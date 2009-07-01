Одним из секретов популярности Фликра является тот наглядный факт, что уменьшеные версии фотографий в нем выглядят ну просто шикарно и за частую лучше чем оригинал:)

Кто бы мог подумать, что такая ерунда как шарпинг превьюшек, может сделать ресурс мировым лидером.

Посмотришь на мыло в пикасе или фотобукете, вздохнешь – и идешь во фликр удалять старые фотографии, чтобы залить свежие (фри аккаунт 200 фотографий)

Кстати сервису яндкекса надо отдать должное – если фликр жмет на 5 с плюсом то яндекс на 4 с минусом.





А если честно меня не покидает недоумение, почему ни один фото–сервис в интернете не перенял хитрость с шарпингом.

Тем более, что сам он реализуется всего в 1 строку дополнительного кода!

Например на php это выглядит так:



imageconvolution($thumb, array( array(-0.6, -1.0, -0.6), array(-1.0, 16.0, -1.0),array(-0.6, -1.0, -0.6)),9.6,0);

Если поиграться с цифрами – можно добиться разной степени "четкости":

Исходник этого примера.

Я поднял данную тему, т.к. давно и надежно обосновался на фото сервисе яндекса.

И я все еще скучаю по аккуратным превьюшкам фликра...





Возможно если данный вопрос беспокоит не только меня – мы сможем сделать яндекс ещё немножечко лучше :)



