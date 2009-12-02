Клуб Фоток

декабрь 2009
добавить
2 декабря 2009, 15:55

Здравствуйте!

На Яндексе мне нравится массовая система загрузки фотографий в альбом, массово можно ставить названия и метки группе фотографий, но нельзя при загрузке ставить описание! Очень хочется уже при загрузке иметь такую возможность, а потом и в групповом редактировании!

17 комментариев
Загрузчик фотографий: старые новые шорткаты клавиатуры
7 декабря 2009, 16:04

 Новый флеш-загрузчик  хорош, но в нем, как и в старом, к сожалению, по непонятной причине не используются клавиатурные шорткаты Ctrl+Insert, Shift+Insert, Shift+Del (старые аналоги привычных Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+X). Что очень обламывает меня, как человека, привыкшего к другим клавиатурным комбинациям — по привычке нажимаешь «Вставить» (Shift+Insert) в СТАНДАРТНОМ, казалось бы, текстовом поле, чтобы поместить заранее подготовленное описание, но... ничего не происходит.


Приходится брать мышку, но операция «подвести указатель — вызвать контекстное меню — выбрать пункт “Вставить”» занимает раза в два больше времени (кроме мини-шока каждый раз «ах да, здесь же это почему-то не работает!»).


В общем, помогите IT-динозавру, учившемуся еще на «Агатах».

11 комментариев
интерфейс,фичреквест
Дизайн
9 декабря 2009, 00:50

Планируется ли улучшение дизайна сервиса фоток?

Уже сколько раз говорилось о том, что сервис при огромных плюсах все же проигрывает другим сервисам в дизайне. Ответов ноль. Реакции еще меньше).

30 комментариев
Подсказки меток
9 декабря 2009, 15:07
Вот когда я гружу фотки загрузчиком и ввожу метки, у меня появляются красивые и удобные подсказки. Они выбираются из тех меток, что у меня уже есть и это очень удобно. предотвращает дублирование. Например, есть у меня метка "девушка", а теперь я гружу фотографию и ставлю метку "девушки". Загрузчик не даст мне просто поставить дублирующую метку. Он предложит мне старую, и я пойму, что ошибся. А вот когда я захожу на страницу фотографии, я тоже могу задавать ей метки. Но тут уже такой удобной подсказки не возникает. А жаль. Хочу. Кстати, не помню, возникает ли такая подсказка при групповом редактировании фотографий.
4 комментария
метки
о ленте комментариев
9 декабря 2009, 17:34

Предложение: Можно ли включить в ленту комментариев (ответов на мои комментарии и комментарии к моим фотографиям) еще и мои комментарии ко всем фотографиям. 

 
Иногда хочется вернуться к своему выбору, но уже не помнишь... а в таком потоке фотографий трудно что-то найти. Информация о моих комментариях помогла бы быстро найти фотографии, под которыми я оставила комментарии и оценки.

14 комментариев
комментарии,фичреквест
Есть ли в голосовалке клавиатурные шорткаты?
9 декабря 2009, 22:28

Есть ли в три-голосовалке клавиатурные шорткаты, чтобы можно было на мышкой тыцать, а с клавиатуры выбирать понравившееся фото или пропускать этот экран? Я что-то не нашел.


По моему было бы удобно, как считаете?

19 комментариев
Раскрывающееся дерево меню альбомов
10 декабря 2009, 15:13

Дорогая команда Яндекс - Фоток, предлагаю добавить на сервис следующие возможности:

1. Раскрывающееся дерево меню альбомов. Разместить его можно с левой стороны, вместо последних комментариев или над ними. И чтобы видно было на всех  страницах - и в альбомах и рядом с фотками. По моему очень удобно. Моментально можно будет перейти в нужный альбом.

Вид такой:

Альбом1

  (раскрывается при наведении)

      Подальбом1

      Подальбом2

      ПодальбомN


АльбомN

  (раскрывается при наведении)

      Подальбом1

      Подальбом2

      ПодальбомN

и.т.д

  

2. Загрузка фотографий в нужный альбом прямо из этого альбома. Хоть об этом писали раньше и я , и другие. Но повторюсь. Я сейчас уже путаюсь в выпадающем меню альбомов при загрузке, хотя альбомы там выделены. А прекращать фотографировать я не собираюсь и с трудом представляю как я буду выбирать альбомы для загрузки в дальнейшем. Жду с нетерпением этой функции.

