Клуб Фоток

декабрь 2008
Пара мыслей о сервисе или тема для новой войны
1 декабря 2008, 14:10

Удосужился-таки наконец собрать некоторые свои мысли о сервисе в одну кучу :-)

Оговорюсь сразу: я простой пользователь, который просто загружает свои фотки на МЯФ. Как и многие тысячи других. Не более и не менее. И все, что будет говориться ниже - это мое сугубо личное мнение, ИМХО, так сказать. Все написанное основано на открытых источниках информации - этот клуб и старый форум. Здесь очень любят говорить о том, как надо развивать сервис, чтобы всем было хорошо (и говорящему - в первую очередь). Но при этом зачастую игнорируются цели самого сервиса. Давайте посмотрим на все это немного иначе. Только не надо устраивать очередной холивар.

1. Давайте определимся, что такое МЯФ. Некоторые активисты считают, что это фотосайт. Люди, почитайте наконец раздел "Помощь". МЯФ - это фотохостинг. Причем очень даже неплохой - достаточно удобный, практически неограниченный и бесплатный. Что такое фотохостинг? Это место, где можно хранить фотки. Любые, независимо от художественной ценности и технического исполнения, лишь бы не противоречили ПС. Отсюда следует п.2: 2. Какова аудитория сервиса? Это просто люди. Самых различных профессий, увлечений и взглядов на жизнь. Подавляющее большинство из них не имеет ни малейшего представления о фотографии. Им зачастую глубоко начхать на художественность и техничность. Чаще всего они оценивают объект съемки, а не сам снимок. Да-да, уважаемые "профи", такой вот кошмар - не разбираются люди в фотографии, даже выдержку от диафрагмы отличить порой не могут. Не верите? Возьмите два снимка: хорошую фотографию (с идеей, художественностью и т.п.) и хорошую фотку (с чем-нибудь прикольными, уси-пусечным и т.п., но сделанную достаточно качественно, чтобы не вызывать отвращения у простого человека). Выйдите на улицу и спрашивайте незнакомых людей, которая им больше нравится? Экстраполируйте результаты на гораздо (на несколько порядков) большее число снимков и людей. Все еще уверены, что злобные модераторы с исключительно мерзкими целями пропихивают г...нофотки в ТОП и ФД? Что же, дочитайте до конца и ответьте на один вопрос. 3. Кто-то, наверное, убедился, что это все-таки фотохостинг и высокой художественности от него ожидать не стоит. Но тут возникает вопрос: а зачем фотохостингу все эти ТОПы, ФД и конкурсы? Вот-вот, незачем. А если они есть, то это и не фотохостинг, соответственно. А вы вот что подумайте: предположим, увидел человек рекламу о неограниченном фотохостинге: "вывешивайте фотки сколько хотите и будьте счастливы". Идет он по ссылке и попадает на страницу с кнопкой "загрузить" и каким-то занудным текстом (ПС, к примеру). Что он будет делать? Если есть что загрузить - загрузит. А если зашел просто из любопытства или случайно (таких ведь гораздо больше) - уйдет и не будет возвращаться. А если он увидит что-то завлекательное? Конкурсы какие-то, ФД и ТОПы с красивыми фотками (не путать с хорошими фотографиями - это другое!) Скорее всего, он начнет гулять по этим фоткам, залезет в альбомы авторов, зайдет на конкурс (если тема его заинтересует). Может быть, он даже подумает: "А я тоже так могу" и загрузит свои цветочечки-котяточки-собачечки, станет еще одним пользователем, увеличит количество фоток на сервисе и кликов. Кстати, мне тут один пользователь говорил, что Яндекс зарабатывает этими самыми кликами. 4. Ага, тут некоторые встрепенулись - "увеличивает количество кликов" и "Яндекс зарабатывает кликами" - Вселенское Зло не дремлет! На наших фотках они делают деньги (э-эх, если бы на наших...). Ату их, сволочей! Как они посмели?! Ребята, а вы и вправду думаете, что МЯФ - этака благотворительная организация, обязанная на голом энтузиазме тащить за уши массы к Культуре и Искусству? Ага, а питаются они, наверное, манной небесной и акридами, т.к. в наш жестокий и циничный век на халяву особо не пожируешь. Да, они делают деньги на этих кликах (наверное). Но они же дают вам нам бесплатный фотохостинг практически без ограничений. Давайте не забывать об этом тоже. 5. Исходя из всего вышесказанного, как вы думаете, выгодно ли МЯФ-у, чтобы его главную страницу формировала "масса"? Я думаю, что да (с некоторыми оговорками). Потому что это снимет часть работы с команды Фоток и переложит ее на "заинтересованную сторону" - на народ. Какой такой народ? А перечитайте п.2. И пускай этот самый народ любуется на свой выбор. По-моему, это вполне логично. Вы спросите: "Почему же так много ругани под (и в связи с) ФД?" А попробуйте-ка подсчитать, сколько пользователей ругало ФД, а сколько - орало "Вау!!!", "5+++", "Красота!" и т.п. И не забывайте, что гораздо больше людей молча ставят оценки и идут дальше. Шумиху же создает небольшая и относительно постоянная группа активистов. Но с чего вы взяли, что они отражают настоящее мнение масс? Кто громче кричит, тот и прав, что ли? И, напоследок, хочу задать один вопрос приверженцам религиозного учения "нас тут всех дурят этим голосованием, а на самом деле всем заправляют модераторы". Объясните мне, неразумному, какая им от этого польза? Зачем работникам сервиса делать лишнюю работу, создавать новые механизмы голосования (а это требует времени и денег - они ведь не на дереве растут), чтобы в итоге оставить все как было? Раньше ведь ФД выбирали именно модераторы, и это было общеизвестно.
83 комментария
Предлагается провести очередную встречу фотковцев!:) Присоединяйтесь!:)
3 декабря 2008, 17:30
Дорогие друзья-москвичи и не только москвичи! Предлагаю провести очередную встречу фотковцев. Встречаемся 7 декабря в 11 часов 40 минут внутри станции метро Чкаловская в центре зала. Ждём 20 минут и в 12 часов направляемся в галлереи современного искусства на Винзавод. :) Ориентировочная стоимость посещения 1 галереи ( их там три платные, остальные бесплатные) - 100 рублей. После посещения выставки можно посидеть в кафе. Если не поступит других предложений, то предлагаю - опять посидеть в ГУМе в кафе "Фестивальное" или в "Столовой №57". Там можно спокойно сдвинуть столы и посидеть столько, сколько захотим. Кормят вкусно и не дорого. В прошлый раз нам полноценные обеды обошлись в 200-300 рублей. Каждый берёт блюда на свой вкус. Иметь с собой фотоаппараты и хорошее настроение. Присутствие супругов и детей - ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! Уже записались на встречу: 1. the lookall 2. trewi 3. artreunion 4. FedorNL 5. VeraS 6. Татьяна Мельник 7. repbyf49 8. ElenaKrasavina 9. alex_fk 10. atlz28 + Саша 11.Просто Красавица 12.anchen-31 13.ГУБКА БОБ 14.klimentina61 15.RYI222333 16.Нафаня 17.spazuhina 18.mentor-gv Записаться на встречу можно в комментариях!:)

