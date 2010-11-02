Нельзя даже авторизоваться, хотя инет работает, МЯК качает карты, почта почтит и тп.
сделал скриншот из мяк, "отправить" - облом.
доехал до дома, по wi-fi всё что накопилось улетает.
что произошло?
И пусть больше не будет на Картах безликих домов!
Случалось ли вам рассказывать гостям, что ваш дом - большой, белый и с красной полосочкой наверху?
Сколько времени вы тратите на объяснение потенциальным клиентам, как выглядит здание, в котором находится офис?
На Яндекс.Картах появилась возможность добавлять собственные фотографии в карточку дома.
Чтобы добавить фотографию, нужно найти на Я.Картах этот дом, кликнуть "добавить фотографию" и загрузить нужное фото с компьютера или выбрать из вашего альбома на Яндекс.Фотках. Если у дома уже есть фотография, вы можете добавить другую: например, более свежую или сделанную с другого ракурса. После проверки модераторами фото появится в описании дома.
Теперь вы можете просто дать ссылку на карту с открытой карточкой здания, и ваши гости легко вас найдут.
И пусть больше не будет на Картах безликих домов!
Команда Яндекс.Карт и Яндекс.Фоток, вышли на улицы с фотоаппаратами
Чтобы фотографии всегда загружались быстрее, мы добавили автоматическое сохранение выбранного размера. А чтобы вам было удобнее поменять размер при необходимости - изменили расположение меню выбора.
Теперь вам не придется выбирать размер фотографий при каждой загрузке, достаточно сделать выбор один раз. Все другие фотографии будут загружаться в выбранном размере.
Сохраните для них самые яркие воспоминания уходящего года.
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