоровье! Если бы я хотела получать доход от своих фотографий, то вывешивала бы их на стоковых сайтах, а не здесь. А так, если находила свои фото на сторонних ресурсах, то ничего кроме гордости не испытывала:))
ivanchuk1
9 марта 2018, 22:35
Natalia Yasnaya,
Просто у меня отношение к ФБ, как к досадной необходимости пользоваться этим ресурсом, а во всём остальном Вы абсолютно правы!
marka29
9 марта 2018, 22:47
olgrig.olg,
Перейдите по моей ссылке: https://yandex.ru/collections/user/marka29/  а там в меню нажмите "Мои коллекции" и попадёте к себе. Но пока что там всё свалено в кучу: не все папки и альбомы перенесены, и в самих альбомах только по несколько фото, которые теперь называются "карточки". И сосем не соблюдается "вложенность" и ваш прежний порядок - всё там теперь вразброс, отдельными альбомами, которые теперь "коллекции". Пока полнейший  хаос. И притом я сама ничего этого не переносила, кнопку никакую не нажимала, это система сама.
rosslirika
10 марта 2018, 02:36
Евгений,
Спасибо за ссылку на подпись петиции-с радостью подписала! И поддерживаю всех,кто против закрытия прежнего ЯФ! 
Natalia Yasnaya
10 марта 2018, 14:49
ivanchuk1,
Я ФБ как раз очень активно пользуюсь, но не как фотосайтом, а для того, чтобы читать новости, узнавать, чем страна "дышит" и так далее. В этом с Фейсбуком не сравнится ни ВК, ни Одноклассники, ни Твиттер, там все очень удобно. А увлечение фотографией сейчас больше перешло на видео, делаю ролики. Если бы не это, потеря ЯФа стала бы для меня большой трагедией.
Алла Григоренко
10 марта 2018, 15:26
Марина,
Согласна!!!!! Там пользователям хоть муть покажи - класс поставят ((
Марина
10 марта 2018, 15:54
Алла Григоренко,
 точно-точно! ))
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:30
Марина,
И ждать часа что бы фотку загрузить?
Марина
10 марта 2018, 17:46
D.Nat@lia,
Наташа, там такая  политика: фотку в час, зато за этот час можно сходить к любимы авторам, просто отметить красивые новые,  еще по сайту полазить, там есть что смотреть... а если как на ЯФ - все грузят по сто фото в день, и мало кто к кому ходит - то это не дело!
ivanchuk1
10 марта 2018, 17:50
Natalia Yasnaya,
Рад за Вас! Нашли себя на ФБ!  Ну а мне придётся "переквалифицироваться в управдомы..." ФБ очень не долго будет доступен для россиян, мне что то подсказывает, что так и будет
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:58
Марина,
 Так ведь целый день сидеть не будешь,что бы загрузить три фотографии. А так загрузил сколько надо и гуляй,смотри все остальное
Марина
10 марта 2018, 18:23
D.Nat@lia,
я в выходные три снимка загружаю - мне хватает, а целый ден - зачем? Многие покупают за 100 р. вип статус и грузят сколько хотят, но я считаю: лучше меньше да лучше. 
D.Nat@lia
10 марта 2018, 18:29
Марина,
Знать бы сколько это 100 руб?  Одно могу сказать что РАСФОКУС И МУЗССР( здесь людей мало и можно через 15 минут загружать), заселить наших желающих общаться,то наверное только мы и будем :)) Та же система будет,можно и комменты не писать,лайк поставил..... Это лучшее из того куда нас погнали после закрытия ЯРУ
Марина
10 марта 2018, 18:56
D.Nat@lia,
 сколько это - 100 р. - это ты о переводе на ваши деньги? ну, да, я и забыла, что у вас лари... не в деньгах дело, не плати. Мне вообще не важно, сколько фото в день грузить - Инет и так весь переполнен фотками! А общаться - когда время есть - можно и на Расфокусе вполне себе. 
veilins
10 марта 2018, 19:25
의병,
как точно!
vivat.2854.b
10 марта 2018, 21:03
Евгений,
Подписала петицию!
**Tro-Na**
10 марта 2018, 23:59
marka29,
Согласна с Вами полностью! Знала бы куда бежать,убежала бы)) 
Natalia Yasnaya
11 марта 2018, 02:24
ivanchuk1,
Какой кошмар! Тогда можно на Турбину, подруга по Яфу уже осваивает. Правда, я не умею так красиво излагать, как она:))) http://turbina.ru/authors/mashagulena/travels/view/All/blogentry/98283/ 
ivanchuk1
11 марта 2018, 09:30
Natalia Yasnaya,
Будем надеяться, что Яндекс в конце концов пойдёт навстречу фотографам, доведёт Диск до разумного состояния и снова нам всем будет счастье. Счастье общения, возможность увидеть и показывать! Подождём и будем надеяться! Хотя...
veres-alina
11 марта 2018, 13:41
vtoroy501,
А ни чего уже хорошего не будет.Вот мнение моей подруги с ЯФ, и я готова подписаться под каждым её словом: "Просто ЯФ был сайтом бесплатным.Видимо этот факт показался им неправильным,ведь даже на вонючем Расфокусе придумали систему ВИПов,чтобы пользователи за 100 рублей могли купить себе этот статус.На Расфокусе полно троллей,подозреваю что даже за зарплату.(Я просто слышала разговоры знающих людей на сайте - поэтому и говорю).Тролли провоцируют на скандалы и склоки под фотками пользователей,вынуждая их защищаться от хамов и покупать ВИПы,поскольку только они дают им возможность заблокировать недоброжелателей и выкинуть вон их похабные коменты.Ну вроде как получается,что без ВИПа ты не хозяин на своих страничках.Потом ещё без випа ты можешь загрузить только одну фотку в час,не более,а с випом сразу 10.Можешь создать себе чёрный список,куда будешь скидывать всех козлов,которые тебе не нужны,чтобы они впредь никогда тебя не беспокоили и не приходили.Но за ВИП надо платить ежемесячно по 100 рублей.
Это на Расфокусе.На других сайтах тоже придуманы свои системы выжимания денег.На каких-то полно рекламы,и лишь один только ЯФ был лишён всего этого.Да и вообще,он был самым лучшим фото-сайтом в смысле общения и дружбы людей.Уютный такой.Вот его устроители и задумались...."А чой-то мы - хуже всех что ли?Чего тупим!?Надо и нам на коммерческую основу всё поставить, бабулек подзаработать!" Ну и решили всех кинуть,а для отвода глаз послать всех на х...,то есть на Яндекс Диск.А это простое хранилище фоток,склад другими словами.Надо же чем-то подсластить пилюлю.Обещают всё сохранить в целости и сохранности.Мол все наши фоки и альбомы будут там.Но дело-то всё совсем в другом.Что нам фотки?На диске все сразу потеряются,никто не найдёт друг друга.Там даже коменты не доходят до адресата.Мы уже пробовали - ни фига!Ни слуху,ни духу.И там ты не сможешь следить за новыми поступлениями у своих друзей и любимых авторов.Кто там чего выставил и когда - хрен его знает?А значит всё похериться....Там,короче,сплошная муйня,поэтому сейчас все и ринулись искать новые пути к отступлению - кто на Расфокус,кто на Фейсбук или в Инстаграм."
dshab
12 марта 2018, 10:37
Марина,
На Фейсбуке не сохраняется Exif, нет привязки к координатам GPS, а также качество картинки не такое хорошее. VK выбрасывает из фото профиль, и на разных мониторах оно может выглядеть по-разному. Боюсь, остается только Flickr... :(
Или, наконец, начать осваивать Инстаграм. :)
Обновлено 12 марта 2018, 10:41
mashadrina
12 марта 2018, 15:12
Марина,
ВСЕ пропало, ВСЕ пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает! Что теперь будут делать такие пользователи как Tatyana Kanevskaya, dr-prestidigitatorи другие тшеславные пользователи, которые собирают только "популярные фотки", загружая и удаляя все что не попало в ТОП. https://fotki.yandex.ru/users/support-yf
mashadrina
12 марта 2018, 15:13
Татьяна ღ 💋,
ВСЕ пропало, ВСЕ пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает! Что теперь будут делать такие пользователи как Tatyana Kanevskaya, dr-prestidigitatorи другие тшеславные пользователи, которые собирают только "популярные фотки", загружая и удаляя все что не попало в ТОП. https://fotki.yandex.ru/users/support-yf
mashadrina
12 марта 2018, 15:14
Superman2014,
ВСЕ пропало, ВСЕ пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает! Что теперь будут делать такие пользователи как Tatyana Kanevskaya, dr-prestidigitatorи другие тшеславные пользователи, которые собирают только "популярные фотки", загружая и удаляя все что не попало в ТОП. https://fotki.yandex.ru/users/support-yf
Махно Леонид
12 марта 2018, 17:41
thepaparazzo,
я конечно не эксперт, но кому интересны чужие фото...? их миллионы, в любом поисковике набери "девушка с зонтиком ГУМ фото"... 10000000000 результатов на любой вкус. Всё что здесь представлено можно просто найти через строку поиска.....
Данный проект трансформируется в нечто похожее на Google Photo и это круто
Марина
12 марта 2018, 19:20
dshab,
 я в курсе, что в ФБ - только общение, а фотки там - ну, для интереса. Но уж в Инстаграмме точно никому не нужно искусство фотографии!!!
Марина
12 марта 2018, 19:22
mashadrina,
конечно, всякие есть люди и фотографы, что уж теперь! :-))
Ксю:))
12 марта 2018, 23:06
Марина,
Есть замечательный ресурс Расфокус. Очень легко общаться, крупные фото, я и многие из моих друзей, ушли туда уже года три назад.   http://rasfokus.ru/missisvt2011 Можете посмотреть мою страницу, и если понравится, зарегистрироваться и смело грузить свои фото. Еще есть фотосайт,  Додж энд бёрн, ФотоКто, но удобнее всего Расфокус, привязываете его в свою почту и общаетесь под фото, оповещения приходят на почту. Т.ч. не грустите, для меня ЯФ умер  уже давно.  Кстати, на РФ то же есть фото дня. Правда туда  достаточно сложно попасть. Удачи!!! Ничего не бывает вечно. 
thepaparazzo
12 марта 2018, 23:27
Ксю:)),
Есть, но там тоже кое-чего нет, например привязки к карте, количество просмотров и прочего, что было на яндекс.фотки!( Фото можно грузить раз в час по одному. Хороший сайт, но ...
Наталья
13 марта 2018, 07:14
thepaparazzo,
Заглянула к Вам по ссылке.  Очень все сделано неудобочитаемо. Конечно привыкнуть можно, но ради чего заваривалась вся эта каша? Только для того что бы загружать фотки со смартфонов. Молодежь сюда и не пойдет. А просто что то новое добавить к уже существующему мозга у разработчиков не хватило. Не хватает слов, одни эмоции......
Ксю:))
13 марта 2018, 10:09
thepaparazzo,
 Количество просмотров там есть. Нет привязки к карте? Да и фиг с ней. Я в жизни никогда и здесь не ставила. За то там фото большого размера и можно смотреть. Меньше разной ерунды, т.к. ограничена загрузка. Люди вынужденно выбирают то, что лучше. Знаете, из двух зол, как говорится. Если администрация решила, они закроют, будь хоть революция.  Никого сейчас ни где мнение народных масс не интересует вовсе, всем правит капитал.  Просто я вам подсказала вариант, как сохранить друзей безболезненно. Я давно с друзьями с ЯФ ушла, заходила ради троих, здесь оставшихся. 
MDmitry
13 марта 2018, 11:44
의병,
классно сказано!)
as-355n
13 марта 2018, 15:29
belandy57,
Спасибо за подсказку! Сходил, посмотрел- даже отлегло немножко. Вечером там зарегистрируюсь. С первого взгляда понравилось. Очень похоже на ЯФ.
Марина
13 марта 2018, 20:08
Ксю:)),
 Самое веселое, Ксю, это то, что я на Расфокусе уже лет 5 - 6... Да, мне там пока комфортнее всего. И в ФД я была уже раза три. Спасибо! И вам удачи! :-)
Ксю:))
13 марта 2018, 22:55
Марина,
Ну, это классно :)))))) !!!! Я почти не гружу туда сейчас, на стоки ушла, теперь бесплатно некогда фотки грузить :))) 
leskova2304
13 марта 2018, 23:37
thepaparazzo,
 Вы  не правы  , на Расфокусе количество просмотров есть.
tin-a-tin2012
16 марта 2018, 11:50
sergej-manit,
ну, ващето, за такое надругательство над личными фотоархивами можно и в суд подать:))
ylo.dimitrova
17 марта 2018, 01:24
thepaparazzo,
Совершенно с вами согласна. Очень жаль терять интересный ресурс Яндекса. Я любила просматривать новые фото,  какие-то скачивала, чтобы себе ставить на рабочий стол. Сейчас посмотрела, никаких новых фото нет, хотя ссылка на фото есть. Но фотографиями ресурс не пополняется. Очень и очень жаль.
alekss-marina2008
18 марта 2018, 11:45
thepaparazzo,
Привееееееет,  посмотрела ваши шпаргалки, если честно, то руки опускаются.    А на других  лайки, лайки и дайки.  "Друзей"  много  --  будут лайки.  А на фига мне это.  Доброе слово...     Возможно, и недоброе, но ведь это слово.
bobrovod1
18 марта 2018, 17:35
Марина,
не соглашусь.
Тыкаете внизу под фотой "открыть оригинал" - и наслаждаетесь полноразмером.
По поводу ел-пил-лица-  это у кого на что упор, кто чем занят. Я выкладывал фотки в альбомы (благо, альбомов может быть неограниченное количество), и там, в альбомах, вполне можно обсуждать сами фотки.
вот как пример - https://vk.com/albums390670

