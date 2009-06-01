Gallery2 например поддерживает импорт из f-spot, а Flickr ещё и правильно читает тэги из IPTC.
Каким образом можно получить ссылку на оригинал если в свойствах фотографии стоит галка "[x] - запретить печать и не показывать оригинал"?
Не предполагается ли создание приглашений к просмотру альбомов, на подобии как у Picasa альбомов?
Яндекс.Фотки и Picasa Albums ну очень похожи... было бы удобно, если бы тут можно было рассылать подобные оформленные приглашения со ссылками на просмотр альбома и слайдшоу...
Здравствуйте.
1. Можно ли сделать так, что бы фотки закрытые паролем были видны друзьям без ввода пароля (если они, конечно, открыты для друзей)? Это было бы очень удобно - человек или в друзьях, или знает пароль, что бы посмотреть фотографии. Сейчас, на сколько я понимаю, нужно заливать фотку два раза для аналогичного результат. Или это можно как-то обойти?
2. Была бы интересна возможность дать выбранным пользователям право удалять фотки (а то, знаете ли, девушки существа очень самокритичные).
2.1. Тут же было бы неплохо, если можно было устанавливать на альбом два пароля: один - как сейчас, второй - с возможностью удаления фоток.
2.2. Есть ещё такой вариант (можно сделать опцией): если человек указан на фотке (владельцем аккаунта), то он может эту фотку удалить. Но это в порядке бреда. :)
3. Пустячок, но всё же. Сейчас, когда указываешь пользователя на фотке, то внизу пишется его логин, а не так, как он себя называет (а-ля имя, под которым он комментирует). Что вызывает некоторый диссонанс.
4. Про загрузку (в частности про отдельный плагин - massupload). Мне кажется, было бы логично пытаться закачивать фотографии, ну, если не до победного, то хотя бы по несколько раз. А то, получается, что оставить загрузку и уйти надолго нельзя (у меня какой-то никакой аплоад): приходится дожидатся сообщения что не все фотки загружены и просто нажимать "загрузить" ещё раз. По-моему, компьютер не самая плохая штука для автоматизации подобных действий.
Спасибо.
В смысле почему нельзя восстановить удалённое фото? Например, на сервисе Стихи.ру есть возможность восстановить некогда удалённое стихотворение. и это очень хорошо. А на фотках подобного нету. Только что моя подруга нечанно удалила целый альбом фотографий, которые она делала для собственного клуба. И теперь не только альбом пропал, но и клуб. Я понимаю, что это дико засорит сервис. А потому надо каждому пользователю сделать "корзину", как на компьютере. Удалил фото - оно попало в корзину. Если фото удалил по ошибке, то восстанавливаешь его из корзины вместе со всеми комментариями, а если же действительно не считаешь нужным больше держать на Яндексе это фото, то удаляешь его из корзины и уже навсегда. Корзину сделать доступной только самому пользователю.
у меня блог englishmovieclub.wordpress.com - там в разделе фоток хотел установить слайд шоу, но почему-то в админке не даёт эту возможность хотя там две вкладки Visual и HTML - куда не вставишь - на сайте пустое место, а когда пытаешься редактировать - почему-то исчезает вообще куда-то - может я что-то не так делаю? или код не подходит?
Теперь создатель клуба может определять, записи какого типа будут попадать на главную страницу клуба.
Сделать это можно, перейдя на вкладку "типы записей" (ее видит только создатель) в клубных настройках:
Сегодня выкатили немного нового. На полноценный пост в
фич не набралось, поэтому напишу здесь, в клубе. Для тех, кто хронически не пользуется "Что нового" и почтовыми уведомлениями мы, как и обещали, сделали настройку типов записей для главной страницы клуба. Теперь создатель клуба может определять, записи какого типа будут попадать на главную страницу клуба. Сделать это можно, перейдя на вкладку "типы записей" (ее видит только создатель) в клубных настройках:
Вопрос: почему есть только одна попытка редактирования фото на странице? Есть ли возможность коррекции данной функции, что бы к примеру после сохранения отредактированной фотографии (кадрирование, яркость, контрастность и т д ),была возможность сбросить действия, если не нравится, т.к. в предлагаемом размере результат виден плохо, а когда открываешь, уже поздно .Возможно я не знаю каких то моментов, научите, буду рада, спасибо.
Забанить кого-то на Я.фотках я могу только в ответ на не устраивающий меня комментарий, так? А если мне понадобится упреждающий бан? Если я не хочу, чтобы определенный пользователь комментировал мои фотографии, я не могу его добавить в список? А иногда возникает такая необходимость.
Хотелось бы получить и такую возможность.
Хорошо бы продублировать кнопку "Оригинал" из "В другом размере" и вставить ее в один ряд с "повернуть, редактировать, удалить".
Сейчас на я.фотках можно посмотреть коментарии, которые оставлены вам. А нельзя ли устроить "хранилище" собственных коментариев. Да и вытащить поближе их все. Например к кнопке мои любимые/мои избранные/...
Уважаемые коллеги! Обратил внимание, что с прошлой недели резко ухудшилось качество загруженных фотографий. В первую очередь, пострадали резкость и контраст. Честно говоря, за качество большинства из них становится стыдно. Аналогичный эффект заметил и у других авторов. Надеюсь на ваш оперативный ответ. И заранее за него благодарен.
Фото на Яндексе по моему, если и видят то единици. Почему незнаю. А вот на Рамблере видят и смотрят многие. Почему, тоже незнаю, но вывод напрашивается однозначный...
Для некоторых случайно выбранных пользователей мы проводим эксперимент: мы сделали новую экспериментальную страницу просмотра фотографии. Эта страница может показываться вам, когда вы просматриваете одну фотографию пользователя (например – фото из альбома). Пока такая страница показывается не всем пользователям, мы планируем сначала собрать отзывы и потом распространить показ такой страницы на всех. Если вы видите перед собой новую страницу – помогите нам пожалуйста: выберите, какой вариант вам больше нравится – старый или новый и поделитесь в комментариях, почему. Изменения на странице: - боковой слайдер навигации ориентирован горизонтально - превью фотографий в слайдере большего размера - меню действий с фотографией переехало вниз - а вся информация о снимке осталась справа Вы можете оставить свой отзыв команде разработки, рассказав в Клубе (в комментариях к этой записи) или написав в Службу Поддержки о том, понравилось ли Вам пользоваться новой страницей или нет. Обновлено: Мы услышали много замечаний, и перенесли элементы управления поворотом фотографии налево
. Спасибо за замечания, мы их все внимательно прочитали и не оставим без внимания.
Новое и интересное - как работает, объясните пожалуйста
у меня случайно создались вложенный альбом как вернуть всё обратно?то есть вытащить альбом из альбома.Зарание спасибо
Товарищи Яндексы, ну пожалуйста, сделайте, наконец, автоматический импорт меток из заливаемых фоток. Те, которые Picasa прописывает. Неужели вам это сложно?
Географические таги ведь выдираете, так в чем же сложность у словестных тагов?
может быть моя тема не в тему,но у меня есть предложение:
большинства пользователей имеет много клубов ,и фото отправляют не в один,а в 3-4 клуба одну фотку,нельзя ли сделать так что бы одно фото можно было бы отправить сразу в несколько клубов, то есть на против клубов ставить галочку, добавлять метки и отправлять фото в клубы.
зарание спасибо
А вот есть ли программа для скачивания фото целыми альбомами?
Нашёл пару способов:
http://andresivanov.livejournal.com/175786.html
Есть ещё способы?