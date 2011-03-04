Если в альбоме много фотографий, то привязка к карте занимает приличное время.

В особенности если это фотографии из похода, где они все привязываются не к единой точке, а к близким, но не совпадающим.

Первое, что очень неудобно: нельзя выбрать фотки из одного альбома, которые ещё НЕ привязаны.

Можно либо выбрать фотки из альбома, либо непривязанные среди ВСЕХ фотографий.

По идее это должны быть независимые переключатели: один задаёт фильтр по альбому, второй (просто checkbox) - все или только непривязанные к карте. Вот тогда будет удобно.

Второе: было бы совсем классно запоминать точку последней привязки! Вот например, я работаю над байкальским альбомом. На каждую фотографию тыкаю "привязать к карте" - и вынужден сначала вбить в поиск "Иркутск", либо крутить карту руками от Москвы в Сибирь.