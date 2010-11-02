Клуб Фоток

ноябрь 2010
что случилось с мобильными я.фотками?
2 ноября 2010, 15:27
С недавних пор перестали отсылать по GPRS/3G. "Ошибка соединения с сервером"

Нельзя даже авторизоваться, хотя инет работает, МЯК качает карты, почта почтит и  тп.
сделал скриншот из мяк, "отправить" - облом.
доехал до дома, по wi-fi всё что накопилось улетает.

что произошло?
27 комментариев
Каждому дому по фотографии.
2 ноября 2010, 19:01
Теперь к каждому дому на Яндекс.Картах можно легко добавить его фотографию.



И пусть больше не будет на Картах безликих домов!
Каждому дому по фотографии

Случалось ли вам рассказывать гостям, что ваш дом - большой, белый и с красной полосочкой наверху?
Сколько времени вы тратите на объяснение потенциальным клиентам, как выглядит здание, в котором находится офис?

На Яндекс.Картах появилась возможность добавлять собственные фотографии в карточку дома.
Чтобы добавить фотографию, нужно найти на Я.Картах этот дом, кликнуть "добавить фотографию" и загрузить нужное фото с компьютера или выбрать из вашего альбома на Яндекс.Фотках. Если у дома уже есть фотография, вы можете добавить другую: например, более свежую или сделанную с другого ракурса. После проверки модераторами фото появится в описании дома.




Теперь вы можете просто дать ссылку на карту с открытой карточкой здания, и ваши гости легко вас найдут.

И пусть больше не будет на Картах безликих домов!


Команда Яндекс.Карт и Яндекс.Фоток, вышли на улицы с фотоаппаратами

14 комментариев
фото на карте
Как загружать фотографии быстрее
3 ноября 2010, 17:01
В загрузчике фотографий есть возможность изменить размер изображений непосредственно перед загрузкой. Это сделано для того, чтобы фотографии загружались быстрее. Также это может быть полезно, если вы не хотите хранить оригиналы фотографий на Фотках.

Чтобы фотографии всегда загружались быстрее, мы добавили автоматическое сохранение выбранного размера. А чтобы вам было удобнее поменять размер при необходимости - изменили расположение меню выбора.
Теперь вам не придется выбирать размер фотографий при каждой загрузке, достаточно сделать выбор один раз. Все другие фотографии будут загружаться в выбранном размере.

34 комментария
Фотокалендарь в подарок
23 ноября 2010, 17:33
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9 комментариев