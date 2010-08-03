Дорогие друзья!

Два года назад на Яндекс.Фотках появилось сообщество фотографов «Москва-Оффлайн»

В день рождения нашего клуба мы представляем вашему вниманию выставку лучших работ наших участников, неоднократно попадавших в популярные фотографии и становившиеся Фото Дня на Яндекс.Фотках. На выставке вы увидите эти работы в большом размере и отличном качестве, пообщаетесь с авторами лично и познакомитесь с другими фотографами, которых объединяют Яндекс.Фотки.

Выставка проходит с 1 по 8 августа 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Ирины Левченко, д.2. (метро Октябрьское Поле).

Время работы выставки с 12 до 19 часов,

понедельник и вторник – выходной.

Посетить выставку могут все желающие, вход бесплатный. В помещении есть кондиционер, и даже не один! Более подробно о выставке вы можете узнать на странице нашего клуба.

Приглашаем в гости!