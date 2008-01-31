Официальный клуб Яндекс.Фоток, в котором можно и нужно обсуждать всё, что касается фотосервиса на Яндексе: улучшения, баги, рейтинги, Фото дня, программу Яндекс.Фотки и так далее.
Чтобы загрузить фотографии на сервис Яндекс.Фотки нажмите кнопку
В клубе Яндекс.Фотки запрещено выкладывать фотографии.
Прежде чем создавать новую тему, ознакомьтесь с правилами клуба и посмотрите, нет ли вашего вопроса в этом списке:
Что делать, если вы обнаружили фотографию у другого автора?
Как фотографии попадают в ТОП "Популярные"?
Как управлять вложенными альбомами?
Почему при написании комментария мне показываются контрольные цифры?
Как найти фотографии по одной или нескольким меткам у себя в фотоархиве?
Другие наши клубы, касающиеся фотографии:
Клуб конкурсов на Яндекс.Фотках, для общения организаторов и участников о конкурсах;
Также, возможно, вам пригодится:
Виджет Яндекс.Фоток, с помощью которого вы украсите свою главную страницу Яндекса популярными фотографиями.
Другие программы и плагины, написанные нашими пользователями
для загрузки фотографий на сервис:
— "Необычная программа (виртуальный диск)" от
— Плагин для Adobe Lightroom от
— Яндекс.Фотки для Windows Live Photo Gallery от team23
— Яндекс.Фотки для Picasa v1.2 от team23
— Расширение FireFox для загрузки фоток прямо в пост от
для мобильных телефонов:
— Nokia N900 Sharing plugin от
для публикации фотографий, размещённых на Яндекс.Фотках:
— Плагин для Wordpress — Яндекс.Фотки 2.0 от
— Галерея фотографий на своем сайте от
— Яндекс.Фотки для Windows Live Writer 1.0 от team23
для загрузки фотографий с Яндекс.Фоток на компьютер:
— Скрипт для скачивания всех фоток пользователя (mac os / linux) от