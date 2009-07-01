Клуб Фоток

июль 2009
Помещать курсор в поле для ввода метки
1 июля 2009, 13:06

Для добавления метки к выложенной фотографии нужно:

  1. кликнуть по ссылке "Добавить метку",
  2. поставить курсор в поле для ввода метки,
  3. написать метку.

А давайте избавимся от второго этапа и будем автоматически помещать курсор в поле для ввода? Мелочь, зато удобно.

12 комментариев
интерфейс,фичреквест
Фото дня и наболевшее
2 июля 2009, 13:28

Будь я модератором (не дай мне, как говорится), я бы сделал так: Автор получает уведомление о попадании в ФД и в этот день (всего один день) его ФД попадает для него в карантинную зону, т.е. автор не может ничего комментировать, блокировать и удалять. Даже лучше бы и комментов не видел. Всего один день. Читать и отвечать может потом, на следующий день или позднее. И ему хорошо (нервы целее) и ЯФу какая-никакая копеечка от наших посещений.
А при отправке уведомления автору давать возможность согласиться с такими условиями или отклонить и снять свою фотку с ФД. По-моему, такой вариант имеет право на жизнь...

256 комментариев
Яндекс.Фотки API
3 июля 2009, 13:14

В настоящее время я разрабатываю приложение  на базе Яндекс.Фотки.

К сожалению описание API довольно скудное, местами невнятное и совершенно не освещает тонкостей работы с ним.

Собственно цель этого поста – попытка найти людей способных поделится информацией / опытом на данную тему.

На данном этапе разработки я пытаюсь решить проблему с аплоадом изображений: API


Если кто то смог пройти этот "Квест" буду очень признателен за подсказку.

P.S. Сейчас эксперименты с API ведуться на C, в дальнейшем планируется
портирование приложения и используемых RSA библиотек под флеш.

5 комментариев
Шарпинг превьюшек как во Flickr
3 июля 2009, 17:42

Одним из секретов популярности Фликра является тот наглядный факт, что  уменьшеные версии фотографий в нем выглядят ну просто шикарно и за частую лучше чем оригинал:)

Кто бы мог подумать, что такая ерунда как шарпинг превьюшек, может сделать ресурс мировым лидером.

Посмотришь на мыло в пикасе или фотобукете, вздохнешь – и идешь во фликр удалять старые фотографии, чтобы залить свежие (фри аккаунт 200 фотографий)

Кстати сервису яндкекса надо отдать должное – если фликр жмет на 5 с плюсом то яндекс на 4 с минусом.


А если честно меня не покидает недоумение, почему ни один фото–сервис в интернете не перенял хитрость с шарпингом.

Тем более, что сам он реализуется всего в 1 строку дополнительного кода!

Например на php это выглядит так:

imageconvolution($thumb, array( array(-0.6, -1.0, -0.6), array(-1.0, 16.0, -1.0),array(-0.6, -1.0, -0.6)),9.6,0);

Если поиграться с цифрами – можно добиться разной степени "четкости":

 

 Исходник этого примера. 

Я поднял данную тему, т.к. давно и надежно обосновался на фото сервисе яндекса.

И я все еще скучаю по аккуратным превьюшкам фликра...

Возможно если данный вопрос беспокоит не только меня – мы сможем сделать яндекс ещё немножечко лучше :)

6 комментариев
Вид загруженной фотографии
7 июля 2009, 12:56

Загрузила фотографию на ЯФ, с огромным недоумением обнаружила, что резкость изображения пропала, фото словно недогруженное. Этот эффект присуствует при просмотре фотографии в любом размере кроме оригинального - в оригинале все чудесно. При этом если оригинал 500*600 и есть размер 500*600, то втором случае фото нерезкое.


 

http://fotki.yandex.ru/users/morgansp/view/213819/?page=0 и посмотрите в сравнении с оригиналом:

http://img-fotki.yandex.ru/get/3510/morgansp.6/0_3433b_71a98003_orig

Эффект этот возник исключительно на одной фотографии с преобладанием огненно красного цвета.

Вопрос -с чем может быть связано появление такого крайне раздражающего эффекта.



