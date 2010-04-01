В вехнем левом углу каждой фотографии появился такой значок:
При нажатии ваши фотки отображаются в виде знаков. Вот что получилось у меня:
В вехнем левом углу каждой фотографии появился такой значок:
При нажатии ваши фотки отображаются в виде знаков. Вот что получилось у меня:
Уважаемые модераторы!
Предлагаю Вам рассмотреть вопрос добавления на главную страницу Яндекс.Фоток рейтинга фотографий по количеству добавлений в избранное с такой же методикой ранжирования фотографий как и по меткам. Зачем это нужно? Каждый день у пользователей Яндекс.Фоток возникает желание посмотреть на лучшие фотографии ресурса. Сейчас для этого есть две возможности - Зал славы и отображение популярных фотографий по меткам. Однако, далеко не все авторы участвуют в конкурсах и ставят метки на свои фотографии. И, на мой взгляд, в данный момент самым беспристрастным показателем для оценки качества фотографий является именно количество добавлений в избранное.
Хотелось бы иметь возможность избавить пользователей от излишней назойливости спамеров. Если пользователь не обьявляет свои контактные данные, их не должно быть видно. На личных страницах пользователей указан почтовый адрес...Зачем? Заколебали уже всяческие предложения, услуги и порнушки забрасываемые в почтовый ящик. Мне кажется это было бы правомерно относительно соблюдения прав пользователей хостинга.
Кто-то систематически удаляет метки с моих фото, каждый вход на мою страничку у меня начинается с восстановления определенных меток. То есть кто-то нажимает кнопочку "эта метка не относится к фото", хотя ЭТО НЕ ТАК!!! На фото - улица, в метке - название этого города. Честно, надоело! Как с этим бороться? Помогите, пожалуйста, я - новичок!
Товарисчи!!!
Поделитесь опытом увеличения посещаемости фотоальбома. Я не хочу побеждать в каких-либо конкурсах, просто удивлен статистикой просмотра фотографий - 60 просмотров за неделю. Это при том количестве участников ЯФОТОК? Почему же так?
После выхода из строя жесткого диска, чудом восстановив фотки, решил использовать ЯФ для их хранения. Использовать программу только для заливки на сервер как-то не рационально. Поэтому предлагаю сделать просмотр альбомов, находящихся в сети непосредственно в программе ЯФ.
Выглядит все очень просто:
Можно ли реализовать следующую фичу: сохранять вместе с каждой фотографией информацию о том, что она такого-то числа попала в новые интересные, или в популярные, или в ФД, и тд?
А то сейчас это можно понять только по почтовым оповещениям, а на самом сервисе это нигде не показывается и не сохраняется. А то я много раз замечал что некоторые даже в описании это пишут (копируя информацию из письма)... так может быть стоит отображать этот факт при просмотре?