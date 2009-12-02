Дорогая команда Яндекс - Фоток, предлагаю добавить на сервис следующие возможности:

1. Раскрывающееся дерево меню альбомов. Разместить его можно с левой стороны, вместо последних комментариев или над ними. И чтобы видно было на всех страницах - и в альбомах и рядом с фотками. По моему очень удобно. Моментально можно будет перейти в нужный альбом.

Вид такой: Альбом1 (раскрывается при наведении) Подальбом1 Подальбом2 ПодальбомN

АльбомN (раскрывается при наведении) Подальбом1 Подальбом2 ПодальбомN и.т.д

2. Загрузка фотографий в нужный альбом прямо из этого альбома. Хоть об этом писали раньше и я , и другие. Но повторюсь. Я сейчас уже путаюсь в выпадающем меню альбомов при загрузке, хотя альбомы там выделены. А прекращать фотографировать я не собираюсь и с трудом представляю как я буду выбирать альбомы для загрузки в дальнейшем. Жду с нетерпением этой функции.

3. RSS - тоже полезная и удобная штука. Как для каждого альбома, так и для всех альбомов сразу. Я, например, очень охотно пользуюсь этой функцией с различных других сайтов. В агрегаторе в ленте новостей всё сразу видно + ещё на сайт свой можно вставить или в блог. И всем заинтересованным сразу будет видно, что Вы добавили новые фотоработы

4. Модуль для сайта - показ превью из ваших альбомов на яндекс - фотках на вашем, или любом другом сайте, то же хороший подарок на новый год.(не сравнивайте со слайдшоу) Вот здесь http://solncewo.ru/page2 у меня на сайте стоят подобные модули моих фотографий на фотосайте и лучшие фотографии с фотофорума. Нужно только, чтобы превью менялось при обновлении страницы.

5. Динамические альбомы - сделать отдельную страницу, на которой разместить последние комментарии и динамические альбомы ( например последние загруженные фотографии и наиболее часто просматриваемые ).



