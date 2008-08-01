Хотелось бы знать, какие из моих фото попали на голосование и сколько человек проголосовало.
Будет ли такая возможность?
После обновления до 3го ФФ перестали грузиться фотографии на яндекс.фотки через экстеншен.
Параллельно перестали работать Gmarks. Поискав ответ в их гуглогруппе, нашел, что если у вас не разрешено принимать принимать 3rd-party куки, то надо занести сайт google.com в список сайтов-исключений, от которых всегда принимать куки. Та же история с фотками: добавил yandex.ru в исключения и все заработало.
кросспост из Клуб сервиса Я.ру
Раньше я одним кликом публиковал понравившиеся у ярушников фото, и на моей странице указывалось, чья это фотка. Когда же кто-то кликла на нее, то можно было попасть к автору в оригинальный альбом с оригинальным размером.
Теперь вдруг это пропало. Приходится самому писать у кого взял фотку, запоминать эти сложные имена, кроме того теперь нельзя перейти к оригиналу.
Что случилось?
После того как в очередной раз обьяснила папе как тут пользоваться звездочками , меня посетила мысль.... КАК пользователи сего сервиса должны разобраться как и что тут работает? Особенно в голосовании звездочками... столкнулась не один раз, когда пользователи думают что проголосовать и поставить звездочку ( одну) это одно и тоже. А мы все валим... вот колометатели набежали, наставили мне тут... а народ просто не знает!!! Где это написано??? В разделе помощь звездочки вообще не освещены. И до сих пор висит " Кликнув на имя автора, вы попадете на его фотостраницу ", что давно уже не верно, так как кликнув на имя попадаем на Я.ру!!!
Возможно стоит добавить на первую страницу Я.Фоток ссылку типа " Яндекс Фотки для Чайников" и там конкретно, пункт за пунктом В КАРТИНКАХ объяснить что и зачем и самое главное КАК. Вы скажете, " но есть же КЛУБ для НОВИЧКОВ" ... но я новичок должен догадаться как туда вступить, как написать тему и так далее.. а если мне Я.ру даром не надо... то где искать помощи?
Очень бы хотелось иметь возможность скачивать фотографии (хотя бы только свои) обратно на комп все сразу или по альбомам.
кто за?
Для своих фотографий вы можете увидеть не только количество добавлений другими пользователями к себе в Избранное, но и тех, кто добавил. Если вы смотрите такую страницу другого автора, то будет доступно только количество добавлений в Избранное.
Например — http://fotki.yandex.ru/us
Кроме того, теперь на Яндекс.Фотках можно удалить свой комментарий не только под вашим, но и под чужим фото, а также переименовывать сразу много фотографий на страницах редактирования альбома или метки.
Тема эта уже как-то обсуждалась, но искать лень (извините).
Хочется, чтобы при загрузке фото я могла выделить одну фотку для публикации в "новых интересных". Ведь если туда и попадают иногда мои фото, то часто не те, которые хотелось бы.
Ведь и модераторам задача облегчается: им меньше придется просматривать фото (только отмеченные). Нужно только ограничение поставить: например от одного пользователя одна фотография в день (загружать сколько душе угодно, а в "новые" только одну и только она может попасть в ТОПы и ФД).
Мне кажется, это улучшит и качество фото в ТОПах.
У меня сложилось мнение, что самые активные участники
этого проэкта ЯНДЕКСАжители Санкт-Петербурга.
Их много и наиболие интересные работы принадлежат им.
Хочется узнать возможные причины того, что остальные регионы
не так активны и не настолько творчески плодовиты.
Когда-то давным-давно, еще во время конкурса "закаты-рассветы" я наткнулся на одну очень удивительную фотку - эта фотка лампочки, внутри которой было заходящее солнце, т.е. закат в лампочке, как будто она сама включена. К сожалению фотку эту на конкурс не приняли, но я точно помню что оставлял там свой коммент. Но на конкурс приняли другую фотку этого автора - к сожалению, уже не вспомню какую именно. Имя автора я не помню, по метакм "лампочка", "электричество" ничего не нашел. По метке "закат" искать как иголку в сене. Может кто-то из вас тоже видел эту фотку и добавил в избранное? Поделитесь пожалуйста!! А может здесь есть ее автор? Отзовись! :)
Вот такая вот беда :)
Всем заранее спасибо!
раньше получилось добавить весь альбом в дневник)
А сейчас не соображу подскажите)
А так можно, да? http://fotki.yandex.ru/be
300 просмотров, 17 звезд, комментариев нет (запрет автора)
фотка тусит в топ 50
Показалось странным.
Вдогонку жаркому лету лету давайте устроим фотопрогулку по Москве, совмещенную (если погода позволит) с небольшим пикником — летом город особенно прекрасен.
Дружный коллектив Яндекс.Фоток: Иван Матвеев, Панкакьизь, Коварство с бантиками, NewBaby, Галочка "Ставьте метки" Цветочек и другие будут рады видеть вас субботним днем, 23 августа. Все любители МЯФ, которые к нам присоединятся, смогут приятно и полезно провести время: познакомиться лично и обменяться не только вопросами и ответами, но и улыбками, подарками и фотографиями :)
Тех, кто с большой вероятностью придёт — большая просьба заранее отметиться в комментариях к этой записи. Точное время и место встречи мы напишем позднее, но скорее всего будет в центре: район Китай-города — Площади Революции.
Очень не хвататет возможности создавать альбом внтури альбома. На сегодняшний день получается или альбом с огромной кучей фоток в которых не разберешся или куча альбомов если сортировать так как хочется.
Такое вот пожелание.
Ваше мнение - опрос
Почему некоторые фотки висят по двое суток в ТОПе ...
1. нет конкуренции
2. все они шедевры
3. что то с ситемой