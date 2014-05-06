Огромное спасибо всем, кто конструктивно высказался по поводу нашей обновленной страницы. Мы постарались ответить на большую часть вопросов и будем продолжать отвечать в комментариях к предыдущей записи. Большая часть замечаний уже в работе. Мы планируем регулярно делиться с вами новостями о достигнутом прогрессе. Первая часть исправлений доступна уже сейчас.



Мы доработали окно статистики просмотров. Теперь оно имеет опрятный вид. Ссылки не залезают за границы экрана и активны. Внешний вид окна можно увидеть на скриншоте ниже.









Также мы разместили кнопку ответа на комментарий прямо в поле комментария. Раньше она была спрятана за многоточием.







Проблема с пропавшими аватарами решена. У всех пользователей аватары на Я.ру и Фотках должны совпадать. Если у вас все еще осталась данная проблема, пожалуйста, напишите нам.



В ближайшее время мы планируем вернуть функции редактирования изображения. Надеемся на дальнейший конструктивный диалог.



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