Что-то тут не работает.
F5 не помогает...
Что-то тут не работает.
Многие из вас уже пользуются Яндекс.Баром и знают, что он помогает работать с интернет-сервисами, в том числе и с сервисом Яндекс.Фотки.
Кнопка «Фотки» в Баре всегда умела рассказывать о новых фотографиях любимых авторов, о просмотрах ваших фотографий, о новых комментариях к вашим фотографиям. Но на панели выводилось только одно число — количество новых фотографий.
Сегодня появились новые кнопки, сделанные специально для Яндекс.Фоток:
- показывает число просмотров ваших фотографий за сегодня.
- показывает число новых комментариев к вашим фотографиям.
- показывает число новых фотографий ваших любимых авторов.
Также в наборе есть кнопка «Записать мысль», с помощью которой можно быстро опубликовать пост или фотографию в Я.ру.
Если вы хотите узнавать о просмотрах, но, например, не интересуетесь новыми комментариями или фото любимых авторов, то всегда можете выбрать в настройках, какие кнопки показывать в Баре.
Установите набор кнопок для Фоток в Яндекс.Бар прямо сейчас!
Если у вас еще не установлен Яндекс.Бар, вы можете легко это сделать, перейдя по ссылке http://bar.yandex.ru.
помогите понять: кол-во просмотров на кнопке "глазик" должно совпадать с тем, что на странице ("сегодня смотрели ...раз") или нет? Если нет, то эти счетчики в разных местах считают? В каких? У меня кнопка "Глаз" показывает 75, а на странице - 158... Спасибо.
Прием работ и голосование разделяются на два самостоятельных этапа: сначала мы только принимаем фотографии на конкурс, затем прием фотографий прекращается и начинается голосование. Это значит, что все работы получают одинаковые шансы на победу, независимо от того, в какой момент они были выставлены на конкурс. Победителем становится тот, чья фотография понравилась пользователям больше других, ведь набранные баллы напрямую зависят от количества голосов "за".
Желаем вам творческих успехов и побед в новых конкурсах на Яндекс.Фотках.
Команда Яндекс.Фоток.