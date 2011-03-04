Клуб Фоток

март 2011
Галлерея на своем сайте с исходниками
4 марта 2011, 13:41

Написал небольшой класс для работы с Яндекс Фотками через Api.

 phpYaFotki 

Возможности

  • получение последних фотографий
  • получение всех альбомов у пользователя
  • получение фотографий в альбоме
  • получение всех альбомов с обложками new!
  • прослойка кэширования
Пример использования
Исходники
Пожелания/вопросы/баги
 Пишите сюда или на почту orloff.v@gmail.com
спасибо за внимание:)
п.с. тормозит демка изза длинного пинга в америку)

16 комментариев
API
FR: При привязке к карте - иметь возможность показывать только непривязанные фотографии из конкретного альбома.
29 марта 2011, 16:43

Если в альбоме много фотографий, то привязка к карте занимает приличное время.

В особенности если это фотографии из похода, где они все привязываются не к единой точке, а к близким, но не совпадающим.

Первое, что очень неудобно: нельзя выбрать фотки из одного альбома, которые ещё НЕ привязаны.

Можно либо выбрать фотки из альбома, либо непривязанные среди ВСЕХ фотографий.

По идее это должны быть независимые переключатели: один задаёт фильтр по альбому, второй (просто checkbox) - все или только непривязанные к карте. Вот тогда будет удобно.

Второе: было бы совсем классно запоминать точку последней привязки! Вот например, я работаю над байкальским альбомом. На каждую фотографию тыкаю "привязать к карте" - и вынужден сначала вбить в поиск "Иркутск", либо крутить карту руками от Москвы в Сибирь.

10 комментариев
фото на карте
Плагин для FF4
30 марта 2011, 18:05

А когда плагин аплоада фоток для огнелиса 4го обновите?

Очень не хватает.

40 комментариев
программы и плагины