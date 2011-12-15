Теперь к любому объекту Народной карты можно добавить фотографию. После добавления фотография будет видна в карточке объекта.
Фотографии зданий будут доступны для просмотра и на Яндекс.Картах после модерации.
Покажите свои любимые места и достопримечательности другим, расположив их фотографии на Народной карте!
Поиск адресов и организаций – одна из самых популярных функций на Яндекс.Картах. А когда вы ищете, например, кафе, то полезно не только узнать, где оно расположено, но и посмотреть, как выглядит здание, в котором оно находится. В этом нашим пользователям ежедневно помогают опубликованные на сервисе фотографии домов. До сегодняшнего дня мы получали такие снимки от пользователей самих Карт, наших партнеров и сервиса Панорамы. Чтобы фотографий было еще больше, мы решили дать возможность добавлять их еще и через сервис Народная карта.
Добавить фотографию на Народной карте можно не только к зданиям, но и к любым другим объектам, например, достопримечательностям, водоемам или паркам. Нажав на «Добавить фотографию», вы перейдете на сервис Яндекс.Фотки, где сможете либо загрузить новое фото, либо выбрать его из уже загруженных в ваши альбомы:
Фотографии зданий будут доступны для просмотра на Яндекс.Картах после модерации.
Кстати, сегодня мы обновили дизайн сервиса Народная карта, поэтому рисовать ее стало еще удобнее. Например, учитывая просьбы наших пользователей, мы убрали все лишнее и отвели максимум площади экрана под карту. Кроме того, мы добавили возможность печати фрагментов Народной карты – теперь жители тех регионов, где карта нарисована достаточно подробно, смогут при необходимости распечатать и взять ее с собой.
Чтобы рисовать Народную карту, необязательно быть настоящим картографом. Достаточно быть им в душЕ. Приглашаем всех поучаствовать в создании Народной карты – рисуйте и добавляйте свои фотографии.
Команда Яндекс.Карт, Яндекс.Фоток и Народной карты