по поводу предложений петиций или что там кто предлагал - понятно, что глупость.. Единственная причина закрытия может быть убыточность сервиса. А почему убыточно и почему не смогли в рамках проекта изменить - хз, да и лень думать.. В любом случае, всякие мордокниги и подобное даже не рассматриваются как альтернативы.
Марина
18 марта 2018, 18:12
bobrovod1,
 теперь снова не соглашусь: да, в ВК есть возможность, и я ею пользуюсь, создавать свои альбомы, но, все же, ВК это сайт для общения, для рекламы - сегодня была - сплошной негатив и реклама! Столько грязи льют на тему выборов! Не место в ВК для творческих людей! Сплошная пропаганда и грязь. ИМХО! 
lara.zima61
19 марта 2018, 05:47
Княженика,
Это точно. Жаль нельзя создавать альбом в альбоме...всё было систематизированно, легко было найти нужный альбом...А сейчас - если у меня больше 500 альбомов, то, чтобы найти нужный - это надо все листать.... А как теперь любоваться работами любимых авторов - это опять все просматривать?
Александр
20 марта 2018, 09:06
skalo-zub,

-------------------------------
skalo-zub 8 марта, 11:24
Марина, Фейсбук это бандеровский серпентарий. //
--------------------------------------------------------------------
Именно так и есть, имейте это в виду. Им благоволят на ФБ. С месяц назад меня капитально там заблокировали. Теряешься в догадках, - ведь не матершинник, не тролль, ничего не нарушал... Но за день до блокировки отправил ЖАЛОБУ на циничного бандеровца, радующего убийству О.Бузины, оскорблявшего россиян. Не из-за этой ли жалобы?
---------------------------------------------------------------------------------
Но и вообще, - сам-по себе ФБ говённый сайт, очень неудобный для живого общения и обмена фото/видео. Функциональная дрянь.
----------------------------------------------------------------------------------
По поводу переезда, - так же опечален, будет скорее хуже. Но эти крупные сайты никогда и не спрашивают мнения пользователей, вводя свои вредоносные нововведения. Так испортились многие сайты, они пекутся лишь о своём.
-----------------------------------------------------------------------------------
пс: Гугл+ упоминали; это не будет замена ЯФ, там у каждого будет какой-то кружок почитателей (от ста до тысячи, редко больше), но широкие круги, какие-то незнакомые люди ваших фоток увидеть не смогут никак.
Обновлено 20 марта 2018, 09:09
zaporozhchenko2009
20 марта 2018, 22:17
Марина,
 Добрый вечер! В Фейсбуке голову сломаешь, пока что- то найдёшь. Вот возьми  простой пример: понравилась фотография и меня интересует, а какой камерой снято, параметры снимка и где их там найти? Да и не только это.
Марина
21 марта 2018, 04:56
zaporozhchenko2009,
да, про  параметры снимка там никак не узнаешь, но всегда можно спросить у автора. Я не защищаю ФБ, я просто там уже давно, в принципе там "жить можно"! :-)
Владимир Иванов
21 марта 2018, 16:42
Марина,
 Марина ,  приходи  в  мою  группу   в Фейсбуке
Марина
21 марта 2018, 19:18
Владимир Иванов,
 Влад, а какой адрес, дайте ссылку! :-)
alena.elena1966
22 марта 2018, 16:55
OlegUK,
попробовала подписать петицию,но увы сайт перегружен и не пускает уже который день
Владимир Иванов
22 марта 2018, 18:44
Марина,
https://www.facebook.com/groups/1109920242419294/?ref=group_header   " Сам  себе  фотограф"  и конкурсы  проводим ,  Много   наших  
Марина
22 марта 2018, 18:55
Владимир Иванов,
спасибо! Нашла, не знаю, как вступить, вроде оценки ставить могу - в конкурсе Мосты. :-)
AndreevAleksei1
27 марта 2018, 22:07
Марина,
Кто нибудь знает что такое карточки, в чем тайный смысл коллекций, сколько фото можно загрузить на конкурс, и почему можно написать/отправить только один комментарий здесь?
Марина
28 марта 2018, 05:52
murentsev52,
 Володя, приветик! Я на фейсбуке https://www.facebook.com/marnikonov
Обновлено 28 марта 2018, 05:56
Марина
28 марта 2018, 05:54
sp7040,
Сергей, приветик! Я вот здесь сейчас https://www.facebook.com/marnikonov
Марина
28 марта 2018, 05:57
AndreevAleksei1,
карточка - это фото, смысл - сохранить для себя свои фотки и чужие, типа, взять в избранные! Яндекс Помощь может ответить вам на остальные вопросы.
v.mitelkoff
28 марта 2018, 12:50
thepaparazzo,
Посмотрел по Вашей ссылке__выдало 4 тыс. ответов.......
swert44
28 марта 2018, 18:45
Марина,
Есть RASFOCUS  пока еще.
Марина
28 марта 2018, 20:15
murentsev52,
приветик, Володя, ты про какой сайт спрашиваешь? Расфокус - так он русский, слава Богу
Марина
28 марта 2018, 20:15
swert44,
есть и мы там есть!
velik.yar
9 апреля 2018, 14:31
thepaparazzo,
Перешла по ссылке... Такой страницы НЕТ!

