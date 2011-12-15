Я долго думал написать этот пост, а также - в какой именно клуб. Но, видимо, всё-таки сюда.

Итак, скоро долгие праздники, многочисленные отмечания, походы по гостям, поездки куда-нибудь, и всё это будет фотографироваться и выкладываться. И вот тут снова очень остро встаёт один насущный вопрос.

В данный момент существуют Яндекс.Фотки, куда можно загружать изображения - будь то фото или рисунки, и Яндекс.Видео, куда можно загружать видеоролики и музыку. Однако, всё чаще вместе с фото люди снимают и видеоролики с различных мероприятий. Поэтому хотелось бы предложить реструктуризацию сервисов на Яндекс.Фото и Яндекс.Музыку. В музыку при этом можно будет загружать клипы и мп3, как и сейчас в я.видео, а в я.фотки - собственно фотки _И_ видеоролики. Потому что очень важно иметь в одном и том же альбоме и фотографии, и видеоролики с мероприятия _одновременно_, причём в правильном хронологическом порядке. Сейчас же получается так, что "фото смотрите здесь, а видео здесь", нелогично.

Можно даже предложить ещё более кощунственный вариант - объединить два сервиса в один.