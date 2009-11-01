Клуб Фоток

ноябрь 2009
Заливка через API
1 ноября 2009, 08:26

Скажите, пожалуйста, а это нормально, что фотки, заливающиеся на ЯФ через API не показываются здесь?

http://fotki.yandex.ru/recent/

Имхо, по логике-то - должны показываться, а че-то не вижу.

10 комментариев
Избранные фото
2 ноября 2009, 16:20

Здравствуйте!

Я довольно часто добавляю фотки в "Избранное" и столкнулась с такой проблемой: фотки никак не возможно упорядочить, со временем забывается, для чего эта фотка добавлена, а иногда пользователи удивляются (в лучшем случае), зачем их совсем не "шедевр" берут в "Избранное"?

Нельзя ли "Избранные фото" разделить на папки? Например: "Красивые фотографии", "Места, которые хотелось бы посетить", "Милая киска-птичка-рыбка", наподобии коллекций видеороликов на Я.ру.


18 комментариев
фичреквест,избранные
новый вид просмотра фото!
4 ноября 2009, 08:18

В новом варианте просмотра фото,  пропадает название фото  за рамку если оно больше определенного количества знаков. Это как то будет исправлятся или  будет введен лимит знаков в названии фото?  Можно ли переключится на старый вариант ( как в яндекс почте) или стоит привыкать к новому?? 



24 комментария
КАК ОБЪЕДИНИТЬ НЕСКОЛЬКО АЛЬБОМОВ В ОДИН?
11 ноября 2009, 18:05

Хотелось бы узнать, как можно объединить по теме несколько альбомов в один. Допустим: ПЕЙЗАЖИ и туда загрузить альбомы "природа", "россия" "деревня" и т.д.

Искала в настройках альбомов - не нашла.

Подскажите, пожалуйста.

18 комментариев
альбомы
Доступ к запароленным альбомам через указание пароля в URL
11 ноября 2009, 21:46

Хотелось бы получить возможность заходить на запароленные альбомы с помощью указания пароля в URL-адресе альбома, чтобы не заставлять пользователей дополнительно вводить пароль в форму.

Например в следующей форме:

http://fotki.yandex.ru/users/root/album/21321/?password=secret

где secret - это пароль от альбома.

После этого можно записать хеш с вводом пароля в cookies, как это делается при заполнении формы, и через редирект переадресовать посетителя на http://fotki.yandex.ru/users/root/album/21321/

Так будет удобнее передавать ссылки на запароленные альбомы, т.к. люди ссылку запоминают, а вот пароль постоянно теряют.

Также не помешало бы сделать опцию в альбоме "скрыть из списка альбомов", чтобы обычные посетители не видели что есть какой-то скрытый запароленый альбом.

В Google Picasa это реализовано немного по-другому, но тоже хорошо: у альбома есть настройка Share = Unlisted, когда альбом не виден в списке, а доступен только через урл с уникальным ключом, например:

http://picasaweb.google.ru/root/YBFeAs?authkey=Gv1sRgCLKg7ZrD44aYAS#

12 комментариев
фичреквест,альбомы,права и доступ
Что происходит с просмотрами ?
13 ноября 2009, 16:47
Скажите, что со счетчиками просмотров ? Оценки есть, комментарии есть, просмотров нет. Их у меня вообще сегодня 95 (с утра не меняется) вместо 2000-3000, как обычно в это время. У моих друзей (кстати, у них тоже обычно тысячи просмотров) еще хуже. 20-30 комментариев к фото и 0 просмотров. Счетчики сломались ?
40 комментариев
просмотры
Хотелко
16 ноября 2009, 13:31
1. Очень хочется возможность присутствия одной фотографии в более чем одном альбоме. Вариант "загрузить её несколько раз в разные альбомы" по понятным причинам не проходит - урл на фотку должен быть один, ну и всякие мелочи, типа просмотров/оценок должны быть едины. 2. Очень хотелось бы возможность изменить одну из настроек (к примеру, просмотр оригинала) вообще для всех фотографий во всех альбомах.
6 комментариев
фичреквест
Да елки-палки
19 ноября 2009, 13:02
Чесслово, заколебало каждый день отвечать на вопрос, есть ли мне 18 лет, чтобы просматривать "взрослый" контент. По профилю что ли не видно? Зачем каждый раз переспрашивать? Типа, вдруг я резко помолодел? Или вдруг настолько изменил свое мировоззрение, что теперь женская грудь для меня стала очень неприлична? Ребят, это же полноценный логический глюк интерфейса. Исправьте, пожалуйста, ведь не в первый раз вас об этом просят.
38 комментариев
интерфейс
Виртуальные альбомы
27 ноября 2009, 14:13

хотелось бы иметь возможность создания "виртуальных альбомов". Вот что я имею ввиду. Например, после турпоездки мы загружаем фотоальбомы участников. Затем хотим создать сборные альбомы по городам и объектам. Сейчас нам приходится повторно заливать эти фото. Таким образом фото заливается дважды, а то и трижды - в общий альбом и в личный альбом. Это неудобно, да и у вас лишнее место занимается, что не есть хорошо. А вот было бы хорошо, чтобы мы из личных альбомов сформировали виртуальные альбомы (просто указанием ссылки), в которых фото из личного альбома, могли бы быть повторены в нескольких общих альбомах.

26 комментариев
фичреквест,альбомы
Макс. кол-во фоток для загрузки
29 ноября 2009, 10:55

Доброе утро!

Скажите, пожалуйста, какое максимальное количество фоток можно загрузить через флеш-загрузчики? Мне пишут "Sorry. Select fewer files."


И еще 2 раза произошла ошибка отправки сообщения через Обратную связь. Поэтому написал сюда.

8 комментариев
офтоп
30 ноября 2009, 13:37

а как узнать когда я тут зарегистрировался? (на яндекс фотках)

17 комментариев
Старый добрый плагиат
30 ноября 2009, 13:38

Уважаемые модераторы! Почему нельзя сделать  опцию, при которой отправлялся бы запрос на подтверждение авторства  при появлении там фоток от людей, неоднократно отличившихся на чужих фотографиях. Понимаю, что невозможно проверять все, но  "авторов" на которых неоднократно поступали жалобы из-за плагиата не так уж много.Если интересно, список есть у Оби Кеноби на страничке. Система "пожаловаться модератору" не работает.Уже второй день например, висят вот эти фото:

http://fotki.yandex.ru/top/users/balaxa555/view/257272/
http://www.flickr.com/photos/ddavidk/2184780493/        настоящий автор

http://fotki.yandex.ru/top/users/balaxa555/view/257272/

http://www.flickr.com/photos/claireataiwan/1353435738/    настоящий автор

И не пройдет и часа, как указания в комментах на настоящих авторов будут стерты.Это не незнание правил, а полное на них  .........


57 комментариев
2 просьбы
30 ноября 2009, 18:41

1. Когда нажимаешь "В другом размере" на "Оригинал", хочется, чтобы открывалась ссылка, оканчивающаяся на orig.jpg, а не на orig. Приходится потом самому дописывать, когда вставляешь фотку куда-то.


2. Сделать в каждом альбоме кнопку "Загрузить в этот альбом".

18 комментариев