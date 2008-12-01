К вопросу о пользователе, который добавляет в избранное фотографии детей.

Этот человек не пишет двусмысленные комментарии к детским фотографиям, не загружает на наш сервис фотографии детей, не ставит соответствующие метки, да и вообще никак себя не проявляет на Яндекс.Фотках, кроме добавления в «избранное» детских фотографий, которые принадлежат другим авторам. Мы не знаем, с какой целью данный пользователь собирает эти фото – возможно он или она любит детей в хорошем смысле этого слова. Сейчас он/она не нарушает ПС Яндекса, закон, или этические нормы. До тех пор пока не появятся веские доказательства его дурных намерений - блокировать его мы не будем.



Добавлять фотографии, находящиеся в публичном доступе в «избранное» у нас не запрещено – чтобы там не было изображено – кошки, собаки или дети. Если вы не хотите , чтобы ваше фото кто-то добавил в «избранное» вы можете ограничить к нему доступ.

Я бы посоветовала родителям, которые выкладывают в интернет фотографии своих детей в не совсем одетом виде, помещать их в запароленный альбом или ставить доступ "только для друзей" для того, чтобы ваши фотографии могли просматривать только те люди, которым вы доверяете.

Вы можете ограничить список пользователей, которым будут доступны ваши фотографии, установив значение параметра «фотки увидят» на «друзья». Список друзей можно изменить в окне « редактировать список друзей» в настройках. Изначально этот список друзей совпадает со списком друзей Я.ру. Также вы можете установить пароль на ваш альбом в меню «редактирование». В качестве пароля вы можете использовать любые символы, включая кириллицу. Фотографии из этого альбома будут доступны только тем, кому вы сообщите ваш пароль.