Суть нововведения в том, чтобы дать возможность тем, кто не хотел бы никаким образом ограничивать возможности пользователей, пришедших посмотреть на его фотографии, но был бы против того, чтобы бесчисленное множество посетителей приходило и комментировало его фотографии.
Приведу наглядный пример.
Я сделал много фотографий в отпуске, выложил их на всеобщее обозрение, но не хочу, чтобы мои снимки были видны большинству посетителей на главной странице. Для этого я при загрузке фотографий ставлю галочку "Не показывать в «свежих» и «лучших» фотках" на странице обычной загрузки (под ссылкой «изменить настройки доступа») — все мои фотографии гарантированно не попадут на первую страницу Яндекс.Фоток, в свежие или лучшие фото.
Кроме этого, можно включить галочку "Не показывать новые фото в «свежих» и «лучших» фотках" на странице «Настроить» (в правом верхнем углу на Яндекс.Фотках) — в этом случае все ваши новые фотографии по умолчанию не будут попадать в топ лучших, свежие фотки и первую страницу Фоток.
На данный момент в расширениях браузеров Mozilla Firefox и Internet Explorer явной возможности указать упомянутую галочку нет, но она скоро появится с новыми обновлениями (при этом упомянутая выше галочка в настройках уже сейчас даст возможность не допускать изображения любым способом загрузки, включая расширения для браузеров и мобильное приложение для смартфонов).
Хочу отметить, что над волнующими многих наших пользователей вопросами улучшения голосования (включая конкурсы), а также попадания в «100 новых фото» (не говоря сейчас и про многие другие частые просьбы) мы думаем и в недалёком будущем предложим вам наше видение решения.
Спасибо!
Сюда можно положить "ложку дегтя".
Вещи, которые не нравятся на сервисе (не работают, мешают, не удобны).
Критика принимается аргументированная и по существу.
Сегодня мы запустили возможность ограничить круг комментирующих ваши фотографии. Вы можете разрешить оставлять комментарии только вашим друзьям, всем пользователям или оставить такую возможность только для себя.
Также, вы можете ввести аналогичные ограничения для возможности подписывать ваши фото и добавления пользователями своих меток к ним.
Настроить доступ можно на странице настроек в Яндекс.Фотках, выбрав соответствующие пункты в пунктах:
Комментировать мои фото могут: [все | мои друзья | только я]
Подписывать мои фото могут: [все | мои друзья | только я]
Ставить метки на мои фото могут: [все | мои друзья | только я]
Подписывать меня могут: [все | мои друзья | только я]
Всем здравствуйте!
Хочу поделиться своей проблемой с массовой загрузкой фоток. Есть ли какие-то требования к браузеру или к фоткам для того, чтобы эта функция работала нормально?
Допустим, добавляю в поле загрузки 40 фоток, загрузка начинается, но из всех фоток загружаются 3-4, причем в произвольном порядке, остальные нет. Если обновить страницу, происходит то же самое. В Firefox 2.0.0.11 с самого начала такая история, пробовал отключать (но не удалять) все другие плагины, не помогает.
До недавнего времени пользовался успешно девственно чистым (в смысле надстроек) IE7. Но после последнего обновления Яндекс.Фоток для IE, происходит то же самое, что и с Firefox. Но в IE добавилась еще одна повторяющаяся неприятность: при обновлении страницы с недозагруженными фотографиями, в списке альбомов внизу не отображаются все созданные альбомы, а только две опции: Неразобранное и Создать новый альбом, в уже имеющийся альбом догрузить нельзя. Исправляется перезагрузкой браузера.
В службу техподдержки писал, очень много всего выясняли, в результате, сказали, что отправят инфо разработчикам и все - ни ответа, ни привета.
Windows XP SP2
Firefox 2.0.0.11 (Дополнения: Adblock 0.5.3, Firebug 1.0.5, Google Toolbar, TabMix Plus 0.3.6, Java Plug-in 1.6.0_03, Яндекс.Бар 3.0.3, Яндекс.Фотки 0.9.15)
Internet Explorer (Java Plug-in 1.6.0_03)
Kaspersky Internet Security 7.0.1.321 (Разрешено файерфоллом)
Прокси не используются.
Чуть не забыл. Фотографии общим объемом не более 20 МБ, каждая до мегабайта, 1600Х1200, хотя пробовал, размеры и вес и количество меньше. Бесполезно.
Поздравляем победителей!
1 место:
«Бильярд» на Яндекс.Фотках
2 место:
«Да, я - звезда на твоем столе!» на Яндекс.Фотках
3 место:
Без названия на Яндекс.Фотках
Смотрите все фотографии победителей
Как многие из вас уже заметили, на Яндекс.Фотках появился новый функционал, позволяющий больше
рассказать о себе, своих увлечениях и интересах. Он вам пригодится, если вы хотите не только показать свои фотки, но и поделиться, каким фотоаппаратом или объективом пользуетесь, рассказать о местах, которые вы любите фотографировать или просто поделиться настроением.
У каждого пользователя Яндекс.Фоток теперь есть место, которое он может превратить в фотостраницу, дневник или анкету — сервис общения Я.ру. Выберите в настройках тот вариант вашей страницы на Я.ру, который вам больше по душе и каждый посетитель увидит именно этот вариант.
Если вы перешли из Фоток на страницу пользователя, который считает самым интересным свой дневник, а не фотографии, а вас больше интересуют фотки — кликните на ссылку "Мои фотки" в левой колонке.
Кстати, на сервисе общения Я.ру есть много интересных клубов, например О фотографии, Photoshop для фотографов и много других. Присоединяйтесь!
Теперь можно смотреть фотки, загруженные пользователями Яндекс.Фоток буквально секунды назад.
Поток этих фотографий не модерируется, поэтому мы никак не гарантируем, что вы увидите там только красивые и интересные фотки.
Посмотреть новые фото, которые проверены нашими модераторами, вы можете по ссылке «больше новых фото», расположенной на первой странице Фоток.
Посмотреть все непроверенные новые фотки вы можете по клику в левой колонке страницы проверенных фото — «Все новые фото».
Обновление списка загруженных фоток производится несколько раз в минуту. В список попадают любые публичные фотки.
К примеру; Я хочу создать одну папку под названием ДЕНЬГИ.
В Ней: - Другие папки: -
Советские, Российские, Монеты, и т.д.
Мне в альбоме надо (к примеру), расположить денюшки все по номиналу и годам.
Я сфоткал, закинул кучу файлов. А через месяц или два, у меня появляется новая фотка, которая должна встать в строго определенное место, в середине. Как это сделать?
ПРШУ помочь!
Подскажите, пожалуйста!
Комментарии (мои и мне в ответ) не доходят до почтового ящика, остаются в разделе "Мои фото", в комментариях. Это только у меня или еще у кого-то встречается?