3. RSS - тоже полезная и удобная штука. Как для каждого альбома, так и для всех альбомов сразу. Я, например, очень охотно пользуюсь этой функцией с различных других сайтов. В агрегаторе в ленте новостей всё сразу видно + ещё на сайт свой можно вставить или в блог. И всем заинтересованным сразу будет видно, что Вы добавили новые фотоработы

4. Модуль для сайта - показ превью из ваших альбомов на яндекс - фотках на вашем, или любом другом сайте, то же хороший подарок на новый год.(не сравнивайте со слайдшоу) Вот здесь http://solncewo.ru/page2 у меня на сайте стоят подобные модули моих фотографий на фотосайте и лучшие фотографии с фотофорума. Нужно только, чтобы превью менялось при обновлении страницы.

5. Динамические альбомы -  сделать отдельную страницу, на которой разместить последние комментарии и динамические альбомы ( например последние загруженные фотографии и наиболее часто просматриваемые ).


7 комментариев
фичреквест
Яндекс.Фотки – теперь и программа
10 декабря 2009, 19:27

Сегодня Яндекс выпустил первую версию программы для фотографов: Яндекс.Фотки 1.0.0 Beta

«Было бы здорово, – подумали мы, – если бы Яндекс.Фотки позволяли работать с фотографиями не только в Интернете, но и на своем компьютере. Нужна программа, которая поможет найти все фотографии на жёстком диске, управлять фотоархивом, редактировать снимки и загружать их на Яндекс.Фотки».

Подумали – и сделали.

Что из этого получилось, вы увидите, если загрузите программу.  

Скриншот программы Яндекс.Фотки

Вкратце о том, что умеет программа Яндекс.Фотки:

• Редактировать фото. Простые и удобные инструменты помогут вам улучшить свои снимки. Например, сделать так, чтобы горизонт не был завален, а глаза не были красными. Кстати, редактировать фотографии можно одним кликом – с помощью кнопки «Шедевр!»

• Управлять фотоархивом. Когда вы закончите установку, программа предложит вам просканировать компьютер, чтобы найти все изображения (возможно, о некоторых из них вы уже забыли). Для удобной работы с фотографиями предусмотрены альбомы и метки. Также вы можете найти фотографии, созданные в определенное время – с помощью поля «Даты»

• Загружать фотографии на сервисы Яндекса. Вы можете загрузить фотографии на сервисы Яндекса – Фотки или Народ, сразу с правильными названиями, метками и необходимым режимом доступа.

• Показывать слайд-шоу. Для тех, кому нравится не только редактировать свои фотографии, но и любоваться ими с друзьями :)

О ваших впечатлениях от работы с приложением, вы можете сообщать в клуб Яндекс.Фоток.

Команда программы Яндекс.Фотки

77 комментариев
программы и плагины
Первые впечатления о программе Яндекс.Фотки
10 декабря 2009, 21:35

В целом пор программа очень хорошая.
Понравилось:
1. С боку есть проводник. Это удобно и привычно.
2. Нет навязчивого сканирования как в пикасе.
3. Колёсиком можно быстро прокручивать фотографии, как крутишь, так и листаются. Не надо ждать пока каждое загрузится. (Это порадовало особенно!)
То что хотелось бы увидеть:
1. Во время полноэкранного просмотра панельки пропадают а курсор мыши нет Когда мышь не шевелится, по истечению нескольких секунд, курсор должен пропадать. Это мелочь, но очень важная!
2. Хочется чтобы мышью можно было выделить область фотографии и щелчком по ней, увеличить выделенный участок.
3. Сделать так, чтобы опционально можно было отключить панельки "альбомы" "метки" "даты"
4. По больше форматов обрезки. (Соотношения сторон 3:4 3:5 и.т.д Или даже ручной ввод соотношений сторон.)

5. Было бы шикарно увидеть такие инструменты как кривые и уровни.

6. Возможность ручной настройки цветовой схемы программки.

В общем программа очень понравилась. Надеюсь что её функциональные возможности будут увеличиваясь и со временем мы увидим и встроенные рамочки, и новые "шкуры". Ну а для первой бетта версии, на мой взгляд результат шикарный! Всё за что держал на компьютере ACD See в этой программке есть, за исключением кривых и уровней. Так. что если дело пойдёт семимильными шагами, то можно будет смело отказаться от других программ и установить Яндекс.Фотки!

