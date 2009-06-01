Здравствуйте.

1. Можно ли сделать так, что бы фотки закрытые паролем были видны друзьям без ввода пароля (если они, конечно, открыты для друзей)? Это было бы очень удобно - человек или в друзьях, или знает пароль, что бы посмотреть фотографии. Сейчас, на сколько я понимаю, нужно заливать фотку два раза для аналогичного результат. Или это можно как-то обойти?

2. Была бы интересна возможность дать выбранным пользователям право удалять фотки (а то, знаете ли, девушки существа очень самокритичные).

2.1. Тут же было бы неплохо, если можно было устанавливать на альбом два пароля: один - как сейчас, второй - с возможностью удаления фоток.

2.2. Есть ещё такой вариант (можно сделать опцией): если человек указан на фотке (владельцем аккаунта), то он может эту фотку удалить. Но это в порядке бреда. :)

3. Пустячок, но всё же. Сейчас, когда указываешь пользователя на фотке, то внизу пишется его логин, а не так, как он себя называет (а-ля имя, под которым он комментирует). Что вызывает некоторый диссонанс.

4. Про загрузку (в частности про отдельный плагин - massupload). Мне кажется, было бы логично пытаться закачивать фотографии, ну, если не до победного, то хотя бы по несколько раз. А то, получается, что оставить загрузку и уйти надолго нельзя (у меня какой-то никакой аплоад): приходится дожидатся сообщения что не все фотки загружены и просто нажимать "загрузить" ещё раз. По-моему, компьютер не самая плохая штука для автоматизации подобных действий.

Спасибо.