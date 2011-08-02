Клуб Фоток

август 2011
Авторизация в программе Яндекс.Фотки снова работает
2 августа 2011, 18:02

Некоторые из вас обратили внимание на трудности с авторизацией в программе Яндекс.Фотки: несмотря на верно вводимые данные, появлялось сообщение "Неправильная пара логин-пароль".

Нам удалось устранить проблему. Теперь программа должна работать корректно.

Благодарим вас за терпение и понимание!

29 комментариев
программы и плагины
Пожалуйста упростите процедуру привязки фото к карте
8 августа 2011, 17:58

На данный момент уж очень неудобно привязывать уже загруженные в альбом фото к карте ибо:

1. Страница с фото по нажатию "Привязать к карте" меняется на страницу с картой (удобнее было бы редактировать положение в мини окне как при просмотре уже привязанного фото), а после привязки вновь приходится возвращаться назад, а это время. К томуже далеко не с 1 раза получается установить удачный зум для превью расположения фото по клику на "Это фото на карте".

2.  При привязке фото к карте по умолчанию открывается город вычисленный видимо на основе IP пользователя, что крайне неудобно когда нужно побыстрому привязать пару сотен фото с отпуска ибо для каждой фото нужно вновь искать город где оно было снято, улицу и т.п. это крайне не приятно. Для решения данной проблемы предлагаю для непривязанных фото центрировать карту по умолчанию на месте привязке предыдущей фотографии.

 3. В свойствах альбома или предоставить возможность установить привязку по умолчанию всех фото в нем к карте, чтобы для непривязанных фото по умолчанию показывались координаты всего альбома, а также в случае описанном в п.2. Полагаю это тоже будет востребовано ибо частенько альбомы создаются по названию событий происходящих в одно время и в одном месте и данная мера позволит сэкономить кучу времени на привязку каждого фото к карте.

4. Предоставить возможность устанавливать масштаб карты (да и саму привязку п.1. тоже) прямо на странице фото по клику на "Это фото на карте" ибо на данный момент при привязке фото к карте на превью получается чаще всего нечитаемый масштаб.

5. На странице "Редактирование моей фотокарты" добавить пункт "Непривязанные фото в альбоме..." на данный момент к сожалению либо весь альбом уже частично привязанный выводится, либо вообще все непривязанные фото, что опять же весьма неудобно ибо долго искать нужные для привязки фото да еще и на карту их слишком много накладывается.

PS Я вкурсе, что все эти операции можно выполнять на этапе аплоада фоток, но реальность такова, что чаще всего нехватает времени на привязку фото к карте в момент загрузки и откладывается "на потом".

13 комментариев
фото на карте,интеграция
Яндекс.Фотки 2.0!
10 августа 2011, 10:55

Команда Бара выпустила новый набор кнопок для Яндекс.Фоток!

В новой версии появились:

  • Главная кнопка "Яндекс.Фотки", собравшая в себе весь функционал набора. Не обязательно держать на панели все шесть кнопок - все доступно из главной кнопки.
  • Кнопка для быстрой загрузки фотографий.
  • Фото дня - теперь вы точно не пропустите ежедневное голосование за Фото дня: в нужное время кнопка уведомит вас о предстоящем голосовании.
  • Конкурсы Яндекс.Фото. Любите участвовать в фото-конкурсах? С новой кнопкой вы не пропустите ни одного и всегда будете знать о текущем этапе открытого конкурса.

Если у вас Firefox или IE, скачивайте и пользуйтесь.


Яндекс.Фотки 2.0!

Количество пользователей, установивших набор Яндекс.Фотки, подбирается к огромному числу 800 000. Мы подготовились к этому событию и выпустили вторую версию, улучшенную и исправленную.


В новой версии появились:

  • Главная кнопка "Яндекс.Фотки", собравшая в себе весь функционал набора. Не обязательно держать на панели все шесть кнопок - все доступно из главной кнопки.
  • Кнопка для быстрой загрузки фотографий.
  • Фото дня - теперь вы точно не пропустите ежедневное голосование за Фото дня: в нужное время кнопка уведомит вас о предстоящем голосовании.
  • Конкурсы Яндекс.Фото. Любите участвовать в фото-конкурсах? С новой кнопкой вы не пропустите ни одного. 

 

Установите набор кнопок Яндекс.Фотки и радуйтесь фотографиям вместе с Яндекс.Баром.

 [+]Яндекс.Ставь Яндекс.Фотки в Яндекс.Бар

 

Фото месяца-фото года
10 августа 2011, 14:08

А почему бы не добавить к фото дня фото месяца и года и по результатам призы соответствующие? например все фото дня за месяц соревнуются за фото месяца и 12 фото за фото года соответственно

45 комментариев
фото дня,конкурсы
Фотоаппараты пользователя
14 августа 2011, 16:26

Было бы неплохо, зайдя в раздел "Фотки" какого-либо пользователя, увидеть "чем снимает" этот пользователь. То есть чтобы был список, аналогичный глобальному списку "Чем снимают".

При этом рядом с названием каждой камеры логично увидеть количество снимков сделанных этой камерой.

Сейчас, пока не пощёлкаешь по фотографиям пользователя, вообще непонятно, чем он фотографирует.

