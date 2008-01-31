Официальный клуб Яндекс.Фоток, в котором можно и нужно обсуждать всё, что касается фотосервиса на Яндексе: улучшения, баги, рейтинги, Фото дня, программу Яндекс.Фотки и так далее.

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В клубе Яндекс.Фотки запрещено выкладывать фотографии.

Прежде чем создавать новую тему, ознакомьтесь с правилами клуба и посмотрите, нет ли вашего вопроса в этом списке:

Что делать, если вы обнаружили фотографию у другого автора?

Как фотографии попадают в ТОП "Популярные"?

Как управлять вложенными альбомами?

Почему при написании комментария мне показываются контрольные цифры?

Как найти фотографии по одной или нескольким меткам у себя в фотоархиве?

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