Приглашение на встречу!:))

17 комментариев
офлайн
Кнопка "поблагодарить"
3 декабря 2008, 17:31

Уважаемые модераторы,при просмотре комментариев пользователей на страничке под комментариями есть две кнопки  - "ответить" и "удалить".Может,добавить еще одну - "поблагодарить".Дело в том,что если у человека возникают какие-то вопросы по фотографии,конечно,не трудно отписать ответ,но на комментарии типа "отлично","красотень","55555" долбить как заведеный "спасибо" тоже весьма утомительно.Естественно,никто не обязан писать к работе развернутые комментарии..Но и оставлять без внимания человека,проявившего интерес к твоей работе тоже как-то,согласитесь,не вежливо..

63 комментария
комментарии,фичреквест
Новые почтовые уведомления на Яндекс.Фотках
4 декабря 2008, 13:10
Теперь почтовых уведомлений стало больше: можно получать не только уведомления о новых комментариях или подписывании вас на фото, но и о добавлении вас в Любимые авторы или попадании ваших фотографий в «Популярные фото» или «Фото дня». Также можно настроить формат писем и частоту их получения - сразу или суммарно за день, либо вообще выключить все уведомления. Указать, как вам будет удобно получать уведомления, можно на странице настроек.
38 комментариев
ну сколько можно....
5 декабря 2008, 14:02
господа модераторы!!! УВАЖАЕМЫЕ!!! ну ё моё сколько можно... в очередной раз посмотрела " новые интересные фото" ( и чего полезла...). А ТАМ... по 5-6 шесть фото от одного автора, 3-4 от другого... и по 2 от еще несколько...и так каждый день, безумно рада за пользователей, фото которых попали в " новые интересные"... но давайте может по " одной штуке в руки"...??? не честно как то получается по отношению к остальным пользователям, шансы которых, попасть в эту рубрику на много сократились из-за того, один автор занял 6 мест, вместо одного!
75 комментариев
Прозрачный выбор ФД
6 декабря 2008, 20:43
Видя каждый день стенания, что опять выбрали не то, потому что они де голосовали за другое, а кто выбрал такую фигню и вовсе непонятно - задалась вопросом: а может ли голосование быть прозрачным? Если показывать число проголосовавших, это может повлиять на выбор пользователя? А как узнать, что цифры не с потолка? А если показывать к каждой фотке список проголосовавших? Найдутся ли желающие всё это дело проверять? Отсюда вопрос: возможно ли это технически и нужна ли такая прозрачность вообще? Может быть есть другие способы развеять сомнения пользователей или при таком количестве голосующих это в принципе невозможно?
274 комментария
По поводу оценки фотографий
7 декабря 2008, 23:16

Может быть кто видел, тртьего дня я предлагал некие (далеко не новые) идеи по повышению объективности конкурсов (в другом клубе тема про комментарии).


Есть идея в отношении оценок (а это относится ко всему сервису ЯФ). Итак, суть идеи в том, чтобы голосующему не показывался средний рейтинг фотографии, пока он не проголосует.


Как считаете, коллеги?

80 комментариев
фичреквест,голосование звездами
Заголовок не указан
8 декабря 2008, 17:09

Намечается встреча Нового Года совместно с ЯФ. Встреча планируется на 14-е декабря с.г. в ресторане "Морские гады" по адресу Потаповский пер., д.5, стр.2. (м. Чистые пруды). Количество людей НЕограничено. 

Присоединяйтесь. Для записи комментарии к посту и к этой фотографии:

http://fotki.yandex.ru/users/charly-shok/view/152516/

А также просьба выбрать одну из своих лучших (любимых) фотографий и выслать ее на адрес Галочки-Цветочек (minitrashdolls@ya.ru) или Татьянки(Bast)(tata-bit@ya.ru). Или проставить к фото метку "Новый Год ЯФ" Фотографии нужны для выставки на встрече и для конкурса.

29 комментариев
офлайн
Оценка ФД профессионалами
8 декабря 2008, 17:12

Предлагаю чтобы ФД на следующий день оценивалось профессионалами с их письменным заключением.
Например. После выбора ФД три профессионала - художник, искусствовед и фотограф дают короткое резюме по фотографии, где говорят о том, что в работе хорошо, а что можно улучшить. Это позволит всем интересующимся фотографией критически смотреть на свои работы и совершенствоваться. Что думаете по этому поводу?

65 комментариев
фичреквест
Оценка фотографий
8 декабря 2008, 23:34

Предлагаю заменить звёздочки подобием симпафок, чтобы было только два варианта: + и —. На вид что-то вроде такого: Пилюля щастья Показывает процентное соотношение "нравится - не нравится". Так будет точно видно кого больше, кроме того, упрощается выбор, вместо пяти вариантов остаётся всего два : ) Так же можно сделать изменения цветов: если положительных отзывов подавляющее большинство и их больше, к примеру, больше двухсот, делать кнопку красной, а если очень много отрицательных, снижать насыщенность цветов, уводя их в серый, чтобы не нервировать автора. Или деление на два цвета можно в принципе убрать, чтобы нулевая оценка была серой, чем больше голосов - тем ярче цвет кнопки. Оценки отрицательные - кнопка синеет, положительные - краснеет. Это будет нагляднее звёздочек : )

195 комментариев
интерфейс,фичреквест
О системе оценок
10 декабря 2008, 12:48

Может быть, имеет смысл совместить возможность ставить оценку фотографии с необходимостью написать коммент? В этом случае исчезнет возможность анонимного сведения счётов, или заКОЛывания чем-то неугодивших.

Атмосфера на сайте заметно оздоровится. Да и само мнение о работе, каким бы оно не было, автору несомненно полезно.

