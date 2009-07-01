По клику на значок геопривязки: вы увидите участок карты, к которому прикреплена фотография.
Такой же значок (наравне с уже привычными замком, глазом или ключиком) теперь появился и на страницах со списками фотографий (альбомы, поиск по метке пользователя и другие):
Таким образом сразу видно, какие фотографии автора привязаны к карте, а какие нет. Нажав на значок, вы также увидите участок карты, к которому привязано фото.
На маленькой карте, чтобы осмотреться на местности, попробуйте изменить масштаб, подвигать карту или перейти на большую карту.
На большой карте можно посмотреть все геопривязанные фотографии автора, а находясь на собственной карте — привязать фото из числа всех ещё не привязанных к карте снимков.
Выберите нужные фото из числа свежезагруженных снимков, из альбома или по метке.
Для этого выберите в выпадающем списке необходимый вариант, укажите, если требуется, название альбома или метки, нажмите кнопку «Показать» и из загрузившегося списка выберите одну или несколько фотографий, которые вы хотите привязать к карте.