Клуб Фоток

июнь 2011
Пропали коды для вставки в блог
1 июня 2011, 13:01

На сервисе временно недоступна возможность вставки на сайт и в блог фотографий с ограниченными правами просмотра. Пропали коды для вставки в блог у фотографий в альбомах под паролем, фотографий с настройками приватности "показывать только мне" и "показывать только друзьям".


Мы знаем об этой проблеме и уже чиним её. Скоро коды для вставки фотографий вернутся на место.


Обновление: коды для вставки на сайт и в блог фотографий с ограниченными правами просмотра вернулись на место.

Спасибо  вам за терпение!
20 комментариев
интерфейс,код для вставки,права и доступ
Закончились недели архитектуры и пейзажей в Популярных и Новых Интересных
3 июня 2011, 14:04
На Яндекс Фотках закончились недели архитектуры и пейзажей в Популярных и Новых интересных фото. Мы выяснили причину возникшего однообразия и устранили её.
Благодарим всех за терпение и понимание!
87 комментариев
Фотки в комментариях
17 июня 2011, 15:02

А можно ли как-то вставить фотку в комментарий к чужой фотографии? Если да, то как? А если нет, то почему бы не сделать?

Что-то вроде "фото-ответа"... Например, чтоб можно было бы вставить ссылку на своё фото (с мини-изображением), аналогичное комментируемоему... (напр. как на YouTube видео-ответы)

А то вставлять текст ссылки с подписью, "у меня похожая фотка есть, скопируй адрес в URL, чтоб глянуть"... как-то не очень удобно и практично...

32 комментария
комментарии,фичреквест
Оценки
25 июня 2011, 13:29

А зачем на Яндекс.Фотки нужны оценки от 1 до 5? Ведь фотографиям ставят 5, даже если они плохие. А оценки ниже ставят ради провокации, например прекрасным фотографиям при выставлении на конкурс часто ставят плохие оценки. Конечно, оценки не влияют на продвижние фото на конкурсе или в фото для, но всё равно. Некоторые оценки вообще не используются

Может Вы измените систему оценок или внесёте в неё корретивы?

100 комментариев
фичреквест,голосование звездами