85 комментариев
комментарии
И я об оценке фоток замолвить хочу!
10 декабря 2008, 22:51

Обсуждая с Ёксель ее батарейку, нашел способ как, оставаясь в рамках однобальной системы (только кнопка "нравится"), разнообразить ее несколькими кнопками, дабы загадошнее было.
Идея проста и без балды гениальна.
Зритель может не просто отдать свой голос, а отдать его в одной из нескольких номинаций.
 

Например, те же привычные пять звездочек (гы! а зритель еще ни о чем не догадался), но каждая звездочка - это отдельная номинация и можно выбрать куда именно нажать.
Типа так:
* какая пусечка!
* технично
* художественно
* идея супер!
* просто нравится и все!

А общий рейтинг фотки в этом случае определяется как длинна вектора в пятимерном пространстве.
Ну например, такой расклад нажатий:
- какая пусечка! - 3 голоса
- технично - 5 голосов
- художественно - 10 голосов
- идея супер! - 1 голос
- просто нравится и все! - 15 голосов
Итого, рейтинг получается - 19 попугаев
А можно просто тупо все сложить и получить 34 попугая.
Но это уже не принципиально.

  

В добавок, после того как чел проголосует можно отобразить не только текущий рейтинг, но и круговую диаграмму:

76 комментариев
Режимы загрузки фоток через масс-аплоадер
11 декабря 2008, 12:30

Ситуация: загружал вчера несколько фоток с ограничением "только для меня", для публикации на я.ру. Все в порядке, фотки загрузились "под глазом". Использовал при этом масс-аплоадер.

Сегодня загружаю фотки в альбомы, тоже через масс-аплоадер. При этом забываю посмотреть, в каком режиме идет загрузка (но, самая хохма, усердно снимаю и ставлю галочку "не участвовать в рейтингах"))). Фотки тоже загружаются "под глазом", что и естественно, но в данном случае не нужно.

Предложения:

1. Отключать (делать неактивной) рейтинговую галочку при загрузке фоток с ограничением просмотра: все равно ведь они ни в какие рейтинги не попадут по определению.

2. Сделать режимы загрузок с ограничением более бросающимися в глаза.

50 комментариев
массовая загрузка
Фотографии детей на сервисе.
16 декабря 2008, 17:49

К вопросу о пользователе, который добавляет в избранное фотографии детей.

Этот человек не пишет двусмысленные комментарии к детским фотографиям, не загружает на наш сервис фотографии детей, не ставит соответствующие метки, да и вообще никак себя не проявляет на Яндекс.Фотках, кроме добавления в «избранное» детских  фотографий, которые принадлежат другим авторам. Мы не знаем, с какой целью данный пользователь собирает эти фото – возможно он или она любит детей в хорошем смысле этого слова.  Сейчас он/она не нарушает ПС Яндекса, закон, или этические нормы. До тех пор пока не появятся веские доказательства его дурных намерений - блокировать его мы не будем.

Добавлять фотографии, находящиеся в публичном доступе в «избранное» у нас не запрещено – чтобы там не было изображено – кошки, собаки или дети. Если вы не хотите , чтобы ваше фото кто-то добавил в «избранное» вы можете ограничить к нему доступ.

Я бы посоветовала родителям, которые выкладывают в интернет фотографии своих детей в не совсем одетом виде, помещать их в запароленный альбом или ставить доступ "только для друзей" для того, чтобы ваши фотографии могли просматривать только те люди, которым вы доверяете.

Вы можете ограничить список пользователей, которым будут доступны ваши фотографии, установив значение параметра «фотки увидят» на «друзья». Список друзей можно изменить в окне « редактировать список друзей» в настройках. Изначально этот список друзей совпадает со списком друзей Я.ру. Также вы можете установить пароль на ваш альбом в меню «редактирование». В качестве пароля вы можете использовать любые символы, включая кириллицу. Фотографии из этого альбома будут доступны только тем, кому вы сообщите ваш пароль.

103 комментария
избранные,права и доступ
Колличество комментариев и/или комментаторов?
17 декабря 2008, 18:21

В данный момент под фотками, темами и подобными объектами пишется количество комментариев.

На мой взгляд, более информативным было бы отображение количество пользователей, участвующих в дискуссии, т.к. 2 сцепившихся языками пользователя часто формируют неинтересный длинный трэд, который лжесвидетельствует в пользу популярности темы или фотки, и тем самым вводит нас в заблуждение.

