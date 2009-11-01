Хотелось бы получить возможность заходить на запароленные альбомы с помощью указания пароля в URL-адресе альбома, чтобы не заставлять пользователей дополнительно вводить пароль в форму.

Например в следующей форме:

http://fotki.yandex.ru/us ers/root/album/21321/?pas sword=secret

где secret - это пароль от альбома.

После этого можно записать хеш с вводом пароля в cookies, как это делается при заполнении формы, и через редирект переадресовать посетителя на http://fotki.yandex.ru/users/root/album/21321/

Так будет удобнее передавать ссылки на запароленные альбомы, т.к. люди ссылку запоминают, а вот пароль постоянно теряют.

Также не помешало бы сделать опцию в альбоме "скрыть из списка альбомов", чтобы обычные посетители не видели что есть какой-то скрытый запароленый альбом.

В Google Picasa это реализовано немного по-другому, но тоже хорошо: у альбома есть настройка Share = Unlisted, когда альбом не виден в списке, а доступен только через урл с уникальным ключом, например: