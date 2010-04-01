Можно ли реализовать следующую фичу: сохранять вместе с каждой фотографией информацию о том, что она такого-то числа попала в новые интересные, или в популярные, или в ФД, и тд?

А то сейчас это можно понять только по почтовым оповещениям, а на самом сервисе это нигде не показывается и не сохраняется. А то я много раз замечал что некоторые даже в описании это пишут (копируя информацию из письма)... так может быть стоит отображать этот факт при просмотре?