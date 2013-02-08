Нет! Это займет слишком много времени! Тогда, как же быть?
Есть средство. При помощи спец. программы для скачивания чего бы то ни было из Интернета (файлов, видео, музыки), мы можем скачать себе на компьютер любой наш альбом со всеми фотографиями!
Весь альбом? Да, весь альбом, причем в несколько кликов, предварительно выбрав нужные фотографии, а также их размер, ведь Яндекс.Фотки хранит их в нескольких размерах.
Мы легко и просто скачаем все фотографии из нашего альбома, не прилагая почти никаких усилий. Нам нужна всего лишь одна популярная бесплатная программа, которая существует уже давно.
Как же мы будем качать? Давайте посмотрим...
1. Скачиваем и включаем программу Download Master. (просто чтобы работал, можно ничего не качать)
2. Заходим в альбом на Яндекс.Фотках, фотки из которого хотим скачать.
3. Находим там ссылку «Получить код», переходим по ней.
4. Выбираем галочками фотки, которые желаем скачать.
5. Выбираем размер фоток.
6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».
7. Копируем ссылку комбинацией клавиш «Ctrl+C». Галочка «Отслеживать URL...» должна быть установлена! (в программе она установлена по умолчанию. Найти ее можно выбрав Настройки - Общие - Интеграция)
8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко.
9. В правом нижнем углу окошка нажимаем «Дополнительно», выбираем «Отметить Все» и жмем «Ок».
10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).
11. После нажатия на кнопку «Начать закачку» спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с подобными настройками. Жмём утвердительно.
Вот и всё! Удачных скачиваний!