79 комментариев
программы и плагины
О программе Яндекс.Фотки
10 декабря 2009, 23:17

В ней действительно нет ресайза или он так спрятан, что я не нашел? Если нет - то нафига такая программа вообще нужна?Это же самая нужная функция! Нафига мне лить на сервер пятимегабайтные фото?


При заливке на сервер все валит в альбом, выбранный по умолчанию. Значит, нужно потом лезть и вручную ракладывать по альбомам. Зачем тогда программа, если лезть все равно надо? Думается мне, что функцию выбора альбома при заливке одиночной картинки стоило бы предоставить.


Сортировка картинок по датам убивает. Почему ее нельзя отключить? У меня тысячи кадров УЖЕ рассортированных как мне удобно, мне не надо пересортировывать их так, как удобно программе!


Пока все, пошел дальше ковыряться.


30 комментариев
Синхронизация
11 декабря 2009, 14:43

Скорее всего я не нашел этой функции, но я для меня, как и для многих единственная цель установки off-line Яндекс.Фоток - это синхронизация фоток в обе стороны. Чтобы все было одинаково: метки, папки, фотографии.

При синхронизации off-line версия была бы удобна:

1. Высокой скоростью работы с коллекциями фотографий по сравнению с web-интерфейсом;

2. Средство переноса папок, меток и самих фоток на несколько компьютеров (рабочий, домашний, ноутбук);

3. Средство backup -a - компьютер сгорел - закачай все заново - те же метки, папки, фотки.

Так все удобство только в наличии кнопки "загрузить в яндекс-фотки". Насколько это сильное преимущество перед множеством более функциональных и привычных программ?


Я если, честно, очень обрадовался off-line версии будучи на 100% уверенным в возможности синхронизации и пришел в замешательство не найдя оной.

Встает целесообразный вопрос: а на фига?

45 комментариев
Не удается установить программу Яндекс.Фотки, ошибка 2738
11 декабря 2009, 14:53

Кто-нить еще столкнулся с такой проблемой? Выдает вот такую ошибку

ОС Windows Vista

12 комментариев
Географы, помогите фотографам?
11 декабря 2009, 18:36

Если вы увидели, что фотография, которая привязана к карте – привязана не туда, - вы можете предложить автору свой вариант места, где она могла быть сделана.

Если вы уверены, что знаете правильное место, где должна быть эта фотография – то вы можете его указать. Для этого нажмите на соответствующую ссылку после того, как ответите «да» на вопрос «Это фото расположено не там?» в окне «Это фото на карте» (или на самой фотокарте.)

После этого вы попадете на страницу «Варианты расположения фотографии на карте», (попасть на неё можно из предыдущих окон) где есть возможность либо указать свой вариант расположения фото, либо согласиться с вариантом, который был предложен другими пользователями.

Если вы автор: вы можете посмотреть варианты расположения фотографии, предложенные другими, согласиться с ними либо отказаться. Пока вы этого не сделаете, фото останется на старом месте.

22 комментария
Второе и третье места в конкурсе ФД
12 декабря 2009, 22:48

Уважаемые пользователи сервиса ЯФ и модераторы. Предлагаю показывать на главной странице ЯФ фотки занявшие второе и третье места в голосовании за ФД, а также присваивать им "серебро" и "бронзу". Их можно разместить вместо двух случайных фоток, которые сейчас в "Популярных метках" под ФД.

ЗА:

1. В тройку лидеров будут попадать действительно интересные фотографии, что повысит интерес к ЯФ

2. Среди кандитатов на ФД часто есть несколько очень хороших фотографий, но после голосования только одна попадает на главную страницу, остальные пропадают из "Популярных".

3. Имидж ФД о такого "разбавления" славы не пострадает, оно так и останется ФОТО ДНЯ.

 

ПРОТИВ:

Пока нет аргументов.

 

Если я что-то пропустил, буду рад услышать Ваши аргументы "за" и "против". 

С уважением, Elian.

35 комментариев
Программа Яндекс.Фотки - мнение
12 декабря 2009, 22:49

Спасибо за программу. Порадовала несмотря на баги. Тем более, что они оперативно исправляются.

Что не так:

В контекстном меню рядом с "добавить метки..." не хватает "добавить описание..."

Поле ввода для ключевых слов неудобное. Окно редактирования "Свойства изображения" явно недостаточно для программы каталогизатора. В идеале это должно быть согласно требованиям IPTC или хотя бы близком к нему. Сейчас поле "Описание" не соответствует этому полю в IPTC.

