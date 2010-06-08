Клуб Фоток

июнь 2010
А как бы сегодня за ФД проголосовать?
8 июня 2010, 22:53

Что-то тут не работает.

На Яфе выбор делать всё сложнее...


F5 не помогает...

21 комментарий
Кнопки Фоток в Яндекс.Баре
9 июня 2010, 15:13

Многие из вас уже пользуются Яндекс.Баром и знают, что он помогает работать с интернет-сервисами, в том числе и с сервисом Яндекс.Фотки.
Кнопка «Фотки» в Баре всегда умела рассказывать о новых фотографиях любимых авторов, о просмотрах ваших фотографий, о новых комментариях к вашим фотографиям. Но на панели выводилось только одно число — количество новых фотографий.

Сегодня появились новые кнопки, сделанные специально для Яндекс.Фоток:
- показывает число просмотров ваших фотографий за сегодня.
- показывает число новых комментариев к вашим фотографиям.
- показывает число новых фотографий ваших любимых авторов.

Также в наборе есть кнопка «Записать мысль», с помощью которой можно быстро опубликовать пост или фотографию в Я.ру.

Если вы хотите узнавать о просмотрах, но, например, не интересуетесь новыми комментариями или фото любимых авторов, то всегда можете выбрать в настройках, какие кнопки показывать в Баре.

Установите набор кнопок для Фоток в Яндекс.Бар прямо сейчас!

Если у вас еще не установлен Яндекс.Бар, вы можете легко это сделать, перейдя по ссылке http://bar.yandex.ru.

37 комментариев
яндекс.бар,программы и плагины
Друзья, установившие новые кнопки для фоток в Яндекс.Баре,
18 июня 2010, 16:16

помогите понять: кол-во просмотров на кнопке "глазик" должно совпадать с тем, что на странице ("сегодня смотрели ...раз") или нет? Если нет, то эти счетчики в разных местах считают? В каких? У меня  кнопка "Глаз" показывает 75, а на странице - 158... Спасибо.

19 комментариев
Новый механизм голосования на фотоконкурсах
24 июня 2010, 16:15
Мы внимательно прислушиваемся к вашим просьбам и постоянно работаем над улучшением сервиса. Сегодня мы хотим представить вам новый механизм голосования за конкурсные фотографии. Теперь он основан на выборе из пары фотографий той, которая вам нравится больше. Пары каждый раз новые - вы можете выбирать бесконечно! Это делает голосование более объективным и независимым, конкурсы более интересными и зрелищными, а процесс выбора более увлекательным.



Прием работ и голосование разделяются на два самостоятельных этапа: сначала мы только принимаем фотографии на конкурс, затем прием фотографий прекращается и начинается голосование. Это значит, что все работы получают одинаковые шансы на победу, независимо от того, в какой момент они были выставлены на конкурс. Победителем становится тот, чья фотография понравилась пользователям больше других, ведь набранные баллы напрямую зависят от количества голосов "за".

Желаем вам творческих успехов и побед в новых конкурсах на Яндекс.Фотках.

Команда Яндекс.Фоток.
105 комментариев