sergeserg
29 апреля 2018, 03:15
VyaCheslavChe65,
 на ФБ качество картинки теряется. И там никогда в максимальном размере не посмотришь. Только один размер. ФБ он совсем о другом. да и от лайков блевать иногда охота.
Oleg4618
29 апреля 2018, 11:28
Марина,
Там нет возможности посмотреть EXIF
thepaparazzo
29 апреля 2018, 12:19
leskova2304,
Странно, я только вижу количество лайков.
thepaparazzo
29 апреля 2018, 12:25
velik.yar,
https://yandex.ru/collections/card/5aa00b7a2a6f930096f9009d/?commentId=5ae1b87f699b121b8808cbfa
Марина
29 апреля 2018, 20:32
dshab,
а мне уже Экзиф совсем не важен, это раньше, когда снимать только училась, всегда экзиф смотрела... не в нем счастье. :-)
zlata077
2 мая 2018, 17:31
ld212,
У меня не все фото сохранились...  Да и к чему это, если своих друзей растерял? 
nikolai.zhebrik
3 мая 2018, 07:50
Татьяна ღ 💋,
 Я ошибся,извините ! Подскажите = Я вошелв Яндекс диск, получил- архив  и загрузил в я.диск все  новые   фото    2018г, что дальше         делать ? коментариям  не  доступен, как  связаться с фотолюбителям, как  участвовать в конкурсах, и пр ? Благодарю за  ответ
kzn
14 мая 2018, 13:40
peter-med,
Ну, во-первых, надо скопировать все свои фотографии, которые у вас были размещены на Я.Ф. , теперь это легко. 
И сохранить их. 
Но сомневаюсь, что кто-то захочет создать подобное Я.Ф,, где мы не только общались 11 лет, но и учились фотографировать, обменивались программами для обработки, дружили, встречались в Москве.
Очень жаль, что для Яндекса главное - количество загруженных фотографий:((((( 
Низвели роль Я.Ф. до позорного  уровня простого хранилища:) И учиться фотографировать не надо. Главное - нажимай кнопку в телефоне и отправляй на радость Яндексу на хранение всё подряд - и вкривь, и вкось, и без резкости, и без обработки:)))))) 
kzn
14 мая 2018, 13:42
zlata077,
Ну, во-первых, надо скопировать все свои фотографии, которые у вас были размещены на Я.Ф. , теперь это легко.
И сохранить их.
Но сомневаюсь, что кто-то захочет создать подобное Я.Ф,, где мы не только общались 11 лет, но и учились фотографировать, обменивались программами для обработки, дружили, встречались в Москве.
Очень жаль, что для Яндекса главное - количество загруженных фотографий:(((((
Низвели роль Я.Ф. до позорного уровня простого хранилища:) И учиться фотографировать не надо. Главное - нажимай кнопку в телефоне и отправляй на радость Яндексу на хранение всё подряд - и вкривь, и вкось, и без резкости, и без обработки:)))))) 
bravo.opera
15 июня 2018, 22:09
kzn,
Интересно какая сволочь всё убила?
Хочется надеяться что это по недомыслию.
Тогда есть надежда на исправление....
nattarasova12
5 марта, 13:22
thepaparazzo,
Я вообще перестала участвовать. Все стало хуже. Не интересно
vtoroy501
7 марта 2018, 21:18
marka29,
Я лично как то трагедии не испытываю. Я столько всего за жизнь потерял, что у меня жалелка давно иссякла. Конкурсы эти собачьи, дурацкие, меня перестали вдохновлять. Машинки мои клеёные никому не интересны, а после того как я год назад случайно удалил тысячу своих фотографий, и стихи, во мне надломилось. За эти десять лет, что я  в инете, прежних друзей, с кем я начинал, почти ни кого не осталось. Трое. Пусть идёт как идёт. Посмотрим.
Atachenka
8 марта 2018, 11:17
vtoroy501,
Трое - это не мало... Друзья - вещь штучная...
Маринка
8 марта 2018, 17:51
Atachenka,
настоящие не потеряются,Наташ,а ресурс конечно жалко,угробили благополучно ( такого общения,как на ЯФ,нет пока ни на одном фотосайте..

Natalia Yasnaya
8 марта 2018, 20:02
Atachenka,
Привет, Наталья! Да, надо обновить. все контакты, чтобы совсем не потеряться после закрытия ЯФа. Соглашусь с Мариной, никакой другой сайт в плане общения не мог конкурировать, а теперь и в данном ущербном виде и то закрывают...
VyaCheslavChe65
9 марта 2018, 13:15
Маринка,
а какое общение было яф, в коментах чтоль ? на фб можно в личку писать. Там много наших с яф, так что заходите!
Елена Крузе
9 марта 2018, 14:21
Маринка,
совершенно верно, ОБЩЕНИЯ!
Atachenka
9 марта 2018, 16:58
Natalia Yasnaya,
Привет, Наташа! Теряться нельзя! Столько всего замечательного было... Надеюсь, и будет.
Atachenka
9 марта 2018, 17:02
VyaCheslavChe65,
и в комментах тоже. Фото - тоже общение. И чем больше позитива, тем лучше. Причем, для всех.
Atachenka
9 марта 2018, 17:07
Маринка,
Не потеряемся... Ни  за что!
Евгений
9 марта 2018, 17:31
Atachenka,
Подпишите петицию: Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org.
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=570975182
Atachenka
9 марта 2018, 17:44
Евгений,
Не прошло сообщение, попробую позже.
Natalia Yasnaya
9 марта 2018, 17:45
Atachenka,
Если что, есть твой почтовый адрес:))
Atachenka
9 марта 2018, 17:55
Natalia Yasnaya,
Мы мудрые Наташечки!
Алла Григоренко
10 марта 2018, 15:27
Atachenka,
Очень согласна!!!
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:32
VyaCheslavChe65,
   Зато фотки не выставить так как на яндексе
veilins
11 марта 2018, 01:24
vtoroy501,
Отсюда на страничку никак не выйдешь почему-то...У вас ещё есть там стихи7
veres-alina
11 марта 2018, 13:44
vtoroy501,
Пессимистично звучит...Ваше.Хотя , про потери: "Нас жизнь бьёт, а мы крепчаем"....Да, я тоже сюда уже не захожу давно.НО ПУСТЬ ВСЁ будет, ведь это кому-то нужно! И Ваша "тройка" друзей с ЯФ, как у меня-это ж здорово! Важно не "количество", а их качество! 
ldeeva13
11 марта 2018, 20:09
Ideeva13. Яндекс фотки стали недоступными
Ксю:))
12 марта 2018, 23:10
Atachenka,
 Девочки, после закрытия Я.ру, я с толпой друзей перешла на Расфокус. Там такое же общение, только интерфейс еще удобнее, посмотрите сходите, может понравится.  А сюда зашла, т.к. некоторые из друзей какую-то петицию прислали подписать. Я и не думала, что здесь такие перетрубации... Когда закрывали Я.ру, мы все плакали, но ничего, живы, слава богу, общаемся так же, как и общались.  Не грустите!!!  Лично для меня, это был очень ожидаемый финал... Люди давно отсюда начали уходить. Удачи вам и главное - НЕ РАСТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ!!!
Atachenka
12 марта 2018, 23:22
Ксю:)),
Все так, спасибо за поддержку. Я не меняла места жительства, один раз всего место работы... Видимо, что-то в этом есть неправильного... Но как себя переделать...
И из нашего маленького города уезжают, а нравится мне везде, но хочется ДОМОЙ... Но друзей терять не хочу по-любому...
alekss-marina2008
18 марта 2018, 11:47
Atachenka,
  Полность. согласна, а иметь друзей за лайки  --  какое-то  гадство.   Да и со словом, любым, жить теплее...
Atachenka
18 марта 2018, 15:20
alekss-marina2008,
Тут тема большая, мы её недавно бурно обсуждали на ЯФе... Душевный разговор бесценен. Лайки могут быть просто свидетельством внимания, кодом общности, просто "привет". А вот то, что сейчас ЯФ разбазаривает, накопленные знания о природе, технике, истории, богатейшие архивы - это вообще-то национальное достояние. И в ленте об этом не раз говорилось. Да, не стало пользователей ЯФа  по разным причинам, но их труд служит нам всем, дает драгоценные знания из первых рук... Сейчас все будет закопано и никогда уже трудолюбивые "муравьишки" этого не сделают. Я могу поклониться многим, кто помог мне разобраться в разных вопросах, дойти до сути, поддерживал меня, показал удивительные места нашей страны и планеты! Жаль, что не со всеми сохранится связь - люди разные. Некоторым я и не писала ни разу, но приходила, смотрела, читала и мысленно желала дальнейших открытий!!!  
Александр
20 марта 2018, 09:30
Atachenka,
 Согласен с вами, уважаемая. Могли бы ЯФ сделать два формата? Новый, и оставить старый?
Atachenka
20 марта 2018, 17:27
Александр,
Наверное, могли... Но не хотят...
Александр
20 марта 2018, 18:58
Atachenka,
И тогда упомянутые 10% пользователей ЯФ остались бы здесь, и все были бы довольны. И я остался бы лучше на старом формате.
Маринка
27 марта 2018, 13:47
Atachenka,
всё  так...
Atachenka
27 марта 2018, 17:59
Маринка,
Постараемся сохранить все самое доброе!
azarov.alexey2018
21 мая 2018, 13:54
Маринка,
 Какое общение, Вы про что?  Про +5... 
sergej-manit
8 марта 2018, 03:34
marka29,
Осталось закрыть Яндекс почту!
oleg.ivanov1966
8 марта 2018, 10:30
sergej-manit,
Вот Яндекс почту если бы они закрыли, то лично мне было абсолютно пофигу. Я ей не совсем не пользуюсь, но спама на нее мне прилетает разного почему-то значительно больше чем на майловскую
Natalia Yasnaya
8 марта 2018, 17:44
oleg.ivanov1966,
А у меня все на Яндекс почту завязано, удобный ресурс. Надеюсь, хоть там не прикроют!
Жанна
9 марта 2018, 18:28
sergej-manit,
этого никак нельзя допустить!!!  
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:32
sergej-manit,
  Только не это!
Наталья
13 марта 2018, 07:44
sergej-manit,
Закрыть все! Оставить только яндекс такси. Ха, ха!
alekss-marina2008
18 марта 2018, 11:48
Наталья,
Грустно, но скоро так и будет ! :(((((
anna-izmaylova
8 марта 2018, 23:15
marka29,
Для блогеров это вообще смерти подобно: https://nemihail.livejournal.com/640011.html
rusinov
12 марта 2018, 11:18
anna-izmaylova,
Это не так, так как все ссылки и коды продолжат работать. 
mikelit
9 марта 2018, 00:00
marka29,
Программа для скачивания альбомов Яндекс.Фоток в максимальном качестве, с сохранением оригинального имени файла и текстового описания снимка, если оно было сделано автором.


