После того как в очередной раз обьяснила папе как тут пользоваться звездочками , меня посетила мысль.... КАК пользователи сего сервиса должны разобраться как и что тут работает? Особенно в голосовании звездочками... столкнулась не один раз, когда пользователи думают что проголосовать и поставить звездочку ( одну) это одно и тоже. А мы все валим... вот колометатели набежали, наставили мне тут... а народ просто не знает!!! Где это написано??? В разделе помощь звездочки вообще не освещены. И до сих пор висит " Кликнув на имя автора, вы попадете на его фотостраницу ", что давно уже не верно, так как кликнув на имя попадаем на Я.ру!!!

Возможно стоит добавить на первую страницу Я.Фоток ссылку типа " Яндекс Фотки для Чайников" и там конкретно, пункт за пунктом В КАРТИНКАХ объяснить что и зачем и самое главное КАК. Вы скажете, " но есть же КЛУБ для НОВИЧКОВ" ... но я новичок должен догадаться как туда вступить, как написать тему и так далее.. а если мне Я.ру даром не надо... то где искать помощи?