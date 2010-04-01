Клуб Фоток

апрель 2010
Все успели оценить первоапрельскую шутку Я.фоток?
1 апреля 2010, 15:44

В вехнем левом углу каждой фотографии появился такой значок:


При нажатии ваши фотки отображаются в виде знаков. Вот что получилось у меня:



(посмотреть оригинал) 




 (посмотреть оригинал) 

13 комментариев
Рейтинг по добавлению в избранное
1 апреля 2010, 15:48

Уважаемые модераторы!

Предлагаю Вам рассмотреть вопрос добавления на главную страницу Яндекс.Фоток рейтинга фотографий по количеству добавлений в избранное с такой же методикой ранжирования фотографий как и по меткам. Зачем это нужно? Каждый день у пользователей Яндекс.Фоток возникает желание посмотреть на лучшие фотографии ресурса. Сейчас для этого есть две возможности - Зал славы и отображение популярных фотографий по меткам. Однако, далеко не все авторы участвуют в конкурсах и ставят метки на свои фотографии. И, на мой взгляд, в данный момент самым беспристрастным показателем для оценки качества фотографий является именно количество добавлений в избранное.

38 комментариев
избранные
Первый миллион!
5 апреля 2010, 12:53

Ура! У нас радостное событие!

В прошлый четверг число пользователей, посетивших Фотки за день, превысило 1 миллион человек.

Это стало рекордом ежедневной посещаемости за всю историю Фоток!

Мы искренне благодарны всем вам! Спасибо!

42 комментария
Защита от спама
7 апреля 2010, 15:42

Хотелось бы иметь возможность избавить пользователей от излишней назойливости спамеров. Если пользователь не обьявляет свои контактные данные, их не должно быть видно. На личных страницах пользователей указан почтовый адрес...Зачем? Заколебали уже всяческие предложения, услуги и порнушки забрасываемые в почтовый ящик. Мне кажется это было бы правомерно относительно соблюдения прав пользователей хостинга.

17 комментариев
Метки
7 апреля 2010, 15:42

Кто-то систематически удаляет метки с моих фото, каждый вход на мою страничку у меня начинается с восстановления определенных меток. То есть кто-то нажимает кнопочку "эта метка не относится к фото", хотя ЭТО НЕ ТАК!!! На фото - улица, в метке - название этого города. Честно, надоело! Как с этим бороться? Помогите, пожалуйста, я - новичок!

25 комментариев
метки
Кто нибудь вообще смотрит чужие фотографии?
14 апреля 2010, 14:02

Товарисчи!!!

Поделитесь опытом увеличения посещаемости фотоальбома. Я не хочу побеждать в каких-либо конкурсах, просто удивлен статистикой просмотра фотографий - 60 просмотров за неделю. Это при том количестве участников ЯФОТОК? Почему же так?

99 комментариев
Сегодня Яндекс.Фоткам три года!
16 апреля 2010, 14:28
Сегодня Яндекс.Фоткам три года! Лучший подарок для нас ко Дню Рождения - это то, что все три года вы были с нами. Мы стараемся, чтобы Яндекс.Фотки становились лучше. Спасибо за то, что вы помогаете нам в этой работе. Нам бы очень хотелось услышать ваши рассказы о ярких и запоминающихся моментах, связанных с Яндекс.Фотками, о том, как они повлияли на вашу жизнь. Может быть, Фотки помогли вам стать хорошими фотографами или познакомиться с интересными людьми? Может, вы увидели красивые снимки городов, где вы еще не были, и отправились туда за впечатлениями? Может, вместе с Фотками вы узнали что-то новое? Мы будем очень рады увидеть и вас самих. Как будет здорово, если люди, давно знакомые по общению в сети, увидят друг друга! Сделать так, чтобы все увидели и услышали вас, очень просто. Зайдите в Яндекс.Почту на страницу написания нового письма и воспользуйтесь функцией "Видеописьмо": запишите рассказ о Яндекс.Фотках в вашей жизни прямо в почтовом ящике и сразу оправьте на наш адрес: fotki@yandex.ru. Мы будем ждать ваши видеописьма всю неделю. Все видеоролики мы посмотрим и обязательно дадим возможность увидеть вас и послушать ваши истории! Для того, чтобы мы смогли просмотреть все присланные видеописьма, понадобится немало времени, поэтому просим вас записывать ролики, длина которых не превышает 30 секунд. Вы также можете записать ролик самостоятельно и выложить его на Яндекс.Видео, а нам прислать ссылку. Ждем ваших видеописем!
52 комментария
Просмотр веб-альбомов в программе Яндекс.Фотки
26 апреля 2010, 12:26

После выхода из строя жесткого диска, чудом восстановив фотки, решил использовать ЯФ для их хранения. Использовать программу только для заливки на сервер как-то не рационально. Поэтому предлагаю сделать просмотр альбомов, находящихся в сети непосредственно в программе ЯФ.

Выглядит все очень просто:

  • открыл программу;
  • слева раскрыл категорию Веб-альбомы (как Альбомы, Метки, Даты, Проводник);
  • выбрал нужный альбом - грузятся превьюшки;
  • нажал на нужную фотку - грузится фотка
  • отредактировал ее - подтвердил изменения.
  • ???
  • PROFIT
14 комментариев
просмотры,программы и плагины,фичреквест
Сохранение и отображение информации о попадании фоток в "новые" или "популярные"
26 апреля 2010, 12:27

Можно ли реализовать следующую фичу: сохранять вместе с каждой фотографией информацию о том, что она такого-то числа попала в новые интересные, или в популярные, или в ФД, и тд?

А то сейчас это можно понять только по почтовым оповещениям, а на самом сервисе это нигде не показывается и не сохраняется. А то я много раз замечал что некоторые даже в описании это пишут (копируя информацию из письма)... так может быть стоит отображать этот факт при просмотре?

30 комментариев
фичреквест,новые интересные