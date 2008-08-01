Клуб Фоток

август 2008
Заголовок не указан
1 августа 2008, 12:05
Почему я не получаю сообщений о комментариях? Это началось где-то в 11 часов вечера. Очень не удобно, я не могу ответить людям, не заглянув на свою страницу!
32 комментария
уведомления
фото недоступно
1 августа 2008, 15:46
почему то в последнее время встречаю эту надпись,на месте вывешенных публично фоток.судя по комментариям,не я одна их не вижу.
22 комментария
рейтинг Зрительских симпатий
2 августа 2008, 18:59

Хотелось бы знать, какие из моих фото попали на голосование и сколько человек проголосовало.

Будет ли такая возможность?

3 комментария
популярные
[bug?] Проблема в firefox 3 + fotki.extension
4 августа 2008, 11:44

После обновления до 3го ФФ перестали грузиться фотографии на яндекс.фотки через экстеншен.

Параллельно перестали работать Gmarks. Поискав ответ в их гуглогруппе, нашел, что если у вас не разрешено принимать принимать 3rd-party куки, то надо занести сайт google.com в список сайтов-исключений, от которых всегда принимать куки. Та же история с фотками: добавил yandex.ru в исключения и все заработало.

кросспост из Клуб сервиса Я.ру

 

8 комментариев
Об изменении режима показа чужих фото в своем блоге
4 августа 2008, 23:16

Раньше я одним кликом публиковал понравившиеся у ярушников фото, и на моей странице указывалось, чья это фотка. Когда же кто-то кликла на нее, то можно было попасть к автору в оригинальный альбом с оригинальным размером.

Теперь вдруг это пропало. Приходится самому писать у кого взял фотку, запоминать эти сложные имена, кроме  того теперь нельзя перейти к оригиналу.

Что случилось?

3 комментария
новички на я.фотках
5 августа 2008, 10:30

После того как в очередной раз обьяснила папе как тут пользоваться звездочками , меня посетила мысль.... КАК пользователи сего сервиса должны разобраться как и что тут работает? Особенно в голосовании звездочками... столкнулась не один раз, когда пользователи думают что проголосовать и поставить звездочку ( одну) это одно и тоже.  А мы все валим... вот колометатели набежали, наставили мне тут... а народ просто не знает!!! Где это написано??? В разделе помощь звездочки вообще не освещены.   И до сих пор  висит " Кликнув на имя автора, вы попадете на его фотостраницу ", что давно уже не верно, так как кликнув на имя попадаем на Я.ру!!!

Возможно стоит добавить  на первую страницу Я.Фоток ссылку типа " Яндекс Фотки для Чайников" и там конкретно, пункт за пунктом  В КАРТИНКАХ объяснить  что и зачем и самое главное КАК.  Вы скажете, " но есть же КЛУБ для НОВИЧКОВ" ... но я новичок должен догадаться как туда вступить, как написать тему и так далее.. а если мне Я.ру даром не надо... то где искать помощи? 

108 комментариев
голосование звездами
скачивание фоток на комп
6 августа 2008, 14:12

Очень бы хотелось иметь возможность скачивать фотографии (хотя бы только свои) обратно на комп все сразу или по альбомам.

кто за?

16 комментариев
скачать альбом
Новое на Фотках — у кого я в Избранном?
6 августа 2008, 14:30
Теперь можно посмотреть, кто добавил ваши фотографии в Избранное. Для этого перейдите на страницу «Популярное у меня» на Яндекс.Фотках и кликните на ссылку «По Избранному».

Для своих фотографий вы можете увидеть не только количество добавлений другими пользователями к себе в Избранное, но и тех, кто добавил. Если вы смотрите такую страницу другого автора, то будет доступно только количество добавлений в Избранное.

Например — http://fotki.yandex.ru/users/andreysereda/favorited

Кроме того, теперь на Яндекс.Фотках можно удалить свой комментарий не только под вашим, но и под чужим фото, а также переименовывать сразу много фотографий на страницах редактирования альбома или метки.
75 комментариев
популярное у автора
Фото для ТОПов и Фото Дня
6 августа 2008, 22:49

Тема эта уже как-то обсуждалась, но искать лень (извините).

Хочется, чтобы при загрузке фото я могла выделить одну фотку для публикации в "новых интересных". Ведь если туда и попадают иногда мои фото, то часто не те, которые хотелось бы.

Ведь и модераторам задача облегчается: им меньше придется просматривать фото (только отмеченные). Нужно только ограничение поставить: например от одного пользователя одна фотография в день (загружать сколько душе угодно, а в "новые" только одну и только она может попасть в ТОПы и ФД).

Мне кажется, это улучшит и качество фото в ТОПах.

30 комментариев
популярные
Самый фотографируемый город
7 августа 2008, 10:55

У меня сложилось мнение, что самые активные участники

этого проэкта ЯНДЕКСАжители Санкт-Петербурга.

Их много и наиболие интересные работы принадлежат им.

Хочется узнать возможные причины того, что остальные регионы

не так активны и не настолько творчески плодовиты. 

