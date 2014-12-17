Сегодня некоторым пользователям стал доступен новый дизайн главной страницы Фоток. Страница стала чище, фотографии больше. Имя автора фото видно на каждой фотографии. Кому новая страница пока недоступна, могут увидеть её на скриншоте ниже.







Основные изменения:

все фотографии теперь отображаются в большом размере

окно просмотра фотографии открывается максимально быстро

блоки новых и популярных фотографий выполнены в виде бесконечных фотопотоков

голосовать за конкурсные фото можно прямо с главной страницы

облако популярных меток трансформировалось в метку дня (каждый день новая метка)

общий вид страницы выполнен в рамках единого дизайна для всех сервисов Яндекса



Изменения в навигации:

ссылка "Мои фотки” ведет на вашу личную страницу, где отображаются все ваши фотографии и альбомы

ссылка “Лента” ведет на страницу новых фото ваших любимых авторов

попасть в Зал славы можно кликнув на фразу “Фото дня"

название метки дня ведет на поисковую выдачу по данной метке (сегодня это “цветы”)

клик по названию конкурса ведет на страницу конкурса (текущий конкурс “Приметы праздника")

ссылка “Новые” открывает фотопоток свежих фотографий

ссылка “Популярные” открывает поток фотографий, попавших в ТОП (поток отсортирован по дате попадания в ТОП)

кнопка “Голосовать” заменила кнопку “Выбирайте популярные фото!"

под каждым из фотопотоков располагается кнопка “Показать ещё фото”, которая позволяет подгружать дополнительную порцию фотографий



Оставляйте ваши мнения в комментариях.



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Команда Фоток