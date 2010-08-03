Клуб Фоток

август 2010
Фотовыставка «Мир глазами фотолюбителя»
3 августа 2010, 11:18

Дорогие друзья!

Два года назад на Яндекс.Фотках появилось сообщество фотографов «Москва-Оффлайн».

В день рождения нашего клуба мы представляем вашему вниманию выставку лучших работ наших участников, неоднократно попадавших в популярные фотографии и становившиеся Фото Дня на Яндекс.Фотках. На выставке вы увидите эти работы в большом размере и отличном качестве, пообщаетесь с авторами лично и познакомитесь с другими фотографами, которых объединяют Яндекс.Фотки.

Выставка проходит с 1 по 8 августа 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Ирины Левченко, д.2. (метро Октябрьское Поле).

Время работы выставки с 12 до 19 часов,

понедельник и вторник – выходной.

Посетить выставку могут все желающие, вход бесплатный. В помещении есть кондиционер, и даже не один! Более подробно о выставке вы можете узнать на странице нашего клуба.

Приглашаем в гости!

6 комментариев
офлайн
RSS ленты на Яндекс Фотках
12 августа 2010, 17:37
Будут ли яндекс фотки поддерживать RSS ленты? или уже есть такое? ткните носом если че
2 комментария
Надпись на фото
12 августа 2010, 17:37
Как мне сделать надпись на самой моей фотографии, уже размещенной на моей страничке в Яндекс.фотках? Скажем, я хочу разместить свою подпись на фото? В разделе "Редактировать" этого нет. И удалять фото, а потом снова его размещать я не хочу, т.к. оно уже имеет определенный рейтинг, количество просмотров.
19 комментариев
Новые размеры просмотра фотографий.
19 августа 2010, 19:17
Сегодня мы добавили ещё два размера, в котором хранятся ваши фотографии. Если раньше самый большой размер (кроме оригинала) был шириной 800 точек, то теперь появились два новых размера — 1024 и 1280 точек.



Все новые фотографии, загружаемые на Фотки, будут доступны и в этих размерах.
Теперь обладателем больших мониторов станет гораздо удобнее смотреть фотографии.
Со временем мы добавим новые размеры к фотографиям, которые уже есть на Яндекс.Фотках.
54 комментария
Размер имеет значение...
26 августа 2010, 16:04
Задала этот вопрос в предыдущей теме, но мне на него так никто и не ответил. Спрашиваю ещё раз. Можно ли будет закрывать просмотр своих фоток в новых размерах? Повторяю, мне бы не хотелось, чтобы кто-то без моего желания скачивал мои фотки в таких больших размерах...
139 комментариев