http://zalil.su/6340721



Заказывал разработку программы в прошлом году, т.к. предполагал что подобная ситуация может возникнуть и надо было сделать резеврную копию всех снимков и (что более важно) всего того сопроводительного текста, который был написан к снимкам.
архитектор
14 марта 2018, 22:42
mikelit,
что-то не все фотки скачивает ваша программка...
bujanowalex
9 марта 2018, 04:53
marka29,
 Добивают остатки "ярушки". 
Янохов Михаил
9 марта 2018, 17:32
marka29,
Привет,
Я только что подписал петицию "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно. Подпишете?
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=862109385
Спасибо,
Михаил
ale6256
9 марта 2018, 19:15
Янохов Михаил,
Я читототам оставлял жалобу,да никогда ие
marka29
10 марта 2018, 00:15
Янохов Михаил,
Подписала. И прочла все комментарии под петицией на change.org. Но, кажется, комменты тех, кто подписал её первыми, каким - то образом исчезают....? Хотела написать ответ к самому первому в ленте ( а в прокрутке последнему),  написанному 10 часов Надеждой (фамилию не запомнила). Но пока писала, он исчез непонятным образом... так что уже некому было отвечать ((( На тот момент было 670 голосов. Этого мало..... 
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:33
Янохов Михаил,
 Раньше мы тоже подписывали и что?
NIKOHA
11 марта 2018, 19:51
marka29,думается что нет смысла подписывать ,хотя многие подписали и подпишут ещё ,всё равно скажут что не хватило подписей ,и не кто не проверит ,как на выборах с исчезающими чернилами.Да и  судя по многочисленным коментам  именно здесь ,оказывается много таких на ЯФе ,которым не нравится на ЯФе ,то им конкурсы плохие ,то они почтой не пользуются ,что им вообще по барабану весь ЯФ .Хочется спросить таких:"какого вы тогда на ЯФе делаете !!??"
Наталья
13 марта 2018, 07:49
NIKOHA,
Таким людям только в соцсетях зубоскалить, их место там. А здесь они ведут подрывную работу))
alekss-marina2008
18 марта 2018, 11:51
NIKOHA,
К сожалению, придурков много,  но они есть везде, да ещё и какие !
OlegUK
9 марта 2018, 20:08
marka29,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно.
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_co
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:34
OlegUK,
Подписали,а смысл? Что задумали,то и сделают!
mashadrina
12 марта 2018, 15:10
marka29,
ВСЕ пропало, ВСЕ пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает! Что теперь будут делать такие пользователи как Tatyana Kanevskaya, dr-prestidigitatorи другие тшеславные пользователи, которые собирают только "популярные фотки", загружая и удаляя все что не попало в ТОП. https://fotki.yandex.ru/users/support-yf
marka29
14 марта 2018, 21:46
mashadrina,
и здесь тролли, даже в этом стихийном форуме. Вам что, заняться нечем??
Обновлено 14 марта 2018, 21:46
Александр
20 марта 2018, 09:39
mashadrina,
Дааа,  Tatyana Kanevskaya и dr-prestidigitator больше не будут победителями... Или на дисках будут конкурсы?
L_K
18 апреля 2018, 00:49
mashadrina,
 Сотни миллионов просмотров "нажитые непосильным трудом"  грузчиков  ЯФа!))  Есть очень хорошие авторы,фото,которых смотрю постоянно,вот их жалко терять из виду,очень,но процентов 75  загружают г/но-фотки(для общения)),так что есть ЯФ,нет ЯФ- какая разница...
stalker-75
18 октября 2018, 10:11
mashadrina,
Не кощунствуй mashа, а то drin-ом получишь !.)
Елена
7 марта 2018, 16:05
НИГДЕ ПОКОЯ НЕТ...
sashafromdonetsk
7 марта 2018, 19:53
Как альтернативу можно использовать 500px.com - это лучший мировой фоторесурс, где тоже можно иметь много просмотров, писать комментарии и лайкать фотки, и там уже много людей из России и бывшего СССР. Вот моя страница: https://500px.com/sashafromdonetsk
Обновлено 7 марта 2018, 19:56
Львова Татьяна
7 марта 2018, 20:34
sashafromdonetsk,
Он платный
zv.travel
7 марта 2018, 20:48
sashafromdonetsk,
С 500px свои же фотки скачать нельзя, типа прав нет. Мы это всё уже проходили после закрытия Panoramio. Яндекс берёт дурной пример с гугла. Толи удалить всё, и дело с концом...
k.n.slobodchuk
7 марта 2018, 21:00
Львова Татьяна,
Да , там есть платные аккаунты , но это по желанию... У меня на 500рх. аккаунт бесплатный . В чем разница ? В количестве загружаемых фото : платный позволяет загружать без ограничений , бесплатный  - 7 фото в неделю... мало ? но зато это подталкивает автора не грузить все подряд , а выбирать лучшие из своих фото. К тому же , этот сайт можно использовать в качестве стока , т.е. для продажи своих фотографий и это тоже бесплатно.  Система голосования очень простая , открытая и прозрачная : ты видишь каждого , кто проголосовал за твое фото , кто добавил в избранное , кто подписался на тебя. Фото загружается и поднимается в рейтинге в течении суток , через сутки оно снимается и на его место приходят другие... так что каждый может оказаться на верху рейтинга , все зависит только от Вашего мастерства и качества фото . Никакие модераторы ни на что не влияют , зато Вы сразу сможете оценить свой уровень как фотографа , это не то что на ЯФе Вам будут писать хвалебные восхищенные отзывы , а на самом деле это ничего не значит и не говорит о Вашем уровне.  Конечно общаться там гораздо сложнее, т.к. сайт мировой и основной язык общения английский , но в современном цифром мире есть онлайн переводчики , так что при желании можно общаться  и на английском )) , конечно с соотечественниками можно общаться на родном языке ))
Вообще разных фотосайтов великое множество , было бы желание , а найти что-либо подходящее всегда можно.
Griz61
7 марта 2018, 21:48
zv.travel,
Точно. Никому кроме нас наши фото не нужны. Мне уже не интересно фото куда то выкладывать и чье-то мнение. Яндекс вообще не в меру стал навязчив, задолбал уже. 
coth
7 марта 2018, 23:05
zv.travel,
Типично по Яндексу. Сначала угрохать сервис креативистскими обновлениями, а потом грохнуть якобы потому, что людям такой сервис не нужен. Сколько уже таких сервисов угрохали. На подходе, поди, Яндекс.Маркет.


