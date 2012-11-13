В процессе использования сервиса Яндекс.Фотки, отметил, для себя, существенное неудобство и заключается оно в следующем: например, при просмотре новых фотографий с меткой "владивосток" (сортировка "по дате") иногда очень хочется исключить из текущей выдачи фотографии какого либо автора. И не по тому, что они не нравятся или плохи, а просто это бывает освещение события (баскетбол, конференция, 50 видов с балкона) на 3-х страницах выдачи, которое мне не интересны, а интересны новые фотографии иных пользователей. Приходится перелистывать все эти фотографии не глядя и искать место, где они закончатся.

Предложение, по решению проблемы, заключается в следующем: рядом с автором, под фотографией, разместить чек-бокс или ссылку подменю "удалить из выдачи". Поставил птичку и смотришь отфильтрованные новые фотографии. Для возврата добавить кнопку "Сбросить фильтрацию".

Собственно, это более мягкий вариант фильтра, внедренный в ТОП-новостей в ЖЖ, где удалением блогеров, которые тебе не нравятся, самостоятельно формируешь интересный тебе ТОП.