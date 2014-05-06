Клуб Фоток

май 2014
Работа над ошибками
6 мая 2014, 21:19

Огромное спасибо всем, кто конструктивно высказался по поводу нашей обновленной страницы. Мы постарались ответить на большую часть вопросов и будем продолжать отвечать в комментариях к предыдущей записи. Большая часть замечаний уже в работе. Мы планируем регулярно делиться с вами новостями о достигнутом прогрессе. Первая часть исправлений доступна уже сейчас.

Мы доработали окно статистики просмотров. Теперь оно имеет опрятный вид. Ссылки не залезают за границы экрана и активны. Внешний вид окна можно увидеть на скриншоте ниже.



Также мы разместили кнопку ответа на комментарий прямо в поле комментария. Раньше она была спрятана за многоточием.



Проблема с пропавшими аватарами решена. У всех пользователей аватары на Я.ру и Фотках должны совпадать. Если у вас все еще осталась данная проблема, пожалуйста, напишите нам.

В ближайшее время мы планируем вернуть функции редактирования изображения. Надеемся на дальнейший конструктивный диалог.

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Команда Яндекс.Фоток

505 комментариев
Новый редактор фото
14 мая 2014, 12:28

Дорогие пользователи, мы продолжаем работу над вашими отзывами. Рады вам сообщить, что функция редактирования фото вернулась в виде нового редактора. Данный редактор с сегодняшнего дня доступен всем пользователям Фоток и Диска.

 

 

Помимо привычных функций обрезки, изменения яркости, насыщенности и контраста новый редактор предлагает множество других возможностей, лучшими из которых, на наш взгляд, являются автоматическое улучшение изображения, богатая коллекция фильтров, удаление дефектов изображения и эффекта красных глаз. Чтобы воспользоваться редактором, нажмите кнопку “Редактировать” в правом верхнем углу фотографии.

 

Кроме этого мы исправили некоторое количество дефектов и сделали несколько доработок новой страницы просмотра фото: 

  • поле ввода и редактирования названия фотографии теперь позволяет редактировать название по умолчанию; 
  • режим слайдшоу был оптимизирован для пользователей со слабым каналом; 
  • число просмотров и сердечек теперь отображается всегда.


Нам очень интересно услышать ваше мнение по поводу нового редактора фото.

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Команда Яндекс.Фоток  

453 комментария