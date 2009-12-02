Сегодня Яндекс выпустил первую версию программы для фотографов: Яндекс.Фотки 1.0.0 Beta
«Было бы здорово, – подумали мы, – если бы Яндекс.Фотки позволяли работать с фотографиями не только в Интернете, но и на своем компьютере. Нужна программа, которая поможет найти все фотографии на жёстком диске, управлять фотоархивом, редактировать снимки и загружать их на Яндекс.Фотки».
Подумали – и сделали.
Что из этого получилось, вы увидите, если загрузите программу.
Вкратце о том, что умеет программа Яндекс.Фотки:
• Редактировать фото. Простые и удобные инструменты помогут вам улучшить свои снимки. Например, сделать так, чтобы горизонт не был завален, а глаза не были красными. Кстати, редактировать фотографии можно одним кликом – с помощью кнопки «Шедевр!»
• Управлять фотоархивом. Когда вы закончите установку, программа предложит вам просканировать компьютер, чтобы найти все изображения (возможно, о некоторых из них вы уже забыли). Для удобной работы с фотографиями предусмотрены альбомы и метки. Также вы можете найти фотографии, созданные в определенное время – с помощью поля «Даты»
• Загружать фотографии на сервисы Яндекса. Вы можете загрузить фотографии на сервисы Яндекса – Фотки или Народ, сразу с правильными названиями, метками и необходимым режимом доступа.
• Показывать слайд-шоу. Для тех, кому нравится не только редактировать свои фотографии, но и любоваться ими с друзьями :)
О ваших впечатлениях от работы с приложением, вы можете сообщать в клуб Яндекс.Фоток.
Команда программы Яндекс.Фотки