На данный момент уж очень неудобно привязывать уже загруженные в альбом фото к карте ибо:

1. Страница с фото по нажатию "Привязать к карте" меняется на страницу с картой (удобнее было бы редактировать положение в мини окне как при просмотре уже привязанного фото), а после привязки вновь приходится возвращаться назад, а это время. К томуже далеко не с 1 раза получается установить удачный зум для превью расположения фото по клику на "Это фото на карте".

2. При привязке фото к карте по умолчанию открывается город вычисленный видимо на основе IP пользователя, что крайне неудобно когда нужно побыстрому привязать пару сотен фото с отпуска ибо для каждой фото нужно вновь искать город где оно было снято, улицу и т.п. это крайне не приятно. Для решения данной проблемы предлагаю для непривязанных фото центрировать карту по умолчанию на месте привязке предыдущей фотографии.

3. В свойствах альбома или предоставить возможность установить привязку по умолчанию всех фото в нем к карте, чтобы для непривязанных фото по умолчанию показывались координаты всего альбома, а также в случае описанном в п.2. Полагаю это тоже будет востребовано ибо частенько альбомы создаются по названию событий происходящих в одно время и в одном месте и данная мера позволит сэкономить кучу времени на привязку каждого фото к карте.

4. Предоставить возможность устанавливать масштаб карты (да и саму привязку п.1. тоже) прямо на странице фото по клику на "Это фото на карте" ибо на данный момент при привязке фото к карте на превью получается чаще всего нечитаемый масштаб.

5. На странице "Редактирование моей фотокарты" добавить пункт "Непривязанные фото в альбоме..." на данный момент к сожалению либо весь альбом уже частично привязанный выводится, либо вообще все непривязанные фото, что опять же весьма неудобно ибо долго искать нужные для привязки фото да еще и на карту их слишком много накладывается.

PS Я вкурсе, что все эти операции можно выполнять на этапе аплоада фоток, но реальность такова, что чаще всего нехватает времени на привязку фото к карте в момент загрузки и откладывается "на потом".