На сервисе временно недоступна возможность вставки на сайт и в блог фотографий с ограниченными правами просмотра. Пропали коды для вставки в блог у фотографий в альбомах под паролем, фотографий с настройками приватности "показывать только мне" и "показывать только друзьям".

Мы знаем об этой проблеме и уже чиним её. Скоро коды для вставки фотографий вернутся на место.





Обновление: коды для вставки на сайт и в блог фотографий с ограниченными правами просмотра вернулись на место.

Спасибо вам за терпение!