Нужно было просто убрать этот неудобный просмоторщик, да сделать закачку на HTML с возможностью перекидывать  drag&drop'ом в закачку.
8 марта 2018, 06:13
zv.travel,
Вы правы.
mikelit
9 марта 2018, 10:47
zv.travel,

Программа для скачивания альбомов Яндекс.Фоток в максимальном качестве, с сохранением оригинального имени файла и текстового описания снимка, если оно было сделано автором.
http://zalil.su/6340721
Заказывал разработку программы в прошлом году, т.к. предполагал что подобная ситуация может возникнуть и надо было сделать резервную копию всех снимков и (что более важно) всего того сопроводительного текста, который был написан к снимкам.

mikelit
9 марта 2018, 10:47
coth,
Программа для скачивания альбомов Яндекс.Фоток в максимальном качестве, с сохранением оригинального имени файла и текстового описания снимка, если оно было сделано автором.
http://zalil.su/6340721
Заказывал разработку программы в прошлом году, т.к. предполагал что подобная ситуация может возникнуть и надо было сделать резервную копию всех снимков и (что более важно) всего того сопроводительного текста, который был написан к снимкам.
thepaparazzo
9 марта 2018, 11:08
mikelit,
За прогу спасибо. Многим пригодится! Может на яндекс.диск они всё перенесут без потерь, просто в коллекциях это будет отображаться не в том размере и разрешении.
skijumper2015
9 марта 2018, 21:09
k.n.slobodchuk,
Все правильно вы указали, единственный минус свои фото не скачать
k.n.slobodchuk
9 марта 2018, 23:38
skijumper2015,
И это прекрасно , значит их никто не сворует. А зачем скачивать свои фото ? Я этого никогда не понимал. Не на одном нормальном фотосайте это невозможно  (ЯФ - не фотосайт , это больше место общения) , хорошие фотосайты заботятся о правах авторов , никто не может украсть чужое фото. Загрузить фото чтобы потом скачать ? Это получается использование ресурса в качестве хранилища , для хранения есть много облачных хранилищ , есть бесплатные , но с ограничением объема , если нужно много места , то это уже оплачивается и это правильно , халявы не должно быть .  Оригиналы фото должны храниться на харде или на внешнем резервном диске и всегда должны быть под рукой. В том и разница фотосайтов с более высоким уровнем  , что много хороших фотографий не бывает . Ни у одного проф  фотографа нет миллиона шедевров , наоборот , чем выше уровень , тем критичнее к своим работам относишься и часто так бывает , то что казалось тебе "вау" фотками , по прошествию некоторого времени и роста Вашего уровня как фотографа , не задумываясь эти "вау" фотки - в топку , потому как они оказывается никакие и не "вау". 
Если Вы участвуете в конкурсах , то знаете , что всегда запрашивают оригинал  для подтверждения авторства , так что он должен быть под рукой ... И  кстати , на ЯФ нельзя загрузить РАВ файлы и файлы большого размера , а оригиналы именно такими и являются... Так что свои фотки храните у себя и публикуйте лучшее.
k.n.slobodchuk
9 марта 2018, 23:50
sashafromdonetsk,
ну насчет "лучший мировой фоторесурс" я бы поспорил...))да , фоторесурс , да хороший , да , достойный уровень фото (хотя и г... всякого хватает) , но таких много , возьмите тот же Фликр , ничем не хуже , да и другие тоже... есть фотосайты гораздо более высокого уровня , например 1х.com , если Ваше фото опубликуют на главной странице - это уже достижение , там и фотографы мирового уровня и соответственно работы... можете посмотреть , что сейчас считается фотографией , творческой фотографией в мире ... может это подтолкнет кого-нибудь задуматься над тем что он снимает и надоли ему вообще этим заниматься , или лучше продать фотоаппарат и снимать на смартфон , постить в соцсетях и собирать лайки...))
sergnar
10 марта 2018, 06:46
k.n.slobodchuk,
Редко, но бывает нужно, скачать свои фото !!!
У меня несколько раз (думаю даже, гораздо больше, просто все не проконтролируешь), фото с компа исчезали, не известно куда...(((
То-ли одинаковыми именами заменялись, то-ли - еще чего...(((
skijumper2015
10 марта 2018, 16:56
k.n.slobodchuk,
я так  и делаю, храню их в облаке и на яндекс диске,потом хочу обработанные в том числе и размещенные на яндексе , 500 px и фото.сайте перенестись на жесткий диск.
mikelit
11 марта 2018, 00:36
skijumper2015,
Программа для скачивания альбомов Яндекс.Фоток в максимальном качестве, с сохранением оригинального имени файла и текстового описания снимка, если оно было сделано автором.
http://zalil.su/6340721
Заказывал разработку программы в прошлом году, т.к. предполагал что подобная ситуация может возникнуть и надо было сделать резервную копию всех снимков и (что более важно) всего того сопроводительного текста, который был написан к снимкам.
mikelit
11 марта 2018, 00:37
sergnar,
Программа для скачивания альбомов Яндекс.Фоток в максимальном качестве, с сохранением оригинального имени файла и текстового описания снимка, если оно было сделано автором.
http://zalil.su/6340721
Заказывал разработку программы в прошлом году, т.к. предполагал что подобная ситуация может возникнуть и надо было сделать резервную копию всех снимков и (что более важно) всего того сопроводительного текста, который был написан к снимкам.
veilins
11 марта 2018, 01:12
mikelit,
А можно поподробнее? Это сейчас многим понадобится!
sashafromdonetsk
11 марта 2018, 08:52
Cайт 500px бесплатный! Есть платные аккаунты с расширенными возможностями, но меня и бесплатный вполне устраивает.


Почему я назвал его лучшим из мировых - он очень популярный, у некоторых фотографов десятки и сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров, отдельные фотографии набирают сотни тысяч просмотров, свои аккаунты там заводят известные  профессиональные фотографы и целые компании.


Сохранить своё фото (как и любое другое) с этого сайта всегда можно, скопировав экран кнопкой Print Screen (PrntScr) и вырезав в графическом редакторе (лично я предпочитаю PhotoScape), конечно это небольшое усилие, но и гарантия того, что данный ресурс действительно солидный с авторскими правами на каждый снимок, а не простая бесхозная свалка, каких в инете полно.
Евгений
11 марта 2018, 09:52
sashafromdonetsk,
Да, сайт неплохой, попробовал. Сразу и сердечек наставили. Кстати про 7 фото в неделю не знал и загрузил за один раз 14. То, что скачивать нельзя - и минус и плюс одновременно. Если для показа мировому народу, то и ладно - пусть не скачивают, а у меня обычно родственники и друзья посмотрят и скачивают какие им больше понравились, а теперь каждому рассылать по почте?
mikelit
11 марта 2018, 10:04
veilins,

Скачайте и попробуйте.
Куда уж подробнее?)
Ксю:))
12 марта 2018, 23:14
sashafromdonetsk,
 Там еще и продавать можно!!! ЯФ превратился в помойку уже давно. Очень много людей ушли еще когда Я.ру разогнали. 
sashafromdonetsk
13 марта 2018, 00:46
Ксю:)),
да, есть и такая возможность на 500px - можно продавать свои фотографии, соответственно, чем более популярным фотографом вы станете, тем больше заработаете. Представьте, какой профит имеют фотографы с миллионами просмотров, даже если у них покупают фотки хотя бы 1% просматривающих.
Обновлено 13 марта 2018, 00:49
beleb-alex
13 марта 2018, 05:10
veilins,
Ни  кому эта прога не нужна.. это троль. Не уж то вы свои фотографии храните в одном экземпляре и только в облаке? Не ужто вы сюда грузите оригиналы??? Караул, куда я попал..
Наталья
13 марта 2018, 07:54
beleb-alex,
Да уж! Тут вам точно не место! 
Наталья
13 марта 2018, 08:05
sashafromdonetsk,
 Этот сайт совсем другого уровня, он хорош для профессионалов.
архитектор
14 марта 2018, 23:40
mikelit,
не все фотки с альбома качает прога, принцип выбора фоток непонятен.....
Арина Сурко
15 марта 2018, 08:17
coth,
Тут беда будет с вашим форумом по строительству. Сколько ссылок на фото отчёты перестанут быть активными. Большую часть тем придётся создавать, и наполнять фотографиями с нуля. Тут вчера уже написали, что на некоторых форумах перестали отображаться ссылки с яндекс фоток.
coth
18 марта 2018, 02:09
Арина Сурко,
Пока работают.

