Дорогие друзья!Два года назад на Яндекс.Фотках появилось сообщество фотографов «Москва-Оффлайн».
В день рождения нашего клуба мы представляем вашему вниманию выставку лучших работ наших участников, неоднократно попадавших в популярные фотографии и становившиеся Фото Дня на Яндекс.Фотках. На выставке вы увидите эти работы в большом размере и отличном качестве, пообщаетесь с авторами лично и познакомитесь с другими фотографами, которых объединяют Яндекс.Фотки.
Выставка проходит с 1 по 8 августа 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Ирины Левченко, д.2. (метро Октябрьское Поле).
Время работы выставки с 12 до 19 часов,
понедельник и вторник – выходной.
Посетить выставку могут все желающие, вход бесплатный. В помещении есть кондиционер, и даже не один! Более подробно о выставке вы можете узнать на странице нашего клуба.
Приглашаем в гости!