 

16 комментариев
Не могу найти фотку, помогите!
7 августа 2008, 14:38

Когда-то давным-давно, еще во время конкурса "закаты-рассветы" я наткнулся на одну очень удивительную фотку - эта фотка лампочки, внутри которой было заходящее солнце, т.е. закат в лампочке, как будто она сама включена. К сожалению фотку эту на конкурс не приняли, но я точно помню что оставлял там свой коммент. Но на конкурс приняли другую фотку этого автора - к сожалению, уже не вспомню какую именно. Имя автора я не помню, по метакм "лампочка", "электричество" ничего не нашел. По метке "закат" искать как иголку в сене. Может кто-то из вас тоже видел эту фотку и добавил в избранное? Поделитесь пожалуйста!! А может здесь есть ее автор? Отзовись! :)

 

Вот такая вот беда :)

 

Всем заранее спасибо!

22 комментария
Фотки в Новосибирске
7 августа 2008, 18:51
Привет. Недавно мы запустили новую систему работы в регионах. Начали с Новосибирска, и теперь очень хотим понять, насколько это полезно и заметно пользователям. Вот здесь http://local.yandex.ru/novosibirsk.xml есть список провайдеров, которые работают в нашей локальной программе. Пользователи Фоток, выходящие в интернет через одного из этих провайдеров, могли заметить, что фотографии на сервисе смотреть стало приятнее — они быстрее загружаются. Жители Новосибирска, расскажите нам, пожалуйста, заметны ли улучшения? Спасибо.
5 комментариев
Заголовок не указан
8 августа 2008, 00:13

раньше получилось добавить весь альбом в дневник)

А сейчас не соображу подскажите)

4 комментария
в топ 50 без комментариев
8 августа 2008, 17:33

А так можно, да? http://fotki.yandex.ru/best/users/polsta-polsta-2/view/81698/

300 просмотров, 17 звезд, комментариев нет (запрет автора)

фотка тусит в топ 50

Показалось странным.

 

16 комментариев
права и доступ
Фоточный оффлайн в Москве
8 августа 2008, 21:16

Вдогонку жаркому лету лету давайте устроим фотопрогулку по Москве, совмещенную (если погода позволит) с небольшим пикником — летом город особенно прекрасен.

Дружный коллектив Яндекс.Фоток:  Иван Матвеев,   ПанкакьизьКоварство с бантиками, NewBaby, Галочка "Ставьте метки" Цветочек  и другие будут рады видеть вас субботним днем, 23 августа. Все любители МЯФ, которые к нам присоединятся, смогут приятно и полезно провести время: познакомиться лично и обменяться не только вопросами и ответами, но и улыбками, подарками и фотографиями :)

Тех, кто с большой вероятностью придёт — большая просьба заранее отметиться в комментариях к этой записи. Точное время и место встречи мы напишем позднее, но скорее всего будет в центре: район Китай-города — Площади Революции.

101 комментарий
Для разработчиков сервиса - Хочется создавать папку в папке
9 августа 2008, 16:47

Очень не хвататет возможности создавать альбом внтури альбома. На сегодняшний день получается или альбом с огромной кучей фоток в которых не разберешся или куча альбомов если сортировать так как хочется.

Такое вот пожелание.

16 комментариев
сортировка
Проблема со звёздочками
9 августа 2008, 16:59
Помогите!У меня уже несколько дней не получается оценить ни одно фото с помощью звёздочек.Когда навожу на них курсор,то они как и положено краснеют.Жму на них,они пропадают,но оценка не засчитывается.Пыталась сначала написать коментарий,а уж потом оценивать фото,но и после этого та же история.Да и звёздочки,хоть они и не были учтены,пропадают совсем(те ,которые для новой оценки).Думала,что может они засчитаются потом,но и когда захожу через некоторое время на те же фото,для меня открываются неокрашеные звёздочки для голосования.Значит голос не прошёл.И при новой попытке все начинается сначала.Как быть ? 
6 комментариев
Синдром выходных или ....
9 августа 2008, 20:32

Ваше мнение - опрос

Почему некоторые фотки висят по двое суток в ТОПе ...

1. нет конкуренции

2. все они шедевры

3. что то с ситемой

49 комментариев
вечернее обновление интересных
12 августа 2008, 00:26
почему вечером/ночью/в выходные так коряво обновляются новые интересные фотки?  каждый день это наблюдаю... например за последние часа полтора обновилось всего один раз, и не вся сотня а штук 15 всего новых добавилось, из которых 4 принадлежат ГУБКе БОБу... я ничего против него лично не имею, но на лицо явная неспрведливость во внимании к другим юзерам, вам не кажется? в выходные этот раздел может не обновляться и вовсе по нескольку часов подряд даже днем... если у вас проблема с модераторами- наберите тех, кто будет сидеть в ночное время (желающих поди полно даже за бесплатно), либо как-то грамотно автоматизируйте этот процесс
30 комментариев
О выборе "Какая фотография больше нравится".
13 августа 2008, 00:23
Периодически залезаю в этот раздел и последнее время сталкиваюсь с такой ситуацией что одни и те же  фотографии показываю подряд по нескольку раз! В чем принцип выбора? Если человек уже проголосовал за фото то зачем его показывать подряд по нескольку раз, причем за один сеанс? Проверяла и с регистрацией и без.
36 комментариев
популярные