Клуб Фоток

декабрь 2011
Народные нововведения: фотки, дизайн и печать
15 декабря 2011, 18:04

Теперь к любому объекту Народной карты можно добавить фотографию. После добавления фотография будет видна в карточке объекта.

Фотографии зданий будут доступны для просмотра и на Яндекс.Картах после модерации.

Покажите свои любимые места и достопримечательности другим, расположив их фотографии на Народной карте!

Народные нововведения: фотки, дизайн и печать

Поиск адресов и организаций – одна из самых популярных функций на Яндекс.Картах. А когда вы ищете, например, кафе, то полезно не только узнать, где оно расположено, но и посмотреть, как выглядит здание, в котором оно находится. В этом нашим пользователям ежедневно помогают опубликованные на сервисе фотографии домов. До сегодняшнего дня мы получали такие снимки от пользователей самих Карт, наших партнеров и сервиса Панорамы. Чтобы фотографий было еще больше, мы решили дать возможность добавлять их еще и через сервис Народная карта.

 

Добавить фотографию на Народной карте можно не только к зданиям, но и к любым другим объектам, например, достопримечательностям, водоемам или паркам. Нажав на «Добавить фотографию», вы перейдете на сервис Яндекс.Фотки, где сможете либо загрузить новое фото, либо выбрать его из уже загруженных в ваши альбомы:

 

 

Фотографии зданий будут доступны для просмотра на Яндекс.Картах после модерации.

 

Кстати, сегодня мы обновили дизайн сервиса Народная карта, поэтому рисовать ее стало еще удобнее. Например, учитывая просьбы наших пользователей, мы убрали все лишнее и отвели максимум площади экрана под карту. Кроме того, мы добавили возможность печати фрагментов Народной карты – теперь жители тех регионов, где карта нарисована достаточно подробно, смогут при необходимости распечатать и взять ее с собой.

 

Чтобы рисовать Народную карту, необязательно быть настоящим картографом. Достаточно быть им в душЕ. Приглашаем всех поучаствовать в создании Народной карты – рисуйте и добавляйте свои фотографии.

 

Команда Яндекс.Карт, Яндекс.Фоток и Народной карты

8 комментариев
новости,фото на карте
Снежинки вместо звёздочек
20 декабря 2011, 19:07
Очень понравились снежинки вместо звёздочек! Сразу появилось праздничное, новогоднее настроение!
31 комментарий
Установка лицензии на фотки при публикации.
22 декабря 2011, 11:58

Я хочу публиковать свои фотки в одной из Creative Commons лицензиях. Иногда — искать картинку, которую я имею право использовать в своих публичных проектах.

21 комментарий
creative commons,лицензии
Направление фоток на карте
26 декабря 2011, 08:47
Когда стоишь перед объектом в 5-10 метрах, вопрос о том, где разместить фотографию на карте не возникает, но когда фотографируешь с вершины горы другую гору, которая расположена через  десятки километров от места съемки это вопрос возникает, размещать фотку на месте где была сделана фотка или на объекте съемки. В некоторых сервисах подобное реализовано, таких как панорамы, ты видишь направление, куда была сделана фотография и откуда. Хотелось бы увидеть хотя бы стрелочку указывающую направление съемки. А вообще можно и более интересно подойти к этому вопросу.
24 комментария
фото на карте
Предновогоднее рацпредложение
26 декабря 2011, 14:50
Я долго думал написать этот пост, а также - в какой именно клуб. Но, видимо, всё-таки сюда.
Итак, скоро долгие праздники, многочисленные отмечания, походы по гостям, поездки куда-нибудь, и всё это будет фотографироваться и выкладываться. И вот тут снова очень остро встаёт один насущный вопрос.
В данный момент существуют Яндекс.Фотки, куда можно загружать изображения - будь то фото или рисунки, и Яндекс.Видео, куда можно загружать видеоролики и музыку. Однако, всё чаще вместе с фото люди снимают и видеоролики с различных мероприятий. Поэтому хотелось бы предложить реструктуризацию сервисов на Яндекс.Фото и Яндекс.Музыку. В музыку при этом можно будет загружать клипы и мп3, как и сейчас в я.видео, а в я.фотки - собственно фотки _И_ видеоролики. Потому что очень важно иметь в одном и том же альбоме и фотографии, и видеоролики с мероприятия _одновременно_, причём в правильном хронологическом порядке. Сейчас же получается так, что "фото смотрите здесь, а видео здесь", нелогично.
Можно даже предложить ещё более кощунственный вариант - объединить два сервиса в один.
83 комментария
интеграция,видео
С Новым Годом!
30 декабря 2011, 12:24

Новый Год наступит уже совсем скоро. Сегодня мы хотим поблагодарить наших активных участников, авторов фотографий и всех, кто пользуется Яндекс.Фотками за участие и помощь в развитии сервиса.

Особенно хочется отметить тех, кто помогает Яндекс.Фоткам становиться удобнее:

Спасибо за полезные разработки на нашем API, мы рады делать сервис вместе с вами!

В 2011 году авторы Яндекс.Фоток загрузили множество красивых фотографий, и накануне праздника мы решили вспомнить несколько интересных снимков.

Первыми загруженными фотографиями оказались, конечно, Деды Морозы:

От автора


И от


Родиной самой южной фотографии, загруженной в этом году, оказалась Антарктида от автора :


А самой северной - земля Франца Иосифа от нашего автора :

В 2012 году мы обещаем порадовать вас появлением новых возможностей на Яндекс.Фотках. Надеемся, что они придутся вам по вкусу.

Фотографируйте и оставайтесь с нами.


С Новым Годом!

53 комментария
поздравление,новый год