18 комментариев
Фото "НЕ МОЁ"
7 июля 2009, 16:06

Вконец замучившись спрашивать некоторых: "а это твоя фотка?", "а это правда ты сфоткал", предлагаю следующее: добавить в меню при загрузке фотки опцию "не моё", автор, загружая фотку, просто ставит галочку напротив этой опции,а надпись/ярлык появляется сразу после публикации возле фото (месторасположение любое, главное, чтобы зрителям видно было).

Преимущества:

1. Экономим время и себе и людям

2. Модераторы, выбирающие фотки на ФД, сразу видят кого надо отсеивать с "не моё"

3. Автору не надо долго и нудно расписывать и объяснять аудитории, приводя ссылки и источники, что это фото не его, а взято/скопировано где то в сети.

 

Более того...обнаглею и предложу складывать "не моё" автоматически в отдельную папку. Ну, отправляются же принудительно фотки, загружаемые с ярушки, в папку "неразобранное"...

78 комментариев
программы и плагины
Фотографии на общей карте
7 июля 2009, 19:12

На главной странице сервиса появилась новая вкладка «Фото на карте». Фото на карте

Во вкладке вы видите карту вашего региона, указанного Яндексе, с публичными фотографиями, имеющими геопривязку к этому месту. Чтобы увидеть другие фотографии посмотрите фото на большой карте.

Слева от карты находятся популярные метки: кликнув на них, вы увидите фотографии по выбранным ключевым словам.Фото на карте
Если вы выберете два или более ключевых слова, то на карте вы увидите только фотографии, имеющие все выбранные метки.
Обратите внимание, что количество показанных фотографий зависит от масштаба карты. Чтобы посмотреть другие фотографии, измените масштаб. В поисковой строке Вы можете ввести не только название объекта поиска (в поле «Что»), но и местоположение, где Вы хотите найти объект. (в поле «Где») Например: «“Что" — Вишни, "Где" — Москва»

Приятного просмотра! Команда Яндекс.Фоток

35 комментариев
фото на карте
По поводу борьбы с плагиатом...
7 июля 2009, 21:10

Предлагаю сделать следующую вещь: если фото пользователя было по подозрению в плагиате снято модераторами из Популярных и с конкурсов, то пользователь, который его вывесил, скажем на месяц, получает особый сорт "бана". Он может вывешивать фотографии, может писать комментарии, может делать все, что угодно, НО в течение месяца ни одна его ни новая, ни старая фотография не попадет ни в Интересные, ни в Популярные, ни в Лучшие, ни в "трехголосовалку" и не сможет учавствовать в конкурсах.

108 комментариев
программы и плагины
Заголовок не указан
8 июля 2009, 10:43

Как добавлять фотографии (желательно со ссылкой на них в альбом) в комментарии клуба? Не загружать заново с харда, а именно добавить загруженное ранее.

4 комментария
Ротация фото в ТОПе.
9 июля 2009, 15:47

Можно ли делать больше обновлений в ТОПе? Иногда можно за целый день новых фото не увидеть, некоторые висят по 3 дня. Неинтересно... Я полагаю, что интерес к ТОПу это только подогреет, особенно при том, что в качестве работ он сильно проигрывает бывшему ТОП 50. Там нравилось именно его подвижность, а нынешний "мамонт"  слишком скучен...

108 комментариев
популярные
Метки на фото
9 июля 2009, 21:25

Наткнулась вот на это "чудо": http://fotki.yandex.ru/users/swan654/view/165734?page=0 (обратите внимание на метки к фото).

На других фотках автора также целый "столб" меток не относящихся к фото никаким боком. Хотела пожаловаться, но в появившемся списке нет пункта "метка не соответствует фото".

Я считаю, что таких пользователей надо наказывать как-то. Ищу по метке нужное мне, а вылезает всякая хрень.

14 комментариев
метки
Новые возможности сортировки альбомов.
10 июля 2009, 16:05

Очень хотелось бы иметь возможность сортировки альбомов. У меня их становится достаточно много и приходится долго искать нужный альбом. Пользуюсь вложенными альбомами. Это конечно делает жизнь проще, но хотелось бы ещё и удобств . Ну вот скажем сортировка фото в альбоме есть, и перетаскивать их можно в любом порядке. Хотелось бы чтобы и альбомы можно было сортировать и перетаскивать в любую позицию (как фото). ну и ещё конечно сортировка альбомов по алфавиту (в сортировке фото этого нет)

8 комментариев
фичреквест,сортировка,альбомы
Значок геопривязки.
10 июля 2009, 19:42

По клику на значок геопривязки:  вы увидите участок карты, к которому прикреплена фотография.

