Клуб Фоток

январь 2008
Заголовок не указан
31 января 2008, 23:35

Официальный клуб Яндекс.Фоток, в котором можно и нужно обсуждать всё, что касается фотосервиса на Яндексе: улучшения, баги, рейтинги, Фото дня, программу Яндекс.Фотки и так далее.

Чтобы загрузить фотографии на сервис Яндекс.Фотки нажмите кнопку

В клубе Яндекс.Фотки запрещено выкладывать фотографии.

Прежде чем создавать новую тему, ознакомьтесь с правилами клуба и посмотрите, нет ли вашего вопроса в этом списке:

Что делать, если вы обнаружили фотографию у другого автора?
Как фотографии попадают в ТОП "Популярные"?
Как управлять вложенными альбомами?
Почему при написании комментария мне показываются контрольные цифры?
Как найти фотографии по одной или нескольким меткам у себя в фотоархиве?

 

Другие наши клубы, касающиеся фотографии:
Клуб конкурсов на Яндекс.Фотках, для общения организаторов и участников о конкурсах;

Также, возможно, вам пригодится:
Виджет Яндекс.Фоток, с помощью которого вы украсите свою главную страницу Яндекса популярными фотографиями.


Другие программы и плагины, написанные нашими пользователями
для загрузки фотографий на сервис:
"Необычная программа (виртуальный диск)" от
Плагин для Adobe Lightroom от
Яндекс.Фотки для Windows Live Photo Gallery от team23
Яндекс.Фотки для Picasa v1.2 от team23
Расширение FireFox для загрузки фоток прямо в пост  от 
   
для мобильных телефонов:
Nokia N900 Sharing plugin от

для публикации фотографий, размещённых на Яндекс.Фотках:
Плагин для Wordpress — Яндекс.Фотки 2.0 от
Галерея фотографий на своем сайте от
Яндекс.Фотки для Windows Live Writer 1.0 от team23

для загрузки фотографий с Яндекс.Фоток на компьютер:
Скрипт для скачивания всех фоток пользователя (mac os / linux) от
Заголовок не указан
31 января 2008, 23:37
Пожалуйста, придерживайтесь общепринятых норм общения. Сообщения, содержащие ненормативную лексику, оскорбления, призывы к национальной розни и т. п., будут удаляться. Также будут удаляться записи, не имеющие никакого отношения к работе сервиса Яндекс.Фотки. Для экономии времени рекомендуем сначала ознакомиться с разделом Помощь, там собраны ответы на часто задаваемые вопросы. Если в ходе работы с сервисом у вас возникли другие проблемы, обращайтесь в Службу Поддержки через форму обратной связи. Так вы сможете оперативно получить помощь.