Но вроде Диск улучшили. Внешне приятнее стал и поддерживает hotlinking теперь. Только в функции поделиться не хватает генерации bb code с указанным размером предпросмотра. И нет возможности на карте указать и поправить местоположение фото.
Статистику просмотров тоже было бы интересно видеть - кто, откуда итп.
Обновлено 18 марта 2018, 02:12
Александр
20 марта 2018, 09:44
coth,
И не только, на многих, некогда очень удобных, сайтах таковая же роковая и нелепая последовательность!?
AndreevAleksei1
27 марта 2018, 22:15
zv.travel,
Зачем удалять? Пусть будет. Я использовал яндекс для групповой раздачи фото с мероприятий, где много участников, и где некоторые фото интересны только им.
IM
28 марта 2018, 01:16
AndreevAleksei1,
Вя
sergnar
28 марта 2018, 05:48
AndreevAleksei1,
Для раздачи, как раз, больше Я-Диск подходит...))
AndreevAleksei1
28 марта 2018, 07:12
sergnar,
Фотки по ссылке из Облака на Форуме не вставляются...
sergnar
28 марта 2018, 08:24
AndreevAleksei1,
А их, и не надо вставлять...))) На Диск грузится архив всех фото со встречи, народ его скачивает, а что не пригодилось, тупо удаляет.
Я все-же считаю, что ЯФ не передаточный пункт, а скорее  Выставка  - лицо автора !!! 
И грузить туда надо, не все, что в камеру прилетело, а только обработаные отобраные работы !!!
Обновлено 28 марта 2018, 08:27
AndreevAleksei1
29 марта 2018, 22:01
sergnar,
Передаточный/не передаточный - это решать пользователю. Я изначально использовал его как передаточный. Почему? А потому, что народу нафиг не надо качать все. Вы же на рынке яблоки не коробками берете, а выбираете энное количество.
Посмотрели альбом, выбрали, скачали. Из этого же альбома несколько штук лучших на форум по ссылке вставить...
Про загрузку всего, что в камеру прилетело - не ко мне. Хлам удаляю на этапе просмотра карты памяти. 
b.logi
5 апреля 2018, 11:53
mikelit,
Скачал Вашу прогу,выдал мне по запросу список альбомов,а папки пустые -фото нет....
mikelit
5 апреля 2018, 12:08
b.logi,

Попробуйте на другом компьютере запустить
Львова Татьяна
7 марта 2018, 20:34
Елена,
Согласна, Леночка. Чему быть, того не миновать. Не будем горячиться, подумаем, когда переезжать, и решим вместе, ага?
АннаZ
7 марта 2018, 17:05
сначала угробили Я.рушку, теперь и Фотки. И все я так понимаю, по просьбам трудящихся. Один негатив вызываете 
audiotec
7 марта 2018, 19:05
АннаZ,
 Неистово умножаю
АннаZ
7 марта 2018, 19:18
audiotec,
как и при уничтожении Я.ру от нс ничего не зависит, сколько бы мы не протестовали
ps543
7 марта 2018, 19:44
АннаZ,
горько писать это, но к большому сожалению Вы правы. Совсем мы Артемке невыгодны стали.
АннаZ
7 марта 2018, 19:51
ps543,
а кого интересуют обычные люди? вопрос риторический
oleg.ivanov1966
7 марта 2018, 19:20
АннаZ,
Согласен.  Еще и Яндекс видео тоже было убито которое было, наверное, самым хорошим конкурентом йютупу
АннаZ
7 марта 2018, 19:21
oleg.ivanov1966,
вот и слили все, что было конкурентом. Интересно, сколько за это получили? Хотя нам какая разница. Мне, с моей компьютерной малограмотностью, тяжело при любых переменах, не знаю, как это все это переварю Да и Яндекс теперь раздражает. А куда податься со своими коллажиками просто не знаю. 
oleg.ivanov1966
7 марта 2018, 19:46
АннаZ,
В ЖЖ попробуйте. Хотя там хуже чем был я.ру в свое время как по мне
АннаZ
7 марта 2018, 19:49
oleg.ivanov1966,
У меня там есть дневник, когда с Я.ру переезжали. Но как-то я его забросила, общение шло намного хуже, чем на Фотках. Придется, видимо,  реанимировать. Подарочек на 8 Марта просто до "обморока"
Fhotinia
7 марта 2018, 21:37
АннаZ,
...всё нормализуется, будем искать контакты... А коллажи у Вас действительно классные!
MotoBiker1995
7 марта 2018, 21:47
oleg.ivanov1966,
не забыть бы о том, что Яндекс-видео почти не поддавался кописратам, в отличие от ТыТрубы, где кописраты орудуют и при любом видении "защищённого" контента визжат аки поросята.)))
АннаZ
7 марта 2018, 23:53
Fhotinia,
спасибо Света! вот только увидят ли их теперь.... Хоть кто-то

oleg.ivanov1966
8 марта 2018, 01:52
MotoBiker1995,
Всё равно уже похерили. :( Думаю что и Яндекс фотки в итоге тоже умрут, после этого хау-ноу
Fhotinia
10 марта 2018, 14:18
АннаZ,
..в смысле просмотров, мне показалось , что  в Яндекс.Коллекции это даже стало удобней и доступней - приведу пример: загрузила свой простенький коллаж /метка обязательна/, открыла свою страницу с этой темой и увидела здесь же - на своей странице, только внизу, все альбомы других пользователей на Конкретную тему. Сразу можно смотреть и общаться /по желанию/.
АннаZ
10 марта 2018, 19:07
Fhotinia,
Как сказала подруга Герда, веры у меня теперь Яндексу нет. 
Александр
20 марта 2018, 09:55
Fhotinia,
Ну, что вы говорите, эти Яндекс-коллекции - нечто непонятное, маловразумительное, и главное, - контент многократно повторяется, "из коллекции в коллекцию". Я попробовал, - не очень-то это интересно.
Удалённый пользователь
7 марта 2018, 19:54
АннаZ,
Совсем недавно, два-три назад, стало не возможно загрузить на Яндекс.диск свои фото или другие документы. В частности мне никак не удаётся загрузить не только фото, но и документы с расширением xcf. Сколько бы я не тюкал кнопочку "Загрузить", а результата добиться не могу. И только загрузив Я.диск на свой жесткий диск, простите за словоблудие, стало возможно, вот такими окольными путями произвести-таки загрузку фото и указанные документы.
С Яндекс.фоток нас прогонят (история повторяется, помните Я.рушку?), а на Яндекс.диск мы ничего загрузить не сможем.
На Гугл. Диске таких проблем нет.
Всем привет!
АннаZ
7 марта 2018, 19:55
История у Яндекса бежит по кругу. Я пока не решила, что со всем этим делать. Еще есть чуть-чуть времени на подумать....
rtalolatr
7 марта 2018, 20:04
АннаZ,
 А ссылки для ЖЖ диска не проходят.
АннаZ
7 марта 2018, 20:05
rtalolatr,
может потом наладят, первый же день "катастрофы"
lans
7 марта 2018, 20:27
АннаZ,
Скорее всего за того что в новом редакторе HTML  кода в ЖЖ не предусмотрено. Там только с компа загружать можно будет.Тоже заморочка
АннаZ
7 марта 2018, 20:45
lans,
заморочек по ходу будет много. Не знаю, попробовать ЯндексКоллекции, или расплеваться с гадким Яндексом и снова в ЖЖ или ВКонтакте уйти
Николай Невзоров
7 марта 2018, 21:11
гугл диск не работает под ХР :))
lans
7 марта 2018, 21:58
АннаZ,
 Оставайся в ЖЖ меня нет во ВКонтакте((( Как тут неуобно общаться еле тебя нашла,но зато выяснила как брать код под фоткой,но он такой длинный стал.В ЖЖ работает
вот так выглядит


https://2.downloader.disk.yandex.ru/disk/7950a041d034587d8f27388a059a9390752fcbc129983b84fbc2de88a7270033/5aa06bf0/fn764MbJTJASpHAeCEXTSGyu5XxU0VemL_HPzWDYm9T21dYePUxhVgMV5VOMqYfjM7Q1UMVUWPCmrdt80HcZig%3D%3D?uid=114282386&filename=island_by_louielorry-d7r1d0f.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&fsize=280340&hid=7978b2ad01c1923c8880a5c2f1258230&media_type=image&tknv=v2&etag=48848ef02a28f93539a20e90e10193c0





