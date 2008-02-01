Всем здравствуйте!

Хочу поделиться своей проблемой с массовой загрузкой фоток. Есть ли какие-то требования к браузеру или к фоткам для того, чтобы эта функция работала нормально?

Допустим, добавляю в поле загрузки 40 фоток, загрузка начинается, но из всех фоток загружаются 3-4, причем в произвольном порядке, остальные нет. Если обновить страницу, происходит то же самое. В Firefox 2.0.0.11 с самого начала такая история, пробовал отключать (но не удалять) все другие плагины, не помогает.

До недавнего времени пользовался успешно девственно чистым (в смысле надстроек) IE7. Но после последнего обновления Яндекс.Фоток для IE, происходит то же самое, что и с Firefox. Но в IE добавилась еще одна повторяющаяся неприятность: при обновлении страницы с недозагруженными фотографиями, в списке альбомов внизу не отображаются все созданные альбомы, а только две опции: Неразобранное и Создать новый альбом, в уже имеющийся альбом догрузить нельзя. Исправляется перезагрузкой браузера.

В службу техподдержки писал, очень много всего выясняли, в результате, сказали, что отправят инфо разработчикам и все - ни ответа, ни привета.

Windows XP SP2

Firefox 2.0.0.11 (Дополнения: Adblock 0.5.3, Firebug 1.0.5, Google Toolbar, TabMix Plus 0.3.6, Java Plug-in 1.6.0_03, Яндекс.Бар 3.0.3, Яндекс.Фотки 0.9.15)

Internet Explorer (Java Plug-in 1.6.0_03)

Kaspersky Internet Security 7.0.1.321 (Разрешено файерфоллом)

Прокси не используются.

Чуть не забыл. Фотографии общим объемом не более 20 МБ, каждая до мегабайта, 1600Х1200, хотя пробовал, размеры и вес и количество меньше. Бесполезно.