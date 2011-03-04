Написал небольшой класс для работы с Яндекс Фотками через Api.
Возможности
- получение последних фотографий
- получение всех альбомов у пользователя
- получение фотографий в альбоме
- получение всех альбомов с обложками new!
- прослойка кэширования
Написал небольшой класс для работы с Яндекс Фотками через Api.
Возможности
Если в альбоме много фотографий, то привязка к карте занимает приличное время.
В особенности если это фотографии из похода, где они все привязываются не к единой точке, а к близким, но не совпадающим.
Первое, что очень неудобно: нельзя выбрать фотки из одного альбома, которые ещё НЕ привязаны.
Можно либо выбрать фотки из альбома, либо непривязанные среди ВСЕХ фотографий.
По идее это должны быть независимые переключатели: один задаёт фильтр по альбому, второй (просто checkbox) - все или только непривязанные к карте. Вот тогда будет удобно.
Второе: было бы совсем классно запоминать точку последней привязки! Вот например, я работаю над байкальским альбомом. На каждую фотографию тыкаю "привязать к карте" - и вынужден сначала вбить в поиск "Иркутск", либо крутить карту руками от Москвы в Сибирь.
А когда плагин аплоада фоток для огнелиса 4го обновите?
Очень не хватает.