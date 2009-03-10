Можно ли сделать ссылку, по которой так же, как по меткам, отображались бы фотокамеры, которые есть в эксифах данного пользователя, и соответственно снимки, сделанные ими?
Сделайте, пожалуйста, статистику - откуда смотрят мои фотки/картинки!
Некоторые фотки/картинки бешено накручивают количество просмотров. При том, что многие из них я вообще никуда не выкладывал, только залил на яфотки и всё. Но просмотры тикают, и очень сильно.
Я сомневаюсь, что здешний народ ходит и смотрит каждый день одну и ту же картинку, которая, вообще говоря, ничем не примечательна. Значит, кто-то куда-то её выложил. Очень хочется знать, где они "светятся".
Как сообщить о плагиате в ТОПе?
Если Вы обнаружили работу, принадлежащую другому автору, в рейтинге популярных фотографий или в топе Лучших, сообщите об этом модераторам, нажав кнопку "пожаловаться модератору" и выбрав соответствующий пункт.
Если вы располагаете ссылкой на такую же фотографию, размещенную другим автором, вы можете отправить ее с соответствующим разъяснением через форму обратной связи в службу поддержки.
Что делать если вы обнаружили вашу фотографию у другого автора?
В ваших силах спросить у пользователя, разместившего вашу фотографию, с какой целью он сделал это. Быть может, он не имел злого умысла, а скопировал вашу работу к себе в альбом, чтобы ей любоваться. В этом случае предложите пользователю указать ваше авторство и дать ссылку на ваш альбом, это привлечет к Вам новых зрителей, или попросите его удалить вашу работу и воспользоваться фунцкией "добавить фотографию в избранное" Если вы не хотите договариваться c пользователем или не смогли это сделать, напишите о ваших претензиях в службу поддержки: Яндекс.Фоток. В письме дайте ссылку на фотографию в альбоме пользователя и предоставьте доказательства вашего авторства (оригинал или ссылку на него в своем альбоме). Подробнее о процедуре восстановления авторства вы можете прочитать на странице: http://fotki.yandex.ru/rights.xml
Хочу, очень очень такую кнопульку " удалить из любимых авторов", которая бы загоралась на месте кнопки " добавить в любимые авторы". А то иди в настройки, ищи где, какой логин, удаляй, а так было бы на много проще... надоел тебе тот или иной автор, сразу же на страничке можно удалить (функция такая же как у кнопки " уйти из клуба" на я.ру).
У меня вопрос - каким образом можно посмотреть, в каких клубах я опубликовала свои фотографии? Мне кажется, будет не очень хорошо, если я по забывчивости опубликую фотографию в одном клубе дважды. Чтобы этого избежать, я хочу посмотреть, в каких клубах конкретная фотография уже опубликована. По прошествии 3-4 дней в новостях эту информацию уже найти невозможно. Я предполагаю несколько способов сделать это,но все они долгие и какие-то непутевые. При этом название фотографии возможно меняется, а метки я могла забыть поставить. Т.е есть только мой ник и сама фотография для идентификации.
Можно ли смотреть избранные фото как слайдшоу? Очень бы хотелось такую функцию.
1. Что такое "Популярные" фотографии?
Популярные фотографии - это результат голосования пользователей. Каждый посетитель Фоток может принять участие в голосовании. Для этого необходимо сначала нажать на ссылку "все популярные" на главной странице Фоток, а затем - на ссылку "Участвовать в голосовании"
По итогам этого голосования фотографии попадают в раздел "Популярные".
2. Как фотографии попадают на голосование в Рейтинг Зрительских симпатий?
На страницу выбора популярных фотографий попадают недавно загруженные общедоступные фотографии, прошедшие предварительную модерацию (все фото, претендующие на участие в рейтинге, проверяются на соответствие Пользовательскому соглашению сервиса Яндекс.Фотки).
Ответы на эти и многие другие вопросы Вы можете прочитать в разделе "Помощь" на Яндекс.Фотках
На Яндекс.Фотках вы можете создавать вложенные альбомы. Уже созданные альбомы вы можете переместить в любой существующий альбом, а новый альбом создать сразу внутри другого или отдельно (в разделе «Мои фотки»). Альбомы, создаваемые при загрузке фотографий, создаются в разделе «Мои фотки».
Каждый альбом в итоге должен содержать либо только альбомы, либо только фотографии.
Например: если внутри альбома «Отпуск», где уже есть фотографии, создать еще один альбом «Птицы», то все существующие фотографии будут перемещаны в автоматически созданный альбом «Неразобранное в Отпуск» внутри коллекции «Отпуск».
Вложенные альбомы и коллекции можно редактировать, переименовывать, а также перемещать.
Загружать новые фотографии в коллекции нельзя — только в альбомы. При удалении коллекции важно помнить, что вместе с ней удалятся и все вложенные альбомы с фотографиями.
У коллекции не может быть пароля — пароль ставится только к альбому, содержащему фотографии.Если коллекция создавалась из запароленного альбома содержащего фотографии, паролем будет защищен автоматически созданный альбом «Неразобранное в...».
Если коллекция создавалась из запароленного альбома без фотографий, пароль просто исчезнет.
Кстати, о паролях — теперь пароль можно не только снять, но и отредактировать.
PS: В списке альбомов слева на страницах «Мои фотки» и «Альбомы» отображаются только альбомы, содержащие фотографии, отсортированные по времени последнего обновления.
Суть в том, что я, когда загружала фотографии в один из альбомов, на всех ставила "запретить комментарии", пока они лежали в одном альбоме, то эта настройка сохранялась, а также поставила запрет на оценки.
При разнесении их во вложенные альбомы пометки о запретах исчезли. С оценками все просто - выделил все и поставил запрет, а с комментариями приходится открывать фотографии поштучно и ставить запрет. Это весьма муторно.
Соответственно, вопрос - есть ли в настройках альбома общий запрет на комментарии и где, а если нет, то можно ли сделать, хотя бы в отдаленной перспективе?
На страничке ”Мои фотки” меня не устраивает очередность размещения моих альбомов – по дате их загрузки. Я хочу, что бы я сам мог их размещать в любой очередности. Возможно такое сделать?
Скажите пожалуйста, где можно найти старые форумы Яндекс.фоток? Я надеюсь, их не убили окончательно, где-нибудь они мирно покоятся?
Ссылку дайте пожалуйста, а?
МОЖЕТЕ ОБЪЯНИТЬ КАК ОТБИРАЮТСЯ ФОТО ПО ПОПУЛЯРНОСТИ, ПО МЕТКАМ?
ЕСЛИ ПО ПРОСМОТРАМ ,ТО Я ТОГДА НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ МОИ НАПРИМЕР ФОТО ПЕРЕСТАЛИ ТАМ ПОЯВЛЯТЬСЯ .
Мне лично все равно, просто непонятно. Просто смотрит ,например, мои фото по метке "москва" в день 50 человек. Ищешь по метке - а там моих нет, а фото чаловека, которого смотрели 20 раз в день, есть.