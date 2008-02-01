Недавно мы добавили новую возможность — явное непопадание в свежие и топ 50 лучших фоток.



Суть нововведения в том, чтобы дать возможность тем, кто не хотел бы никаким образом ограничивать возможности пользователей, пришедших посмотреть на его фотографии, но был бы против того, чтобы бесчисленное множество посетителей приходило и комментировало его фотографии.



Приведу наглядный пример.



Я сделал много фотографий в отпуске, выложил их на всеобщее обозрение, но не хочу, чтобы мои снимки были видны большинству посетителей на главной странице. Для этого я при загрузке фотографий ставлю галочку "Не показывать в «свежих» и «лучших» фотках" на странице обычной загрузки (под ссылкой «изменить настройки доступа») — все мои фотографии гарантированно не попадут на первую страницу Яндекс.Фоток, в свежие или лучшие фото.



Кроме этого, можно включить галочку "Не показывать новые фото в «свежих» и «лучших» фотках" на странице «Настроить» (в правом верхнем углу на Яндекс.Фотках) — в этом случае все ваши новые фотографии по умолчанию не будут попадать в топ лучших, свежие фотки и первую страницу Фоток.



На данный момент в расширениях браузеров Mozilla Firefox и Internet Explorer явной возможности указать упомянутую галочку нет, но она скоро появится с новыми обновлениями (при этом упомянутая выше галочка в настройках уже сейчас даст возможность не допускать изображения любым способом загрузки, включая расширения для браузеров и мобильное приложение для смартфонов).



Хочу отметить, что над волнующими многих наших пользователей вопросами улучшения голосования (включая конкурсы), а также попадания в «100 новых фото» (не говоря сейчас и про многие другие частые просьбы) мы думаем и в недалёком будущем предложим вам наше видение решения.



Спасибо!