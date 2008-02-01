А насколько неверно будет, если в этот фильтр добавить фотографии пользователя <user> с тегом "я"?
Подписывать фотографию, на которой только сам, не всегда удобно, а что ещё можно обозначить этим тегом?
А насколько неверно будет, если в этот фильтр добавить фотографии пользователя <user> с тегом "я"?
Подписывать фотографию, на которой только сам, не всегда удобно, а что ещё можно обозначить этим тегом?
Сюда можно положить "ложку дегтя".
Вещи, которые не нравятся на сервисе (не работают, мешают, не удобны).
Критика принимается аргументированная и по существу.
Комментировать мои фото могут: [все | мои друзья | только я]
Подписывать мои фото могут: [все | мои друзья | только я]
Ставить метки на мои фото могут: [все | мои друзья | только я]
Подписывать меня могут: [все | мои друзья | только я]
Всем здравствуйте!
Хочу поделиться своей проблемой с массовой загрузкой фоток. Есть ли какие-то требования к браузеру или к фоткам для того, чтобы эта функция работала нормально?
Допустим, добавляю в поле загрузки 40 фоток, загрузка начинается, но из всех фоток загружаются 3-4, причем в произвольном порядке, остальные нет. Если обновить страницу, происходит то же самое. В Firefox 2.0.0.11 с самого начала такая история, пробовал отключать (но не удалять) все другие плагины, не помогает.
До недавнего времени пользовался успешно девственно чистым (в смысле надстроек) IE7. Но после последнего обновления Яндекс.Фоток для IE, происходит то же самое, что и с Firefox. Но в IE добавилась еще одна повторяющаяся неприятность: при обновлении страницы с недозагруженными фотографиями, в списке альбомов внизу не отображаются все созданные альбомы, а только две опции: Неразобранное и Создать новый альбом, в уже имеющийся альбом догрузить нельзя. Исправляется перезагрузкой браузера.
В службу техподдержки писал, очень много всего выясняли, в результате, сказали, что отправят инфо разработчикам и все - ни ответа, ни привета.
Windows XP SP2
Firefox 2.0.0.11 (Дополнения: Adblock 0.5.3, Firebug 1.0.5, Google Toolbar, TabMix Plus 0.3.6, Java Plug-in 1.6.0_03, Яндекс.Бар 3.0.3, Яндекс.Фотки 0.9.15)
Internet Explorer (Java Plug-in 1.6.0_03)
Kaspersky Internet Security 7.0.1.321 (Разрешено файерфоллом)
Прокси не используются.
Чуть не забыл. Фотографии общим объемом не более 20 МБ, каждая до мегабайта, 1600Х1200, хотя пробовал, размеры и вес и количество меньше. Бесполезно.
Поздравляем победителей!
1 место:
«Бильярд» на Яндекс.Фотках
2 место:
«Да, я - звезда на твоем столе!» на Яндекс.Фотках
3 место:
Без названия на Яндекс.Фотках
К примеру; Я хочу создать одну папку под названием ДЕНЬГИ.
В Ней: - Другие папки: -
Советские, Российские, Монеты, и т.д.
Мне в альбоме надо (к примеру), расположить денюшки все по номиналу и годам.
Я сфоткал, закинул кучу файлов. А через месяц или два, у меня появляется новая фотка, которая должна встать в строго определенное место, в середине. Как это сделать?
ПРШУ помочь!
Подскажите, пожалуйста!
Комментарии (мои и мне в ответ) не доходят до почтового ящика, остаются в разделе "Мои фото", в комментариях. Это только у меня или еще у кого-то встречается?