Скажите, пожалуйста, а это нормально, что фотки, заливающиеся на ЯФ через API не показываются здесь?
http://fotki.yandex.ru/recent/
Имхо, по логике-то - должны показываться, а че-то не вижу.
Скажите, пожалуйста, а это нормально, что фотки, заливающиеся на ЯФ через API не показываются здесь?
http://fotki.yandex.ru/recent/
Имхо, по логике-то - должны показываться, а че-то не вижу.
Здравствуйте!
Я довольно часто добавляю фотки в "Избранное" и столкнулась с такой проблемой: фотки никак не возможно упорядочить, со временем забывается, для чего эта фотка добавлена, а иногда пользователи удивляются (в лучшем случае), зачем их совсем не "шедевр" берут в "Избранное"?
Нельзя ли "Избранные фото" разделить на папки? Например: "Красивые фотографии", "Места, которые хотелось бы посетить", "Милая киска-птичка-рыбка", наподобии коллекций видеороликов на Я.ру.
В новом варианте просмотра фото, пропадает название фото за рамку если оно больше определенного количества знаков. Это как то будет исправлятся или будет введен лимит знаков в названии фото? Можно ли переключится на старый вариант ( как в яндекс почте) или стоит привыкать к новому??
Хотелось бы узнать, как можно объединить по теме несколько альбомов в один. Допустим: ПЕЙЗАЖИ и туда загрузить альбомы "природа", "россия" "деревня" и т.д.
Искала в настройках альбомов - не нашла.
Подскажите, пожалуйста.
Хотелось бы получить возможность заходить на запароленные альбомы с помощью указания пароля в URL-адресе альбома, чтобы не заставлять пользователей дополнительно вводить пароль в форму.
Например в следующей форме:
http://fotki.yandex.ru/us
где secret - это пароль от альбома.
После этого можно записать хеш с вводом пароля в cookies, как это делается при заполнении формы, и через редирект переадресовать посетителя на http://fotki.yandex.ru/users/root/album/21321/
Так будет удобнее передавать ссылки на запароленные альбомы, т.к. люди ссылку запоминают, а вот пароль постоянно теряют.
Также не помешало бы сделать опцию в альбоме "скрыть из списка альбомов", чтобы обычные посетители не видели что есть какой-то скрытый запароленый альбом.
В Google Picasa это реализовано немного по-другому, но тоже хорошо: у альбома есть настройка Share = Unlisted, когда альбом не виден в списке, а доступен только через урл с уникальным ключом, например:
http://picasaweb.google.r
хотелось бы иметь возможность создания "виртуальных альбомов". Вот что я имею ввиду. Например, после турпоездки мы загружаем фотоальбомы участников. Затем хотим создать сборные альбомы по городам и объектам. Сейчас нам приходится повторно заливать эти фото. Таким образом фото заливается дважды, а то и трижды - в общий альбом и в личный альбом. Это неудобно, да и у вас лишнее место занимается, что не есть хорошо. А вот было бы хорошо, чтобы мы из личных альбомов сформировали виртуальные альбомы (просто указанием ссылки), в которых фото из личного альбома, могли бы быть повторены в нескольких общих альбомах.
Доброе утро!
Скажите, пожалуйста, какое максимальное количество фоток можно загрузить через флеш-загрузчики? Мне пишут "Sorry. Select fewer files."
И еще 2 раза произошла ошибка отправки сообщения через Обратную связь. Поэтому написал сюда.
а как узнать когда я тут зарегистрировался? (на яндекс фотках)
Уважаемые модераторы! Почему нельзя сделать опцию, при которой отправлялся бы запрос на подтверждение авторства при появлении там фоток от людей, неоднократно отличившихся на чужих фотографиях. Понимаю, что невозможно проверять все, но "авторов" на которых неоднократно поступали жалобы из-за плагиата не так уж много.Если интересно, список есть у Оби Кеноби на страничке. Система "пожаловаться модератору" не работает.Уже второй день например, висят вот эти фото:
http://fotki.yandex.ru/to
http://www.flickr.com/photos/ddavidk/2184780493/ настоящий автор
http://fotki.yandex.ru/to
http://www.flickr.com/pho
И не пройдет и часа, как указания в комментах на настоящих авторов будут стерты.Это не незнание правил, а полное на них .........
1. Когда нажимаешь "В другом размере" на "Оригинал", хочется, чтобы открывалась ссылка, оканчивающаяся на orig.jpg, а не на orig. Приходится потом самому дописывать, когда вставляешь фотку куда-то.
2. Сделать в каждом альбоме кнопку "Загрузить в этот альбом".