Надо по картинке там 2 раха щёлкнуть она появиться на чёрном фоне,под ней надписи  редактировать и  т.д и три точки,нажав на них увидишь табличку Там открыть оригинал и правой кнопкой по картинке и копировать адрес.
АннаZ
8 марта 2018, 00:13
lans,
А у Герды в ЖЖ ничего нет, Наверное, да, туда вернусь, там хоть какой-то задел есть
issablis
8 марта 2018, 00:17
Ничего загружать просто не нужно. Включите синхронизацию на локальной машине и кидайте документы в любой каталог в корне Яндекс.Диска. Все отлично синхронизируется.
У меня 250 ГБ на Диске и храню я там все, что душе угодно. И еще 1 ТБ в OneDrive. Там у меня весь фотоархив.
lans
8 марта 2018, 00:25
АннаZ,
Так ей можно там акаунт завести и свои фотки в фотоальбоме хранить параллельно диску и общаться будем,таких коллажей как вы больше никто не делает,может я не знаю.а потеряться не хочется.
АннаZ
8 марта 2018, 00:51
lans,
Лариса, не потеряемся, нам ведь интересно друг с другом.
lans
8 марта 2018, 01:15
АннаZ,
))) С Праздником)))
Глянь вот тут Там можно комментировать
https://yandex.ru/collections/user/sanchuk-l/
Удалённый пользователь
8 марта 2018, 01:26
АннаZ,
Надо бежать с Яндекса и работать с другим поисковиком.
Я удаляю я.диск и я.фотки. До встречи в Гугле+
Удалённый пользователь
8 марта 2018, 01:33
issablis,
Включить синхронизацию - значит предоставить свой жесткий диск в полное распоряжение яндексу. Это уже было у меня и я отказался от этого. Удаляю я.диск и я.фотки. И вообще нужно отказаться от услуг яндекса и работать с другим поисковиком.
АннаZ
8 марта 2018, 01:44
так есть еще яндекс.почта и на нее столько завязано... в Гугле не была, ничего не знаю
Удалённый пользователь
8 марта 2018, 02:30
АннаZ,
содержимое я.диска и я.фоток удалил полностью. на яндексе пока остаюсь, но пищу и другие поисковики. На яндексе используют в рекламе мои персональные данные. в частности мой возраст и очень навязчиво подсовывают мне рекламу всевозможных средств для увеличения "мужской силы". Вот здесь я на Гугле+ https://plus.google.com/u/0/111770125262847364480
sun--7
8 марта 2018, 08:43
Ага.
Поисковики: 
Для любителей западного- гугл, для патриотов- https://sputnik.ru или mail.ru.
studentysamgu
8 марта 2018, 10:15
issablis,
Э... вы такие слова употребляете, которых я, например, даже не знаю. И разбираться с этим некогда совершенно. Плохо жить, не знаю компов и интернета совсем, и времени на изучение нет, в том числе и по возрасту - жить-то все меньше остается, жалко тратить на подобное вынужденное  переобучение (фото на аватарке старое стоит, я уже давно не такая... эх).
Yu
8 марта 2018, 18:17
да-да, несколько лет назад, когда активно навязывали Яндекс.Диск, я его себе установила и он начал постоянно и не менее навязчиво синхронизироваться с моим компьютером. Потерпев эту наглость дня три, еще тогда его и удалила. Так что лично мне и переезжать некуда ))
Yu
8 марта 2018, 18:29
sun--7,
sputnik.ru неплохо смотрится, даже не знала о его существовании до этого момента, карта, с первого взгляда, при увеличении довольно подробная. Там только фоторесурса хорошего не хватает!
Удалённый пользователь
8 марта 2018, 20:02
Yu,
Начал загрузку своих файлов на Гугл.диск.
Поживём - увидим... как там отнесутся к моему вторжению.
После всего, что с нами происходило, теперь у меня оптимизма нет.((
АннаZ
8 марта 2018, 21:11
спасибо, сохраню ссылку
sun--7
10 марта 2018, 10:41
Yu,
Да, Спутник - хорош. Там и браузеры для компьютера и смартфона, и своя служба новостей, и поисковик :)
Насчёт фотоальбома, не видел.


Вообще, Гугл и западные фотосервисы - круты.
Но есть опасность, что их могут в любой момент заставить, как очередные санкции, перестать обслуживать Россию.


Крым же Гуглом не обмлуживается...


Поэтому и наши серьезно готовятся к такому варианту:
https://ria.ru/technology/20180305/1515762308.html


https://roskomsvoboda.org/31224/



И, чтобы не потерять свои фото на зарубежных серверах, хорошо бы их копии залить на какое-нибудь ru-облако
veilins
10 марта 2018, 12:39
АннаZ,
Да ничего не наладят, о чём вы...Вон ЯРУшку закрыли и КАК БЫ ВСЁ ПЕРЕБРОСИЛИ в ЖЖ...И где оно? Никаких контактов, комментарий,общения -ничегошеньки...голые сиротливые посты
АннаZ
10 марта 2018, 12:50
veilins,
думаю, вы правы. В ЖЖ перекинули в ужасном виде, у меня к коллажам была музыка подобрана, ничего не сохранилось. Фото, коллажи у меня на компе и флешках, не страшно, а вот общение будет потеряно.  
veilins
11 марта 2018, 23:26
АннаZ,
Я помню, что обещали с Ярушки всё сбросить на Диск в виде архива, обещали вместе скомментами.  У меня сразу зайти не получилось и я бросила это дело. А сами посты целиком выложены на ЖЖ, это факт.
Удалённый пользователь
7 марта 2018, 19:59
АннаZ,
Плюсую! Уроды - угробили рускоязычный фоторесурс, теперь только flickr  с его бесплатным террабайтом ИМЕННО ПОД ФОТО.
АннаZ
7 марта 2018, 20:04
спасибо, гляну что это за зверь такой))))
ld212
7 марта 2018, 21:46
в некоторых странах СНГ его блокируют. У нас, например. Хотя можно через VPN Оперы грузить.
VyaCheslavChe65
7 марта 2018, 23:39
На фб много русскоязычных фотогрупп!
serezhik18
7 марта 2018, 20:03
А ещё яндекс.народ был, кто помнит... Тоже угробили... Сколько ссылок слетело тогда... сайтов... Всё хорошее у Яндекса, по опыту, быстро заканчивается, всё надо испортить. Яндекс.диск тупой и тормозной.
АннаZ
7 марта 2018, 20:05
serezhik18,
а потом и он накроется по какой-то веской причине.... 
serezhik18
7 марта 2018, 20:17
Мало того, на яндекс.диске у меня недавно вдруг враз пропал раздел файлов с я.народа! Без шума и пыли, просто удалили видимо. А почитайте, что они писали про "храним файлы вечно" в 2013-м!
serezhik18
7 марта 2018, 20:30
upd файлы с я.народа нашёл... они теперь в разделе "Архив", оказывается. Но ссылки на них совершенно перестали работать.
paulines
7 марта 2018, 22:11
serezhik18,
 Народ они, кажется, продали Юкозу. И сайты на народе, говорят, попали под мясорубку совершенно другой системы. Админы этих сайтов долго обзывали Яндекс по матери, помню...
Обновлено 7 марта 2018, 22:12
Изя Кроликов
7 марта 2018, 20:26
АннаZ,
а что такое "Я.Ру" было? А то я пропустил. Это хранилище какое-то было?
Chankara
7 марта 2018, 20:36
Изя Кроликов,
платформа для блогов с элементами соцсети, интегрированная с Я.Фотками и Я.Видео - классная штука была, особенно если бы допилили до ума.
Обновлено 7 марта 2018, 20:38
АннаZ
7 марта 2018, 20:50
Изя Кроликов,
Нет, это были клубы по интересам, это была своя страница, которую можно было оформить как тебе хочется, почти как свой собственный сайт. Можно было выкладывать посты, я там выкладывала свои сказки с иллюстрациями-коллажами, которые тоже делала сама. Это было потрясающее общение и прекрасно организованное инет-пространство, пока Яндекс не решил, что это не приносит прибыли и не закрыл. Хотя оставить очень просили,  многие готовы были платить за свои клубы и страницы. Но... Ясно было, что до Фоток тоже доберутся. Когда закрыли Я.ру я растеряла многих подписчиков, все разошлись по разным ресурсам и отслеживать везде мне не хватало ни сил, ни времени. С Фотками будет тоже самое. Яндекс, как средство общения, теперь мертв. Наверное, им это выгодно.
volkov.luka
7 марта 2018, 21:09
Изя Кроликов,
 Я.ру это блог-платформа, которая предоставляла широкие возможности для публицистической активности и виртуального общения: много опций для оформления постов, элементы html и js, иерархические комментарии, система оповещений. Особенно было интересно отсутствие лайков. Это создавало на я.ру уникальную атмосферу: чтобы сохранить запись, нужно было репостнуть её, или же вручную сохранить ссылку. Также, было принято выражать своё мнение в комментариях, вместо того, чтобы ставить лайк. Даже на закате ярушки, когда появились лайки, многие считали неприличным ставить их, потому что это бездушная цифра никак не отражает отклик читателя. Типичная картина в большом паблике: пять лайков и восемьсот комментариев! Ещё Она была тесно взаимосвязана с другими сервисами Яндекса. 
volkov.luka
7 марта 2018, 21:17
volkov.luka,
Ещё было КУ - коэффициент участия. Его можно было повысить, публикуя что-либо, отвечая в комментариях. Очень быстро повышали, если твои записи активно репостили. Чтобы попасть в некоторые клубы, нужно было пройти ценз: например, набрать 6 КУ.
Вообще говоря,этот блог, где мы с вами сейчас пишем - это островок Ярушки. Атмосфера тут соответствующая, да и контингент подобрался не равнодушный к сервисам Яндекса.
Товарищ
7 марта 2018, 21:49
я вас читаю, аж плакать хочется,вспоминая .Почему при Я.ру я с вами не общался
levalidiya
7 марта 2018, 22:43
АннаZ,
Читаю высказывания и везде с вами согласна; мы в первую очередь потеряем общение, все оставшиеся на фотках друзья разбредутся в интернет пространстве ; а к новым сайтам привыкать не у всех получается , жаль...
thepaparazzo
7 марта 2018, 22:59
levalidiya,
А некоторым уже и не захочется, всё это муторно и долго, и не совсем интересно!((
AlgiaTau
7 марта 2018, 23:45
АннаZ,
Только что прочитала про Ваши коллажи, очень хочется посмотреть! Если не трудно, дайте, пожалуйста ссылку, посмотрю, пока есть возможность...
АннаZ
7 марта 2018, 23:56
AlgiaTau,
https://fotki.yandex.ru/users/zotkina-anna/ Смотрите, я рада интересу
Изя Кроликов
7 марта 2018, 23:59
volkov.luka,
ОГО! Вот это да!
Изя Кроликов
8 марта 2018, 00:03
Chankara,
А Вас случайно не Сергей зовут? Я не могу открыть Вашу аватарку в большем разрешении, но по миниатюре кажется, будто лицо знакомое.
АннаZ
8 марта 2018, 00:20
levalidiya,
к сожалению, от нашего согласия ничего не зависит. Очень жаль, сначала Я.ру, теперь Фотки, это такой кусок жизни. Мне вспомнился рассказ про ученого, у которого неграмотная прислуга сочла рукопись мусором и сожгла, он вздохнул и сел писать заново. Вот и мы так вздыхаем и начинаем заново создавать свой мир. Только теперь думаю, уже не на Яндексе. Он сжег мой мир уже дважды
АннаZ
8 марта 2018, 00:53
Товарищ,
и действительно, почему?))))))
Татьяна Балашова-Бояринова
8 марта 2018, 02:19
Товарищ,
Привет, Товарищ!  Жаль яру, а теперь вот и это... 
Chankara
8 марта 2018, 10:45
Изя Кроликов,
нет, меня Константин зовут. ;)
Евгений
9 марта 2018, 14:47
levalidiya,
Друзья! Подписывайте петицию: "ООО "Яндекс" : Не закрывать Яндекс.Фотки" на Change.org. Это важно. Подпишете?
Вот ссылка:
https://www.change.org/p/ооо-яндекс-не-закрывать-яндекс-фотки?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=570975182
Спасибо,
Евгений
D.Nat@lia
10 марта 2018, 17:39
АннаZ,
а у меня хранилась вся инфа нужная по полочкам.....