111 комментариев
фичреквест
Коллективный альбом
19 августа 2011, 13:49

Вечер добрый

Есть ли в планах введение разграничение прав на доступ к добавлению фотографий в альбом? Сейчас альбом и фотографии привязаны к конкретным пользователям. Хотелось бы видеть функционал с возможностью коллективного добавления фотографий в альбом или альбомы.

35 комментариев
фичреквест,альбомы
Забанить себя!
19 августа 2011, 16:00

Представьте ситуацию.
Мне интересны чьи-то фотоработы. Я их комментирую, но диалог (мягко говоря) не складывается. Потом - снова, уже под другим фото. Однако меня не банят, комменты не запрещают.

Одна из целей социальной сети - взаимопонимание (так?), а его-то и не бывает (иногда). Что называется - на разных "волнах".
 
Чтобы не наступать на одни и те же "грабли" - вот была бы такая кнопочка: забанить себя самого (конечно, исключительно по отношению к конкретному пользователю!)

79 комментариев
фичреквест,бан
СлайдШоу с определенного места в Альбоме! Возможно?
23 августа 2011, 13:03

Загрузил 500 фоток с моря  не хочется разбивать альбом на множество мелких их и там у меня не мало.  Но в то же время есть  определенная группа фотографий которых хочу  добавть в отчет в виде СлайдШоу. 

Кто знает как это прописать в коде или такая возможность не сушествует?  

Заранее спасибо за компетентный ответ

8 комментариев
фичреквест,слайд-шоу,метки
Подскажите пожалуйста...
24 августа 2011, 11:51

Загрузив фотографии в свой альбом, нельзя сделать так, чтобы я мог выложить их в каком-либо клубе, котором учавствую. Обязательно каждый раз, когда хочется выложить фотку в галерее какого-либо клуба, нужно загружать её заново. Это же очень не удобно и получается, что в моем альбоме несколько одинаковых фоток. Подскажите, может можно всё это делать как-то проще и я что-то не правильно понял.

6 комментариев
публикация фото,интеграция
Помогите, пожалуйста
24 августа 2011, 15:36

У меня уже достаточно много альбомов. При загрузке фото или создании нового альбома уже трудно и долго приходится искать нужный альбом, куда хочется закачать фото или создать новый альбом.

Ранее я уже писал об этом с просьбой сделать возможность отключать из списка альбомов альбом, в который уже никогда не будешь закачивать фотографии, чтобы уменьшить список альбомов. Но видимо это сложно сделать, так как мои темы даже не проходили модерацию.

А сейчас у меня мелькнула мысль. Может быть можно сделать список альбомов при загрузке фото и создании нового альбома в виде древовидного раскрывающегося меню?

Альбомов конечно в списке меньше не станет, но часть из них будет скрыта и раскрывать только при клике на нужный раздел.

Ну или на крайняк выделите альбомы цветом:

Например :

Главный альбом (красный)

  Подальбом 1 (зелёный)

  Подальбом 2 (зелёный)

     Подподальбом 1 (синий)

     Подподальбом 2 (синий)

 

Было бы не плохо

52 комментария
фичреквест,альбомы
О празднике на паровозике!!!
31 августа 2011, 14:47

Вот так гуляют фотографы Москвы! 3 года...

Да-да, три года назад образовалось это сообщество. Были поездки, экскурсии, прогулки, встречи.. Много чего было. Но ещё больше у нас впереди! Ведь МЫ ВМЕСТЕ!!!

Въезжаем в солидный возраст

О празднике на паровозике!!!

Кончен бал, погасли свечи,  трёхлетье клуба позади, НО...

Не стоит  унывать, ведь впереди нас ждут новые встречи, приключения и достижение новых творческих высот.
Большое спасибо  ВСЕМ гостям праздника: за теплые слова, за ваши улыбки, хорошее настроение и замечательные фотоальбомы «Паровозик 27.08.11».

Они полны:

- творческими идеями:

Назад в будущее 

 Nazarov Alexander

Тепловозофобия

 BluesMaker 

«Прогулка на Паровозике по МКжд».
«Прогулка на Паровозике по МКжд».

- необычными ракурсами :

.....

 ЖУЖА «.....»

 anchen-31


 BluesMaker 

- с юмором:

 Рубин Гуд

 ЖУЖА


 клуб Москва-оффлайн, нам уже три!!!!

ФотоЛорик

- весело, от души построенным кадром: 

Душераздирающая история Анны Карениной

КотоФей  «Душераздирающая история Анны Карениной»

***

«***»  BluesMaker

Как мы праздновали 3-летие клуба.

«Как  мы праздновали 3-летие клуба.»  Natali@ 

 - коллажи обо всем:

День рождения клуба.
«День рождения клуба.» на Яндекс.Фотках

Въезжаем в солидный возраст
«Въезжаем в солидный возраст» на Яндекс.Фотках

С днём рождением клуб!
«С днём рождения, клуб!» на Яндекс.Фотках

Праздник удался на СЛАВУ!

С днём рождения, друзья!

Финансы:
 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  организаторов по празднику:
(В празднике участвовали 65 человек)
1. Украшение праздника                 - 2992 руб.
2. Колпачки с конфетами                - 3572 руб.
3.  Чай, кофе, сахар, сливки           -  635 руб.
4. Праздничный торт, пирожные    - 4040 руб.
5.  Фрукты                                       - 3000 руб.
ИТОГО:                                            14239 руб.   
 
13 комментариев