Очень куцые данные EXIF.

Должен быть выбор хотя бы примитивный в фильтрации по ключевым словам с выбором условия AND или OR.

Не понятно для чего мне отправлять файл фотографии (а другие типы я просто не могу увидеть) в Народ?

Необходима возможность сразу помечать фотографии для [архива | отправки на сайт | печать] в процессе просмотра. Причем с заранее заданными параметрами отправки. Например я отправляю на сайт отресайзенные снимки.

Пункт "Изменить размер" должен быть в контекстном меню.

При нажатии на кнопку "Шедевр" файл оригинала НЕ должен менять расширение, а тем более статус файла. Т.к. он еще мне будет нужен. Лучше переносить его в параллельный каталог. То же касается и любого изменения файла. 


Чего не хватает для идеала:

Кривых и уровней в редакторе. Без них он не нужен. То что есть сейчас - игрушка на один раз.

Возможности ввести GPS данные или из трек-файла или напрямую по карте (смотреть на locr GPS Photo).


Что раздражает:

Попсовенький интерфейс для девочек-анимешниц.

Диалог загрузки файлов. Это новое слово в юзабилити. Три кнопки и все разного размера! Что курил Ваш дизайнер? 

И вообще слово "Фотки". Я не считаю свои снимки шедеврами, но и опускать их до "фоток" не хочу.


В итоге.

Несмотря на баги-глюки осталось немного, чтобы можно было отказаться от других подобных программ в пользу Вашей.

37 комментариев
программа Яндекс.Фотки
лента новых фотографий
14 декабря 2009, 14:41

А почему новые фотографии не имеют свою полноценную последовательную ленту по дате, как ленты по меткам… Почему «Все новые фото» не имеют продолжения? Только по одной странице? 

         На сегодняшний момент получается, что многие фотографии просто пропадают, тонут в фотопотоке и их большинство людей не видит. Зачем висеть небольшому количеству фотографий так долго на страницах «Добавлены сегодня» - «Больше новых фоток» - « Новые интересные фото» и  «Все новые фото»? Их просмотреть много времени не составляет, их не так уж и много: посмотришь и приходится потом идти к просмотру по меткам, так как здесь продолжения по времени нет. Это очень неудобно.  

         Просьба сделать такую общую ленту по дате с группировкой по авторам. Функция «группировать по автору» вполне бы уплотнила фотопоток. С этой лентой был бы удобен последовательный просмотр фотографий без «перепрыгиваний» по меткам.

 

3 комментария
Фотографии на Яндекс.Картах.
15 декабря 2009, 12:26

Вдогонку к новости про фотокарту на Фотках, рады сообщить, что фотографии авторов Яндекс.Фоток, запечатлевших живописные места и достопримечательности, украсили Яндекс.Карты.

Теперь, благодаря пользователям Яндекс.Фоток, на Картах можно посмотреть слой с фотографиями, находящимися на Фотках в публичном доступе и имеющими геопривязку.

Размещайте фото на карте и рассказывайте о любимых местах: с вашей помощью другие путешественники смогут заранее узнать и посмотреть, где находятся самые интересные и живописные места.

А если на Картах или на Фотках вы увидели фото, находящееся не совсем там, где по вашему мнению оно могло быть сделано – воспользуйтесь ссылкой «Я считаю, что это фото не на месте» и уточните его расположение.

18 комментариев
О просмотрах
15 декабря 2009, 18:03

Когда я стала просматривать фотографии, то заметила, что ссылки-стрелки "вперед" и "назад" при просмотре фотографий работают только в разрезе определенного альбома, к которому относятся фотографии. А как посмотреть таким же методом все фотографии подряд по дате? Есть такая возможность? Именно нажимая на ссылки-стрелки "вперед" и "назад"? Было бы очень удобно!

 

просмотры
Скринсейвер Фоток
16 декабря 2009, 18:12

Программа, конечно, понравилась. Спасибо большое.

НО: хотелось бы иметь возможность выбора нескольких логинов, чьи фотки будут отображаться.


Спасибо за внимание)

7 комментариев
слайд-шоу,программа Яндекс.Фотки,программы и плагины,просмотры,интерфейс,скринсейвер
Поиск по своим фоткам
16 декабря 2009, 18:14

Как искать в своих фотках? Верхняя строка поиска делает поиск по всем я.фоткам.

21 комментарий