АннаZ
10 марта 2018, 17:48
D.Nat@lia,
и инфа, и клубы, и ссылки, к каждому коллажу у меня была подобрана музыка, при  переносе все музыкальное сопровождение и описание потерялось. Сейчас будет то же самое, я ухожу с Яндекса, вот только с почтой сложно будет решить, на нее много всего завязано
D.Nat@lia
10 марта 2018, 18:36
АннаZ,
Лучше не травмировать себя воспоминаниями
АннаZ
10 марта 2018, 18:51
D.Nat@lia,
тут новости травмируют, о воспоминаниях речь не особо))) Будем жить, все равно найдем выход, хотя вера в инет у меня слабеет день ото дня
Марфа1976
10 марта 2018, 21:59
Евгений,
Многие откликнулись,многие подписали,да только никто не верит в успех - вот что главное!
tat75091008
12 марта 2018, 11:42
Марфа1976,
Марин, нашла тебя в этой переписке. Жалко будет растерять друзей. Я так трудно привыкаю к чему то новому. На Фотки Кто давно зарегистрировалась, а сейчас не могу туда попасть, думаю и с любой новой регистрацией у меня так же получиться. Дети на 8 марта подарили новый смартфон. Так я с ним 3-й  день как мартышка с очками. На ЯФ кое как зашла, так и здесь все по новому.  Фотки еле загрузила с нового телефона, но это на рабочий комп, а последнюю фотку с Бантиком промучилась, еле загрузила прям с телефона на ЯФ.
vau1952
29 апреля 2018, 18:36
АннаZ,
Спасибо за очень интересны работы! Многие просто завораживают.....
АннаZ
29 апреля 2018, 23:15
vau1952,
спасибо за такой отзыв. Очень приятно. Новое буду вывешивать на Коллекциях и в ЖЖ. Будет интерес - заходите
nichols
6 июля 2018, 19:57
Евгений,
и как успехи?
MotoBiker1995
7 марта 2018, 21:44
АннаZ,
а как-же Народ?
Изя Кроликов
8 марта 2018, 00:01
MotoBiker1995,
narod.yandex.ru? Это тот, который существовал в 2002-2005 годах?
АннаZ
8 марта 2018, 00:10
MotoBiker1995,
а что Народ... там же где все остальное
Photosnob
7 марта 2018, 23:50
Ярушные клубы жаль больше всего
АннаZ
8 марта 2018, 00:28
Photosnob,
до слез, больше такого нигде не было. И блога своего жалко, в него столько было вложено сил
Наталья
8 марта 2018, 00:05
АннаZ,
Сначала исчез Я.ру , потом видео, теперь и фото (( 

АннаZ
8 марта 2018, 00:45
Наталья,
ничто не вечно, к сожалению
Tiger-Tourist
8 марта 2018, 06:25
АннаZ,
Ошибаетесь,у нас вечный президент,который переживёт и Яндекс и всех нас........;-(
Tele-Vic
8 марта 2018, 09:32
Tiger-Tourist,


Этопять.))
nikolai.zhebrik
2 мая 2018, 16:47
Tiger-Tourist,
0
ru-kuzmin-a
7 марта 2018, 17:08
Что-то не совсем понятно.....
vtoroy501
7 марта 2018, 17:47
ru-kuzmin-a,
конкурсы эти не такое уже интересное занятие. К ним много претензий. я думаю, ничего страшного.
Мануэла да Коста
7 марта 2018, 17:56
vtoroy501,
конкурсы - это ерунда. Здесь было приятное общение - вот что интересно!
Татьяна Л.
7 марта 2018, 17:59
Мануэла да Коста,
Именно!!!!
Марина
7 марта 2018, 17:59
vtoroy501,
 на ЯДиске не будет совсем ничего, там у меня и сейчас много фото хранится - там просто склад фоток

galina.lubyannikova
7 марта 2018, 18:16
Татьяна Л.,
да уж, неожиданно. Хотя несколько месяцев назад я у же слышала об том, что ЯФ загнётся... Жаль...
Татьяна Л.
7 марта 2018, 18:46
galina.lubyannikova,
Сижу и плачу- после того как заболела, Яф стал частью моей жизни, здесь я научилась многому, а главное всё-таки общение, живое общение!!! а не тупое выкладывание фоток. Это ж надо такой подарочек к * марта получить!!!
Татьяна ღ 💋
7 марта 2018, 18:49
Татьяна Л.,
Очень жаль ! Фотки - моя жизнь !
Татьяна Л.
7 марта 2018, 19:07
Татьяна ღ 💋,
Что теперь делать? Всё рушится , что десятилетие создавалось- это просто в уме не укладывается как можно тысячи и тысячи людей взять и выбросить на помойку как что-то надоевшее.....В день у меня лично были сотни просмотров, откуда взялись эти 5%?
galina.lubyannikova
7 марта 2018, 19:18
Татьяна Л.,
да, да, именно так! Не тупое выкладывание фоток!..

Настроение теперь ниже плинтуса... 
Татьяна Л.
7 марта 2018, 19:37
galina.lubyannikova,
 Какая-то безысходность... как справимся? похороним и уйдём....
Стас Королев
7 марта 2018, 20:24
Марина,
Я не думаю, что на тех сервисах которые Вы перечислили есть возможность выкладывать фото профессионального качества в форматах .png без фона  .jpeg с разрешением в 300 PPI, за .gif у меня тоже уверенности нет. То о чем  вы пишите подходит для обычных пользователей, но для профессиональных фотографов и дизайнеров эти сайты вряд-ли пригодны
Superman2014
7 марта 2018, 20:42
Татьяна Л.,
Люди на ЯФе прибыли в отличие от такси и каршеринга не приносят...
Надо перебазироваться в инстаграмм ;-) 
Элена
7 марта 2018, 20:59
Марина,
Согласна с Вами, Марина. 
Просто освобождают место для перепродажи..
Марина
7 марта 2018, 21:16
Элена,
да!
kreaker
7 марта 2018, 22:14
Татьяна Л.,
Переходите на 500px. Там полно нормального народа не только с россии , но и со всего света. По крайней мере с европейцами, ближним востоком и Китаем можно общаться. С Китаем правда трудности перевода..., как на Али.