23 комментария
комментарии,фичреквест
Подсчет просмотров
19 декабря 2008, 17:00

К сожалению, я не в курсе, на основании каких интегральных показателей сейчас строятся рейтинги популярности, но, все-таки, хочу вынести идею для обсуждения.

Сейчас популярность фоток, попавших в "популярные" (простите за каламбур) растет лавинообразно. Т.е., как замечено в соседней ветке, "богатые богатеют". Так вот, нельзя ли несколько поправиль ситуацию, исключив из расчета переходы непосредственно из рейтингов? По собственному опыту могу сказать, что это сделает топы/попы более динамичными и, резко уменьшит эффективность "кик-стартов" с помощью клонов и масс-френдов.

16 комментариев
просмотры,фичреквест
Расширение для вашего браузера
19 декабря 2008, 18:47

Я про плагин для загрузки фоток. Идея конечно замечательная, и вещь несомненно удобная, но:

1. Почемуто я там не нашол окошка в котором описание фотографии можно добавить. Мол загрузил а потом на страничку иди и редактируй. Хотелось бы его увидеть всётаки.

2. Когда выбираещь метки из списка, то глаза рябит, тяжело что либо найдти. Нельзя ли первую букву каждой метки другим цветом сделать, на мой взгляд это бы не помешало.

А то плагин установил, а гружу всёравно через скрипты.

Ну и ещё на последок. Фото только для друзей - фотография показывается только друзьям, а можно ли фото только одному конкретному пользователю показывать?

14 комментариев
МЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД!!!!!!!!!!!!!!!
19 декабря 2008, 18:47


 

.http://fotki.yandex.ru/users/sergej-yuchkovskij/album/62799/ http://fotki.yandex.ru/users/boooro/album/63835/ http://fotki.yandex.ru/users/azor321/album/62289/ http://fotki.yandex.ru/users/elenlipina/album/61892/ http://fotki.yandex.ru/users/hromoy1/album/86385/ http://fotki.yandex.ru/users/klimentina61/album/62672/ http://fotki.yandex.ru/users/yurchak-s/album/61447/ http://fotki.yandex.ru/users/gakorol/album/63830/ http://fotki.yandex.ru/users/trendi/album/35634/?p=1 http://fotki.yandex.ru/users/dasha-58/view/125796/ http://fotki.yandex.ru/users/marmorozov/album/60462/ http://fotki.yandex.ru/users/anchen-31/album/61662/ http://fotki.yandex.ru/users/alya-bukina/view/6800/ http://fotki.yandex.ru/users/ksivanova2008/album/63285 http://fotki.yandex.ru/users/stranger70/album/63290/ http://fotki.yandex.ru/users/agp-post/album/62902/ http://fotki.yandex.ru/users/gre-galina1/album/61442/ http://fotki.yandex.ru/users/oapter/album/62840/ http://fotki.yandex.ru/users/angel-ola/album/61412/ http://fotki.yandex.ru/users/bulmastiv1/view/188564/ http://fotki.yandex.ru/users/ele1279/tags/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%2014.12.2008/ http://fotki.yandex.ru/users/ymasharova/album/62166/ http://fotki.yandex.ru/users/kastanta/album/61872/ http://fotki.yandex.ru/users/tvm00/album/62397/ http://fotki.yandex.ru/users/nlazar1/album/60754/ http://fotki.yandex.ru/users/vivalarisa/album/61874/ http://fotki.yandex.ru/users/bronnikova13/album/62900/ http://fotki.yandex.ru/users/kotofejj/album/61454?p=0 http://fotki.yandex.ru/users/fiona-63/album/62185/ http://fotki.yandex.ru/users/strelitya/album/63464/  

 

9 комментариев
Модель камеры в EXIF
23 декабря 2008, 14:00
Хотелось бы, чтобы ссылка с неё открывалась в новом окне/табе, а не в том же. Сейчас она уводит из альбома, это неудобно.
10 комментариев
интерфейс
Вид уведомления в Thunderbird
23 декабря 2008, 21:11
Хотелось бы отбить начало письма от верхнего края и сделать что-нибудь с рамкой фотки mail nospace Кстати, спасибо что сделали фотку ссылкой, так гораздо удобнее
3 комментария
уведомления