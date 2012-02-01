Часто замечал, как сильно разнится число просмотров фотки и поставленные оценки!

Если это не глюк, то говорит это о том, что пользователям скорее всего зачастую просто лениво их ставить.

Собственно и я так же, просматривая чей-нибудь интересный альбом и желая хоть каким-то образом выразить свою благодарность автору за его труд, стараюсь ставить оценки его фотографиям. Но в какой-то момент, увлекшись просмотром, замечаю, что какое-то количество фоток пропустил - просмотрел не оценивая. Ну а возвращаться вроде как то уже и что называется "влом".

Наверное, это еще и фактор приобретенной за время пользования интернетом привычки делать все по-быстрому и не отвлекаться на лишние манипуляции.

Где-то прозвучала шутка о блондинке, которая хотела программу, проставляющую пятерки фоткам в одноклассниках!

Так вот в связи с этим возникла у меня мысль - а что если совместить проставление оценки с действием перехода Вперед к просмотру следующей фотки! Ведь не ленимся же мы кликать эту ссылку. Т.е. добавить (к существующим возможностям перехода к следующей фотке) по умолчанию (!) такой переход при проставлении оценки. Но при этом, соответственно, в настройках добавить возможность отключать эту опцию для тех пользователей, которых такой принудительный переход не будет устраивать.