Такой же значок (наравне с уже привычными замком, глазом или ключиком) теперь появился и на страницах со списками фотографий (альбомы, поиск по метке пользователя и другие):

Таким образом сразу видно, какие фотографии автора привязаны к карте, а какие нет. Нажав на значок, вы также увидите участок карты, к которому привязано фото.

На маленькой карте, чтобы осмотреться на местности, попробуйте изменить масштаб, подвигать карту или перейти на большую карту.

На большой карте можно посмотреть все геопривязанные фотографии автора, а находясь на собственной карте — привязать фото из числа всех ещё не привязанных к карте снимков.

Выберите нужные фото из числа свежезагруженных снимков, из альбома или по метке. Для этого выберите в выпадающем списке необходимый вариант, укажите, если требуется, название альбома или метки, нажмите кнопку «Показать» и из загрузившегося списка выберите одну или несколько фотографий, которые вы хотите привязать к карте.

6 комментариев
интерфейс,фото на карте
Птичка
12 июля 2009, 11:25

Уважаемые разработчики!

Надеюсь, всё-таки появится возможность делать обложку для альбома с вложенными альбомами.

Ну таки достала эта птичка!

Заранее благодарю!

47 комментариев
интерфейс,вложенные альбомы
Заголовок не указан
13 июля 2009, 15:00

В каких случаях написано ФОТО НЕДОСТУПНО?

Если я в настройках укажу просмотр только для меня, то у друзей будет отображаться ФОТО НЕДОСТУПНО или будет появляться маленькая картинка?

7 комментариев
права и доступ
Качество ФД
13 июля 2009, 18:45

Качество ФД оставляет желать лучшего. А откуда ему взяться при существующей системе отбора?! Случайность - вот девиз ФД! Может, вообще ставить фото, выбранное при помощи лототрона, будет честнее, чем "выбирать" так, как это делается сейчас. Обратите внимание - для участия в конкурсах ЯФа автор должен как-то напрячься - выполнить определённые условия, пройти модерацию, нажать соответствующую кнопку, наконец. И, в случае победы, получить некий неясный приз и просмотр своего творения в несколько сотен раз меньший, чем у любого ФД. ФД, которое будет выбрано без каких-либо усилий со стороны счастливчика. Даже специальный флажок надо поставить для того, чтобы НЕ участвовать в предварительном отборе! Как часто сам автор потом бывает удивлен произошедшим - дескать, просто загрузил фото, и вдруг такая удача... А иногда в шоке от произошедшего вообще убирает своё произведение, оставляя в Зале Славы только превью. Вопрос остаётся один - хочет ли администрация ЯФа сделать ФД качественней?

58 комментариев
Проблема с удалением метки
14 июля 2009, 16:18

Создал неправильную метку, с ошибкой, обнаружил, решил изменить и создал новую, перенёс все фото...

В итоге метка осталась... фото нет, как удалить не понял :(

Ссылка на метку

http://fotki.yandex.ru/users/crazyya/tags/погулка/


8 комментариев
метки
Выставка фотографий яфа
15 июля 2009, 21:52
Сегодня прочитала статью http://clubs.ya.ru/4611686018427401096/replies.xml?item_no=777&ncrnd=4620 посвященную фотовыставке ЯФовцев в Орехово-Зуеве. А что, если и в Москве устроить такую? ))
7 комментариев
офлайн
Проверка фотографий - кандидатов в Популярные на плагиат.
16 июля 2009, 13:43

Предлагаю все же проверять все фото, которые попадают в Популярные, хотя бы посредством http://tineye.com.

Займет это минуты, зато пользователи не будут часами лицезреть очевидные "обои" из Интернета. А то зачастую попадают чуть ли не стандарьтные обои Виндов, типа этой: http://fotki.yandex.ru/users/nakrestina/view/169336/?page=2&

Это, кстати, и уважения к ресурсу прибавит.

57 комментариев
популярные,программы и плагины
API
17 июля 2009, 13:22

Может кто-нибудь перепишет RSA библиотеку с С на Java или C#?

10 комментариев
API