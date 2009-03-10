Как сообщить о плагиате в ТОПе?



Если Вы обнаружили работу, принадлежащую другому автору, в рейтинге популярных фотографий или в топе Лучших, сообщите об этом модераторам, нажав кнопку "пожаловаться модератору" и выбрав соответствующий пункт.

Если вы располагаете ссылкой на такую же фотографию, размещенную другим автором, вы можете отправить ее с соответствующим разъяснением через форму обратной связи в службу поддержки.

Что делать если вы обнаружили вашу фотографию у другого автора?

В ваших силах спросить у пользователя, разместившего вашу фотографию, с какой целью он сделал это. Быть может, он не имел злого умысла, а скопировал вашу работу к себе в альбом, чтобы ей любоваться. В этом случае предложите пользователю указать ваше авторство и дать ссылку на ваш альбом, это привлечет к Вам новых зрителей, или попросите его удалить вашу работу и воспользоваться фунцкией "добавить фотографию в избранное" Если вы не хотите договариваться c пользователем или не смогли это сделать, напишите о ваших претензиях в службу поддержки: Яндекс.Фоток. В письме дайте ссылку на фотографию в альбоме пользователя и предоставьте доказательства вашего авторства (оригинал или ссылку на него в своем альбоме). Подробнее о процедуре восстановления авторства вы можете прочитать на странице: http://fotki.yandex.ru/rights.xml