День добрый. Очень бы хотелось иметь возможность помимо обычных папок, в которых лежат фотографии, иметь папки - линки. Наподобие того, что есть в файловой системе юникса. Или, если объясняться русским языком:

- допустим, у меня после путешествия имеется 20'000 фотографий. Я делаю папку "исходники" и заливаю фотографии туда. А потом делаю папку "топ 50", в которую отбираю наиболее удачные на мой взгляд фотографии. Смысл в том, что во второй папке у меня не копии фотографий, а только ссылки на соответствующие фотографии в другом альбоме. И все комментарии, оценки и пр. относятся к одной фотографии, а не к 2 копиям.

- аналогично с фотографиями других пользователей: если мы с друзьями сходили в поход, очень хотелось бы иметь все фотографии в одном месте. Например, папка "Памир 2013", а в ней подпапки "Вася", "Коля" и т.д. А все комменты, оценки и т.д. автоматом ставятся автору, а не его копии у меня в альбоме (сейчас приходится по сути хранить по несколько наборов одних и тех же фотографий всем участникам мероприятия)