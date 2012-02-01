На Яндекс-Почте теперь можно послать письмо по расписанию - написать заранее, а послано оно будет в определенный день в определенное время. То же самое хорошо было бы сделать и на Яндес-Фотках - загрузить фото заранее, а в альбоме оно появится в определенный день в определенное время.
Что это дает.
1. Если человек уезжает или по какой-то причине не будет несколько дней пользоваться Интернетом - чтобы продолжали каждый день смотреть его новые фотографии.
2. Экономится время - один раз загрузить (ввести название, метки, разместить на карте) 10-20 фотографий быстрее, чем 3-4 раза по 3-5 штук.
3. Фотографии будут загружены точно в то время, которое нужно - и это время не будет пропущено (актуально, если человек в это время работает или спит).
Понимаю, что это сделать не просто, но тут такие мастера - все время что-нибудь улучшают !
Случилось то, о чём просили многие из вас: с помощью новой кнопки для Яндекс.Бара поделиться с друзьями найденной в интернете картинкой снова можно в два клика!
Просто кликните правой кнопкой мыши по интересному вам изображению и в контекстном меню выберите Загрузить изображение на Яндекс.Фотки. Изображение автоматически загрузится в ваш альбом «Неразобранное» на Яндекс.Фотках и буквально через секунду в браузере откроется страница просмотра изображения.
Всем привет!
Сегодня мы обновили кнопку Яндекс.Фотки до версии 3.0.
В этой версии мы исправили несколько недочетов, которые были сделаны в предыдущей версии. И кроме этого добавили следующую возможность, которая, мы надеемся, понравится вам.
Допустим вы хотите показать какое-нибудь изображение, которое вы нашли в интернете своим друзьям. Как это сделать? Проще простого!
Просто нажмите правой кнопкой мыши по интересному вам изображению и в контекстном меню выберите Загрузить изображение на Яндекс.Фотки. Изображение автоматически загрузится в ваш профиль на Яндекс.Фотках и буквально через секунду в вашем браузере откроется страница с данным изображением.
Установить кнопку «Яндекс.Фотки» в Яндекс.Бар
P.P.S. помните, что часть изображений в интернете защищается законом об авторском праве.
Часто замечал, как сильно разнится число просмотров фотки и поставленные оценки!
Если это не глюк, то говорит это о том, что пользователям скорее всего зачастую просто лениво их ставить.
Собственно и я так же, просматривая чей-нибудь интересный альбом и желая хоть каким-то образом выразить свою благодарность автору за его труд, стараюсь ставить оценки его фотографиям. Но в какой-то момент, увлекшись просмотром, замечаю, что какое-то количество фоток пропустил - просмотрел не оценивая. Ну а возвращаться вроде как то уже и что называется "влом".
Наверное, это еще и фактор приобретенной за время пользования интернетом привычки делать все по-быстрому и не отвлекаться на лишние манипуляции.
Где-то прозвучала шутка о блондинке, которая хотела программу, проставляющую пятерки фоткам в одноклассниках!
Так вот в связи с этим возникла у меня мысль - а что если совместить проставление оценки с действием перехода Вперед к просмотру следующей фотки! Ведь не ленимся же мы кликать эту ссылку. Т.е. добавить (к существующим возможностям перехода к следующей фотке) по умолчанию (!) такой переход при проставлении оценки. Но при этом, соответственно, в настройках добавить возможность отключать эту опцию для тех пользователей, которых такой принудительный переход не будет устраивать.
Увеличить кол-во просматриваемых рейтинговых фото у пользователей.
Спасибо
На Авторской странице есть несколько фильтров, позволяющих проиндексировать фотографии, пользующиеся интересом у зрителей: по просмотрам, по оценкам, по комментариям. Эти списки ограничены по количеству отображаемых фотографий и отражают только мнение зрителей. Многие работы, интересные по мнению самого Автора, в них не попадают.
Предлагаю добавить в меню еще один фильтр "интересное по мнению автора". Для работы фильтра используется фиксированная метка, например "это интересно". Автор должен иметь возможность добавить или удалить эту метку при загрузке или редактировании своих работ.
Эта опция позволит Автору создавать и модифицировать на своей страничке "персональные выставки", акцентируя внимание зрителей на том, что интересно Автору сейчас, а не на том, что кто-то когда-то посмотрел и оценил...
Сколько времени можно хранить фотографии на Яндекс фотках?
Оценки на этом ресурсе имеют смысл? Кто их ставит? Почему не видно, кто выставил оценку? У меня в конкурсе участвует фото - нормальная такая фотография, http://img-fotki.yandex.r
Обсудим?
Добрый день!
Есть еще небольшое предложение - прикрутить в поиске выборочную дату снимка, определенный год.
Не знаю как это будет работать, скорее через exif, но было бы очень быстро и конечно удобно находить фотки по теме, снятые допустим лет 10 назад.
Спасибо!