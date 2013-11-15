Друзья!

Градус за окном неумолимо продолжает стремиться к нулю, а это значит что зима не за горами.

Чтобы задать позитивный тон на весь предстоящий сезон Nikon и Яндекс решили снова запустить вдохновляющий фотопроект на Яндекс.Фотках.

В прошлый раз мы предлагали Вам совершить фотопутешествие по Европе и полюбоваться красотами первозданной природы России. Новый фотопроект посвящен зимним развлечениям.



На фотографии могут быть изображены экстремальные виды спорта, катание на санках и собачьих упряжках, активные игры на свежем воздухе, ледяные скульптуры и пр. Главное требование – соответствие зимней тематике.



Технические требования: Фотографии должны быть горизонтальными, размер фото - не менее 1600 px по длинной стороне. Не забудьте указать название.

Присылайте до 24 ноября на почту nikonofficial@yandex.com свои работы (принять участие в отборе могут только авторские фото), снятые на Nikon, которые лучше всего передают атмосферу зимнего веселья.

Возможно именно они попадут в наш новый фотогид!