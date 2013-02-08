Клуб Фоток

февраль 2013
Скачать фотки с Яндекс.Фоток с помощью Download Master (инструктаж)
8 февраля 2013, 18:22
Представим... У нас есть альбом на Яндекс.Фотках, где хранится около десятка/сотни/тысячи фотографий, которые нам стали срочно нужны. Или мы просто захотели скачать их на компьютер. Что делать? Открывать каждую и сохранять при помощи правой кнопки мыши?

Нет! Это займет слишком много времени! Тогда, как же быть?

Есть средство. При помощи спец. программы для скачивания чего бы то ни было из Интернета (файлов, видео, музыки), мы можем скачать себе на компьютер любой наш альбом со всеми фотографиями!

Весь альбом? Да, весь альбом, причем в несколько кликов, предварительно выбрав нужные фотографии, а также их размер, ведь Яндекс.Фотки хранит их в нескольких размерах.

Мы легко и просто скачаем все фотографии из нашего альбома, не прилагая почти никаких усилий. Нам нужна всего лишь одна популярная бесплатная программа, которая существует уже давно.

Как же мы будем качать? Давайте посмотрим...

1. Скачиваем и включаем программу Download Master. (просто чтобы работал, можно ничего не качать)
2. Заходим в альбом на Яндекс.Фотках, фотки из которого хотим скачать.
3. Находим там ссылку «Получить код», переходим по ней.
4. Выбираем галочками фотки, которые желаем скачать.
5. Выбираем размер фоток.
6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».
7. Копируем ссылку комбинацией клавиш «Ctrl+C». Галочка «Отслеживать URL...» должна быть установлена! (в программе она установлена по умолчанию. Найти ее можно выбрав Настройки - Общие - Интеграция)



8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко.
9. В правом нижнем углу окошка нажимаем «Дополнительно», выбираем «Отметить Все» и жмем «Ок».
10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).
11. После нажатия на кнопку «Начать закачку» спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с подобными настройками. Жмём утвердительно.

Вот и всё! Удачных скачиваний!
51 комментарий
скачать альбом,программы и плагины
папки-линки
14 февраля 2013, 17:47

День добрый. Очень бы хотелось иметь возможность помимо обычных папок, в которых лежат фотографии, иметь папки - линки. Наподобие того, что есть в файловой системе юникса. Или, если объясняться русским языком:

 

- допустим, у меня после путешествия имеется 20'000 фотографий. Я делаю папку "исходники" и заливаю фотографии туда. А потом делаю папку "топ 50", в которую отбираю наиболее удачные на мой взгляд фотографии. Смысл в том, что во второй папке у меня не копии фотографий, а только ссылки на соответствующие фотографии в другом альбоме. И все комментарии, оценки и пр. относятся к одной фотографии, а не к 2 копиям.

 

- аналогично с фотографиями других пользователей: если мы с друзьями сходили в поход, очень хотелось бы иметь все фотографии в одном месте. Например, папка "Памир 2013", а в ней подпапки "Вася", "Коля" и т.д. А все комменты, оценки и т.д. автоматом ставятся автору, а не его копии у меня в альбоме (сейчас приходится по сути хранить по несколько наборов одних и тех же фотографий всем участникам мероприятия)

43 комментария
интерфейс,альбомы,папки,предложение